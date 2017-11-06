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06 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Zorlu maçta kazanan Bolu

    TFF Gelişim Ligi U – 17 1. Ligin 9.haftasında Boluspor ile Balıkesirspor U – 17 takımları karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi ev sahibi Boluspor 1-0 kazandı.

    06 Kasım 2017 Pazartesi 09:50
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    Zorlu maçta kazanan Bolu

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    TFF Gelişim Ligi U – 17 1. Ligin 9.haftasında Boluspor ile Balıkesirspor U – 17 takımları karşı karşıya geldiler. Karaçayır Sentetik 2’de oynanan mücadeleyi Boluspor U -17 takımı Cihan’ın golü ile 1-0 kazandı. Bu galibiyetle Boluspor takımı puanını 12’ye çıkararak 7.sıraya yerleşti. Balıkesirspor U -17 takımı ise 8 puanla 15.sırada kaldı. Boluspor U -17 takımı haftaya Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, Balıkesir Baltok U -17 takımı ise sahasında Adanaspor’u ağırlayacak. Etkili başlayan Boluspor takımı maçın ilk dakikalarında bulduğu pozisyondan yararlanamadı. İki takımda başın ilk dakikalarında rakip kalede etkili ataklar üretip gol bulmaya çalışıyorlar. Balıkesirspor takımı sağ kanattan tehlikeli pozisyondan yarattı.  Balıkesirspor takımının geliştirdiği pozisyonu Boluspor defansı uzaklaştırdı. Maçın 42.dakikasında Boluspor’lu Oğuz’un ceza sahası içinden çektiği şutu Balıkesirspor’lu Sefa çizgide yakalayarak topu uzaklaştırdı. İlk yarının kalan dakikalarında gol olmayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi. İkinci ayrının 49.dakikasında Balıkesirspor sağ kanattan etkili geldi. Muharrem Emre’nin şutunda kaleci Oğul Kaan topu uzanarak kurtardı.  Maçın 54.dakikasında Boluspor’lu Semih’in şutu kaleci Yiğithan’da kaldı. Boluspor’un aradığı gol maçın 67.dakikasında Cihan ile geldi. Ceza sahası içine doğru açılan ortada Cihan topu ağlara gönderdi. Bu golle Boluspor U -17 takımı maçta 1-0 öne geçti. Beraberliği yakalamak isteyen Balıkesirspor rakip kaleye etkili gelemeye başladı. Maçın 77.dakikasında Balıkesirspor’lu Celal Emir’in  ceza sahası dışından kullandığı frikiği kaleci Oğul Kaan uzanarak kurtardı.

    Saha:  Karaçayır Sentetik 2

    Hakemler: Sinan Yılgündüz, Umut Ertemel, İlker Yavuz, Mustafa Kaan Güvenç

    Boluspor U – 17: ** Oğul Kaan, ** Fatih, ** Canberk, ** Tunahan Çağrı Zengin, ** Semih, ** Tunahan Subaşı, ** Muhammet Revaha, ** Erkan, ** Semih, ** Cihan, ** Oğuz

    Balıkesirspor U – 17: ** Yiğithan, ** İbrahim Burak, ** Muhammet Tuhan, ** Kuban, ** Abdullah, ** Alperen, ** Emirhan, ** Muharrem Emre, ** Cafer, ** Celal Emir, ** Sefa

    Goller: 67.dk. Cihan ( Boluspor)

    Anahtar Kelimeler: TFF, Gelişim, Ligi, U,

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