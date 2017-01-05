Haber: Esra ÖZTÜRK

Okul Sporları 2016-2017 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan Genç Kızlar Hentbol İl müsabakalarında Mustafa Çizmecioğlu Lisesi ile Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında bir ara farkı açan Çizmecioğlu Lisesi ilk yarı sonunda 6-3 önde giren taraf oldu.. İkinci yarının başında baskılı oynayan Bolu Mesleki ve T. A. Lisesi durumu 6-6'ya getirmeyi başarsa da sonunu getiremedi. Maçın sonlarına doğru toparlanan Mustafa Çizmecioğlu Lisesi rakibini 10-8 yenmeyi başardı.