Haber: Gönül Olutürk

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maç son dakikasına kadar heyecan içinde geçti. Maçın ilk basketi 3.dakikada CBAL’den geldi: 2-0. Bu baskete Final 1 dakika içinde cevap verdi: 2-2. CBAL 5.dakikada 5-2 öne geçse de 7.dakika 6-5 Final üstünlüğü ile geçildi. İlk çeyreği Final 10-9 üstünlükle kapattı. 2.periyodun ilk dakikasında CBAL 11-10 öne geçti ancak 1 dakika sonra Final yeniden üstünlüğü yakaladı: 13-11. 4.dakika 15-14, 6.dakika ise 19-14 Final üstünlüğü ile geride kaldı. 8.dakikayı 22-19 önde geçen Final ilk yarıyı da 24-21 önde tamamladı. 3.periyodun ilk dakikasında fark 7 sayıya çıktı: 28-21. 4.dakikada CBAL farkı 1 sayıya indirdi: 28-27. 6.dakika 30-29 Final üstünlüğü ile geride bırakılırken, 1 dakika sonra CBAL bir kez daha öne geçti: 31-30. Aynı dakika içinde 32-31 öne geçen Final periyodu 34-33 önde bitirdi. Son çeyreğin ilk dakikasında Final farkı 4 sayıya çıkardı: 37-33. Final 41-33’ü bulsa da, CBAL oyunu 41-37’ye getirdi. 5.dakika 42-39, 6.dakika 44-42 Final üstünlüğü ile geride kaldı. 8.dakikayı 52-46 ile tamamlayan Final maçtan 55-50 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir maçı kazanmış oldu.