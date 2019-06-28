Zorlu Maçta Anahtarcı Emin Güldü

Haber: Gönül Olutürk

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan grubun 2 favori takımını karşı karşıya getiren mücadeleye daha iyi başlayan Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin takımı oldu. Aynı ekip rakibi karşısında ilk yarının son anlarına kadar daha üstün oynadı ve 4-0 üstünlüğü yakaladı. Maçı bırakmak istemeyen Çağsu Hastanesi ise son saniyede golü buldu ve soyunma odasına 4-1’lik skorla gidildi. Maçın 2.yarısında Çağsu Hastanesi ilk yarıya göre çok daha iyi bir oyun sergiledi. Zaman zaman sertliklerin ve gerginliklerin yaşandığı mücadelenin 2.yarısında Çağsu Hastanesi’nden bir oyuncu kırmızı kart gördü. 2.yarının başından Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin takımının 5.golü geldi: 5-1. Ancak bu dakikadan sonra Çağsu Hastanesi maça ağırlığını koydu. Düzce ekibi önce farkı 3’e, sonra da 2’ye indirdi ve umutlandı: 5-3. Ancak son bölümde rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Anahtarcı Emin maçtan 6-3 galip ayrılarak grupta yenilgisiz liderliği yakaladı. Çağsu Hastanesi ise bu sonula grupta ilk yenilgisini aldı. Maçın bir diğer ilginç yanı ise mücadelenin Anahtarcı Emin takımının ilk gollerini yemesi ve en az gol attığı oyunu oynaması oldu. Mücadele her anına ile futbolseverleri heyecanlandırdı. A Grubu’nda 6.hafta maçları 1 Temmuz Pazartesi günü oynanacak.

Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin: Ahmet, Adem, Ali, Bahadır, Engin, Gökhan, Sercan, Yetiş, Sinan, İlkay, Volkan, Hacı, Mustafa, Fatih, Savaş, Ali Osman

Çağsu Hastanesi: Erdoğan, Varol, Hasan, Mehmet, Bilal, Kudret, Yavuz, Şerif Ali, Bayram, Seyfullah, Nedim, Özgür, Mustafa, Özkan, Muharrem