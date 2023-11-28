Astrolog Mine Ölmez haftalık burç yorumları (27 Kasım - 3 Aralık 2023) Hayatı değişecek burçlar..

Astrolog Mine Ölmez, her burcun kozmik etkilerini detaylı bir şekilde analiz ederek, bu hafta sizleri nelerin beklediğini açıklıyor.

Koç'tan Balık'a kadar her burcun enerjileri, aşk, sağlık, kariyer ve daha fazlası üzerine öngörülerle dolu bu haftalık burç yorumlarına göz atın

İşte Astrolog Mine Ölmez Haftalık Burç Yorumları

27 Kasım - 3 Aralık KOÇ Burcu

Mars yel burcuna geçiyor ve bu koçun dost burcu dolayısıyla kendi yönetici gezegeniniz yay burcuna geçince güneşte yay burcuna geçti. Bu size müthiş enerji verecek sevgili koçlar. Ateş elementi bir burç olarak enerjiniz fazlasıyla yükselecek. Fiziksel çekiciliğiniz artacaktır, tutkunuz artacaktır, yaşama hevesiniz gelecektir.

Mars akrep süreci sizi çok yormuştu Mars terazi süreci yani yaz boyunca aslında bir sıkıntılar yaşamıştınız. Şimdi yönetici gezegeniz o kadar güzel bir geçiş yaptı ki artık sorunlarınıza konuşarak çözüm bulabilirsiniz. Konuşarak bulamadınız hukuki olarak çok daha rahat çözümler bulabilirsiniz kendinize.

Sevgili koçlar hem fiziksel çekiciliğiniz artıyor. Hem spora başlamak harekete geçmek, girişimci ruhunuzu aktif etmek, eğitim, uluslararası işler, bol bol seyahat planları yapmak, tatil ve eğlence planları yapmak açısından destekleneceksiniz.

Bu süreçte Mars size üçgen açıdan ilerlediği için kendinize olan güveniniz, gücünüz kudretiniz yavaş yavaş yerine gelmeye başlayacaktır hafta sonu ile beraber. Fakat tabii ki haritanızın bütününü de düşünmemiz lazım.

Bir dolunay sürecine doğru ilerliyoruz. Yavaş yavaş özellikle önümüzdeki hafta itibariyle 26, 27, 28, 29. Kasım tarihlerinde aralığa girmeden önce ikizler burcundaki dolunayının etkisi sizi birazcık böyle yakın çevrenizde birbirinize düşürme ihtimali var.

Duyduğunuz şeyler ise çok kızdırabilir. Yakın çevrenizde bir dedikodu duyabilirsiniz. Gizli bir düşman bir skandal, asparagas bir haber sizi çok kızdırabilir veya içinde bulunduğunuz hukuki bir süreçte arkanızdan iş çevirenleri fark edebilirsiniz.

Sağlığınızla alakalı da dikkat etmeniz gerekiyor. Aynen bu söylediğimiz gibi kazalara, belalara, hastalıklara, enfeksiyonlara yakalanmamak için önümüzdeki hafta itibariyle birazcık dikkatli olun.

Çünkü Satürn yükselen koşulların 12 evinden geçiyor. Özellikle bu süreç özellikle yükselen koçlar için böyle ne dışarıda ne kadar şenlik olursa olsun, içlerinde bir olgunlaşma ve yalnızlık hissediyor olabilirler.

Hayat onlara artık büyümelisin bak hayat geçiyor, sürekli zaman geçiyor. Sürekli yalnız mıyım acaba? Etrafında bir sürü insan var ama yalnız mıyım acaba? Çok sorguluyor olabilir yükselen koçlar koçların da böyle bir durumda olduğunu söyleyebiliriz.

Etrafımda yüzlerce insan var ama ben yalnızım belki ben gerçekten de hiç sevilmemişim gibi duygulara çok sık girip çıkıyor olabilirsiniz sevgili koçlar yaşadığınız bazı kayıplar da size bunu düşündürüyor olabilir. Sakın bu enerjiye kapılmayın, çünkü Mars ve Güneş size çok güzel destek veriyor.

Bu süreçte ve aralık boyunca koçlar çok fazla gezebilirler. Çok yerlere gidebilirler. Eğlence, tatil, keyif davetler çok fazla olabilir hayatlarında. Çocuk sahibi olabilirler, aşk hayatları canlanabilir, yalnızlıkları giderilebilir, hediyelerle dolu bir döneme giriyorlar.

Burada yapmaları gereken şey ne? Mars’ın kavga ettiren öfkelendiren ve bodoslama böyle girişim yapan risk alan tarafından ziyade daha böyle neşeli şenlikli hareket eden, spor yapan, dans eden daha hareket getiren tarafına odaklanmanız lazım sevgili koçlar.

Bu arada birileriyle gerekmiyorsa lütfen münakaşalardan hukuki süreçlerden gerekmiyorsa kaçının. Çünkü sonradan ya keşke bununla hiç uğraşmasaydım diyebilirsiniz. Koçlar bunu çok yapar. Ya keşke bu kavgayı hiç başlatmasaydım. Zaten günde olmadan özür dilemeye geliri yer hatalıysa dolayısıyla böyle boş boş sizi yoğuracak kavga ve tartışmalara girmemenizi tavsiye ederim.

Kardeşleriniz, yakın çevreniz ve akrabalarınızla önümüzdeki günlerde daha yoğun ilgilenmeniz gerekebilir. Bir davanız, bir eğitim konunuz, iletişim konunuz, sınavın sonucunu bekliyorsun. Mesela bunlar önümüzdeki hafta için açıklanmaya ve artık netleşmeye başlayabilir hayatınızda.

Bu arada hafta sonu maddi konularla ilgili şansınız çok yüksek değerlendirmeye çalışın lütfen. Ay büyüyor, eğer bir alacağınız varsa isteyebilirsiniz. Kredi boş desteği arıyorsanız bununla alakalı harekete geçebilirsiniz.

Şunu tavsiye ettim, lavanta özlerini ve hindistan cevizi aromalarını hayatınıza ekleyin. Bu aralar bunları çok sık kullanın. Duşunuza ekleyin, tüketin, içecek olarak yiyecek olarak tüketin ve ya fettah zikredin.

Koçlar hayatınızda böyle kısmetinizin açıldığı bir süreç, enerjinizi yüksek tutun dediğim gibi Mars bir alev topudur istersen bununla evini mahallenin ısıtırsın istersen birinin evini yakarsın buna sen karar vereceksin lütfen. Mars’ın enerjisini dürtüsel değil, akıllıca kullan.

27 Kasım - 3 Aralık BOĞA Burcu

Boğa burçları artık Mars’tan bir kurtuluyorsunuz. Mars akrepte boğaları çok yordu. Tabi ki sürekli karşı ataklar sürekli hareket, sürekli bir mücadele o ayrı ayrı bir konularla uğraşma filan ilişkilerde iniş çıkışlar falan geçmişe takıntılı durumlar bir sürü zorluklar yaşadınız.

Birçok boğa mesela geçmişte ayrıldığı birini unutamıyor olabilir ya da geçmişte ayrıldığı birinden kurtulamıyor olabilir, yapışık ilişkiler. Takıntılı tipler ya bu hayatımda olmamalı. Bu insan benim ama ben bu insanı seviyorum. Bununla hiç oluru var mı yok mu? Diye düşünen çok fazla boğa olabilir.

Terk edilmiş aldatılmış, sonradan öğrenmiş ve bunu ya yıllar önce de olsa içime battı beni neden aldattı diyen boğalar olabilir. Boğa burçlarının bu aralar iniş çıkışlı durumları yavaş yavaş son buluyor. Nihayet sevgili boğalar Marsın o negatif etkisinden ve Kasım Ekim boyunca yaşadığınız iniş çıkışlardan biraz olsun rahatlayacaksınız.

Hafta sonu gerçekten kendinize yüzünüze bir bakım yaptırabilirsiniz. Bir yenilik içerisine girebilirsiniz. Kıyafetlerinizi yenileyebilirsiniz. Estetik dokunuşlar yaptırabilirsiniz, dinlenebilirsiniz, sevdiğiniz ve benimsediğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Romantik, güzel, böyle ortamlarda bulunabilirsiniz. Gerçekten enerjiniz yükseliyor, bereketiniz bolluğunuz artıyor sevgili boğalar.

Önümüzdeki günlerde işsiz olanlar, iş arayanlar gelirleriyle alakalı endişe duyanlar birtakım sıkıntılar sebebiyle para bulamıyorum, son zamanlarda borçlarım çok arttı veya iş bulamıyorum diyorsanız önümüzdeki günlerde bu sıkıntılarınız tamamen sizi artık böyle yeter artık noktasına getirdiği anda mucizevi şeyler olabilir. Gerçekten tam böyle dayanamıyorum artık ben bu para sorumlarımı nasıl çözeceğim dediğiniz anda bir iş kapısı, bir gelir kapısı açılabilir önünüzde.

Mirası alması gereken nafakası, tazminatı hakkı olan boğaların önümüzdeki günlerde bununla ilgili harekete geçeceğini ve bunun sonucunda da istediklerini alacağını fakat böyle biraz sürebilir. 1,5 2 ay miras meseleleriniz, tazminat, nafaka bağlatma öğrenciyseniz burs arayışınız, aradığınız o kredi borç burs her neyse biraz zaman alabilir ama sizi düzenli bir gelir yoluna doğru götürüyor.

Bu arada gerçekten Jüpiter’in şansını göremedim falan diyorsanız Jüpiter ve Satürn gitmeden mutlaka Satürn hayatınızı düzenleyerek acılar çekmiş bile olsanız sizi yeni bir yola koyarak yeni bir inşa yaparak Jüpiter’de mutlaka ödülünü bırakarak gider. Dolayısıyla şansınızın yüksek olduğuna inanın ve enerjinizi sakın düşürmeyin.

Biraz masraflarınız arttığı için para konularına yöneleceksiniz. Bununla alakalı dikkatli olmanız gerekiyor. Yanlış yatırımlar, riskli girişimler zaten siz yapmazsınız çok akıllı ve sakinsiniz. Yapmamanız gerekiyor.

Birazcık böyle beklettikleri operasyonlar varsa işte pankreastır, safra kesesidir. Böyle hep ihmal ediyorsanız mesela gideceksiniz tahlil yaptıracaksınız. Bu aralar bunlarla ilgilenebilirsiniz. Birazcık genital bölge, cinsel organlar, ateşli enfeksiyonlara ufaktan dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Ödemeler ve hesap kitap dengesi biraz şaşabilir ama bu seni yeni bir gelir kapısına yönlendirebilir. Sana tavsiyem kendini yenile tarzına, giyimini kuşamını yenilemek için çok güzel bir dönem. Gül ve vanilya özlerini bu aralar bol bol kullanmak çok faydasını göreceksiniz. Bir deneyin bunu bir hafta, 10 gün bir deneyin demek ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Mutlaka nefes egzersizi yapın. Yani nefesinizi hiçbir şey bilmiyorsanız temiz havaya çıkın, nefes alın içinizden üçe kadar sayıp ağzınızdan bırakın, karnınızı şişirerek nefes alın, ağzınızdan bırakın o kadar iyi geliyor ki.

27 Kasım - 3 Aralık İKİZLER Burcu

Bu günlerde çok değişken ikizler burcu. Gerçekten fikir ve hareket özgürlüğüne çok önem veren bir burç olarak bu aralar kısıtlamaya zaten gelemez, hiç gelemiyor. Haksızlıklara maruz kalıyor olabilir. Yanlış insanlara ikizler ve yükselen ikizler maruz kalıyor olabilir. Önümüzdeki dolun ayın etkisi ikizler buyduğunda biraz fazla sinir yapabilir. Şimdiden uyarmak istiyorum.

Çocuğunuz, eşiniz, kardeşiniz akrabalarınız ikizler burcu yoğunluğunda ise bu aralar üstlerine fazla gitmemenizi tavsiye ediyorum. Yükselen ikizler, güneş, ikizler, ikizler burcunda çok fazla gezegeni olanlar bunların biraz daha gerilimi açık oldukları bir zaman diyebilirim.

Sevgili ikizler çok değişiyorsunuz ve haklısınız. Eğer bir hatamız bir suçunuz, bir kusurunuz yoksa gereksiz yere bir baskıya ya da ne derler, sabotaja maruz kalıyorsanız buna artık hazmedemeyeceksiniz gibi görünüyor.

Mars akrep süreci sizi sağlık konularıyla alakalı hastalıklarla ilgili vesaire çok yormuş olabilir, iş temponuza yetişmekte çok zorlanmış olabilirsiniz. Hayatınızda böyle iniş çıkışlı negatif durumlar çok fazla yaşanmış olabilirsiniz sevgili ikizler ama şimdi Marsilya burcuna geçiyor.

Sizin mücadele alanınız artık ikili ilişkileriniz olacak, kendiniz olacak bir kere bugün oturun da şunu söyleyin, benim kavgam kiminle kendimle mi, eşimle mi ortamla mı, ailemle mi içimdeki huzursuzluğun sebebi nedir, baskıya maruz kalmamı bugün itibariyle hayatınızdaki negatif şeyleri bir düşünmeye çalışın.

Çünkü hafta sonu özellikle yükselen ikizler ay 12 evinizde olacak. Geri çekilip dinlenmek ve düşünmek için çok güzel bir zaman olacak sizin için. Lütfen hafta ortasında kavgalara, kazalara ve tartışmalara karşı biraz daha dikkatli olun. Benimse tavsiyem hafif çekimser olmak, size zarar getirmez. Düşüncelerinizde kararlı olun ama davranışlarınızda kontrollü olun.

Mesela evet, ben bunu yapmak istiyorum. Bu ilişkiyi bitireceğim diyorsanız veya ben evlenmek istiyorum artık bunun için engel tanımayacağım diyorsanız bunu savaşarak yapmak yerine kararı olun ve plan yapın. Nasıl yaparım, hangi yolları izlerim ayrılacaksam nasıl ayrılacağım ya da bu ortaklığı kurmak istiyorum, nasıl kuracağım plan yapmaya çalışın çünkü birazcık kışkırtılmaya açık zamanlardan geçiyorsunuz,.

İkizlerin partneri atıyorum askere gidebilir, yeni bir iş için uzak bir yere gidebilir, partnerinizin hayatındaki sorumluluklar size de yansıyabilir. Bu süreçte özel hayatınızda biraz daha dikkatli olmanız lazım. Partnerinizin tartışmaları sadece partner değil aile, kardeş, akraba, evlat, onların hayatlarındaki birazcık böyle sorunlar size de yansıyabilir. Azıcık kontrollü gitmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

İkizler burcuna da dolunay var önümüzdeki hafta 27’sinde dolayısıyla rest çekebilir. İkizler yeter artık düş yakamdan baba düş yakamdan anne veya kayınvalidem veya eşim ya artık beni bir rahat bırakın diyecek. Beni bir rahat bırakın, ben bir hayatıma bakayım diyecek .Yükselen ikizlerde etkileniyor hem de nasıl etkilenme alıp tası tarağı toplayıp, uzaklaşabilirim. yeni gerçekten üstüne gitmeyin.



Dış görünüş görünüşlerine değişim yapabilirler, saç değiştirebilir, tarz değiştirebilir, karışmayın bu ara ikizler burcunun üstüne gitmeyin, gerçekten karışmayın sevin sevginizi hissettirin ama niye bunu böyle yaptın? Niye şunu şöyle yaptın? Hiç çekemez, gerçekten yoruldular hiç üstüne gitmeyin ikizler siz de lütfen bir bardak su da fırtına koparmayın.

Dediğim gibi düşüncelerinize çok kararlı olun. Kararlarınızı doğru verin ama davranışlarınızla da kontrollü gidin. Bu sizin için çok faydalı olacak. Ayrıca maddi konular hayatınızda bir düzen getirmek, yenilikler yapmak için çok şanslısınız. Bu aralar yaptığınız her şey ses getirebilir, bir cümleniz, bir hareketiniz, bir hamleniz, bu ses olumlu olursa hayatınızda ve kariyerinizde çok güzel zemin hazırlayacak.

Gidene sakın üzülmeyin bakın. Çünkü önümüzdeki bahar ve sonrası sizin için çok güzel aşk, evlilik harika. Harika dönemlere işaret ediyor. Hiçbir şeye üzülmeyin. Sadece kendinizi düşünün ve biraz kontrollü olun.

27 Kasım - 3 Aralık YENGEÇ Burcu

Sağlık sorunları, kilo alma sorunu, vücut dengesini şaşması, dezavantaj neden peki böyle oldu? Yükselen yengeç masaya geçiyor, geçmeden öncesiniz hastalıklar eviniz burası sağlıkla alakalı dikkat görünmez kaza görünmez, düşman görünmez risk görünmez hastalık mesela gidersin bir arkadaşına enfeksiyon kapı verirsin bu aralar yengeçler size şunu söyleyeceğim yeni yılın ilk bir haftasını atlatana kadar yengeçler ve yükselenler beni çok iyi dinleyin.

Kesinlikle size negatif etki verebileceğini düşündüğünüz ortamlarda olmayın. Yalnız kalmanız, abuk subuk insanlarla affınıza sığınarak söylüyorum bir arada olmaktan çok daha hayrınıza olur. Mesela kalabalık ortamlar, hastalık öksüren tıksıran onlar çabuk atlatır.

Sende ağır seyredelim çünkü senin 6. evinden Mars geçiyor. 12 evinde dolunay var, bu ne demek biliyor musun? 12 evde dolunay sevgili yengeç yat evde otur aşağı demek yani niye? Çünkü dışarısı senin için güvenli alan olmayabilir. Sağlık sorunlarıyla bu süreçte uğraşabilirsin, geri çekilip aynen dinlenmen gerekiyor olabilir.

Gizli bir düşmanla dedikoduyla ve ihanetle yüzleşebilirsin gerçekten. Aldatılan yengeç ve yükselen yengeçler, çatır çatır ortaya çıkar. Kim arkanızdan konuşuyor, kim dedikodunuzu yapıyor, kim size hainlik düşünüyor? Hepsiyle yüzleşebilirsiniz, hepsi ortaya çıkabilir.

Bu süreçte yengeçlere tavsiyem şu sağlık ve huzur her şeyden değerlidir. Ben bazı insanların yanında olmaktansa, kitabımla kedimle oturmayı tercih eden bir insanım. Aynısını size de tavsiye ediyorum. Bazı insanlar o kadar bulaşıcı bir zarara negatif enerjiye sahiptir ki o negatif enerji onunla görüştükten günler boyunca üstünüzden çıkmayabilir, negatif insanlara maruz kalmamaya, sağlığınıza, nazara görünmez kazalara dikkat etmeye gayret edin.

Bu süreçte avantajınız ne mesela gidip tahliller yaptırabilirsiniz, sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz, spora başlayabilirsiniz diyete başlayabilirsiniz vücudunuzda ne var ne yok? Vücut dengenizi bozan bir şey var mı? Bu süreçte öğrenip çok güzel kilo verebilirsiniz ama bunu yaparken sağlıklı ve bilinçli yöntemleri deneyin.

Çünkü Mars buradan geçerken size çok güzel kilo verdirir ama bir hata yaparsanız bunu bedeninde sağlığınıza olumsuz olarak yansıtabilir.

Bu konuda uyarmak istiyorum. Bunun dışında lütfen önümüzdeki hafta hem görünmez kazalara dikkat edin, hem görünmez düşmanlıklara dikkat edin. Arkanızdan bir şeyler dönüyorsa bunlar ortaya çıkacaktır.

Birazcık da zihinsel olarak kafanız çok konuşabilir, niye öyle oldu, niye böyle oldu, niye şöyle oldu dinlenin ve lütfen hayatın merkezine, kendinizi ve sağlığınızı koyun.

Aşktan yana şansınız gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Kariyer konulardan yana şansınız gayet güzel devam ediyor. Ev emlak aile konularında şansınız gayet güzel devam ediyor ama bu sağlık ve gizli düşmanlıklara birazcık dikkat etmemiz gerekiyor sevgili yengeçler.

Hafta sonu sevdikleriniz sizi şımartabilir. Hafta sonu bütün dostlarınızla bir arada olabilirsiniz. Gerçekten iyi niyetli insanlar, hafta sonu kötü niyetli insanlar hafta ortası, dikkat bak çok güzel uyarı yapmadın mı?

Hafta sonu gelenlerden korkma, hafta başı ve hafta ortası gelenlere dikkat et. Mesela örnek hastasınız ziyaretinize geliyorlar. Herkese de muhabbet etmeyin çok iyi kalplisinizdir. Çok daha hassassınızdır. Herkesle de muhabbet edip enerjisini almayın.

Bol bol, vanilya, yasemin, beyaz zambak bulabilirsen papatya aromaları kullan topraklanmayı sakın ihmal etme böyle çiçeklerin dibini karıştırmak da olsa elin bir toprağa ağaca çiçeğe değsin..

27 Kasım - 3 Aralık ASLAN Burcu

Mars ve Güneş ve Merkür yayda aslanlar ve yükselen aslanlar için fiziksel değişimler kendini göstermek, parlamak, giyim, kuşam, alışveriş yapmak anlamında çok güzel zamanlar. Sahnenin böyle tam ortasında bulabilirler kendilerini.

Çocuk sahibi olabilirler. Çocuklarla ilgili çok güzel gelişmeler olabilir, evlatlarını evlendirebilir, torun sahibi olabilir. Yaş grubuna göre aynı zamanda aşık olabilir. Aşk ve tutkuyla böyle çok güzel gelişmeler yaşayabilir, romantik anlar yaşayabilir, evlilik teklifi alabilir. Evlilik teklif edebilir, yüzük takabilir.

Bu arada aslan erkeği de aslan kadını da yani gerçekten aşık olduğunda dünyanın en mükemmel partneri çok kıskançtır ama çok kıskançtır. Gözünüz başkasına değmeyecek, yürekliyseniz aslan sevin aslanlar gerçekten aslan gibi sevin çok nadir kötüsü çıkar aslanı hakikaten.



Aşktan yana çok şanslılar kutlamalardan yana partilerden, sevgiden, dostluktan tutkuyu hissetmek adına müthiş şanslısınız. Gerçekten göz dolduruyor olabilirsiniz. O yüzden de nazara da dikkat edin. Yani bu aralar hep gözler üstünüzde olabilir sahnedesiniz.

Çocuklarının peşine çok koşturabilirler. Hamilelerse birazcık hareketlerine dikkat etsinler. Ufak tefek ev kazalarına el kemik eklem onlara birazcık dikkat edin, nazara gerçekten gelebilirsiniz, gösterişe seviyorsunuz ama o çok böyle çok da gösteriş yapmamaya çalışın, çok da gözleri almamaya çalışın ama işte şanımızdır da yürüsün deyin.

Çocuk sahibi olur mu olmak istiyorsanız çalışmalara başlayabilirsiniz. Çok verimli bir dönem hemen bu hafta itibariyle de başlayabilirsiniz fakat arkadaşları ve dostlarıyla ilgili böyle bir can sıkıcı bir şey yaşayabilir, duyabilir bir kazık yiyebilirsiniz. Dikkat edin.

Sosyal çevrenizde kırıcı size üzebilecek bir durum olabilir. Bu para meselelerinden de kaynaklanabilir. Mesela borç vermişsinizdir, borç almışsınızdır. Size bir konuda destek olmuştur veya kötü bir gününüzde yanınızda görememişsinizdir. Hastasınız gelmedi, ziyaretinize falan böyle bir arkadaşlıklarla ilgili bir takım hafta içi özellikle sert durumlar yaşanabilir.

Arkadaşlarınızla partneriniz, partnerinizle arkadaşlarınız arasında kalabilirsiniz. Mesela partnerinizle ben bunu istemiyorum diyebilir, bu arkadaşınla görüşme diyebilir, arkadaşınız size sevgilinizi eşinizi kötüleyebilir filan böyle bir arada kalmış gibi hissedebilirsiniz kendinizi.

Tam bir sosyalleşme zamanı ama sosyal ortamlarda sinsi dedikoducu ve sizin kalbinizin temizliğinden yararlanmaya çalışan çok övgüler yağdıran insanlara biraz dikkat edin. Aslanlar bu ara harikasın mükemmelsin bebeğim sana bayılıyorum falan diyenlere dikkat edin zaten bütün zarar onlardan geliyor.

Bir insanın çok hayranlığı da beni hep işkillendirir. Çok hayran hayran her yaptığınızda çok iyi yaptığın helal olsun diyenlere biraz dikkat etmenizde yarar var. Bir de sırlarınıza hakim olun dedikoducu arkadaşlar canınızı sıkabilir sevgili aslanlar.

Tavsiyem şu, bu hafta aslan burcu mutlaka bir çocuğa yardım et. Bak lütfen bir çocuğa yardım et, bir çocuğun yüzündeki gülümsemeyi gör sana çok iyi gelecek bu. Bunun dışında içindeki çocuğu uyandır çocukların varsa onların yüzünü güldüren başta onlarla oyunlar oyna hobilerine yönel hobilerini çok güzel meslek haline getirip çok da güzel para kazanabilirsin. Bu aralar sahnelerdesin bu aralar gözdesin.

Sende çikolata, sağlıklı kakao aramaları tüket, sık sık teviz hava, al be, güneşlenmeye bak güneşi göremiyoruz bugünlerde ama güneşi gördüğünüz ilk fırsatta aslanlar hemen güneşin altına gidiyorsunuz. Bu aralar buna çok ihtiyacınız var. Ya nur, ya bedi bunları zikredebiliriz.

27 Kasım - 3 Aralık BAŞAK Burcu

Yuvasında, annesiyle, babasıyla, ailesiyle, eşiyle ne kadar huzurluysa o kadar dışarıda da huzurlu bu aralar etrafta sinirli başaklar görüyorsanız ya kayınvalidesine kızmıştır ya annesine kızmıştır ya babasına kızmıştır ya eşiyle anlaşamıyordur.

Bir şekilde başak burçları bu aralar, ailevi meselelerden dolayı veya otorite baskısı, patron baskısı, yönetici baskısından dolayı huzursuz olabilirler.

Dolayısıyla eğer yuvanızda huzuru bulursanız, sevgili başaklar her yerde bulursunuz. Mars dördüncü evinizden geçiyor. Anneniz babanız, eşinizin ailesi, büyükleriniz hastalanabilir, onlara destek olmanız gerekebilir.

Aile içinde sebep yokken kavgalar çıkabilir. Sebep varken de çıkabilir bazen. Ama genelde böyle sudan sebeplerle büyük kavgalar çıkmamasına özen gösterin.

Neredeyse Şubat ayına kadar ev yuva, aile, emlak taşınma gibi konular gündemlerinde olabilir. Özellikle aralık ayı boyunca bir de Retroya girecek.

13 Aralıkta dolayısıyla şimdiden eğer taşınmamız gerekiyorsa hazırlıklarınızı hızlı bir şekilde yapın. Ev sahibi kiracı ilişkileri, anne baba, aile ilişkileri birazcık çığırından çıkabilir. Odağınız ve dikkatiniz hep aile içine yönelecek yuvaya yönelecek.

Peki bu süreçte ne yapabilirsiniz? Evinizi temizlemenin tam zamanıdır. Eski eşyaları ben başladım bile, atmanın tam zamanıdır.

Kullanılmayan çer çöp ne varsa hepsini atın artık size hizmet etmeyen, hayrınıza hizmet etmeyen bir başkasının evinde daha iyi duracak ne varsa evinizden çıkartın verin gerçekten dip bucak temizlik yapma, evin düzenini sağlama evi sağlama alma, taşınma, emlak, aile işleriyle ilgilenmenin tam zamanı yaşamınıza bir düzen getireceksiniz. Belki bunu biraz telaşlı yapacaksınız ama yapacaksınız.

Ayrıca kariyer planlarınızla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Önümüzdeki günlerde iş arayan başakların iş bulması çok daha kolay olacaktır.

Kariyerinizde bir terfi bekliyorsanız sizi biraz kızdırabilirler. Ufak tefek haksızlıklara uğrayabilirsiniz. Patronlar ve liderlerle çatışmamaya özen gösterelim.

Özellikle önümüzdeki hafta içi patronlar, yöneticiler, aile büyükleriyle alakalı çatışmalar olabilir ya da onların yaşadıkları sorunlarda siz çok sorumluluk alıp destek vermek zorunda kalabilirsiniz. Aile içi ilişkilere, patronlarla, yöneticilerle ilişkilere biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor sevgili başak.

Avantajınız taşınma emlak işlerini de, kariyerini de planların varsa hani bir değişim yapma bunlarla alakalı çok fırsatta karşılaşabilirsin.

Ama dezavantajında aile içi huzursuzluklar olabilir. Evini arındır, düzenli aile içi sorunlara yapıcı bir şekilde yaklaş bu aralar biraz dilini tut. Sivri dilini tut lafın yeri gelir başak susamaz, biraz sus biraz her şeyi de eleştirmeyelim.



Çok zeki oldukları için lafın yerine gediğine oturtur derler ya tam öyle bir tiptir ama herkese de bir şey öğretemezsiniz. Bunu anlayın artık.

Yani herkese siz bir şey söylemek değiştirmek zorunda değilsiniz. Gökyüzünün öğretmenleri onlar işte herkese bir şey öğretecek, yardım edecek düzeltecek. Bunu yapmayın. Bu ara hiç zamanı değil.

Ya malik ya melik. Bunlar sizin hayatınızı düzenleme, evinizi, ailenizi yerleştirme düzenleme ve aile içi sorunlarınızı çözmenizde ve kariyer problemlerinizi çözmenizde yardımcı olur. Topraklama yapın tarçın aromalarını bu ara bol bol kullanın sevgili başaklar.

Sevgili başak önce yani yuvanda huzur varsa her şey huzur olacak. Aileyi temizle neyi temizlemek istiyorsan onun niyetine geçip evini temizle hayatınızda karışık olan şeyler kaosa sebebiyet veriyor. Mesela dolabın karışık hayatında karışıyor. Evin karışık hayatında karışıyor, evde çöp biriktiriyorsun, hayatında karışıyor. Evinizde kaosa sebebiyet vermeyin ki hayatınızda da kaos oluşmasın.

27 Kasım - 3 Aralık TERAZİ Burcu

Üzülmüyorlar artık Mars’ta akrepten de çıkıyor. Bayağı bir rahatladılar. Eylül, ekim son derece zordu. Son derece zordu artık onlar geride kaldı. Venüs sizinle ve artık Mars ve Güneşte yay burcuna geçtiği için burcunuzda seyahat eden Venüs ile uyumlu açılarda ilerleyecek. Bu sizin hem ilişkilerinize hem ticaret yapıyorsanız, ticaretinize hem eğitim hayatınıza hem iletişim biçiminize yansıyacak.

Burada tek dikkat etmemiz gereken konu Mars bir alev topu gibi düşünün bununla insanlara ısıtacak mısınız yoksa yakacak mısınız? Konuşmalarınızın dozunu iyi ayarlayın, enerjik olun, girişimci olun ama bunları yaparken işin önünü sonunu, aslını astlarını düşünmeden hareket etmeyin. Girişimci olayım derken çok böyle paldır küldür hareket edebilirsiniz.

Konuşmalarınıza savaş değil, barışçıl etkiler koymaya çalışın veya çok sabrettiğiniz konular artık sabredemediğiniz için kavga çıkartmaya meyilli olabilirsiniz. Bunu yapmayın.

Bu aralar araba değiştirebilirler, trafikle alakalı işleri varsa bunu halledebilirler. İletişim sorunları varsa bunu çözebilirler. Ticaret alım satım gibi konular varsa bu konular hız kazanabilir. Hukuki bir girişimleri varsa bu konuda harekete geçebilirler.

Hukuki konular, iletişim, eğitimler, seyahatler, bol bol gezmek, bu ara terazilerin kaderinde olabilir. Çok fazla yolculuk yapabilirsiniz, seyahat edebilirsiniz, sevgili teraziler

Eğitim almak ve bilgi edinmek, kendinizi geliştirme konusunda da şansınız son derece yüksek. Yakın çevrenizde bir takım olaylar olabilir.

Bu olaylar sebebiyle hem destek vermek hem seyahat etmek hem de birçok iletişim kurmak zorunda kalabilirsiniz mesela bu aralar terazilerin kullandığını telefon düşmeyebilir.

Sürekli bir haber akışı içinde olabilirler. Sosyal medya, internet ve buralardan gelebilecek tehlikelere dolandırıcılıklarda birazcık dikkat etmeniz gerekiyor sevgili teraziler

Ani kararlar vermeyin zekice konuşmalar yaparsanız bu ara işiniz gücünüz eğitim hayatınız, her şeyiniz rast gider ve yoluna gelmeye, yoluna girmeye başlar diye söyleyeyim.

Bunun dışında ilişkilerden yana şanslılar. Aşktan yana şanslılar, dış görünüşlerini değiştirmekten yana şanslılar. Ortak işler konusunda şanslılar. Ben çok gerginim, çok mutsuz hissediyorum ne yöne gideceğimi bilemiyorum çünkü ikizler burcunda bir dolunay yaklaşıyor.

Belki bir seyahat edecekler, para bulamıyorlar veya uzağa gitmeleri gerekiyor, gözlerinde büyüyor, her ne olursa olsun uğraştığınız bir hukuk, eğitim seyahat, uluslararası bir iş veya ticaret varsa veya bir reklam iletişim işiniz varsa başta biraz sıkıntı verse de sonra zafer sizin olacak hiç merak etmeyin.

Bu aralar çok gezecekler, çok okuyacaklar, çok konuşacaklar. Çok fazla terazileri sahnede bir şeylere karar verirken görebiliriz. Dolayısıyla Putin’i de bol bol sahnede köy görebiliriz Putin. Evet, Netanyahu bunların güneşleri terazi, çünkü bakalım neler olacak peki?



Ya semih ya şükür bunları zikrederken dilek dileyin, güzel konuşun. Mesela şükür listesi yapabilirsiniz. Nelere şükrediyorsunuz? Nelere mutlu oluyorsunuz bugünlerde güzel düşünün, güzel konuşun hayatınıza güzel enerjiler aksın. Sinir öfke ve öfkeli konuşmalardan patavatsız konuşmalardan terazi hiç patavatsız değil ama bu ara patavatsız olabilir.

27 Kasım - 3 Aralık AKREP Burcu

Akrepler bir kere çok yoruldular, biliyoruz hepimiz. Mars akrep burcundaydı. Mars ne kadar yönetici gezegeni de olsa klasik astrolojiye göre akrebin Mars kötücül bir gezegen ve gerçekten sahibini yoruyor. Yani kontrol edilemez bir enerji açığa çıkmış olabilir. Şu son 40 45 günde uğraştıklarınız artık sizi yormuş olabilir. Birkaç gün daha dişinizi sıkın dan onun kuyruğu kopmasın lütfen kendinize biraz daha dikkat edin.

Çünkü şimdi Mars kritik derecelerde ilerlerken öfkeniz biraz daha artabilir. Çok sabrettiğiniz şeylere artık zor sabrediyor olabilirsiniz. Bu aralar hem maddi hem manevi çok yıpranmış olabilirsiniz sevgili akrepler. Ama artık mart sizin burcunuzdan çıkıyor, bir kere, bir rahat, bir nefes almaya başlarsınız.

Fakat bunun için de şöyle bir ayın 27’sinin de geçmesini beklememiz lazım. Çünkü dolunay etkisi sadece sizi bizi değil, hepimizi etkilediği için ve yine marsın bir stresi açısı olduğu için dolunayda azıcık siz de görünmez kazalara, düşmanlıklara ve harcamalara dikkat etmelisiniz. Biraz da enfeksiyon kapmamaya hasta olmamaya dikkat etmelisiniz.

Akrepler ve yükselen akrepler, genital bölge cinsel organlar özellikle başta olmak üzere akciğerleriniz ve solunum sisteminiz bunun dışında benim bilemeyeceğim. Tabi ki buradan genel yorum yapamayacağım sağlık sorunlarınız varsa bu süreçte gidin check upınızı yaptırın. Tahlillerinizi yaptırın, o kadar rahat edersiniz ki şifa bulmanız bu süreçte çok daha kolay olur. Sağlığınıza eğilmenizi ve özen göstermenizi ben size tavsiye ederim.

Bunun dışında masraflarınızı dengelemenizi tavsiye ediyorum. Fakat önümüzdeki günlerde para konularına çok odaklanacaksınız ve mücadele alanınız para konuları olmaya başlayacak iş arayanlar iş bulabilirler. Çok yorulsanız bile buna değecek gelirler elde etmeye başlayabilirsiniz.

Şu anda akrepler bir iş kurmuş, o işin meyvesini almayı bekliyor olabilir. Benim size tavsiyem şu, sakın pes etmeyin, aralık boyunca hep böyle koşturan ve yorulan taraf olabilirsiniz. Çok emek verip çok para harcayabilirsiniz ama aralıktan sonra yani ocağın ilk bir haftasını da atlattıktan sonra bu verdiğiniz emeklerin ve çektiğiniz çilenin meyvesini fazlasıyla alıyor olacaksınız.

Şu anda iş kuran markalaşan yeni bir serüvene atılan akrepler için tavsiyem bu olacak. Sakın pes etmeyin çünkü şans size doğru geliyor. Üstünüzde şu an bu aralar biraz daha böyle ağırlık evet olabilir ama az kaldı. Kurtulmak üzeresiniz. Belki kurtulduğunuz biraz daha rahatladınız. Bazılarınızda kurtulmayı bekliyor, sakinleşmeye çalışın.

Bunun dışında maddi konularla ilgili risk almak için çok doğru bir zaman olmayabilir. Eğer bir kredi çekecekseniz, ödeyebileceğinizden fazla kredi çekmeyin. Borç alırken borç verirken çok fazla düşünün ve lütfen şu süreçte siz de sağlığınızı sakın ihmal etmeyin. Önceliği kendinize verin diye söyleyeyim.

Aşktan yana ilişkilerden yana şansları tam dönmedi ama dönmek üzere kafanızı kurcalayan şeyler varsa ya da bir ilişkin içinde kendinizi değerli hissetmiyorsanız, önümüzdeki günlerde bu durumda değişecek. Venüs akrep burcuna geçecek ayın otuzundan sonra aralık başıyla beraber biraz daha güzel çekici, hoş mutlu hissetmeye başlayacaksınız sevgili akrepler .

Ya selam ya şekür şekür enerjisini, esenlik enerjisini hayatınızda arttırmaya bakın. Lavanta tarçın özleri. Akreplere bir şey daha tavsiye edeceğim. Akrepler aralık başına kadar yeşil, mavi ve beyaz renkleri siz ne olursa olsun ağırlıklı olarak bu renkleri kullanmaya çalışın. Hayatınızda bu enerjileri arttırın yeşilleri, beyazları ve mavileri.

27 Kasım - 3 Aralık YAY Burcu

Şimdi doğruyu söylemek gerekirse Mars yay burcuna geçiyor. Yani ders bir burca geçtiği zaman o burcun mensuplarını aşırı derecede çalıştırır. Adeta şöyle düşünün, bir motor gibi düşünün, marsı sizi çok çalıştıracak, çok yoracak ve çok koşturacak bir döneme adım atıyor olabilirsiniz.

Şimdiden bunun etkisini hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Kiminiz ne güzel gezmekten yorulabilir, kiminiz uluslararası işler, eğitimler, hukuki konularla uğraşmaktan yorulabilir, kiminiz resmi prosedürlerle uğraşmaktan yorulabilir, kimisi günlük hayatı, çocuk çoluk ev gailesiyle uğraşmaktan yorgun düşebilir.

Marsı bir alev topu gibi düşünün size şu an bir alev topu verilmek üzere bu alev topuyla etrafınızı ve kendinizi ısıtacak mısınız yoksa aşırı harlatıp yakacak mısınız? Buna çok dikkat etmeniz lazım. Bu aralar öfke, kontrolü, enfeksiyon ve ateşli hastalıklar konusunda biraz daha dikkatli olmanız lazım.

Birileri size çok sataşabilir kavga çıkarabilir. Genellikle etrafınızda normalden daha çok tartışmacı insanları görmeye başlayabilirsiniz marsın enerjisiyle ya da işte çok maço, çok tutkulu, çok takıntılı insanlarla muhatap olmak durumunda kalabilirsiniz. Biraz daha enerjinizi dengelemeniz gerekiyor.

Peki bunun iyi tarafı ne spora başlayabilirsiniz? Harekete geçebilirsiniz, aşırı derecede güçlü, kuvvetli, kudretli bir hale gelebilirsiniz. Enerjiniz yaşam enerjiniz yerine gelebilir ve artık hani duramıyorum ben bir gezmem lazım, bir hareket etmem lazım havasına girebilirsiniz. Aylardır geri çekilmiştiniz, belki zorlanmıştınız içinize dönmüştünüz. Şimdi artık sahneye atılma ve harekete geçme zamanı.

Bu görüntüler insanda eğitim, akademik, konu, hukuki konular ve uluslararası işleri aşırı derecede yolculuk yapmak gibi konuları harekete geçirir. Bu anlamda hareketli bir dönem yaşayacağınızı rahatlıkla söyleyebilirim sevgili yaylar.

Aşk, ilişkiler, sosyalleşme, bu konularda müthiş şanslısınız. Bunlarla alakalı hiçbir sıkıntı yok artık o içinizi sıkan, canınızı yakan arkanızdan dönen, sizi üzen şeylerin sonuna geldiniz çok fakat şimdi de Düşmanlarınız sizden korksun şey olabilir. Çok sabrettikleri insanlar artık hiç sabretmeyebilirler ve gerçekten herkesin ağzını payını tek tek vermeye başlayabilirsiniz sevgili yaylar.

Önümüzdeki hafta dolunay var. Bu dolunayla beraber ilişki bitirme birilerine hayatınızdan çıkarma. Sinirli dizi bozanlara ayar verme durumu olabilir. Aile içinde ve ilişkilerde huzurunuzu korumak çok önemli olacak. O konuda da uyarmış olayım.

Evet, portakal, kakao özleri, hafif spor, yürüyüş hafif dedim, dikkat edin çünkü Mars geldiğinde ağır sporlar kaza riskini arttırıyor. Hafif yürüyüş mutlaka yapmanız lazım. Ya mümin ya müheymin korunmak için mümin ve mühim bu isimler koruyucu isimler bunları dikkat edebilirsiniz. Allahım beni görünür, görünmez tehlikelerden, kazalardan ve kötü insanlardan koru.

27 Kasım - 3 Aralık OĞLAK Burcu

Şimdi geri çekilme zamanı yaydan oğlağa geçti. Oğlak artık sahnenin önüne atıldı. Şimdi sıra oğlaklarda oğlaklar tam bir geri çekilme zaman neler olabilir? Yani geri çekilmeleri gerekiyor. Sahne yaylaların yaylar bir geri çekilmişti, bir zorlanmıştı. Şimdi sıra oğlaklarda.

Şimdi zorlanma demeyelim de şöyle olabilir, mesela bir hasta bakabilir, bir büyüğü hastalanabilir, ona bakabilir. Kendisinin bir ameliyatı, bir tedavisi, bir sağlık sorunu olduğu için kötü bir anlamda düşünmeyin bunu hemen ama böyle bir geri çekilebilirsiniz. Biraz daha böyle doğum öncesi dönem gibidir.

Biraz geri çekilebilirsin, hayata bakarsın insanlara bakarsın çok fazla dedikodu angarya iş, boş işler senin üstüne kalabilir zihninin aşırı hareketli olduğu bir dönem olacak, belki çok şey düşünüyorsun ama söylemiyorsun kalp kırp kırmamak için bazılarınız aldatıldığıyla yüzleşebilir, bazılarınız şüpheleniyordur, yüzüne çıkmıyordur.

Bir proje gece gündüz çalıştıkları bir projeyle alakalı başarı dönemindedirler. Sakın pes etmeyin, eğer uğruna çok mücadele ettiğiniz bir işiniz, bir projeniz varsa onu doğuma hazırlıyorsunuz. Doğum ne zaman? Ocak ayı ile beraber çok güzel bir şekilde onu doğuma hazırlamış ve doğurmuş olacaksınız o projeyi belki bebeği gerçekten doğum yapacak olanlar da olabilir.

Şu anda bir geri çekilme zaman beni dinlerseniz birazcık kendinize dönün. Gelin evinizde oturun en güzel köşenizde kitabınızı okuyun, insanlarla ne kadar az konuşursanız, bu süreçte işinize odaklanırsanız, bu süreçte o kadar karlı çıkarsınız. Şu anda sizin çalışma zamanınız aktif olma zamanınız ama insanlardan da biraz kendinizi çekme zamanınız olacak. Bol bol çalışma, iş hayatlarıyla alakalı gündemleri olabilir.

Önümüzdeki hafta çalışanlara, çalışma arkadaşlarıyla ilgili ufak tefek sıkıntılar yaşanabilir. Dedikodu laf kötü enerji duymaktansa dediğim gibi kendi işinizi kendiniz görün. Hakikaten oğlaklara şu laf söylemek isterim demişler, deve niye boynuna eğri demişler kendi işimi kendim yapıyorum, oğlaklar bu ara tam böyle kendi işini kendi yapıyor. Kimsenin işini de beğenmiyor ve en doğrusunu da yapıyor. Kendisinin yaptığı kendisinin ürettiği her işten başarı gelebilir

İş arayanlar önümüzdeki günlerde bir işe dahil olabilirler. Azıcık böyle boş insanlara hayatınızda eleyin bak oğlaklar bu süreci güzel geçirmek istiyorsanız boş konuşan dedikoducu sizi gereksiz yoran sömüren kim varsa planınızı yapın, hayatınızdan atın hiç acımayın çünkü gerçekten arkanızda öyle bir güneş mars Merkür Retrosu başlayacak düşünüyorum hakikaten sizi hak etmeyen insanları çıkartın hayatınızdan geçmişe takılı kalmayın ve sağlığınızı, huzurunuzu birinci plana alın, bu çok önemli.

Bunun dışında aşktan yana şansları devam ediyor. Kariyer hayatlarından yana şansları devam ediyor. Nasıl kötü komşu ev sahibi yaptırıyorsa kötü iş kötü iş arkadaşı da sizi markalaştırır, kendi işinize yönlendirir.

Bu aralar iş sorunlarınızda da bilin ki sizi daha iyi, daha ileri bir seviyeye taşıyacak. Hayat ve yorulduğunuz emek verdiğiniz konuların karşılığını elbet alacaksınız, dinlenin diyorum, geri çekilin diyorum çok önemli bu. 2 düşünün bir söyleyin, iyi plan yapın, iyi gözlem yapın bakalım kimler yalan söylüyor? Oğlak gözlemlesin çok önemli.

Ya nur ya muhyi ya hafiz , sağlık ve korunma için aynı zamanda portakal, limon, çikolata. Turuncu renge ağırlık verin. Bu ara yaşam enerjinizi canlı tutun, sevmeseniz bile turuncu renkleri etrafınızı arttırın.Turuncu bir şeyler koyun evi. Eve sarılar arttırın bunları birazcık daha yaşam enerjinizi yükseltmeye odaklı olmanız da yarar var. Aşktan yana işten yana, ufak tefek sıkıntılara rağmen son derece şanslısınız, bu şansınız devam ediyor.

27 Kasım - 3 Aralık KOVA Burcu

Evet sosyal kelebek olacak kovalar bu ara bol bol davet düğün dernek, nişan gezebilirler. Sosyal çevreleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla normalden daha çok bir arada olabilirler. Bir sebepten bir liderlik etmeleri gerekebilir. Bir gruba sosyal sorumluluk projelerinde görebiliriz kovaları. Kovalar bu ara törenler, davetler, ödüller, toplantılarda bol bol boy gösteriyor bu süreçte. Ne olacak? Gerçek dostları kaliteli insanlarla, kıskanç arkadaşlarına ayırt edebilecekler.

Öyle ortamlar olacak ki kim sizin arkanızda kim sizin arkanızda değil, çok net bir şekilde akkoyun karakoyun belli olacak ortaya çıkacak aşk hayatınızda ufak tefek kıskançlık krizleriyle sallantılar meydana gelebilir. Önümüzdeki günlerde sağlam olmayan kaderinizde sizin alın yazınızda olmayan, yazgınızda olmayan insanlarla yollarınıza ayırabilirsiniz. Ben buna çok inanıyorum. Yazgınızda olanla ne yaparsanız yapın, dönüyor, dolaşıyor, o sizi buluyor. Yazgınızda olmayan dolunayla gidiyor.



Dolayısıyla böyle zayıf ilişkilerin bittiğine şahit olabilirsiniz. Bir dedikodu bir aldatma, flörtöz bir durum karşınıza çıkabilir ve bununla beraber zayıf ilişkiler bitebilir. Bunun dışında ilişkinizde kararsız kalabilirsiniz. Devam mı etsem bıraksam mı, bununla ilerlesem mi? Çünkü bu aralar kovaların yaşam enerjisi de tipolojileri de çekicilikleri de fazla iyi durumda. Göksel açılar bu ve nüsün terazi oluşu, güneşin ve marsı yaya geçmesi, onların çekiciliğini de arttırdı.

Dolayısıyla yalnız olanlar acaba kimle beraber olsam diye düşünüyor olabilirler. Biraz daha flörtöz takılabilirler ya da seçim yapamayabilirler.

Gideyim mi, kalayım mı, bununla mı olayım, onunla mı olayım, hangisini seçmeliyim? Duygularında bir ikilem yaşayabilir ya da yalnızsınızdır, ikizler dolmaya gelirken aşk evinizde karşınıza bir anda 2 insan birden sizinle birlikte olmak isteyebilir, karar veremeyebilirsiniz.

Boluluk bir kere bolluk, bereket yani artık bunun da handikapı işte karar verememek olacak gibi söyleyeyim,.

Çocuk sahibi olabilirler hamilelik bebek haberi alabilirler, nişan kutlamalar yapabilirler fakat işte birazcık sosyal çevrelerinde Kıskançlık kötü niyetli dedikoducu insanları da keşfetme ihtimalleri son derece yüksek. Marsilya'ya geçmesi ile beraber kovalar çok gezecekler.

Çok davetlere gidecekler, çok toplantılar yapacaklar. Bazı dostlarını da eleyecekler mecburen çünkü çok gezen haliyle bazı şeyleri de görmüş olacak diye düşünüyorum.

Bu arada çok önemli alanında ünlü ve başarılı insanlarla da tanışıp arkadaşlık etmeye başlayabilirler. Bir dilekleri, bir hayalleri dostlarının da desteğiyle ve onların da böyle eşlik ettiği güzel bir ortamda gerçekleşebilir. Bu bir kutlama değil.



Kariyer baskısı, aile baskısı da yavaş yavaş azalıyor. Paranıza pulunuza sahip çıkın. Önümüzdeki hafta arkadaşlık ilişkileriniz ufaktan testten geçebilir. Onu da söyleyeyim.

Evet, az insan çok huzur ama kalabalıklarda sadece dostlarınıza sarılmayı ihmal etmeyin. Ya Veli, yağ, şükür.

27 Kasım - 3 Aralık BALIK Burcu

Toplum seni nasıl ansın isterdin, nasıl hatırlasın senin için ne söylesin isterdin? Bugünlerde gelecekte kendini kim olarak nerede görmek istiyorsan ya da toplum senin seni nasıl alsın, senden nasıl bahsetsin istiyorsan tam da öyle davranman gereken bir zaman.

Çünkü tam toplumun seni alacağı alanda hem Merkür hem güneş hem de mars etkileşimi var. Dördüncü evinde de bir dolunay yaşayacaksın insanlar senden nasıl bahsetsin istiyorsan tam olarak öyle biri olmaya başla.

Mesela herkes sana güzel, yakışıklı iyi giyiniyor, temiz bakma desin istiyorsun tam da öyle birisi ol. Konuşmalarınla insanları kırmamaya çok sabrettim artık kimseyi düşünmüyorum deyip yanlış söylemler yapmamaya dikkat et.

Bu aralar, aile büyükleri, aile büyüklerinin bir takım sorunları olabilir veya patronları büyükleri onlara kırıcı şeyler de söyleyebilir. Siz sakın onlara aynı ile karşılık vermeyin çünkü bu aralar gerçekten ne ekersen onu biçersin ve çok hızlı gelişiyor olaylar karmik olaylar çok hızlı gelişiyor.

Dolayısıyla siz nasıl biri olarak anılmak istiyorsanız onu imgeleyin ve öyle yaşayın. Bu aralar iş bulabilir, işi olmayanlar bazıları resmi işler, devletle alakalı konular, aile içi ilişkiler anneleri, annelerinin sağlığı, aile büyükleriyle alakalı konularda harekete geçmek ve sorumluluk almak zorunda kalabilir.

Çok az bir kısmı Allah korusun ama şöyle hani bu da ne kadar şart çıktı dedirtebilirken de hakkında. Mesela sabreder sabreder bir kavga patlar orada sabredemez, kötü duruma düşer, sakın uğruna çok mücadele edip sabrettiğiniz konularda birdenbire hatalı hamleler yapmayın.

Bu aralar bol bol seyahat edebilirler, yolculuklar yapabilirler, eşlerinin aileleriyle ya da kendi aileleriyle bir takım iniş çıkışı durumlar yaşayabilirler. Hayatlarında emlak ve taşınma konuları gündeme gelmeye başlayabilir. Önümüzdeki hafta itibariyle ev ev sahibi taşınma evle alakalı konular hayatınızda çok önemli gündem tutmaya başlayabilir.

Hangi konularda şanslısınız? Para konusunda hala şanslısınız. Gelirleriniz çok olacak ama giderleriniz daha çok olacak. Bir alım satım işleri olabilir balıkların. Bunun dışında kardeşleriniz akrabalarınız, yakın çevrenizden destek almak, ticaret, eğitim gibi konularda da gayet şansınız yaver gidiyor.

Özel hayatınızda da 27’si gibi biraz işler karışabilir. Partnerinizle, eşinizle ve ailenizle kavga etmemeye tartışmamaya genel olarak dediğim gibi, hani sabredip, sabredip kendinizden kötü bahsettirmemeye çalışın diye söyleyeyim.

Resmi işleri varsa belge, bilgi, evrak, eksiklikleriniz varsa mesela bir şey yapmanız gerekiyor devlet sizden bir şey bekliyor, bunları da sakın ihmal etmeyin diye söyleyeyim.



Vanilya ve gül özleri üstünüzde ametist ve bakırdan bir şeyler taşımaya çalışın bulabilirseniz bunlar size bu ara iyi gelecektir. Ya muktedir ya melik. Bu isimleri zikrederseniz hem kariyer, hem aile hem yerleşimle alakalı sorunlarınızda faydasını görürsünüz.

Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Programındaki Mine Ölmez'in konuşmaları haberleştirilmiştir.