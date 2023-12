Astrolog Mine Ölmez haftalık burç yorumları (4 Aralık – 10 Aralık 2023) 2 Ay İçinde Kaderi Değişecek Burçlar..

Astrolog Mine Ölmez, evrenin her burç üzerindeki etkilerini derinlemesine inceleyerek, bu hafta her bir burcu nelerin beklediğini detaylandırıyor.

Koç'tan Balık'a kadar tüm burçların enerjilerini ele alarak, aşk, sağlık ve kariyer gibi konularda iç görüler sunuyor. Bu haftanın astrolojik tahminlerini ve burç analizlerini keşfedin.

İşte Astrolog Mine Ölmez Haftalık Burç Yorumları

4 Aralık – 10 Aralık KOÇ BURCU

Koçlar, bugün Venüs Güney' ay düğümü etkileşimi dünden beri yaşanan ve Venüs Plüton karesi ile ilgili size şöyle bir şey söylemek isterim, geçmişte canınıza çok acıtan aklınıza kazınan, hayatınızda iz bırakan insanlarla bugünlerde karşılaşma ihtimaliniz olabilir. Bu insanlar hatırınıza düşebilir, aklınıza düşebilir.

Geçmişte bıraktığınız sadece aşk ilişkileri olarak düşünmeyin. Arkadaşlıklar, dostluklar, akraba ilişkileri önünüze tekrar gelebilir. Çünkü gerçekten bir ödeme ve hesaplaşma zamanından geçiyorsunuz.

Özellikle bu hafta ve önümüzdeki hafta aşk hayatınızda ilişkilerinizde dostluklarınızda bir ödeme ve hesaplaşma zamanından geçiyor olabilirsiniz.

Koçlar yanlış bir ilişki yaşıyorlarsa veya işte partnerlerinin bağımlılıkları varsa yanlış alışkanlıkları var ve sorguluyorlarsa ben bu insandan nasıl ayrılacağım, nasıl kopacağım gibi bu aralar gerçekten bu insanla kopup kopmama konusuna net bir karar verebilirsiniz.

Karşınızdaki eğer değişmiyorsa ısrarla yapmış olduğu yanlışlarla devam ediyorsa ayrılık kararı verebilirsiniz sevgili koçlar. Birçok koç kişisi mutsuz, kötü, yanlış ilişkisini bitirme kararı alacak.

Eğer yeni bir ilişkiye başladığınız zaman aklınız eski partneriniz de ise bununla alakalı da artık net bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz ve var olan ilişkinizde eğer çok güzel giden ikinizin de birbirinizi hak ettiği bir ilişkiniz varsa bu ilişkinizle alakalı da ileriye dönük planlar yapmaya başlayabilirsiniz.

Kadersel bir süreçten geçiyorlar. Gerçekten yanlışın bittiği doğrunun daha şans verildiği bir dönem olabilir. İlişkilerle alakalı siz özellikle 2-3-4 Aralıkta biraz daha sakinliğinizi korumaya gayret edin.

Kıskançlık krizleri ve kavgalar çıkartmayın. Dövüşmeyin ama aynı zamanda şöyle bir şey için Koçlara bir uyarıda bulunacağım koçlar mesela bir kariyer planı var, bir hedefi var, bir gelecek planı var. Bu gelecek planı ile ailesi arasında sevgilisi arasında eşi arasında zor durumda kalabilir.

Beğendiği kişiyi ailesi beğenmeyebilir, yapmak istediği işi eşi ya da ailesi onaylamayabilir. Koçlar bu hafta terazide de var bu etki bazı burçlar bu hafta eşleriyle gelecek planlarıyla aileleri arasında istekleriyle, arzularıyla etrafındaki insanlar arasında bir sıkışıklık ve baskı yaşayabilir.

Özgürlüğünün kısıtlandığını hissedebilir. Ben bunu yapmak istiyorum ama ailem izin vermiyor. Ben istiyorum o insanla evlenmeyi ama ailemizin vermeye ya da ben ayrılmak istiyorum ailem destek olmuyor gibi yanlarında sevdiklerini bulamadıklarını düşünebilirler.

Böyle bir sıkıntı var. Bunun dışında avantajları da şu, Merkür oğlak burcuna geçecek. Ve gerçekten iş hayatınızda kariyer yaşantınızda sizi daha resmi noktaya taşıyacak bir takım anlaşmalar yapabilirsiniz.

Tayin atama, yükseliş, prestij, markalaşma, yeni bir şirkete veya yeni bir işe dahil olma, yeni bir projeye başlama konusunda destekleniyor olabilirsiniz. Resmi iş ve işlemler hayatınızda daha önemli bir yer almaya başlayacak.

Bu aralar, yolculuklar da had safhada olabilir. Bol bol seyahat planınız olabilir, gökyüzünü sizi desteklediği bir süreç. Enerjiniz çok yüksek ve bu enerjinizi doğru kullanırsanız, bu sürece de çok güzel yönetebilirsiniz.

Siz güzel gidiyorsunuz, sevgili koçlar gerçekten güzel gidiyorsunuz. Güneşten destek alıyorsunuz. Marstan destek alıyorsunuz. Şu günlerde Merkür’den destek alıyorsunuz.

Dolayısıyla enerjiniz yerinde cesaretiniz yerinde gücünüz yerinde birileri size haksız yere durdurmaya çalışıyorsa tabi ki buna engel olmak da en doğal hakkınız. Enerjinizi, ışıltınızı doğru kullanın.

Çünkü mars size bu gücü bu enerjiyi fazlasıyla veriyor. Fazla da kafanıza bir şey takmayın. Bu aralar sizi eğlendiren, neşelendiren bu hayata umutla bakmanızı sağlayan insanlarla bir arada olmanızı tavsiye ederim.

Şimdiden başlayarak aralık boyunca hatta ocak ayını da dahil ederek çok fazla gezebilirler. Hukuki işleri olabilir, eğitim işleri olabilir, yeni şeyler öğrenebilirler. Keşfe maceraya ve öğrenmeye çok açıklar.

Buralar hayatınıza giren insanlar, geçmişten ruhunuzun tanıdığı insanlar olabilir bu arada. İnanıyor musunuz bilmiyorum. Ruh eşlerine, ruhunuzun tanıdığı insanlar olabilir ve gerçekten enteresan. Ben hiç ummadığımız insanlarla ruhsal bağlarımız olduğunu bazen tespit edebiliyorum.

Ruhsal bağınız olan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Tabi kendinize hemen kaptırmayan senin benim ruh eşimsin diyerekten de gidip herkese güvenmeyin ama.

Olabilir gerçekten, yani mesela sizden yaşça çok büyüktür. Sizden yaşça çok küçüktür. Hatta cinsiyetiniz aynıdır, aynı cinsinizdir ama ruhunuz onu geçmişten tanıyordur. Böyle şeyler çok yaşayabilirsiniz.

Nezaket ve zarafetten sakın vazgeçme bu aralar özellikle normalden daha kibar, daha nazik ve daha sakin olmaya çalışın. Bu sizin lehinize geri dönecektir ve lütfen vanilya, Hindistan cevizi gibi güzel aromaları hayatınıza katmaya başlayın.

Bu bir hafta 10 gün özellikle bunlara dikkat edin. Ya Vedut, Ya Allah doğru sevgide kalmak, sevmek, sevilmek ve mutlu olmak için zikredebilirsiniz.

4 Aralık – 10 Aralık BOĞA BURCU

Merkür boğa burcuna geçiyor. Boğaların hayatında bir seyahat planlama dönemi başlayabilir.

Tam zamanı gezmeleri de kendileri gibi sağlam olur boğaların. Böyle her şeyi düzenli yaparak giderler.

Tam Merkür olarak süreci de buna olanak sağlıyor. Yurt dışı gezileri yurt dışı gezileri hayatınızda böyle bir gezi planlaması olabilir, işte yılbaşına nereye gitsem bir yere mi gitsem veya işte yeni yıla başka bir yerde mi girsem gibi planlarınız şimdiden başlayabilir.

Merkür’ün oğlak burcuna geçmesiyle beraber bu planları harekete geçirebilirsiniz. Gerçekten bir şeyler yapacaksanız şimdiden yapmaya başlasanız planlamaya başlasanız zaten iyi olur. Çünkü Retro dönemlerinde genelde planlar değişiklik gösteriyor.

Yeni yıla şanslı girecek kuşlardan birisi de boğa burcu Güneş, Jüpiter üçgeni etkisiyle giriyorlar. Hem aşkta hem işte her konuda şanslı gidecek burçlardan birisiniz.

Dolayısıyla şimdiden işiniz gücünüz varsa mesela bir avukata ihtiyaç duyuyorsanız hiç durmayın. Hemen harekete geçin veya eğitime başlayacaksanız hiç durmayın Hemen harekete geçin seyahat planlarınızı harekete geçirebilirsiniz.

Kendinizi vizyonunuzu geliştirmek, bu aralar böyle bir arzu içinde olabilir. Bu yani mesela çok iyi gözüküyordur. Dışarıdan kendisi iyi de bir insandır ama diyebilir ki ya ben yeterli görmüyorum.

Kendimi biraz daha bir şeyler öğrenmeliyim biraz daha kendimi geliştirmeliyim. Biraz daha hobilerime zaman ayırmalıyım.

Bu aralar kafalarında kendilerini seviye atlatmak için çok büyük bir arzu duyabilirler. Sanki bir şey onları bekliyor. Bir yerde ama ona bir türlü yetişemiyorlar gibi çok merak edebilirler. Ben biraz daha iyi olsam nasıl olurdum gibi kendilerine hep gelecekte hayal edebilirler.

Bu arada gelecekte işte şöyle yapmalıyım, gelecekte şurada olmalıyım, bunu yapmalıyım. Bunu bir gelişim ve vizyon geliştirme zamanı olabilir.

Reklam, medya, basın, internet işleri, sosyal medya işleri, işte web sitesi de açmak, iletişim anlamında kendinizi geliştirmek, eğitimlerle kendinizi geliştirmek, hem gezerek hem okuyarak hem görerek yeni yerler görerek çok güzel bir şekilde kendilerini geliştirebilirler.

Bu dönemin aralığın ve ocağın en çok gelişen burçlarından birisi boğa burcu olacak. Kendini yenileyecek, değiştirecek ve aynı zamanda bu aralar gerçekten estetik dokunuşlar, işte kilo, sağlık, tedavi, tahlil. Bunlarla da kendilerini geliştirebilirler.

Onlara şöyle bir uyarı yapacağım, özellikle pazar günü bel bölgenize böbreklerinize çok dikkat ederim, böbreklerinizi yoracak şekilde beslenmeyin, belinizi yoracak şekilde hareket etmeyin.

Bu aralar bel bölgeniz normalden daha hassas olabilir, kendinizi sıcak tutmaya özen gösterin. Biraz daha su tüketimini sağlıklı bir şekilde arttırmaya özen gösterin. Bu anlamda kendinizi destekleyin.

İş hayatında kıskançlık krizleri yaşayabilirler. Mesela kadın rakipleri özellikle Venüs, Plüton, kadın rakipleri veya bir kadın gibi kafaya takan adamlar vardır ya mesela bizim görmediğimiz detaylara bile dikkat ederler bir kadın gibi her şeyi kafaya takan adamlar veya kadın kıskançlıklarına iş hayatınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor.

Ayrıca sizin mutlu ilişkinizi çekemeyen sizin dostunuzmuş gibi sorumluluk alıyorum senin hakkında sen sana kendimi sorumlu hissediyorum deyip ilişkinizi bozmak isteyen insanlara da kulak vermeyin.

Çünkü bu gizli düşmanlıklar, hafiften kıskançlıkların aktif olduğu bir süreç. Evcil hayvan besleyen bir boğaysanız, bu aralar biraz daha dikkatli olmanızda yarar var.

Çalışanlarınız birlikte çalıştığınız insanlar sizinle eşit seviyede iş yapanlar. Mesela, sen işte öğretmensin o da öğretmen sen işte aşçısın, o da aşçı veya senin çalışanın seni asiste eden insanla alakalı kıskançlık çekememezlik, gizli düşmanlık konularına dikkat edin.

Boğalar size çok şu konuda uyaracağım evinizde mesela çalışanınız var. Herkesin yanında her şeyi konuşmayın, sesinizle konuştuklarınıza dikkat edin. Çünkü birileri sizin için hani böyle çok yakın görünüp sessiz sedası sizi kontrol altında tutmaya çalışıyor olabilir.

Paranoya yapmanızı istemem ama böyle bir kıskançlığa maruz kalıyor olabilirsiniz görünmez bir şekilde. Üstü örtülü bir şekilde sezgileri güçlü olan akrep etkili boğalar bunu zaten hemen fark eder ama minnoş boğalar umrunda olmaz farkına varmaz dolayısıyla ben bir uyandırayım.

Bu aralar dikkat edin iş hayatınızda özellikle manipülatif kişilere dikkat edin. Hani bazı tipler vardır ya dokunursun, bağırır falan diye. Çok dikkat edin iyi bir şey söylediniz diyebilirsiniz, suçlayanlar olabilir bu aralar bunlarla alakalı uyarmak istedim.

Sağlığınız beliniz, böbrekleriniz buraları kontrol altında tutun aşk hayatınız gayet iyi ilerlemekte. Yine de siz de tabii ki gökte ki bu etkiden nasibinizi almamak adına kıskançlık krizi, ego kapris gibi şeylerden uzak durursanız çok faydasını görürsünüz.

Çok gelişecekler, çok öğrenecekler. Miras veya tazminat alacakları paralar varsa bunlarla ilgili mücadeleleri olacak ve bu mücadeleleri zaferle sonuçlanabilir.

Eğer bir size borç ödemesi yapması gereken para vermesi gereken kişi varsa isteyin. Bu aralar bunu alabilirsiniz. Kibarlıkla, nezaketle, paranıza hakkınızı isteyin, nafaka tazminat her neyse.



Ya Hadi esması boğalar bunu zikrederken şunu söyleyin ama Allah’ım beni sağlam insanlarla sağlam yollarda yürüt hem yanımdakileri hem beni sağlam yollarda yürüt sağlam emin adımlarla yürüt bunu niyet ederek sık ederseniz çok faydasını görürsünüz.

Bu ara bu arada spor vesaire bu konulara da harekete geçebilirsiniz.

4 Aralık – 10 Aralık İKİZLER BURCU

Merkür’ün oğlak burcu'na geçmesiyle beraber ikizler burcu'da almak istedikleri paralar, tazminatlar, miras nafaka, hak ettikleri paralar veya ek gelirlerle ilgili harekete geçmeye başlayabilirler.

Kredi desteği, borç desteği istiyorlarsa bununla alakalı harekete geçmeye başlayabilirler. Ek gelirler kazançlarını arttırmak için böyle bir odaklanma içerisinde olabilirler ve bu anlamda gerçekten güzel teklifler de alabilirler.

Eğer bir para bağlanacaksa onlara bir emeklilik ikramiyesidir, bir paradır bunlar bu süreçte ellerine geçebilir. Fakat ikizler ilişkilerle ilgili çok gel gitli bir süreçten geçiyorlar. Yani devamı edeyim, bırakayım mı, nasıl olacak? Çok gel gitli süreçten geçiyorlar.

Mars yedinci evinizde telaşlı bir partneriniz varsa sıkıntılı bir partneriniz varsa hasta rahatsız, problemli bir şekilde bir derdi olan bir partneriniz varsa bu aralar derdi ile sizi de gelebilir. İlişkilerinizdeki iniş çıkışlara çok dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz.

Ayrıca açık düşmanlar böyle pişkin pişkin hatalarını işte ben ne yaptım ki diyen insanlarla da sınanıyor olabilirsiniz. Bu eşiniz de olabilir, arkadaşlarınız da olabilir yani hatasını görmeyen, eş hatasını görmeyen partner hatasını görmeyen, danışman, hatasını görmeyen avukat bunlarla sınırlanabilir.

Birebir ilişki içinde olduğunuz veya partneriniz olan ortaklık yaptığınız insanlarla sınavlarınız bir süreç olabilir, sevgili ikizler. Sinirlerinize hakim olmak hiç kolay değil.

Gerçekten bu tarih itibariyle yani hafta sonundan beri yaşadığınız olayların etkisiyle Aralık ayını daha kötü geçirmemek adına şimdiden radikal kararlar vermeye çalışmanızı tavsiye ederim.

Gerçekten sizi yoran insanlarla uğraşmak zorunda değilsiniz. Eğer bu senin evladınız değilse birebir akrabanız olan üstünde hakkınız olan ve hakkınızın olduğu birisi değilse kendinizi çok fazla yormamaya çalışın. Çünkü bu süreç gerçekten zor geçebilir.

En basiti hep söylüyorum ya mesela eşi askere gidebilir, partneri askere gidebilir. Partnerin bir ameliyatı bir sorunu olabilir, partnerinin ailesinin bir sorunu olabilir, ikizler burcu böyle bir savrulduğunu hissedebilir, savrulmamak adına sakinliğinizi koruyun, dengenizi koruyun, sevgili ikizler.

Para konularda şansınız son derece yüksek ilişkilerle ilgili aslında şansları çok yüksek, Venüs onları destekliyor fakat hafta sonu aşk hayatınızda özel hayatınızda ne bileyim bir soğukluk hissettiğiniz için partnerinizi size ilgi göstermediğini hissettiğiniz için böyle bir çıldırma gelebilir.

Fakat aşktan yana siz de ruh eşinizle ruh ikizinizi, sizin ruhunuza yakın gelen insanı bulduğunuzu düşüneceğiniz durumlarda yaşayabilirsiniz. Eğer kıskançlık ve ego durumlarına dikkat ederseniz ilişki ve aşk açısından da güzel zamanlardan geçiyorsunuz.

Çocuk sahibi olmak, çocuklarla alakalı konularda da güzel zamanlardan geçiyorsunuz. Bu aralar sevdiklerinize karşı biraz daha özverili olmanızı da ben yine de tavsiye ediyorum size.



Agresiflik ve özel ilişkilerde bozulma dikkat ediyoruz buna. Ya Selam sakinleşmek için birebir en güzel isim Ya Selam Allah’ım sen bana esenlik ver huzur ver şeklinde zikredebilirsiniz.

4 Aralık – 10 Aralık YENGEÇ BURCU

Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, geçtiğimiz haftalarda bir takım tatsızlıklar yaşamış olabilirsiniz. İçinize bir şüphe girmiş olabilir. Hastalanmış olabilirsiniz, bir zorluk yaşamış olabilirsiniz.

Özel hayatınızda tadınızı kaçıran durumlar yaşamış olabilirsiniz kendi sağlığınızdan sebep partnerinizin sağlığından sebep ya da şüphe düşüren durumlar yaşamış olabilirsiniz.

İçinize bu durumları açık söylemem gerekirse bir 15 gün kadar hissedebilirsiniz. Acaba aldatılıyor muyum? Acaba beni kandırıyor mu acaba arkamdan bir şey mi çeviriyor gibi ya da duyduğunuz dedikodular arkanızdan yapılan konuşmalar olmuş olabilir.

Siz bunu henüz duymamış olabilirsiniz veya hissediyor olabilirsiniz. Bir ortamda bir ailede bir durumda kabul görmediğinizi hissediyor olabilirsiniz. Ancak Merkür’ün oğlağa geçmesiyle birlikte o sessiz anlaşmalar, boyun bükmeler, sessiz, sessiz hareket etmeler artık yerini sesli anlaşmalara bırakıyor.

Eşinizi karşınıza alıp konuşabilirsiniz, partnerinizi karşınıza alıp konuşabilirsiniz, o sizi karşısına alıp açık yüreklilikle konuşabilir, neden birlikte devam etmeniz gerektiğini, neden bazı şeyleri düzeltmeniz gerektiğini, kendi aranızda çok güzel konuşarak anlaşabilirsiniz.

Daha akıllı, daha mantıklı olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz ve göksel enerjiler size bu anlamda destekte veriyor. Merkür, oğlaktaki süreci boyunca avukat arıyorsanız daha rahat bulabilirsiniz. Psikolog arıyorsanız daha rahat bulabilirsiniz.

Birilerine bir şey danışmak istiyorsanız daha rahat bulabilirsiniz. Eşinizle beraber bir takım danışmanlıklar alabilirsiniz.

Mesela mutlu bir evliliğiniz var ama basit sorunlar sebebiyle üzülüyorsunuz ya da çözemediğiniz bağımlılıklar ya da sorunlar var. Ailevi sorunlar var, bunları çözmek bir aile terapistiyle görüşmek için çok doğru bir zamandan geçtiğinizi söyleyebilirim sevgili yengeçler.

Yalnızsanız ve aşk hayatınız çok renksizse, ciddi ve aklı başında insanlarla zeki insanlarla tanışma ihtimaliniz son derece yüksek danışmanlık almak için, danışmak için, gelişmek için çok güzel bir süreçten geçiyorsunuz.

Yalnızlığınızı giderecek güzel bir partnerle karşılaşabilirsiniz. İlişkinizi bir ileri safhaya ciddileşme safhasına taşıyabilirsiniz. Evliyseniz hadi çocuk yapalım artık ya da hadi şunu yapalım, hadi ev alalım gibi ciddi konuşmalar yapmaya başlayabilirsiniz. Bu aralar eşinizle ciddi ciddi konuşma zamanı.

Hakikaten varsa bir probleminiz. Güzel bir şekilde 1 Aralık, 2 Aralık gününü yumuşak bir konuşmayla değerlendirebilirsiniz ve ciddi şekilde sizi rahatsız eden konuları ele almaya başlayabilirsiniz sevgili yengeçler.

Şüphe ettiğiniz şeyler için kolay çözümler üretebilir. Bunlarla alakalı da ne derler çözüme kavuşabilirsiniz. Ben yengeçlere şunu tavsiye edeceğim, diyelim ki birileri size haksızlık yapıyor, gerçekten haklılığınızdan eminsiniz, arkanızdan konuşuyor, iş çeviriyor, aldatıyor, filan soğukkanlılığınızı öyle bir koruyun ki.

Çünkü yengecin bu hayatta öğrenmesi gereken şey karşısında duran oğlu örnek almaktır. Soğukkanlı ciddi olmak, mantıklı olmak, yengeçler hep önce aile kurmak isterler, evlenmek isterler, çocuk yapmak isterler.

Oysaki hayat onlara der ki, sen kariyerine odaklan o evlilik ve çocuk seni bulacak bulur. Yengeç burcunun öğrenmesi gereken yegâne ders budur.

Yengeç eğer aile ve sevgili aşk yaşamaktan önce mantıklı bir şekilde hayatını eline alsa, kariyerini eline alsa zaten en güzel aile onu bulur, yengecin kaderinde var güzel bir aile kurmak ama mantıksız bir şekilde hemen ilişkilere bodoslama daldığı için düşünmeden evlilikler ilişkiler yaptığı için acı çeken taraf olur.

Benimse tavsiyem bu aralar şaşırtın ciddiyetinizle mantığınızla aklı başındalığınızla herkesi şaşırtın. Artık onu etkileyemiyoruz. Artık onun hisli olmasından sakin yumuşak ruhlu olmasından yararlanamıyoruz desinler artık onun merhametini sömüremiyoruz desinler.

O kadar soğukkanlı onu ki şaşırsınlar, hayrete düşsünler çok bu sizin en güzel savaşma taktiğiniz olacak birilerinden şüphe ediyorsanız, ona çıkart karşı soğukkanlı tavırlar sergilemenizi tavsiye ediyorum.

Venüs Plüton karesi özellikle 3 Aralık itibariyle anne baba, aile, kariyer patronlarla alakalı bir takım krizlere işaret ediyor olabilir. Aile içinde krizler yaşanabilir, ev emlak kiralama sorunları olabilir. Buna da dikkat edin.

Spora başlamak diyet yapmak, sağlığınızı ele almak için çok doğru bir zamandasınız. Sakın beslenme, bozukluğunuz bağımlılıklarınız varsa bu süreci es geçmeyin. Bağımlılıklar, beslenme bozuklukları ve hatalı davranışlarınız düzeltmek için çok doğru bir süreçtesiniz.

İş arayan yengeçler bu süreçte rahat ve kolay iş bulabilirler. Aile içi ilişkiler dışında iyi gidiyorsunuz. Ya Nur, Ya Allah art arda zikredin ışığınız ve sağlığınız çoğalsın diye niyet edebilirsiniz. Sağlığınız iyi olsun ışığınız çoğalsın diye niyet edebilirsiniz.

4 Aralık – 10 Aralık ASLAN BURCU

İş hayatında müthiş bir bolluk, bereket zamanı iş bulamıyorum, çalışamıyorum, tayin edilemiyorum, atanamıyorum, bir takım sorunlarım var diyorsanız tam zamanı. Bu iş bulma sorunlarınızı çözebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz.

Aynı zamanda bir çalışan arıyorum. Asistan arıyorum bulamıyorum diyorsanız bir asistan ve bir çalışan bulmak için de doğru bir süreçte olabilirsiniz.

Yanınızda güzel bir çalışan bir asistan alabilirsiniz fakat şuna dikkat etsinler, iş bulacaklarsa arıyorlarsa buldularsa ya da buluyorlarsa çalışan alıyorlarsa onlarla baştan konuşsunlar.

Çünkü aralık ayında böyle bir iniş çıkışlar, verilen sözlerin tutulmaması gibi durumlar olmaması için önceden konuşmalarını ve anlaşmalarını ona göre yapmalarını tavsiye ederim. Ama iş bulmak konusunda da çalışan bulmak konusunda da son derece şanslılar.

Eğer evcil hayvan edinmek istiyorsanız emin değilseniz sakın böyle bir hata yapmayın. Çok eminim ben buna ölene kadar bakarım diyorsanız alın bu süreçte sonradan bazı geri dönmeler, geri dönüşler fikirlerinize değişimler olabilir çünkü bunu da söylemiş olayım.

Bunun dışında aşk hayatınızda sahneleme anlamında çok şanslı bir süreçten geçiyorsunuz. Gerçekten marsın ve güneşin sizi desteklediği sahnede kendinizi gösterebileceğiniz çocuk sahibi olabileceğiniz tutkulu bir şekilde aşık olabileceğiniz çocuk gibi şen neşeli aşklar yaşayabilirsiniz.

Yani böyle eğlendiğiniz, güldüğünüz beraber tatile gittiğiniz ya ben bununla çok iyi anlaştım, bununla ömür geçer dediğiniz insanlarla karşılaşabilirsiniz.

Çocuklarınızın sorumlulukları ağır gelmeyecektir. Bu süreçte size evet çocuklarımla anlaşamıyorum veya kavgalarımız var diyorsanız barışmalar neşeli ortamlar, keyifli ortamlar oluşabilir sizin için.

Benim tavsiyem şu, eğer dargınsa mesela sevgilisiyle dargınsa, eşiyle, çocuğuyla dargınsa şöyle şenlikli bir ortam hazırlayıp o sevdiklerinizi davet edin.

Bu aralar neşenizi hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyin çünkü aşk şans keyif alanınızdan Güneş ve Mars geçiyor sizin de mücadele etmeniz lazım birazcık keyifli olmak, neşelenmek için.

Buralar tatil, keyif kaçamak hayatlarında bol bol olabilir. Hamilelik bebek bekleyen aslanlar için son derece verimli bir süreç bu ay içerisinde yani önümüzdeki Aralık da dahil bu Aralık’a giden günler de dahil çocuk haberi almak, bebek haberi almak konusunda çok şanslılar.

Eğer öfkeli bir sevgiliniz ya da öfkeli bir çocuğunuz varsa siz neşeli olmayı seçin. Çünkü sizin neşeniz ona da yayılacaktır.

Bu arada kilo vermek, spor yapmak diyete başlamak için siz de destekleniyorsunuz. Vücudunuzu şekillendirebilirsiniz. Bir takım operasyonlar yapabilirsiniz, kendinize değişimler yapabilirsiniz. Bununla alakalı destekleniyorsunuz.

Bu hafta neye dikkat etsin? Çok sivri konuşmasınlar. Özellikle 3 Aralık günü aslanlar zehir zemberek konuşmalar yapabilirler. Kardeşiniz yakınlarınızda birisi komşularınız sizi kızdıran insanlara artık tahammülünüz olmayacaktır. Çok sert, çok kırıcı olabilirsiniz, egolu konuşmalar yapmamaya çalışın, kibarlığınızı, zarafetinizi bozmamaya çalışın.

Yakınlarınızda birileri sizi çok rahatsız eden konuşmalar yapabilir, tavrınızı dikkatli bir şekilde alırsanız çok iyi olur. Yakın çevrede bir dedikodu bir skandal patlayabilir, bir haber kulağınıza gelebilir, sinirlerinize hakim olmakta zorlanabilirsiniz.

Eğer arabaya da lüks bir şey alacaksanız, aşırı derecede para ödememeye kandırılmamaya, dolandırılmamaya çok dikkat edin ve lütfen bu süreçte yakınlarınızla kurduğunuz ilişkilerde daha nazik olmaya çalışın.

Konuşmalarınızla böyle insanlara dumura uğratabilirsiniz sevgili aslanlar. Bu arada bazıları hayatından birinin tamamen şutlayabilir. Bu bir boşanma olabilir. Bir ortaklık bitişi olabilir. Sizi sömürdüğünü düşündüğünüz insanları tamamen şutlayabilirsiniz.

Aslında gökyüzü nasıl bir etki var biliyor musun? Ruh eşlerinin buluşma ve birbirlerinin hayatında süreleri bitenlerin ayrılma zamanı. Bu arada lütfen ruh eşini sadece karşı cins olarak algılamayalım. Çocuğunuz, eşiniz, anneniz, babanız da sizin ruh eşiniz, arkadaşınız.



Yani her şeyi böyle farklı algılamazsak güzel olur. Ruh eşlerinizle bu aralar yollarınızın ayrılma ya da yollarınızın birleşme zamanı. Birine çok sinirlendim de birine bir laf soktun. Aşağı seviyelerden algılamayalım. Biraz yukarı doğru bakarsak daha iyi olur diye düşünüyorum.



Ya Muhyi, Ya Nur demeyi de unutmasınlar.

4 Aralık – 10 Aralık BAŞAK BURCU

Başak burcu'nun planlı duruşu ve çalışkanlığı bu ara şansını arttıracak. Çünkü Merkür beşinci evine şans evine geçiyor. Çocuklar evine ve aşk evine geçiyor. Gerçekten başak burcunun şansını bu ara planlı oluşu arttıracak. Zaten genel olarak hayatında planlı olan insanlar.

Başak burcu'nun mottosu şu bende bir güneş başak olarak şunu söyleyebilirim ve Merkür başak olarak şunu söyleyebilirim ki, bir işi ya çok iyi yaparım ya da hiç o işe bulaşmam.

Eğer bir işi çok iyi yapamayacaksam o işe de girip kendimi rezil etmem. Başaklar böyle düşünürler. Çok iyi yapacaksa yapar başak burcu.

Bu aralar her işi çok iyi yapabilirler, hobilerine zaman ayırabilirler, hobilerini meslek haline getirebilirler, çocuk yapabilirler. Çocuklarının hayatlarıyla ilgili kademe kademe önemli kararlar alabilirler. Bu aralar hobi keyif eğlence konularına yoğunlaşabilirler, inan başak’ın eğlencesi bile planlıdır, her şeyi düşünün.

Gerçekten her şeyi düşünür. Böyle bir şey yapacaksa en ince detayına kadar kimsenin hani bir kusur bulma ihtimali olmayacak. En zor tarafı zaten kusursuzluğu ve mükemmeliyetçiliği araması, sonra bir yerde hayat bıraktırıyor.

Tabi o huylarınız ama bu aralar böyle çok detaylara da dikkat ederek kutlamalar düzenleyebilirler, partiler düzenleyebilirler, nişanlanabilirler, nikahlanabilirler , teklifler alabilirler.

Teklifler edebilirler, partnerlerinden hediye alabilirler, partnerlerine hediyeler verebilirler, çocuk sahibi olabilirler, bebek haberleri bu ara kutlama zamanı. Kutlamanız bile planlı. Yani her şeyiniz planlı sıkıcı olmayın lütfen.



Bir kere para kazanmak da gelirlerini arttırmak için çok yeni yollar bulabilirsin. Kendine biraz daha sahnede gösterirsen biraz daha reklamını yaparsan biraz daha yaptığın işleri tanıtırsan bu aralar daha çok para kazanırsın sevgili başak.

Gerçekten eğer tanıtımla alakalı bir durumun varsa reklam vermek vesaire bu süreler bunu değerlendirebilirsin. Çocuğunla bir sorunun varsa onun eğitimiyle, hayatıyla, psikolojisiyle onun kendi hayatında bir sorun varsa mesela yaşça ileri bir evladınız vardır.

Yaş grubuna göre söylüyorum, evliliğinde bir sorun yaşıyordur, çocuğuyla bir sorun yaşıyordur, torunlarınıza, çocuklarınıza bile analitik olarak zekanızla destek verebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz, bunu da ihmal etmeyin.

Bunun dışında Parasal konularda biraz dikkat etsinler. Özellikle 3 Aralık günü hırsızlıklara dolandırıcılıklara dikkat edin. Ben bugünü veriyorum ama bir gün öncesi bir gün sonrası da paranıza pulunuza hırsızlıklara yanlış yatırımlar yapmamaya dikkat edin.

Elinizden çok para çıkabilir, daha çok para kazanacağım derken daha az para kazanabilirsiniz ya da paranızı kaybedebilirsiniz. Bu aralar hep duyduğumuz şey bu değil mi? Hırs ve açgözlülük ki başaklar öyle değiller ama paralarını lütfen bu aralar böyle hatalı yatırımlarla kaybetmesinler.

Masraflarını dengeli aşırı harcamalar yapma, Hindistan cevizi, vanilya bunu tavsiye ediyorum. Sevdiğin aromalar çiçek kokuları sende ekleyebilirsin ya inanın hayatınız değişecek kafa çalışıyor.

Yani kafamız çalışıyor, güzel kokular, nefes almak, topraklama yapmak. Bunlar insana gerçekten çok iyi geliyor. Ya kayyum, Ya Allah bu da sizin esmanız.

Bu hafta evet, bu arada aile sorunları artış gösterebilir. Bu aralar başaklarının onu da söyleyeyim. Taşınma, ev emlak kiralama, anne, baba, aile işleri de çok uğraşıyor olabilirsiniz. Ailenizle ilişkilerinizle sakin olun.

4 Aralık – 10 Aralık TERAZİ BURCU

Terazi burçları, ev yaşamı ve aile ile ilgili konularla ilgili uyarmak isterim. Babanız anneniz, aile büyükleriniz bunlarla alakalı bir takım sorunlar olabilir. Aile içinde bir mal paylaşımı varsa yapılan bir haksızlık varsa hasta bir ebeveyniniz varsa veya ebeveynlerinize sorunlarınız varsa bu hafta birazcık artış gösterebilir.

Sizi tavsiyem aile içi konuları dikkatle sakin ve kibar bir şekilde ele alın. Aile içinde manipülatif sizi aşağı çeken ve size haksızlık eden birileri varsa bu hafta bununla bir yüzleşme yaşayabilirsiniz.

Lütfen dilinize hakim olun çünkü Mars üçüncü evinizde geziyor. Yeni yıla da bu enerji ile gireceksiniz.

Bu aralar gerçekten hatta insanlar sizi normalden daha çok özür diliyorum hani yanlış anlaşılmasın, patavatsız bulabilirler ya sen ne her akla geleni söylüyorsun diyebilirler. Aslında bu sizin bir dışa vurumunuz bıkkınlığınızın bir göstergesi olabilir.

Fanatik konuşmalar yapmamaya çok kırıcı konuşmalar yapmamaya dikkat edin. Trafikte uzun bir süre size uyaracağım, trafikte dikkatli olmanızı rica ediyorum. Sakın ha sakın trafikte hatalar yapmayın, arabanızın bakımını işte lastik değişim vesaire kışı da geldi, bunları sakın ihmal etmeyin, sevgili teraziler.

Konuşmalarınızda ölçülü olmaya özen gösterin, kardeş yakın çevre ve akraba ilişkilerinizde de sakinliğinin, sükunetinizi komşu ilişkileri de dahil, korumanız birazcık zor olabilir.

Kendinizi hızlı geliştirip hızlı eğitimler alabileceğiniz bir süreçtesiniz bu anlamda şansınız iyi.

Merkür’ün dördüncü evinize geçmesi hakkınızı olan bir emlak ya da evi almanızı sağlayabilir. Ev sahibinizle ya da kiracınızla sorunlarınızı varsa hemen resmi olarak başvurularınızı yapın.

Tam resmi olarak harekete geçip hakkınızı resmi yollardan arama zamanı diyebilirim Eğer alacağınız bir hak varsa sevgili teraziler.

Aşk hayatınızda güzelliğiniz ve ışıltınız parıl parıl devam ediyor. 9 Aralığa kadar da bu pırıltı sizinle olacak ama bu pırıltıya gölge düşüren insanlara taviz vermemelisiniz.

Bu aralar böyle nazara gelmiş hastalanmış hafiften huysuz hissediyorsanız da bir arınma yapmanızı şöyle güzel gül sularıyla falan yıkanmanızı tavsiye ederim.

Azıcık fazla gözlere çarptığınız ve de nazara geldiğiniz bir süreçten geçiyor. Dikkat edin ama Venüs ışığı pırıltısı 9 Aralığa kadar sizinle olacak ve terazilere bugün şunu tavsiye edeceğim lütfen özellikle bir kız çocuğunu bugün sevindirin, bebek olur, yeni doğmuş olur, bezini alın mama alın. Veya bir kız çocuğuna bir okul kıyafeti, bir eşya, bir şey alın.

Bugün mutlaka Venüs Güney ay düğümü etkileşimiyle bir kız çocuğunu sevindirin. Böyle hesapsız yüzünü güldürün. Gerçekten size çok iyi gelecek, Ona da iyi gelecek ama size daha iyi gelecek. Bunu da söylemek isterim.

Ya Hak Ya Vekil, tavsiyem ve güçlüsünüz. Hayat sizi destekliyor, sakın enerjinizi düşürmeyin, yanlış konuşmalarla haklıyken haksız duruma düşmeyin, sevgili teraziler.

4 Aralık – 10 Aralık AKREP BURCU

Akrep gerçekten bir şeytanla yüzleşebilirsin. Bir düşmanla tövbe de vallahi billahi bir hain ile yüzleşebilir o kadar 12 ev etkisi alıyor ki. Akrepler ve yükselen akrepler. Akrepler bir yalancıyla bir hainle, bir alçakla yüzleşebilirsiniz. Çok üzgünüm. Geçmişte sizi üzmüş ihanet etmiş biri sizden özür dilemeye gelebilir.

Ben seni aldattım. Çok özür diliyorum, yapmamalıydım, yanlış yaptım. Geçmişte sizi üzen kıran insanlarla bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Bu bir kız arkadaşta olabilir, bir erkek arkadaş da olabilir.

Hani cinsiyet olarak düşünmeyin illaki ama hani bazen kalbinize oturuyor bazı şeyler size kendinizi eksik hissettirir, yarım hissettirir, aldatarak gitmiştir, kandırmıştır, yalan söylemiştir.

Böyle birileri ile tekrar bir yüzleşme yaşayabilirsiniz veya Allah korusun inşallah öyle bir şey olmaz ama akrepler aldatılıyorsanız bunu öğrenebilirsiniz.

Biri iş arkadaşınız, bir arkadaşınız, dostunuz arkanızdan bir şey çeviriyorsak kulağınıza gelebilir. Ben yine de şunu söyleyeyim, hemen harekete geçmeden önce böyle bir hani nefes alanı nefes vereyim. 9 -10 kere ondan sonra bir daha düşünün hemen saldırıya geçmemenizi tavsiye ediyorum.

Bu arada akrebe sinsi derler, akrep hiç sinsi bir burç değil. Eğer sizden nefret ediyorsa sizi sevmiyorsa yüzünden anında anlarsınız ama her şeyi yapmak için hemen harekete geçmez işte bu aralar o harekete hemen geçmeyen sabırlı akrep ki burçlar içerisinde en sabırlıdır akrep bu aralar sabredemeyebilir gerçekten sen bana bunu nasıl yaparsın diyebilirsin.



Sinsi değil. Sadece sabırlı, sabırlı yüzünden olsun, seni sevmediğini yüzünden okursun o bir gerçek yani hani seni kandırmıyor aslında sen göremiyorsun, sadece söylemiyor sürekli seni rencide etmiyorsa sabırlı. Marsiyen bir tip ve dolayısıyla sinsi de olamıyorlar.

Bu aralar birazcık sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum. Hemen harekete geçmeden önce çok düşünün. Bu arada eğer kız çocuğunuz, kız kardeşiniz varsa onlarla alakalı biraz daha koruyucu, kollayıcı, merhametli olabilirsiniz.

Mesela örnek veriyorum, kızı olan akrepler kızı olan babaya da anne akrepler. Size bir şey anlatmak istiyor. Anlatamıyor mu acaba? Bir konuşun iç dünyasına inin psikolojik bir rahatsızlığı varsa görmezden gelmeyin.

Anne ben çok mutsuzum baba, ben çok mutsuzum odalarına kapanıyorsa, biraz çocuklarınıza, kız çocuklarınıza, kız kardeşlerinize ya da mutsuz kız arkadaşlarınıza emek verin zaman ayırın diye tavsiyede bulunmuş olayım.

Ama bir yüzleşme yaşayabilir gerçekten akrep inşallah yaşamazsın öyle bir travma. Ama yaşayabilirsin.

Bu arada beline böbreklerine, sinir sistemine el parmak, kol buralara da biraz dikkat etmeni tavsiye edeceğim sevgili akrep. Özellikle kolun omzun, boynun elin ağrıyorsa sabah kalktığında eklem ağrıların çok oluyorsa bu aralar birazcık kontrolden tetkikten geçmeni kendine zaman ayırmanı bedenine zaman ayırmanın dinlenmeni sana çok tavsiye ediyorum.

Bunun dışında Merkür üçüncüyü evine geçecek bir olay yaşanacak belki bir tartışma yaşanacak. Bunun arkasından akrep çok planlı ve düzenli bir şekilde yeni kararlar verecek.

Bazı insanları eleme bazı insanları ekibine, hayatına alma zamanı. İş anlaşmaları çok artar. Reklam, anlaşmalar, tanıtımlar çok artar, eğitimler bunlarla alakalı güzellikler yaşayabilir.

Fikir ve düşüncelerinde radikal kararlar verecek. Akrep burcu bunu söyleyebilirim. Özellikle yükselen akrepler, dezavantaj, tartışma ve kavgalara ve böyle skandallı haberlere çok açıksın. Avantajın eğer zekanı sakinliğinle birleştirebilirsen her şey senin lehine dönecektir. Sakin ol, iftiracı, negatif dedikoducu insanlardan uzak dur.

Aşk hayatında olumlu ilerliyorsun. Sana bağlı tabi bu biraz daha ama 9 Aralıktan itibaren akrep daha da güçlenecek o zamana kadar biraz arınma ayıklama var. Dinlenin lütfen kendimize zaman ayırın, sevdiklerinize zaman ayırın.

Ya mümin, Ya Müheymin sana da bunu tavsiye ettim ve gül aramaları gül, lavanta bunları artırabilirsin.

4 Aralık – 10 Aralık YAY BURCU

Yayların bir özelliği var. Zaman seni haklı çıkarır sen bir anda harekete geçmeye çalışma diyelim ki etrafında bir takım olaylar dönüyor ki öyle. Sosyal çevrende yanlış arkadaşlıklar, arkadaşlarının yanlışları etrafındaki insanların hataları gözüne gözüne batıyor olabilir.

Sen illa ki onları uyandırmak, onlara alarm olmak zorunda değilsin. Zaten sen çok fazla böyle kendini bilmeyen insanlara da gelemezsin. Zaman seni zaten haklı çıkarır. Sen sakın kendini heba ederek paralayarak birine bir şeyler anlatmaya çalışma.

Bu hafta avantajların birçok işin hızlanacaktır. Para kazanma konusunda şansın artacaktır. Eğer iş bulamıyorsan maaşın bağlanmıyorsa paranı alamıyorsam bu süreçte alabilirsin.

Özellikle resmi paralar, krediler, borçlar, resmi konularla alakalı şansın çok yüksek iş bulmak, paranı almak hakkını almak, maaşının bağlanması kariyerinde bir atılım yapmak projelerinin canlanması konusunda son derece şanslısın.

Özellikle sağlam kalıcı bir gelir elde etmek için son derece şanslısın sevgili yay ama Mars yay burcunda. Yaylar için bu şöyle güzel sporcu bir yaysanız, dans eden enerjik bir yaysanız bu sizin için gerçekten güzel.

Bu enerjiyi çalıştırıyorsunuz zaten ama sürekli evde oturuyorsanız ki bir yayın evde oturduğunu düşünemiyorum. Gerçekten hiçbir şey bilemezse aşağıda bahçede yürür ama evin içinde yürür.

Diyelim ki yükseleni boğa yükseleni akrep evde oturuyor, sevmiyor fazla hareket etmeyi. O zaman işte biraz bu enerjiyi atmanız zor olabilir. Kavgalardan, tartışmalardan uzak durmanız da yarar var. Bu aralar bütün problemli insanların sizi bulduğunu düşünüyor olabilirsiniz.

Bir çaba bir mücadele içinde olabilirsiniz. Bu kilo vermek için olabilir. Spor yapmak için olabilir. Hayatınızı canlandırmak ilişkinizi canlandırmak için olabilir.

Bir mücadele ya da bir ameliyat olacaksınız. Belki buna hazırlanıyorsunuz. Marsın bu tip etkileri var, lütfen kazadan, beladan, kavgadan kendinizi koruyun.

Mesela çok ağır sporlar yapıyorsanız lütfen sakatlanmalara karşı tedbirinizi alın. Özellikle at binen işte hayvanlarla çok uğraşan veya ne bileyim belki çiftliği vardır.

Bu tip yayların biraz daha hayvanlarla alakalı konularda dikkatli olması lazım. Düşme, çarpma, yaralanma gibi konularda dikkatli olması lazım.



Bunun dışında tutkunuz, cesaretiniz, çekiciliğinizde had safhada yüksek ha çok çekicisiniz ama sizin kalbinize göre birileri denk gelmiyor olabilir veya sizin enerjinizi taşıyabilecek insanlar denk gelmiyor olabilir ama bu ara kişisel çekiciliğiniz de son derece yüksek diyebilirim.

Bir sosyal çevrede sorun arkadaşlarla alakalı problemler kalbinizi kıran birileriyle denk gelmek veya bir dostunuzu artık hayatınızdan çıkarmak gibi durumlarınız olabilir. Sosyal çevrenizde dostluğunuz paylaşımlarınız hat safhada güzel ve yüksek ama bazılarıyla artık yolun sonuna gelmiş olabilirsiniz.

Nişan, nikah kutlama düğün dernek konularında da şansınız son derece yüksek inşallah bu Mars’ın yorgunluğu düğün telaşıdır. Birçoğunda da ailedir inşallah. 2024’ün evlenecek olanlarından birisi de o.

9 Aralık 10 Aralıktan itibaren 6 Ocağa kadar dikkatli olsunlar. Tamam, şu an ben niye bu tarihi önden veriyorum ben. Çünkü önceden uyarmayı çok severim. 9 Aralığı da dahil ediyorum. 10 Aralıktan sonra artık bir şeyleri rölantiye alma zamanı.

Var olan ilişkimi sürdürüyorum. Var olan işimi sürdürüyorum. Çok çalışıyorum, çok üretiyorum ama yeni şeyler için ve eskiden beni çok üzüp gelenler için iyi düşünüyorum. Şu anda lütfen işlerinizi harekete geçirin, çalışkan olun yeni yıl.

Hazırlıklarınızı çok güzel yapın. Her bakımdan yeni kararlar alın, yeni davranışlar diyettir. Spordur iştir her konuda ben önceden uyarmak istiyorum. Çalışmalarınızı başladı. Şu an gelenlerde sıkıntı yok bence.

4 Aralık – 10 Aralık OĞLAK BURCU

Oğlak konuşma sırası sende canım Merkür oğlak burcunda hadi şimdi düşmanlıklara uğradı. Hastalarına baktı. Herkesi tuttu kaldırdı yarı yolda bırakmadı.

Sorumluluklarını aldı ama bazı konularda duygusal çöküntüler yaşadı. Bazı konularda belki hatalar yaptı ya da o kadar uğraşmasına rağmen nankörlüklere uğradı. Her şey olabilir.

Ama arkanızdan dönen oyunlar, hastalıklar, kötü insanların enerjileri devam etse bile artık siz çok planlı davranışınızla, duruşunuzla konuşmalarınızla, bunların hepsini çözüme ulaştırabileceksiniz.

Eğer son bir buçuk aydır özellikle çok uğraştınız, sizi çok üzen şeyler olduysa. Bunlarla ilgili kendinizi korumak, kollamak ve kurtarmak adına çok güzel adımlar atabilirsiniz. Eğitimlere başlayabilirsiniz, danışmanlıklar alabilirsiniz. Size doğru konuşan, yardımcı olan pratik çözümler üreten kişilerle karşılaşabilirsiniz.

Resmi işleriniz evraklarınızla işlemleriniz varsa bunlar çok hızlı bir şekilde ilerleyebilir. 9 Aralığı da dahil ediyorum. 9 Aralığa kadar resmi işleriniz, işlemleriniz başvurularınız varsa mesela biri sizi rahatsız ediyor, beklemeyin, gidin şikayet edin.

Biri sizi rahatsız ediyor, yani ne de eski eşiniz, birileri arkanızdan bir şeyler çeviriyor, dedikodu yapıyor, kalbinizi kırıyor, yapmanız gereken resmi bir işlem varsa yapabileceğiniz bunu yapın sakın sessiz kalmayın tam zamanı. Şimdi harekete geçmenin tam zamanı.

Bütün durgun işleriniz maddi manevi akmaya başlayabilir. Ancak 3 Aralık biraz riskli bir gün oğlaklar için. Enerjiniz güçleniyor, yerine geliyor. Bazı şeyleri konuşma zamanı geldi.

Ancak 3 Aralıkta özellikle patronlarınız aile büyüklerinizle ya da evliyseniz eşinizin ailesiyle ilgili sert durumlar yaşanabilir. Bu sertliğe bir sertlikte siz ilave etmeyin derim.

Siz aklıselim ve sabırlı ilerlemeye devam edin ama aile içinde ya da kariyer hayatınızda, patronlarınızla ilgili konularda beklenmedik bazı durumlar yaşanabilir ve bunlara karşı da siz Birazcık zorlandığınızı hissedebilirsiniz.

Anneniz kayınvalideniz kayınpederiniz, eşiniz böyle bir bir zorlanmaktan geçebilir. Ailece dikkatli olalım. 2 Aralık, 3 Aralık 4 Aralık diye böyle biraz geniş alalım. Bugünlerde özellikle dikkat edin.

Oğlaklar iş bırakabilir, yeni bir işe başlayabilir artık bu iş bana hizmet etmiyor, mutlu değilim. Ben yeni bir iş hayatına geçiyorum diyebilir veya çok sorumluluğum var.

Mesela işi yok ama evde çok sorumluluğum var artık yoruldum ben yardımcı istiyorum veya ben artık başka kendimle ilgilenmek istiyorum diyebilirler.

Gerçekten kendileriyle de ilgilenecekleri bir zaman eğer aldatılırlarsa yalan söylendiyse kendilerine duyabilirler, bak işte seni aldatmış, şununla berabermiş öyleymiş, böyleymiş diye duyabilirler. Buna rağmen de soğukkanlılıklarını koruyacaklarını görüyorum.

Akıllı konuşmalar yapan bütün oğlakların kazançlı olduğu bir süreç olduğunu söyleyebilirim ve yılın eşyası burçlarından birisi oğlak yılını ilk 6 ayı Mayıs sonuna kadar ey şanslı burçlarından birisi.

Aşkta da işte de parlamak için de hayatta da sorunlarınızdan kurtulmakla da çok şanslısınız. Onu söyleyeyim. O yüzden canımızı sıkmıyoruz sevgili oğlaklar ve sağlığınıza dikkat edin.



Esmaları Ya Rahman Ya Rahim korunmak ve duygusal olarak güvencede olmak için bunları dikkat edebilirsiniz.

4 Aralık – 10 Aralık KOVA BURCU

Bir kere gizli bir düşmanla yüzleşme bir dedikoduyu öğrenme ihaneti öğrenme, geçmişten gelen insanlarla yüzleşme, yaşama tekrardan yüzleşme eğer siz aldattıysanız veya aldatıldıysanız yalan söylendiyse veya yalan söylediyseniz bunların tekrar önünüze gelmesi gibi karma derler ya döner dolaşır bu merak gibi seni bulur tam öyle bir zamandan geçiyor olabilirsiniz

Ama bir yandan da geçmişte unutamadığınız bir şeylerden dolayı kendinizi çok dolduruyor olabilirsiniz işte niye böyle yaptığı bir kulisler yapılıyor olabilir kovaların hayatına ya siz birileriyle kulis yapıyorsunuz ya arkanızdan birileri kulis yapıyor.

Ve sürekli size zarar verdiğini düşündüğünüz insanları işte aşkta hayatta nasıl ekarte edebilirim, nasıl kurtulabilirim derdine düşmüş olabilirsiniz. Psikolojik olarak kendinize bir baskı hissedebilirsiniz.

Özellikle 3 Aralık günü bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza birazcık dikkat etmelisiniz. Hem ruh sağlığınıza hem beden sağlığınıza. Eğer kıskançlık yaşıyorsanız aldatıldığınızı düşünüyorsanız veya ikinci plana atıldığınızı düşünüyorsanız, bu duygularınızı giderek öfkeye dönüşebilir, kabarabilir. Bu anlamda dikkatli olun.

3 Aralığı atlattıktan sonra biraz daha rahatlayacaksınız ama özellikle 3-4 Aralıkta. Kovaların hayatında bir ilişkide ortaklıkta bir yüzleşme yaşanabilir, sinirlerinize hakim olmakta zorlanabilirsiniz. Bu anlamda dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Biraz geri çekilme, çalışma ve işleri organize etme zamanı Merkür’dü 12. evlerine geçiyor. Geceleri çok çalışmak, çok sorumluluk almak, çok yoğun çalışmak dönemi olabilir. Siz sevgili kovalar için birazcık böyle dediğim gibi, arkanızdan hareket edenleri aldırış etmek yerine bu enerjiyi nasıl çalıştırın mesela?



Geceleri gerçekten çalışabilirsiniz. Dua etmeye başlayın. Size iyi gelecek ibadetleri yapmaya başlayın. Ne bileyim topraklama yapın, bol bol toprakta zaman geçirmeye çalışın, çiçeklerle uğraşın. Bu enerjiyi böyle çalıştırmaya bakın.

Bu arada dişleriniz, kemikleriniz ve cildinizle alakalı problemler olabilir. Sağlığınızı birinci plana almanızı size çok tavsiye ederim sevgili kovalar.

Venüs’ün ışığı sizinle devam ediyor. Evet, bu birkaç gün biraz gerilimle olabilir, birazcık arkanızdan dönenlerle sağlık sorunları ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz ama bir yandan da kişisel çekiciliğiniz huzurunuz sağlığınız koruma altında yaşadığınız problemleri atlatabileceğinizi düşünüyorum.

Yılın ikinci yarısından sonra da en şanslı burçlardan biri olarak enerjinizi yüksek tutun. Bugünün yarında var. Her zaman stresle geçmiyor. Hayat ve çok çekici olduğunuzu unutmayın. Işığınızın parlaması için kişisel bakımınıza bu süreçte özen gösterin.

Bu arada bazıları estetik yaptırmış yatıyordu olabilir yani ya da ne bileyim bir ameliyat geçirmiş yatıyor da olabilir. Tedavi sürecinde yatıyor da olabilir, bunu da anlatabilir en basit anlatımıyla ama Kendinizi doldurmayın.

Sizi gelip gelip dolduranlar sizinle kulis yapıp onu bunu şikâyet edenleri de lütfen dinlemeyin. Bak çok önemli bu dedikoducuların sizi negatif etkilediği bir süreç çünkü bu süreç.

Bunun dışında uluslararası işler ve arkadaşlıklarla ilgili çok şanslılar. Bol bol geziler davetler içinde olabilirler. Tabii ki Ya Şafi Ya Muri ruhunuza, bedeninize, hayatınıza şifa iyileşme ve ışık dileyin.

4 Aralık – 10 Aralık BALIK BURCU

Eğer bazı karıcı arkadaşlıklar da kırıcı durumlar olduysa artık konuşarak bunları çözme ve halletme zamanı olabilir. Dostlarınızla iş yapmaya, sosyal çevrelerinizden birileriyle iş yapmaya başlayabilirsiniz. Ciddi bir şekilde iş anlaşmaları resmi işlere adım atabilirsiniz.

Eğer bir kariyeriniz varsa. Çalışan biriyseniz veya toplumda bir statünüz ön planda olduğunuz bir işiniz, bir isminiz unvanınız varsa bununla alakalı kazanımlarınız artabilir. Değeriniz artabilir. Çok emek verdiğiniz çok uğraştığınız işlerle ilgili ödül alma, başarı, yakalama zamanı olabilir.

Sizler için yükseliş ve başarı döneminde olduğunuzu bilmenizi isterim. Umutlarınız dilekleriniz yeşeriyor sevgili balıklar. Hayal ettiğiniz şeyler için harekete geçme zamanı. Sizin açınızdan mesela hayal ediyorum, dua ediyorum olsunun ötesine geçecekler balıklar.

Çok çaba sarf edeceksiniz, çok uğraşacaksınız, sorumluluk alacaksınız, burcunuzda gezinen Satürn ile Merkür arasında öyle güzel bir işbirliği olacak ki. Hayallerinizi gerçekleştirirken dostlarınızdan da destek alabileceksiniz ama gerçekten hayal ediyorum bunu çok istiyorum dediğiniz.

Bu bir çocuk da olabilir. Bu bir evlilikte olabilir. Bu bir nişanda olabilir, bir kutlama da olabilir, ev almak da olabilir. Çok istiyorum, çok arzu ediyorum dediğiniz şeylerle ilgili harekete geçmeniz çok önemli. Somut adımlar atarsanız sonuçlarını yılbaşından itibaren çok güzel almaya başlayacaksınız.

Başvurularınızı, iş anlaşmalarınızı harekete geçirmenizi ve gerçekten bir işiniz varsa dostlarınızla bağlantı kurmanız gerekiyorsa çekinmeden bunu yapın. Rica edin ve yardım isteyin. Çünkü bu sürece daha kolay yardım alabilirsiniz.

3 Aralıkta ellerinden çok para çıkabilir, maddi kayıpları olabilir, borç alacak verecek paramı büyüteyim, daha çok para kazanayım adımlar için doğru bir zamanda değilsiniz.

Ama 9 Aralık’a kadar parasal şansınız çok güçlü bir biçimde devam ediyor. 9 Aralık’tan sonra da bu işiniz gücünüz hayal ettiklerinizle ilgili şansınız çok güçlü bir şekilde devam ediyor olacak.

Resmi makamlarla, devletle veya patronlarla zıtlaşmak için çok doğru bir zaman değil. Yılbaşına kadar yükünüz hatta yılbaşına dahil ediyorum.

Aralık, Ocak boyunca iş yükünüz aşırı olabilir, fazla olabilir, yorgun düşebilirsiniz. Aile sorunları aile ile ilgilenmekten de yorgun düşebilirsiniz ama bu yorgunluğunuzun ödülünü de alacaksınız.

Aman ailenize ya da patronlarınıza sert kırıcı konuşmalar yapmayın diyeyim. Bu anlamda yılın yine en şanslı burçlarından da birisi ilk 6 ay özellikle siz çok şanslısınız. Keyfiniz yerinde olsun sevgili balıklar.

Önce sen ve sağlığın diyoruz ya ikisi size 3 tane isim verdim, bunları art arda zikredin. Bunların üçünü arda zikretmenin çok özel bir etkisi var. Öncesinde direkt diyebilirsiniz.

40 dakika bir saat boyunca kimseyle muhatap olmadan bu isimleri zikredin. Ya Vekil, Ya Fi, Ya Gani. Konsantre olarak zikretmenizi öncesinde de dualarınızı etmenizi tavsiye ederim.

Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Programındaki Mine Ölmez'in konuşmaları haberleştirilmiştir.