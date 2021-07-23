"Zor bir sezon bizi bekliyor"

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, zor bir sezonun kendilerini beklediğini belirterek, transfer tahtasını açtırıp, kadrolarına takviye yapmak istediklerini söyledi.

"Zor bir sezon bizi bekliyor"

Haber: Yasin Bilgi

Şimşek, yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesi ligde güçlü kadroları bulunan ve iyi transferler yapan takımların fazla olduğunu vurguladı.

Antrenmanlara yarın başlayacaklarını dile getiren Şimşek, "Zor bir sezon bizi bekliyor. Biraz geç kaldık. Transfer tahtamız kapalı. Yönetimimiz bu sorunu çözmek için çalışıyor. Transfer tahtası sorunu çözülürse bütçe dâhilinde takviye yaparak birçok oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz." dedi.

Fikstürle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şimşek, ilk maçta iç sahada Beypiliç Boluspor'la karşılaşacaklarını ifade etti.

Daha sonra Yılport Samsunspor'a konuk olacaklarını, üçüncü haftayı ise maç yapmadan geçireceklerini anlatan Şimşek, "Fikstür bizim için avantaj ya da dezavantaj değil. Sezona ve her maçımıza ciddi şekilde hazırlanacağız. Amacımız, Balıkesirspor camiasına yakışır bir futbol ortaya koymak ve taraftarımızı mutlu etmek." diye konuştu

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