Haber: Esra Öztürk

Oyunun henüz 2.dakikasında Bolu Anadolu Lisesi’nden bir oyuncu pozisyon gereği ters düşüp sakatlanarak maçı terk etmek zorunda kaldı. 5.dakikada Sosyal Bilimler Lisesi’ni öne geçiren gol geldi. Ancak aynı dakika içinde Bolu Anadolu Lisesi bu gole cevap vererek maça dengeyi getirdi: 1-1. 8.dakika da bu kez Bolu Anadolu Lisesi öne geçen taraf oldu: 2-1. 13.dakikada Sosyal Bilimler Lisesi eşitlik golünü atınca bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. Başa baş giden oyunda 10.dakikada gelen gol Sosyal Bilimler Lisesi’ne 3-2 üstünlüğü getirdi.