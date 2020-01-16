Zorlu Maçta Düdük Şeker’de

Haber: Aysun Beykoz
Şeker’in yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem) ve Ali Can Alp(2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise R.Alkım Aksoy(Dördüncü Hakem) olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
17 Ocak Cuma
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor: Onur Özütoprak
18 Ocak Cumartesi
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay: Caner Ak
16.30 Adanaspor-Akhisarspor: Murat Erdoğan
19.00 Altınordu-Hatayspor: Turgut Doman
19 Ocak Pazar
14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kadir Sağlam
14.00 Keçiörengücü-Eskişehirspor: Ramazan Keleş
16.30 Boluspor-Osmanlıspor: Burak Şeker
19.00 Bursaspor-Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan
20 Ocak Pazartesi
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor: Direnç TonusluoğluGüncelleme Tarihi: 16 Ocak 2020, 13:14