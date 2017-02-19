Mücadelede tribünlerde büyük boşluklar vardı.
Haber : ERDAL TANRIVERDİ
Stadyum: Bolu Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Oğuz Terzi
Boluspor: Soner, Alim, Poepon, Ramazan, Guido (66.dk.Andre Santos), Abdülkadir, Fatih Nurullah, Hakan, Yusuf Emre (79.dk.Akabueze), Jansen, Kadir (59.dk.Özgür)
Ümraniyespor: Burak,Timur, Bulut (46.dk.Abdullah), Serdar (82.dk.Mustafa), İbrahim, Mehmet Seyfettin, Oğuz, Beka, Otoo, Merthan (65.dk.Mücahit), Erol
Gol: 6.dk.Poepon (Boluspor)
Sarı Kart: 35.dk.Ramazan, 44.dk.Jansen, 44.dk.Abdülkadir, 59.dk.Guido, 65.dk.Soner (Boluspor), 47.dk. Merthan (Ümraniyespor)
Maçtan Dakikalar
6.dk.(GOOLL): Savunma arkasına sarkan Poepon yerden düzgün vuruşla Boluspor'u öne geçirdi.
21.dk: Poepon bir kez daha savunma arkasına sarktı, çok sert vurdu, kaleci son anda topu kornere çeldi.
26.dk: Poepon çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top yandan auta gitti. Maçın ilk yarısı 1-0 Boluspor üstünlüğü ile tamamlandı.
51.dk: Sol taraftan yapılan ortaya Oto'o yükseldi, kaleci Soner pozisyonda başarılıydı.
64.dk.Poepon kafa ile rakibini geçti. Kaleciyle karşı karşıya kaldı, plase vuruşunda top kalecide kaldı.
81.dk: Beka gelişine çok sert vurdu, Soner ayaklarıyla golü önledi.
87.dk: Önce Poepon kaleciye nişanladı, sonrasında Abdülkadir'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti. Mücadeleyi 1-0 kazanan Boluspor kötü gidişe son verdi.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!