Zorlu Maçta Güzelsur Turladı

Haber: Esra Öztürk

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maç oldukça büyük bir mücadeleye sahne oldu. Jotun Hisarspor ilk yarının ortalarında 1-0 üstünlüğü yakaladı. Güzelsur İnşaat beraberlik için yüklendi ve 1-1 eşitliği yakaladı. Güzelsur İnşaat 2.golü cezasahası dışından atılan güzel bir şutla buldu. Soyunma odasına Güzelsur İnşaat takımının 2-1 üstünlüğü ile gidildi. Mücadelenin 2.yarısında eşitlik golünü bulmak isteyen Jotun Hisarspor baskıyı arttırdı ancak arka alanda açıklar vermeye başlayınca bu kez Güzelsur takımı gol pozisyonları yakalamaya başladı. 2.yarıda 2 takım da gol bulamadı ve maçı 2-1 kazanan Güzelsur İnşaat adını son 4 takım arasına yazdırdı. Güzelsur İnşaat yarı finalde Saray 2 Pastanesi Anahtarcı Emin takımının rakibi oldu. Maçı kaybeden Jotun Hisarspor ise turnuvaya veda eden takımların içinde yer aldı.

Güzelsur İnşaat: Hakan, İsmail Hakkı, Ayhan, Murat Abat, Mustafa, Eran, Ümit, Murat Baskın, Coşkun, Arif, Yavuz, Beytullah, İsmail Emre, Mete, Burhan Cahit, Yılmaz

Jotun Hisarspor: Erdal, Hakan, Ferda, Ercan, Murat, Senim, Şenol, Ümit, Ufuk, Fatih, Suat, Ertan, Alaattin, Mustafa Yörükoğlu, Mustafa Özer, İlhan, Harun

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 10:21