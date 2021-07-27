Zvonimir Kozulj Eyüpspor'da

Haber: Okay Özcan
TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, son olarak Gaziantep FK forması giyen Zvonimir Kozulj ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
Resmi açıklama
Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Gaziantep FK'den Zvonimir Kozulj ile sözleşme imzaladı. Orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Boşnak futbolcu Zvonimir Kozulj'a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diyoruz" ifadelerine yer verildi.
Geçen sezonki performansı
27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Gaziantep FK ile çıktığı 20 maçta 1 gol kaydetti.