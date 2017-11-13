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13 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Zorlu mücadele eşitlikle bitti

    Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Ligi A Grubunda Geredespor ile Göynük Belediye Spor takımları karşı karşıya geldiler. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

    13 Kasım 2017 Pazartesi 13:23
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    Zorlu mücadele eşitlikle bitti

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Ligi A Grubunun 4.haftasında Geredespor takımı Göynük Belediye Spor’u ağırladı. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 2 Sahada oynanan mücadele Atılım ve Ş. Metehan’ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu beraberlikle Göynük Belediye Spor puanını 10’a çıkararak liderliğini korudu. Geredespor ise 10 puanı olmasına rağmen averaj nedeniyle ikinci sırada yer aldı. Ligin 5. Haftasında Göynük Belediyespor takımı sahasında Yumrukayaspor’u konuk edecekken, Geredespor ise Mengen Belediyespor Deplasmanına gidecek. Mücadeleye iki takımda hızlı ve etkili başladı. Maçın 9.dakikasında Geredespor’lu Metehan’ın şutunu kaleci sezer kurtardı. İlk golü bulmak isteyen Göynük Belediyespor etkili ataklarını hızlandırdı. Maçın 17. dakikasında Göynük Belediyenin kullandığı serbest vuruşta Atılım’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluşarak takımını öne geçirdi. Göynük Belediyespor takımı maçta 1-0 öne geçti. Beraberliği yakalamak isteyen Geredespor karşı atakta bulundu. Maçın 34. Dakikasında sağ kanattan açılan ortada Ş. Metehan’ın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu.  Bu golle Geredespor takımı maçta 1-1 eşitliği yakaladı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.  İkinci yarıya etkili başlayan taraf Geredespor oldu. Maçın 50.dakikasında Gerede’’nin gerçekleştirdiği atakta Oğuzhan topu yan ağlara gönderdi. Maçın kalan dakikalarında iki takımda gol bulmaya çalışsa da girdikleri pozisyonlardan yararlanamadılar. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Saha: Sentetik 1

    Hakemler:  Can Durgut, Hakan Erkan, Koray Doğansoy

    Geredespor:** Metehan, ** Oktay, ** Ahmet, ** Batuhan, ** Muhammed, ** Atakan Yılmaz, ** Burak, ** Fatih, ** Atakan Yokuşoğlu, ***Ş. Metehan, ** Oğuzhan

    Göynük Belediye Spor: ** Sezer, ** Arif, ** Sonercan, *** Atılım, ** Barış, ** Ali Burak, ** Emre, ** Samet, ** Volkan, ** Enes, ** Sezgin

    Goller: 17.dk. Atılım ( Göynük Belediye Spor), 34.dk. Ş. Metehan ( Geredespor)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Çetiner, Erdoğan, Amatör, 1.

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