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07 Mayıs 2017 Pazar
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    • AkkentToar Şov Devam Ediyor

    Bolu’da Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen anısına düzenlenen 12. Veteranlar Turnuvası’nda 6’ıncı hafta dün oynanan 4 karşılaşma ile başladı. B grubunun iddialı ekiplerden AkkentToar Yapı grup sonuncusu Sümer Saray ile karşı karşıya geldi. Erhan Yalçın’ın 11 gol kaydettiği karşılaşmayı AkkentToar Yapı 13-0 kazanarak puanını 15’e çıkardı.

    07 Mayıs 2017 Pazar 13:54
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    AkkentToar Şov Devam Ediyor

    HABER: Aysun Beykoz
    Bolu’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvasının 12’incisinde heyecan giderek artıyor. B grubunda oynanan 4 karşılaşma ile 6.hafta başlarken, dün oynanan karşılaşmalar adeta nefesleri kesti. Grubun iddialı ekiplerinden son şampiyon AkkentToar Yapı grup sonuncusu Sümer Saray ile karşı karşıya geldi.

    Mücadeleye beklendiği gibi etkili başlayan son şampiyon AkkentToar Yapı ilk dakikadan itibaren oyunu rakip kaleye yıktı. Son şampiyonun golcü oyuncusu Erhan Yalçın ilk yarıda 4 gol birden kaydederken bir golde Bülent Biçer kaydetti ve AkkentToar Yapı devreyi 5-0 önde kapattı. İkinci yarıda da gol yağmuru devam ederken, Erhan 7 gol bir gol de Sacit Kilitçi’nin ayağından geldi ve AkkentToar Yapı sahadan 13-0 galip ayrıldı. Karşılaşmada 11 gol birden atan Erhan Yalçın maçın yıldızı olurken, bu skorun ardından son şampiyon puanını 15’e çıkartarak lider Çağsu’nun ardından ikinci sırada yerini aldı.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Şehit, Yıldırım, Oflaz, Şehit

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