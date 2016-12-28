Haber: Esra ÖZTÜRK

Elvan İnşaat Kızıkspor takımı ilk 11: *** Fatih Kayrancıoğlu, **Mustafa Zeyrek, ** Fuat Özdemir, ** Ercan Özcan, ***İsmail Özdemir, ** Furkan Birdal, ** Eren Kutlu, *** Erdinç Uğurlu, ** Furkan Adıyaman, ** Serkan Bülbül, *** Kamil Karadaş

Bolu Belediyespor takımı ilk 11: *** Enis Volkan, ** Ömer Uçar, **Semih Durak, ** Mert Şen, ***Mete Akgüngör, ** Bilal Gümüşoğlu, **Oğuz Toy, ** Muhammet Orhan, ** İsa Akman, ** Hasan Arabacı, *** M. Can Ay

Goller: dk. 45 M. Can Ay( Bolu Belediyespor), dk. 57 Erdinç Uğurlu( Elvan İnşaat Kızıkspor)

Bolu Amatör Ligi B Grubunun 9. Haftasında Elvan İnşaat Kızıkspor ile Bolu Belediyespor Karaçayırda karşı karşıya geldiler. İki takımda Play-Offa kalmak için mücadele ettiler. Karaçayırda oynanan mücadele Erdinç ve M. Can’ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. Bu skorla Elvan İnşaat Kızıkspor puanını 16 ya çıkararak 2. Sıraya yerleşirken, Bolu Belediyespor 15 puan ile 4. Sırada kaldı.