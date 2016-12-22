Haber: Erdal TANRIVERDİ
Saha: Karaçayır
Hakemler: Anıl Balta, Savaş Sarıcan, Ali Seçilmiş
Kıbrısçıkspor takımı il 11: Erhan Çakır(99), Metin Çayır(2), Onur Konuk(3), Tunahan Özdemir(4), Onur Aytar(5), Samet Güney(6), Engin Gerim(17), İshak Akyıldız(8), Serkan Kaya(9), Metehan Şefik Erhan (10), Taner Keskin(7)
Özel İdare Köroğluspor takımı ilk 11: Özgür Öztürk(1), Özay Bayrak(2), Hüseyin Bülbül(3), Koray Bayraktar(4), Sedat Alan(5), Ömer Uslu(6), Emre Öztürk(11), Dolunay Çolak(9), Hüseyin Alpeker(18), Nuri Uçar(10), Adem Yüce(8)
Goller: Dk. 33 Metehan Şefik Erhan(10), Dk.52 İshak Akyıldız(8), Dk 90+ Metehan Şefik Erhan(10) ( Kıbrısçıkspor)
Kırmızı Kart: Dk. 49 Engin Gerim(Kıbrısçıkspor), Dk. 86 Sedat Alna( Özel İdare Köroğluspor)
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