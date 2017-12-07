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07 Aralık 2017 Perşembe
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    • Zorlu maç Atatürk OO’nun

    Okul Sporları Voleybol Küçük Kızlar İl Birinciliği’nde bugün oynanan ilk maçta Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu’nun zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 yendi.

    07 Aralık 2017 Perşembe 13:10
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    Zorlu maç Atatürk OO’nun

    Haber: Gönül Olutürk

    Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk sette Atatürk OO 3-1 öne geçti. Ancak Cumhuriyet OO 3-3 eşitliği yakaladı. Maçın ilk bölümü başa baş geçerken Atatürk OO 9-5 üstünlüğü yakaladı. 12-5 Atatürk OO üstünlüğü sonrası toparlanan Cumhuriyet OO farkı 3 sayıya kadar indirdi: 15-12. Bu bölümden sonra daha iyi oynayan Atatürk OO son bölüme 21-14 üstünlükle girdi. Seti 25-17 alan Atatürk OO maçta 1-0 öne geçti. 2.set te ilk sette olduğu gibi başa baş başladı: 4-4. 6-4 öne geçen Cumhuriyet OO 9-5 ve 12-8’lik skor avantajlarını yakaladı. Farkı kapatan Atatürk OO 13.sayılarda eşitliği buldu. Kalan bölüm hayli heyecanlı geçti. Atatürk OO 18-16 ve 20-18 öne geçse de son anlar nefesleri kesti. 21-21 eşitlik sonrası 23-22 öne geçen Atatürk OO avantajını koruyamadı. 24-24’lük eşitlikle set 26’ya uzadı. Atatürk OO 25-24, 26-25 ve 28-27’lik avantajları değerlendiremeyince Cumhuriyet OO 28-28’i yakaladı ve set 30.sayıya uzadı. 29-28 öne geçen Cumhuriyet OO seti 30-28 alarak maçı dengeye getirdi: 1-1. Bu sonuçla turnuvada ilk kez bir maç 3.sete uzamış oldu. 15 sayı üzerinden oynanan son sette de büyük heyecan vardı. Sete 2-0’lık sayı üstünlüğü ile başlayan Atatürk OO oldu. Ancak oyunu bırakmayan Cumhuriyet OO 3-2 öne geçti. 6.sayılarda oyun dengelendi. Saha değişimine Atatürk OO 8-6 önde girdi. 10-7 ve 12-9’luk üstünlükleri yakalayan Atatürk OO seti 15-10 alarak bu keyif dolu maçı 2-1 kazanan taraf oldu.

    Anahtar Kelimeler: Okul, Sporları, Voleybol, Küçük, Kızlar

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