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10 Ocak 2018 Çarşamba
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    • “Zor bir periyot”

    Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Karafırtınalar, hedeflerinin ikinci yarıda daha fazla puan toplamak olduğunu belirtti.

    10 Ocak 2018 Çarşamba 12:11
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    “Zor bir periyot”

    Haber: Semih Baykal

    Antrenmanların keyifli ve faydalı geçtiğini belirten Karafırtınalar “Antrenmanlar keyifli gidiyor. Faydalı olacağını düşünüyoruz. Fazla bir ara verdiğimizi düşünüyoruz ama biz biliyorsunuz kupa maçı oynadık.Diğer takımlardan 4-5 gün daha fazla antrenman yaptık. Yine kupa maçıyla 4-5 gün önce başlayacağız. Öncelikle kupa maçını nasıl geçeriz onun hesabını yapıyoruz. Ondan sonrada ligde çok ciddi 3 hafta bizleri bekliyor. Önce Giresun sonra Ümraniye iç saha ve Gazişehir deplasmanı. Zor bir periyot. Fizik kaliteyi en üste çıkarıp, moral ve motivasyonumuz zaten yerinde. Kupayla da onu biraz daha üst seviyeye çıkarıp, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

    “BU MOTİVASYONLA ÇALIŞIYORUZ”

    İlk yarıya oranla ikinci yarıda daha çok puan almak istediklerini ifade eden Karafırtınalar“Rizespor maçını dışarıda tutuyorum. Bir tane İstanbulspor’a kaybettik ve Denizlispor ile berabere kaldık. Biz 4 puan kaybettik diye düşünüyorum. Buraya gelirken ilk günde söyledim, her maçı kazanmak istiyordum. Allah’a şükürler olsun 2 tanesi hariç hepsini kazandık. İkinci yarıda hedefimiz böyle. Hepsini kazanacağız diye bir şey yok. Bu bizim inancımız. Bizde oyunculara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu motivasyonla çalışıyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Yine söylüyorum bir puan barajımız yok. İlk yarıdan çok daha fazla puan alacağımızı düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

    “HERKES HARCADIĞI YERLERDE”

    Bolsupor’un kaliteli kadroya sahip olduğunu belirten Sait Karafırtınalar “Ekonomik tablolar, takımların ligdeki konumunu da belirlemiş gibi gözüküyor. Aslında hayal kırıklığı Bolu’daydı. İlk 8 haftaya göre orada vardı. Kadro kalitesine göre yakışmayan bir yerdeydi. Onun dışında çok fazla yatırım yapıp, aşağılarda olan bir takım yok. Herkes harcadığı yerlerde. Manisa’da zaten ekonomik durum belli. Antep’in durumu belli. Denizli transfere kapalıydı, Eskişehir takımı transfer yapamadı. Sıralamalar zaten yavaş yavaş oturmaya başladı. Devre arasında iyi takviye yapan, oyuncuların alacaklarını düzgün ödeyen kulüpler ilk 6’nın, ilk 10’un içinde yer alacaktır” ifadelerine yer verdi.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Teknik, Direktörü, Sait, Karafırtınalar

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