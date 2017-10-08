Haber: Semih Baykal

Bolu Belediyespor Kulübü’nden alınan bilgiye göre sporcular eğitmen Öykü Yaldız ile zumba yaparak hem dans edip hem de spor yapabiliyor. Zumba eğitimleri Bolu Belediyesi Spor Merkezi’te (BOBES) Salı ve Cumartesi günleri 2 seans halinde 18.30-19.30 ve 19.30-20.30 saatlerinde gerçekleştiriliyor.



Zumba nedir?

ZUMBA dans Fitness egzersizidir. ZUMBA dersinin temel amacı; eğlenerek maksimum seviyede hareket etmek ve farkında olmadan spor yapmaktır. Hareket edebilen herkes ZUMBA yapabilir. Derslere düzenli olarak katıldığınızda zaman içinde daha hızlı hareket ederek ve daha fazla koordine olarak, her geçen ders daha iyi, daha etkili, daha rahat ve eğlenerek hareket etmeye başlarsınız. ZUMBA, oldukça kuvvetli bir kardiyovasküler antrenmandır. Çünkü vücudunuzun hareket etmeyen tek bir noktası kalmaz. Isınma ve stretching (esneme) ile beraber 60 dakika süren derste, ortalama 600 kalori yakılır ki koşar tempoda durmadan 3 saat yürüyüş yaparsanız belki ve ancak aynı kaloriyi yakabilme şansınız olur.