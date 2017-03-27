Haber: Esra Öztürk

G.ANTEP BŞB - BOLUSPOR

Ligde kaleci krizi ile sarsılan Boluspor Santos’un dönüşüyle play-off’u kovalamaya yeniden başladı. Rakipleriyle arasında 5 puan fark olan kırmızı-beyazlılarda tek hedef deplasmanda kazanarak yarıştan kopmamak. Yenilgi halinde yarışa havlu atmak ihtimaller arasında. Ligde zor günler yaşayan ve süreki Boluspor’a zorluk çıkartan ev sahibi ekibin de kazanmaktan başka çaresi yok olası bir yenilgi Antep ekibini yakacak.

MERSİN İDMAN YURDU - ŞANLIURFASPOR

Ligde kalma adına puan kaybına hiç tahammülü olmayan Mersin İdman Yurdu oldukça kritik bir maça çıkıyor. 3 puan dışında hiçbir sonuç ev sahibi ekibi mutlu etmeye yetmeyecek. Konuk Şanlıurfaspor bu zorlu deplasmandan puna çıkartamazsa kendisi de küme düşme korkusunu çok daha yakından hissedecek. Urfaspor bu zorlu deplasmandan en az 1 puan çıkartmak zorunda.

BANDIRMASPOR - ESKİŞEHİRSPOR

Ligde haftanın en keyifli maçlarından biri olmaya aday bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Ev sahibi Bandırmaspor 3 puandan başka hiçbirşey düşünmüyor. Kaybedenin yanacağı maçta Eskişehirspor da ilk 2 sıra için şansını korumak adına 3 puana talip. Bu zorlu maç beraberliğe yakın gibi görünse de balık sırtı bir galibiyet 2 taraftan birine gidebilir.

E.Y.MALATYASPOR - ELAZIĞSPOR

Zirve ile düşme hattını karşı karşıya getirecek olan üstelik arası pek iyi olmayan derbi havasında geçmesi beklenen bir maç. Artık attığı her adımla Süper Lige çok yaklaşan Yeni Malatyaspor kazanarak rakipleriyle farkı iyice açmak ve rahatlamak istiyor. Elazığspor ise kümede kalma savaşında deplasmandan puan ya da puanlar çıkarma çabası içinde olacak.

SİVASSPOR - MANİSASPOR

Bu mücadelede de zirve ve ligde kalma savaşı veren 2 takım karşı karşıya gelecek. 2.sıradaki Sivasspor hata yapıp rakiplerinin kendisini yakalamasına izin vermek istemiyor ve mutlak kazanmak zorunda. Ligde kalma mücadelesi veren Manisaspor’da kazanmak için oynayacak. Alınacak 1 puan bile deplasman takımı için ilerleyen haftalar adına kazanç sayılabilir.

DENİZLİSPOR - ALTINORDUSPOR

Kazananın play-off için umutlanacağı kaybedenin ise ligden düşme korkusunu hissedeceği maçta beraberlik ön planda. Ancak kazanan takım oldukça rahatlayarak hedef yükseltme şansına sahip olabilecek. 1 puan 2 takım için de istenmeyen sonuç olmaz. Altınorduspor’un ligde 4 haftadır kazanamadığını da unutmamak lazım.

A.DEMİRSPOR – ÜMRANİYESPOR

Erteleme maçında Balıkesirspor’u yenerek play-off için büyük avantaj yakalayan Ümraniyespor’da hedef Adana deplasmanından en kötü ihtimalle 1 puanla dönmek. 3 puan İstanbul ekibini son haftalarda oldukça rahatlatacak. Ev sahibi ekip ise korkulu rüya görmemek için bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorunda. Maçtan çıkacak kötü sonuç Adana ekibini oldukça sıkıntıya sokacak.

GÖZTEPESPOR – GİRESUNSPOR

Ligde ilk 2 için mücadele 2 takımın maçı haftanın en önemli maçı olarak ön plana çıkıyor. 2.yarıda büyük çıkış yapan Giresunspor ile son haftaların bonkör takımı Göztepe 40’ar puana sahip. Maçı kazanan takım rakibine oranla bir adım öne geçecek. Kaybeden takım ise planları artık daha çok ilk 6 sıradan aşağı inmemek adına yapmaya başlayacak. Zorlu maçtan beraberlik çıkabilir.

SAMSUNSPOR – BALIKESİRSPOR

2.yarıda taraftarlarının da desteği ile büyük bir çıkış yakalayan Samsunspor düşme hattından uzaklaşmak için bu maçtan mutlak 3 puan almak için sahaya çıkacak. Rakip takım ise play-off yarışından tamamen kopmamak adına bu kazanmaktan başka birşey düşünmüyor. Ümraniyespor yenilgisiyle sarsılan deplasman takımı 3 puan alamazsa ligde iddiasız bir konuma düşebilir.