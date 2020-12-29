Zorlu maçta Bolulu hakeme görev

Haber:Volkan Yılmaz

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 2020–2021 Futbol Sezonu'nun 18. Hafta Karşılaşmaları'nı yönetecek olan hakemleri açıkladı...

Merkez Hakem Komitesi tarafından yapılan atamalara göre, yarın saat 13.00’te Doğukent Stadyumu’nda oynanacak olan Tetiş Yapı Elazığspor-Pendikspor karşılaşmasını, Ankara Bölgesi’nden Klasman Hakemi Alper Akarsu yönetecek.

Hakem Akarsu’nun yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Mustafa Tosun ve Bolu Bölgesinden Klasman Yardımcı hakemi Hakan Erkan yapacak.

Zorlu mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak olan Hakan Erkan, ilimizi hakem olarak şu anda en üst klasmanda başarı ile temsil etmeye devam ediyor.