Haber: Aysun Beykoz

Zor geçmesi beklenen konuk ekibin ligde kalmak için son şansı olarak görülen maçta sahne alan Andre Attığı 2 gol ve asistlerinin yanı sıra oynadığı başarılı futbolu ile maçın yıldızı oldu. Bu sezonun en isabetli transferlerinden olan ve Boluspor'u n ilk altı yolunda en büyük kozu olan Andre Santos Bandırmaspor maçında iki kez sahneye çıktı ve gollerini sıralamayı başardı. Mücadelenin 14 ve 42'inci dakikalarında iki kez sahne alan Santos iki gole imza atarken Ramazan Sal'ın attığı golünde asistini yaptı. Başarılı futbolunun yanı sıra takımın saha içindeki liderlik görevini üstlenen Santos maçında yıldızı oldu. Andre ligdeki gol sayısını 11 yaptı.