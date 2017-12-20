Haber: Semih Baykal

TFF 1. Lig'in kapanış mücadelesinde Adanaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Osman Özköylü yönetimindeki Adanaspor, Yalçın Koşukavak'ın çalıştırdığı İstanbulspor'u konuk etti. İki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle noktalandı. İstanbulspor bu sonuçla puanını 23'e yükseltirken Adanaspor haftayı İstanbulspor gibi 23 puanla kapattı. Sarı-siyahlılar ligde 7. sırada, Adanaspor ise 8. sırada bulunuyor. Adanaspor ilk yarının son haftasında Eskişehirspor’a konuk olurken, İstanbulspor takımı Elazığspor’u konuk edecek.

Maçtan dakikalar

3'üncü dakikada Bekir'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan topu güçlükle kornere çeldi.

23'üncü dakikada Tevfik'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abdulaziz'in vuruşunda top kalecide kaldı.

26'ncı dakikada ceza sahası dışından Yalçın'ın vuruşunda topu kaleci İrfan kontrol etti.

34'üncü dakikada sol kanatta köşe çizgisine yakın noktadan sert vuran Onur Kalay'ın şutunu kaleci güçlükle kornere attı.

40'ıncı dakikada İbrahim Yılmaz'ın ceza sahası içinde topla buluşturduğu İbrahim Halil, müsait pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

45+2'nci dakikada Onur Kalay'ın ceza sahası içinde oluşan karambolde kaleye gönderdiği top savunmaya çarparak kornere çıktı.

48'inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Bilal Yener'in kaleye gönderdiği topu kaleci kornere çeldi.

55'inci dakikada İbrahim Yılmaz'ın ceza sahası içinde şık pasıyla topla buluşan İbrahim Halil, müsait pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

59'uncu dakikada Magaye'nin ceza sahası çizgisi üstünden kaleye gönderdiği top savunmaya çarparak kornere çıktı.

77'nci dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Kubilay'ın sert şutunda kaleci İrfan topu kornere çeldi.

89'uncu dakikada Bahattin ceza sahası çizgisinde sert vurdu, top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Erkan Engin, Ahmet Ayaz, Önder Yılmaz

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Didi, Gökhan Süzen, Renan Diniz, Tevfik Altındağ, Bekir

Yılmaz (Dk. 31 Yener Arıca), Koman, Foguinho, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 89 Gökhan Meral),

Magaye, Abdulaziz Solmaz (Dk. 65 Bahattin Köse)

İstanbulspor: Okan Koçuk, Oğuzhan Berber, Yalçın Kılınç, Wellington, Mehmet Zeki Çelik,

Cajic, Onur Ergün, Onur Kolay (Dk. 90 Muhsin Yıldırım), Halil Çolak (Dk. 65 Ali Dere),

Kubilay Aktaş, İbrahim Yılmaz

Sarı kartlar: Dk. 44 Didi (Adanaspor), Dk. 82 Cajic (İstanbulspor)