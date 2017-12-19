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    • Zorlu mücadele de zafer Pursaklar’ın

    Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) Bayanlar 1. Ligi B grubu 12 hafta mücadelesinde ilimizi temsil eden Bolu Belediyesi ile Pursaklar Voleybol İhtisas 17 Temmuz Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Zafer 3-2’lik skorla Pursaklar’ın.

    18 Aralık 2017 Pazartesi 13:06
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    Zorlu mücadele de zafer Pursaklar’ın

    Haber: Esra Öztürk

    TVF Bayanlar 1. Ligi B Grubu 12. Hafta mücadelesinde ev sahibi Bolu Belediyespor ile PursaklarVoleybol İhtisas filede mücadele verdi. Maça etkili başlayan taraf Bolu Belediyesi oldu. Teknik molaya 12-5 Bolu Belediyesi önde girdi. Pursaklar’la arasında ki farkı koruyamayan Bolu Belediyesi teknik mola sonrası sete 13-13’lük denge gelmesine engel olamadı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı ilk sette öne geçen Pursaklar skoru 24-20 ye kadar getirdi. Ard arda kazandığı sayılarla skora 24-24’lük eşitliği getiren Bolu belediyesi taraftarına büyük heyecan yaşattı. İlk set 26-24 Pursaklar’ın oldu. İkinci sete hırslı başlayan Bolu Belediyesi setin başında skoru 3-1 yaptı. Teknik molaya 12-10’luk az farkla giren Bolu Belediyesi Pursaklar karşısında zor anlar yaşadı. Skorun 13-13 olduğu ikinci sette taraftarının desteğini arkasına alan Sultanlar kısa sürede toparlanarak ikinci seti 25-18’lik skorla kazanarak maça 1-1’lik denge getirdi. Üçüncü setin başlarında iki takımda karşılıklı sayılar elde etti. Teknik molaya 12-6 girmeyi başaran Bolu Belediyesi oldu. Sergilediği oyunla bir ara arada ki farkı 21-11’lik skorla 10 sayıya kadar çıkartmayı başaran Bolu Belediyesi üçüncü seti 25-20’lik skorla kazandı. Büyük çekişmenin yaşandığı dördüncü sete etkili başlayan taraf Pursaklar oldu. Bolu Belediyesiyle arasında ki farkı teknik mola öncesi 6 sayıya çıkartmayı başaran Pursaklar teknik molaya da 12-4 önde girdi. Skor farkını koruyan Pursaklar dördüncü seti 25-17’lik skorla kazandı. Beşinci set takımların karşılıklı sayılarıyla başladı. 6-4’lük Skorla iki farklık bir üstünlük yakalayan Pursaklar üstünlüğünü koruyarak beşinci seti 15-10’luk skorla kazanıp galibiyete uzandı. 

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Voleybol, Federasyonu(TVF), Bayanlar, 1.

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