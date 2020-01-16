Zorlu Maçta Düdük Şeker’de

Haber: Aysun Beykoz

Şeker’in yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem) ve Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise R.Alkım Aksoy(Dördüncü Hakem) olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

17 Ocak Cuma

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor: Onur Özütoprak

18 Ocak Cumartesi

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay: Caner Ak

16.30 Adanaspor-Akhisarspor: Murat Erdoğan

19.00 Altınordu-Hatayspor: Turgut Doman

19 Ocak Pazar

14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kadir Sağlam

14.00 Keçiörengücü-Eskişehirspor: Ramazan Keleş

16.30 Boluspor-Osmanlıspor: Burak Şeker

19.00 Bursaspor-Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan

20 Ocak Pazartesi

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2020, 13:14