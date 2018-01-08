Haber: Semih Baykal

Boluspor takımı Gelişim U 15 Ligi 3. Grubun 15.haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaştı. Karaçayır Sentetik 2’de oynanan mücadeleyi Boluspor U 15 takımı Uğurcan’ın golüyle 1-0 kazandı. Boluspor takımı bu galibiyetle puanını 17’ye çıkararak 7.sıradaki yerini korudu. Ligdeki ilk yenilgisini alan Atiker Konyaspor ise 33 puanla liderliğini sürdürüyor. Maça Boluspor takımı ev sahibi avantajını kullanarak etkili başladı. Maçın ilk dakikalarında organije geliştirdiği atakta aradığı golü buldu. Maçın 8.dakikasında Boluspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Uğurcan topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk dakikalrda kalesinde golü gören Konya takımı beraberlik için yüklenmeye başladı. Atiker Konyaspor’un geliştirdiği tehlikeli atağı Boluspor savunması uzaklaştırdı. Farkı artırım maçtaki üstünlüğünü korumak isteyen Boluspor Diyar ile gerçekleştirdiği ataktan yararlanamadı ve top auta gitti. Karşılıklı pozisyonların olduğu ilk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına Boluspor takımının 1-0 üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıda Konyaspor takımı baskılı oyunla başladı. Beraberlik golü için yüklenen Konyaspor’un geliştirdiği atakta İzzet’in şutu kaleci İhsan Efe’de kaldı. Rakibin baskılı oyununa karşılık vermeye çalışan Bolu takımı hızlı ve etkili ataklarla etkili gelemeye başladı. Boluspor’un etkili ataklarına Konya savunması izin vermedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı Boluspor takımı 1-0 kazandı.

Hakemler: Can Durgut, Hüseyin Alp Burçay Yetiş, Kemal Ergün

Boluspor U – 15: ** İhsan Efe, ** Yasin Alparslan, ** Ahmet Berker, ** Mertali, ** Eray, ** Burak, ** Okan, ** Tunahan, ** Diyar, ** Ahmet Deha, ** Uğurcan

Atiker Konyaspor U – 15: ** Mehmet Şahin, ** Mehmet Temel, ** Mustafa Koca, ** Veysi, ** Süleyman, ** M. Furkan, ** Hüseyin, ** İzzet, ** Abdulsamet, ** Mustafa Can Ceylan, Göktürk

Gol: 8.dk Uğurcan (Boluspor U – 15)