Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları (20 Kasım - 26 Kasım 2023): Perşembe, Cuma ve Cumartesiye dikkat!

20 - 26 Kasım 2023 haftası burçları neler bekliyor? Ünlü Astrolog Nuray Sayarı, astrolojik dünyanın derinliklerine dalıyor ve burçların enerjilerini ele alıyor.

12 burcun bu hafta aşk, iş, sağlık ve kişisel gelişim alanlarında neler yaşayacağını keşfedin. Astroloji, evrenin gizemli mesajlarını çözmenin anahtarıdır ve astrolog Nuray Sayarı, bu bilgileri size sunarak hayatınızı aydınlatıyor.

NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

İster Koç burcu olun, ister Balık, Nuray Sayarı'nın astrolojik rehberliği ile her adımınızı güvenle atın. Hayatınızın her alanında en iyi kararları vermek için yıldızların size söylediklerine kulak verin.

Bu hafta, aşk hayatınızda hangi romantik fırsatlar sizi bekliyor, iş yerinde nasıl başarılı olabilirsiniz, sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz ve kişisel gelişiminiz için hangi adımları atmalısınız? Sayarı ile bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını keşfedin:

20 KASIM - 26 KASIM KOÇ BURCU

Bu hafta öyle bir hafta ki gezegenlerin kombinasyonu nedeniyle sevgili koçlar, yükselen koçlar ani tepkiler verebilir saldırgan davranışlarda bulunabilirler.

Aman diyorum, ani tepkiler ve saldırgan davranışlardan uzak kalın, duygularınızı özgür ve kural tanımaz şekilde ifade edebilirsiniz. Yorucu bir çalışma temposu içerisinde olmak zorunda kalabilirsiniz. Şikayet etmeyi bırakmanız gerekiyor.

Ayın kova burcundaki ilerlemesiyle haftaya başlamış olmanız, hedeflerinize ve ideallerinize odaklanmanız gerektiği konusunda siz koç burçlarını uyarıyor.

Çarşamba günü güneş yay burcuna geçiyor. Dolayısıyla iş hayatınızda duygusal yaşamınızda sosyal ilişkilerinizde kendinizi ve ruhunuzu özgürleştirmeye özen gösterin.

Sosyal çevreniz hareketli olabilir ama bu hareketlilik içerisinde çok fazla başkalarını eleştiren başkalarının hakkında konuşan arkadaş ve ahbap ortamlarına katılabilirsiniz. Bu ortamlarda olmayı seçmeyin ve tercih etmeyin.

Çünkü sizin yanınızda başkaları hakkında konuşanlar sizden sonra sizin hakkınızda da konuşacaklardır. O yüzden arkadaşlarınızı ve dostlarınızı çok iyi seçmeye özen göstermeli, özen göstermeleri gerekiyor.

Aynı zamanda bu dönem çok seyahat etme ihtiyacına isteğine sahipler. İş hayatınız gereği çok yorucu ve yoğun bir tempo içerisinde çalışabilirsiniz.

Hiç ortada yokken işiniz gereği seyahat etmeniz gerekebilir. Şikâyetçi olmayın, bıktım, yoruldum, usandım gibi sözler kurmayın.

Hele hele şikâyetleriniz varsa eğitim hayatınızla, iş hayatınızla ilgili bunları kendi kendinize çözümlemeye, başkalarına mutsuz olduğunuz konuları anlatmamaya ifade etmemeye özen gösterdiğiniz takdirde son derece huzurlu bir hafta yaşayabilirsiniz.

Salı çarşamba ve perşembe günleri ne olur? Kimsenin üzerinde kural koymayın, kurallar kurmayın. Yani bunu hem sosyal çevrenize karşı hem iş hayatınızdaki çalışma arkadaşlarınıza karşı kuralcı olmamaya özen gösterin.

Mümkün olduğunca empati yaparak mümkün olduğunca insanları olduğu gibi görüp kabul ederek bir hafta yaşamaya özen gösterdiğiniz takdirde kendinizi gelmeyeceğiniz gibi hayatınızda da blokajlar oluşturmayacaksınız aynı zamanda daha böyle uyumlu, daha huzurlu, daha mutlu olabilmek koçların elinde.

Özellikle eğitimde şanslı bir haftadalar ama öğrendikçe öğrenmeye öğrenme iştahınızı açmaya özen gösterdiğiniz takdirde başarınızda başarıyı katacaksınız.

İş hayatınızda kuralcı olmayıp şikâyetçi tavırlarda bulunmadığınız takdirde beklentisi içerisinde olduğunuz yükselme kariyer ve kazanç açısından sizi düşündürüyorsa sabrını sonu selamet olacak. O yüzden sakin olmayan özen gösterin.

Aşk hayatınızda belki bir ilişki yaşıyorsunuz. Yakınlarınız tarafından uygun görülmüyor. Zamana yayın yaşadığınız aşk için annenizle babanızla aranızı bozmayın.

Haftanın spotu bu haftayı sakin yaşayabilmek için her şeyi olduğu gibi akışa bıraktım.

20 KASIM - 26 KASIM BOĞA BURCU

Bu hafta daha tatlı, dilli ve politik davranmayı tercih edebilirsiniz. Boğalar içi dışı bir olan burçlar mış gibi hareket etmeyi sevmeyen burçlar, doğru, doğru neyse onu paylaşmayı anlatmayı tercih ederler. Dolayısıyla bu hafta boğalar için daha tatlı, dilli ve politik davranmayı tercih etmek hiç zor olmayacağı için kolaylıkla yapacaklar.

İş ve özel hayatınızda mutlu haberler alabilirsiniz. Öyle ki sürprizim var ki siz boğalara grup çalışmalarınızda başarı şansınız daha yüksek.

Bir ilişkiye başlamış adım atmış daha sonra fikir ayrılığı olduğunu söyleyerek hayatınızdan gitmiş ya da yaşam tarzlarınız uymadığı için hayatınızdan çıkmış kişiler bu hafta geri dönüyor. Artık seninle tarzım uymuyor diyeceksiniz.

Yani gittiği güne gözyaşı döktükleri bu hafta o boğalara geri dönüyor. Onlara geri dönenlere şans vermeyin dememe gerek yok zaten hiç işiniz olmayacak.

Hiçbir şekilde şans vermeyi tercih etmeyecekler. Hatta içinizde tuttuğunuz duyguları sakince huzurlu paylaşarak ifade ederek vaktiyle ben şişmiştim, sıra sende diyeceksiniz. Onların içini şişirip kapıyı kapatıp göndereceksiniz.

Artık bol bol gazını soda ile mı atar suyla mı atar tercihi onların çünkü ciddi yoruldu boğalar. Onları yoran ahbap, arkadaş, akraba eş sevgili kim tarafından yorulup kıymetsizleştirildiyseniz o insanların geri dönüşü sizi artık önemsemediğiniz bir durum haline getirecek.

Gelmiş konuşmuş, paylaşmayacak bile kimseyle vaktiyle zaten boğa burcu derinden üzülmediği hiçbir şeyi kimseyle paylaşmaz. Kendi içinde yasını tutar yaşar çözer ve çözümler bir de boğa için huzur çok önemlidir. Bulunduğu ortamda huzur ister. O huzur yoksa ona ulaşmak için elinden geleni yapar.

Boğa kadınına hep şu söylenir, bu dönem daha çok söylenir sen eşine çok kendini feda ediyorsun. Çok emek harcıyorsun. Eğitimde çok başarılısın. Aşk hayatında geri gelenleri göndererek mutlusun kalbim boşsa yeni aşka adım atıyorsun iş hayatında kariyer ve yükseliştesin.

Haftanın spotu gelene hoş geldin gidene bay bay.

20 KASIM - 26 KASIM İKİZLER BURCU

Bu hafta yakınlarınıza düşünceli davranışlarla yaklaşma ve ilgilenme konusunda hiç doğruluk çekmeyecekler çok ilgili olacaklar yakınlarıyla olan aile içi ilişkilerinde.

Annenizle ilişkilerinizde kırıcı olmamaya özen gösterin. Belki annenizin yüksek tansiyonu var ya da şekeri var. Ama yemeği seviyor, boğazına düşkün. Kırıcı olmadan uyarın. Yiyorsun dinlemiyorsun demeyin.

Ya da annenizin bazı huyları hoşunuza gitmiyor, aslında onun mutluluğunu istediğiniz için üzülmesini istemediğiniz için bu hafta lütfen annenize kırıcı olmayın, içgüdüsel hareket edip çocuksu davranışlarda bulunabilirler.

Öncelikle yükseleni ikizler, güneş ikizler, ay burcu ikizler bu hafta hayata karşı duruşunuz, planlarınız ve programlarınız konusunda askıda kalan yarım kalan bir türlü sonuçlanmayan hak, hukuk, mahkeme işleriniz varsa başarılı haberler alacaksınız.

Kaybedeceğinizi düşündüğünüz her konuda kazançlı olduğunuzu hem görecek hem yaşayacak hem de duyacaksınız.



Özellikle çarşamba günü güneşin yay burcuna geçişiyle ikili ilişkiler ve özel hayatınızda daha fazla vakit ayıracak aşka doyacaksınız.

Evli bir ikizler burcu kadını ya da erkeğiyseniz, partnerinizin, eşinizin, hayat arkadaşınızın size olan düşkünlüğünden çok mutlu olacaksınız. Ve ikizler burcu erkekleri bu hafta eve çiçeklerle gelebilir. Eşlerine büyük sürprizler yapabilirler.

İkizler kadınıysanız eğer gereksiz kuşkular yapabilirsiniz. Daha önce yapmadıklarını yapıp yaşatıp hissettiren partnerlerinizle ilgili şüpheler yapmayın, insanlar gelişebilir ve değişebilir.

Aynı zamanda. Güneş yay burcuna geçmesiyle birlikte. Eğitim alanlarınıyla ilgili mesleği işi olan ve öğrencilerimizle ilgili başarılı bir haftadayız Bu hafta. sınavlara başlayabilirsiniz, sınavlara hazırlanabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istediğiniz her konuda yeniden yenilenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

Cuma günü Mars’ında oluşturacağı kombinasyon özel hayatınızda yalnızsanız öyle insanlar tanıma imkanına sahip olacaksınız ki, hayal gibi gördüğünüz asla olmaz olarak düşündüğünüz ve değerlendirdiğiniz kişilerle tanışabilir büyük aşklara adım atabilirsiniz ve bu dönem başlayacağınız ilişkilerde ani kararlar alıp hayırlı huzurlu aile birlikteliklerini adım atabilirsiniz.

İkizler kadınıysanız ya da bir ikizler erkeğiyseniz bir bebek planlaması yapıyorsanız ya da çocuk düşünüyorsanız bunun olması için mücadele veriyorsanız perşembe cuma günü ikizler erkeği baba olmaya aday olduğunu öğrenebilir ikizler kadını anne olmaya aday olduğunu duyabilir, görebilir ve mutlu olabilir.

Aynı zamanda Perşembe gününden itibaren akraba ilişkilerinizle ilgili daha önce kavga, gürültü, problem yaşadığınız kişiler varsa af dileyebilir, özür dileyebilir sizden. Sadece sizler, sizlere yapılan iyiliği de sizlere yapılan kötülüğü de isteseniz de istemeseniz de, gönlünden atamayan bireylersiniz.

İkizler, burcu yükselin ikizler olan. Kendi burcu ikizleri olan ya da ay burcu ikizler olan kin ve nefret duymaz ama ona yapılan iyiliği de unutmaz ona yapılan kötülüğü de unutmaz. Dolayısıyla benim sizden ricam, perşembe cuma cumartesi pazar kim olursa olsun yaptığı hatayı anlayıp size geldiğinde sakın kavgacı tutum ve davranış sergilemeyin.



Haftanın spotu başarı seninle sen sen o hiçbir niyetinin dileğini yaşamadan kimseye anlatma.

20 KASIM - 26 KASIM YENGEÇ BURCU

Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler bu hafta daha iyimser enerjiler ve çocuksu duygular hissedebilirsiniz coşkuyla içsel dünyanızda. Seyahat etmek, yeni deneyimler yaşamak isteyebilirsiniz. Farklı konular her alanda ilginizi çekebilir bu hafta.

Öncelikle ayın kova burcunda ilerlemesiyle haftaya adım atmış olmanız ortaklı finans işleriniz varsa odaklanma problemi yaşıyorsanız bu odaklanma sorunu ortadan kalkacak.

Güneş ve marsın yay burcuna geçmesi ile rutin iş hayatınızın gündem konusu olması Venüs’ün şiron ile zorlayıcı karşıt açısı, aile büyüklerinize karşı biraz kırıcı olmanıza dan dan konuşmalar yapmanıza neden olabilir.



En sonda söylenecek sözleri en başta söyleyip haklı olduğunuz konularda bile bu kadar şanslı bir zaman diliminde kendinize şanssızlıklar oluşturma olasılığınız söz konusu.

Aynı zamanda sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, birazcık böyle sosyal hayatınızda ve arkadaşlık ilişkilerinizde mümkün olduğunca geri planda kalın.

Herkesi kendiniz gibi görüp değerlendirdiğinizde daha sonra kendinizi suçlamak zorunda kalırsınız. Kimse kimseye benzemek durumunda ve zorunda değil.

O yüzden bu hafta hani deriz ya yalnız göremedim, gözüme perde mi çekildi, perde mi olabiliyor. Bazen gezegenlerin oluşturduğu kombinasyon, gördüklerimizi görmezden gelmemize duyduklarımızı duymamamıza duymamayı tercih etmemize neden olabiliyor.

İşte bu hafta lütfen annenizle, babanızla aile büyüklerinizle iletişim ve ilişkilerinizle daha minnoş minnoş olmaya kırıcı sözler kullanmamaya düşünmeden konuşmamaya özen gösterin.

Cuma günü Mars’ın kombinasyonuyla birlikte hızlı hareket etmekten kaynaklı çarpmalar, kazalar olası olabilir. Cuma cumartesi pazar bastığım yere sağlam basmaya özen gösterin. Sağımızı, solumuzu kırmayalım.



Özellikle çalışma ve eğitim hayatınızda her şeyi biraz zamana ve akışa bırakın. Hiçbir şey için panik olmayın. Öğrenme öğretme, bilgi edinme, araştırma yapma konusunda inanılmaz şanslı bir haftadasınız.

Çocuklarınız bir yengeç burcu annesiyseniz, çocuklarınızın eğitim hayatıyla ilgili panik olmamaya, onları desteklemeye, onların kendilerine daha çok güven duymasına özen göstermelisiniz.

Haftanın spotu hiç kimseyi kendiniz gibi görmeyin.

20 KASIM - 26 KASIM ASLAN BURCU

Bu hafta sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, iç sesiniz size her konuda uyarabilir, dinleyin. Daha fazla sevmek, sevilmek isteyeceğiniz bir haftadasınız. Tanıştığınız yeni kişilerle güzel başlangıçlar yapabilirsiniz.

Özellikle sevgili aslanları karşıt burçları kova burcu ile haftaya adım atmış olmaları sözleşmelere odaklanma konusunda belki oğlunuz, belki kızınız sabah işe giderken anne dua et, bugün bir anlaşmam var anne dua et bugün bir sözleşmem var diyerek çıkmıştır evden.

Onların anlaşmaları ve sözleşmeleriyle ilgili inanılmaz odaklanarak hayırlı sonuçlar elde edecekler.

Güneş ve mars yay burcuna geçmesi ile sevgili aslanların aşk hayatında gündem konuları ön plana çıkacak. Aynı zamanda sevgili aslanlar yükselen aslanlar bu hafta sizin için iş ve eğitim hayatında hiç olmadığınız kadar detay, ayrıntı, planlı ve programlı olmayı seçecek ve tercih edeceksiniz.

Özellikle aslanlar, öğrenme, araştırma yapma, kendini geliştirme konusunda. Fırsatları aramayacaklar o fırsatlar onların karşısına çıkacak ve onları dönüştürecek, geliştirecek, yükseltecek bir eğitim haftası olacak.

İkili ilişkiler ve özel hayatınızda detaylara çok fazla takılabilirsiniz. Hayatınızdaki kişiyle ilgili merak ettiğiniz ya da çok ayrıntılarına girdiğiniz konularda bu hafta özellikle çok daha büyük başarı, çok daha büyük huzur, çok daha büyük mutluluk istiyorlarsa sakin olmaya özen göstersinler.

Hani hep derim ya acele ettiğimiz her şeye geç kalırız. Zaten siz bu hafta şanslı bir haftadasınız sadece birazcık böyle bir acele etme durumunuz söz konusu olabilir.

Çarşamba günü zaten güneşin ve aynı zamanda marsın yay burcuna geçmesi ile aşka ve size keyif veren konulara daha fazla vakit ayıracaksınız. Hatta birçok aslan bugün sabah uykudan kalktığında sevmeyi seviyorum sevilmeyi seviyorum düşüncesine ve duygusuna yoğunlaşmış olabilir.

Çarşamba günü güneş yay burcuna geçiyor. Cuma günü de marsın bu alana geçmesiyle birlikte hiç olmadıkları kadar hareketli bir sürece aslan burçların merhaba diyecekler.

Aynı zamanda eviniz için yapılması gereken önemli şeyleriniz varsa tadilatınız tamiratınız ya da eşya değişiminiz bunları gerçekleştirmek için hem bütçe planlaması yaparak rahat rahat alışverişlerinizi yapacaksınız hem de arzu ettiğiniz tadilatlarınıza başlayabilirsiniz. Başlamak için planlamada yapabilirsiniz.

Sadece paranızı yanlış yerlere harcama konusunda siz. Büyüt veren partnerinizi, annenizi, babanızı ya da yakınlarınızı maddi konularda daha tasarruflu olmayı bilen, yakınlarınızın öğütlerine kızmayın ve onlarla aranızdaki öğüt alışverişinde öfkeli tavır ve davranışlar yapmayın.

Aynı zamanda biraz daha çalışma potansiyelinizin artmasıyla da iş yerinde aynı arkadaşlarınızla çalıştığınız ortamda hizmet ettiğiniz iş alanında şikayetçi olmamaya özen gösterin.

Bugün masum bir şekilde şikayet ettiğiniz bir şeyler, yarın yöneticilerinizin kulağına ya da iş vereninizin kulağına farklı gidebilir, farklı anlatılabilir, abartılı konuşmalar yapılabilir. O yüzden şikayetçi olmayın, kendi kendinize konuşmayın, kendi kendinize öfkeli tavır ve davranışlar sergilemeye özen gösterin.

Aynı zamanda şunu söyleyebilirim Mars’ın yay burcuna geçmesiyle birlikte kesici aletlerle çalışan iş yapan kişilerin de tedbirli, temkinli ve dikkatli olması gerekiyor. Kurulu bir düzene bir aile hayatına sahipseniz çocuk sahibiyseniz ya da çocuk sahibi olmayı bekliyorsanız, çocuk sahibi olmayı bekleyenler panik yapmasın.

Çocuk sahibi olmayı dileyenler korkusuz olsun. Çocuklarınızla ilişkili iletişimlerinizde de dengeli tavırlar ve davranışlar içerisinde olmaya özen gösterin.

Aynı zamanda birçok beklentisi ve isteği konusunda eğitim hukuk alanlarıyla ilgili işleriniz varsa. O alanlarda da ciddi başarı elde edeceksiniz.

Haftanın spotu sırrını verme dostuna dostunun da dostu vardır o da anlatır dostuna.

20 KASIM - 26 KASIM BAŞAK BURCU

Sevgili başaklar ve yükselen başaklar sağlığınıza odaklanmanız gereken bir haftadasınız. Yani başım ağrıyor demeyin, geçiştirmeyin, tansiyonum yükseldi diye geçiştirmeyin dişim ağrıyor diye geçiştirmeyin. Mutlaka bir doktora gidin her şey için erken teşhis yaratabilir ve oluşturabilir.

Çok önemli tabi ama kendinizi ihmal ederseniz çok büyük sağlık problemleriniz yoksa bile sorunlar oluşmasına etki edebilirsiniz ve neden olabilirsiniz. O yüzden sizin bu hafta sağlığınız çok önemli. Yani sizin sağlığınızı önemsemeniz gerekiyor.



Başakların ve yükselen başakların gündelik hayatının ritmine çalışma koşullarına. Uyum sağlamaya özen göstermeleri gerekiyor. Pazartesi salı günü hatta çarşamba gününe kadar birlikte çalıştığınız diğer iş arkadaşlarınız ya da bulunduğunuz kalabalık ortamlarda özel hayatınızda konuşmalarınız ve koşullarınız karşısında çok yüksek beklentilere girmemeye aşırı endişe ve tutarsız davranışlar göstermemeye özen gösterin.

Çarşamba günü güneş yay burcuna geçecek. Evli bir başak burcu kadını ya da erkeği iseniz siz başakların çocuklarına, evlerine, eşlerine ailesine zaman ayırması gerekiyor. Çarşambadan haftaya pazartesiye kadar. Özellikle bu dönem babasıyla küslük yaşayan bir başak burcuysanız kendi hatalarınızı fark edebilirsiniz.

Güneş haritada baba figürünü temsil eder ya da hayatımızdaki diğer erkekler özellikle güneşin yay burcuna geçiş yapmasıyla başakların baba figürleriyle ilgili yaşadıkları bütün zorlukları kolaylıkla aşıp atlatması, siz başaklar için huzur verici konu ve olayların yaşanmasına etki edecek.

Özellikle perşembe ve cuma günü hayatınızda bir insan varsa onun düşüncelerine, tavırlarına taviz vermek istemeyebilirsiniz. Yani şunu yaşayabilirsiniz, benim kimseyi idare edecek zamanım yok ve tahammülüm yok yaklaşımları gösterebilirsiniz.

Yanlış bakış açısıyla tavır ve davranış sergileyebilirsiniz. O yüzden ne olur gökyüzü sizi uyarıyor, bazen zorluklara idare ettiğimiz zaman iletişim ve ilişkilerimizde olası büyük ayrılıkların olmadan ortadan kalkmasına neden olabiliriz.

O yüzden. Tamam, kimseyi dinlemeye tahammülüm yok onun kaprisinin nazını çekmeye tahvilim yok, ama bir hafta sonra pişman olabilirsin. Şu an ayrılmaya hazır değilsin. O yüzden sakin kal, tamam mıç olma ama sakin kalmaya özen göster.

Bir başak olarak ani ayrılıklar oluşturmaman gereken bir haftadasın ama haftanın özellikle dördüncü beşinci ve altıncı günü öfkeli tavır ve davranışlar yapmamaya özen göstersinler.

Eğitim hayatınızla ilgili dikkat. Dağınıklığı çok fazla yaşadığınız için. Ihmalkar olabilirsiniz, o yüzden gökyüzü uyarıyor. Okuduğunu bir daha oku çalıştığın derse bir daha çalış ki hata yapma.

Haftanın spotu zorlukları idare edebilme potansiyeline sahipsin. Yeter ki sakin ol.

20 KASIM - 26 KASIM TERAZİ BURCU

Duygularınızı tutmayın bu dönem çevrenizde dedikodular yoğunlaşacak. Kadınlarla olan ilişkilerinizde bazı sorunlar olabilir. Ben kadının düşmanı yine kadındır’a inanmıyorum, iyi kadınlar var, haris kadınlar var bu hayatta her kadın da dedikodu yapıyor anlamına gelmez. Her kadın da yanlış yapıyor anlamına gelmez. O yüzden sevgili teraziler hayatınızdaki kadınlarla ilgili özellikle güneşin marsın yay burcuna geçmesi ile beraber yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.

Şunu yapabilirsiniz, hiç mi benim kadını arkadaşım yok, bütün kadınlar mı kötü? Bir terazi erkeğiyseniz de birlikte çalıştığınız iş arkadaşınız kadınlar olabilir. Çevrenizdeki kadınlar olabilir ya da hayatınızdaki kadın olabilir.

Öncelikle ön yargılı, öfkeli, agresif, sinirli bakış açısından kendinize hemen kurtarın ve mümkün olduğunca herkesin aynı olmadığının hissini içsel dünyanızda oluşturun ve mümkün olduğunca kendinizi değerli kılmaya, önemli görmeye özen gösterin.

Aynı zamanda. Kendinize yaptığınız planların unutmamaya verdiğiniz sözleri tutmaya programsız hareket etmemeye özen gösterin. Hem iş hayatınızda hem eğitim hayatınızda mümkün olduğunca planlı ve programlı olmaya bugünün işini yarına bırakmamaya ihmalci tavır ve davranışlar sergilememeye özen gösterin.

Bu hafta parayla ilgili konulardan ziyade artık biraz daha kendinizi geliştirmeye odaklandığınız bir haftadasınız. Hangi alanda kendinizi eğitmek, geliştirmek istiyorsanız o alanda kendinizi eğitmek, geliştirmek konusunda çok şanslı olacaksınız.

Aynı zamanda ticari hayatınızla ilgili para yok kelimesini kullanmayın. Şimdi yok demek yok enerjisini oluşturmaya nedendir. Evet, biraz az kazandığınız bir dönemde olabilirsiniz. Ya da gecikmeli maaşınız alıyor olabilirsiniz. Beklentilerinizi zorlukla yapıyor olabilirsiniz olsun. Geç olsun, geç olsun, bak geç olsun, güç olsun zor olsun ama güzellikle kolaylıkla olsun.

O yüzden hiçbir şey için savaşmayın ve şikâyetçi olmayın ve aynı zamanda yakın çevrenizdeki insanların, fikirlerinize inançlarınıza uymuyor olmaları da umurunuzda olmasın isteyen sizin fikrinizi önemser isteyen sizin fikrinizi önemsemez.

Diyelim ki bir arkadaşınız elini kapının arasına koyuyor, bir kere uyardınız. Dikkat et kapı kapanırsa parmakların zarar görür. Belki kırılınca akla başına gelecek sen niye uyarıyorsun seni dinlemeyeni? Bak düşecek sen uyardın, düşmek istiyorsa canı bırak düşsün.

Bazı insanlar öyledir. Kolaylıktan hoşlanmaz. Zorlukla sınanmayı seçer ve tercih eder. Zorlukla sınanmayı tercih eden insanların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışmaktan bu hafta kendilerini buhrana sürükleyebilirler.

Tabii ki insanlara yardımcı olmak şahane bir durum. Uyarmak şahane bir durum. Birer kere uyarın ikinciyi üçüncüyü denediğinizde hem iletişiminizin bozulmasına hem onun başına gelen konulardan suçlanmaya neden olan durumlar gelebilir başlarına buna çok dikkat etsinler.

Aynı zamanda. Perşembe cuma cumartesi bir de dikkat etmeniz gereken konu hakkınızda yapılan sözleri lafları duyabilirsiniz. Siz öyle değilseniz sizin için ne söylendiyse umurunuzda olmasın. Bir kulağınızdan girip bir kulağınızdan çıksın.

Haftanın spotu sana o dedikoduyu getirene sen dikkat et. Asıl önemli olan sana laf taşıyana sen dikkat et. Bugün başkasının sözünün lafını sana taşıyan yarın senin sözünün lafını başkasına taşır.

20 KASIM - 26 KASIM AKREP BURCU

Çok başarılı bir haftadalar. İşte başta söylediğim gibi son 2 sene boğup. Akrep boğa aksındaki tüm tutulmalar çok yordu. Boğaları ve akrepleri yani. O kadar izole oldunuzki o kadar kendi içinize döndüğünüz ki yani ay artık kimseyi görmek istemiyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum, evimi mabedim, yapmak istiyorum.

Elini kolunu sallayan artık hayatımıza giremiyor. Girmek istese de o yüzden sevgili akrepler, yükselen akrepler, aile hayatınızda çok önem verdiğiniz bir haftadasınız bu hafta. Ailenize yuvanıza daha fazla önem vereceğiniz ev ortamınızda daha çok vakit geçirmek isteyeceğiniz evinizde ve aile ortamınızda huzura odaklanacağınız çok ayrıntılı ve önemli bir haftadasınız.

Aynı zamanda sizi düşündüren sizi kaygılandıran, sizi huzursuz eden, sizi yoran birçok konudan da uzaklaşacaksınız.

Duygularınızı cesurca ortaya koyacaksınız. Yeni tanıştığınız kişilerle sağlam temeller atabilirsiniz. Hem iş konusunda hem eğitim konusunda hem ilişkiler konusunda hayatınızın temelini sağlamlaştıracaksınız. İleriye yönelik somut net adımlar atacaksınız. Uzun bir süre izole olarak yaşamak aslında kendi içinizdeki birçok cevheri ortaya çıkarmanız konusunda katkıda bulundu.

Hep deriz ya bana bunu yaptılar bana o bu haksızlığı yaşattı, o beni aldattı, o beni dolandırdı, o benim paramı çaldı o benim zamanımı çaldı, iyi ki çaldı. Görmediğini gördün, fark edemediğini fark ettin.

Çünkü yaşanan her türlü zorluk acı travma sonrasında çok büyük tecrübelere neden oluyor. Dolayısıyla doğrularak yerinizden kalktığınız bu dönemde artık diyeceksiniz ki hiç kimseye yaslanmaya ihtiyacım yok. Kendine yaslanan yere düşmez.

Kendinize sıkıca yaslanmayı öğretti. Hayat size ve bu hafta öyle bir haftadasınız ki hayatınızda faydası dokunacak hayrı dokunacak. Çok hayırlı insanları tanıyacak, sağlam temelli ilişkiler kuracak, aynı zamanda yeni girecek dahil olacak kişilerden hayatınıza muhteşem bilgiler edineceksiniz.

Aynı zamanda eğitimle ilgili konularda fazlasıyla parlayacaksınız. Özellikle öğrenci akrep burcuysanız sınavlarınızın sonucundan ders dinleme durumundan ödev yapma durumundan sınıfta parlayan bir öğrenci olabilirsiniz.

Daha önce başarısız olduğunuz alanlarda şimdi özgüven artışınızla birlikte çok daha büyük başarılara çok daha büyük fark edilme durumlarına sahip olmanız konusunda hayat sizi ödüllendirip destekleyecek.



Aynı zamanda. Bu dönem. Çocuklarınızın sorumluluğunu almaktan korkmayacak belki bir akrep kadınısınız. Yoğun bir çalışma hayatınız var. Anne olmayı istiyorsunuz ama planlarınızdan programlarınızdan dolayı geciktiriyorsunuz. Sonrasında da ya olmazsa korkusu yapıyorsunuz. Belki birden haber alabilirsiniz. Anne olmaya aday olduğunuzu hiç korkmayın.

Cesaretinizin artacağa bugünlerde gebe kalmak isteyen gebe kalacak işi olmayıp çalışamayan yeni iş bulacak ilişkilerinde zorluk yaşayanlar bütün zorlukları geride bırakacak, üzerinde bile durmayacak. Eğitim hayatınız varsa ya da planlıyorsanız daha fark edilir daha çalışkan bir öğrenci olacaksınız.

Ya da bilmem kaç yaşıma geldim. Bir anda yüksek eğitim okuma kararı aldım diyebilirsiniz. Hazırlanıyorsanız, kendinizi yeni bir eğitime hazırlamak istiyorsanız hiç çekinmeden hazırlanabilirsiniz. Başarınıza başarı katacaksınız.

Haftanın spotu duygularınızı cesurca ortaya koymaktan hiç çekinmeyin.

20 KASIM - 26 KASIM YAY BURCU

Şimdi öncelikle sevgili yaylar yükselen yaylar haftaya daha iyimser ama özgürlüğünüze düşkün olarak adım attığınız bir haftadasınız. Hukuki konularda biraz mücadeleye başlayabilirsiniz eğer bir dava açmayı düşünüyorsanız veya bir davanız varsa. Ama boşa kürek çekmediğinizi boşa mücadele etmediğinizi fark edeceğiniz sonuçları da elde edeceksiniz.

Sağlıkta beslenmenize dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Bir de kendi sağlığınızdan ziyade aile büyüklerinizin sıhhati ve sağlığıyla alakalı ameliyatlar gündeme gelebilir. Belki şu an annesi, babası rahatsız olan, ameliyat geçiren, kendi sağlığıyla ilgili değil, büyüklerinin yakınlarının sağlığıyla ilgili sorun yaşayan yay burçları varsa ağlıyorsanız üzülüyorsanız gözünüzdeki yaşı silin.

Şifa haberlerini alacak, korktuklarınızdan arınacak. Çok zorlandığınız sağlık konusundaki yakınlarınızın problemlerinin sona problemlerinin sona ermesi ile huzur bulacaksınız.

Özellikle yaylar iletişimsel ilişkilerinde muhteşem bir haftadalar iş hayatlarında. İnanılmaz iletişim, güçlü kuvvetli iletişim kurabilme, potansiyel ilişkilerde sahipler.

Kalbi boş olan yalnız olan bir yay burcu bireysen hiç ummadığın ortamlarda ummadığın anlarda katılacağın ortamlarda hayatının kadını hayatına girebilir. Hayatının erkeği hayatına girebilir. Yani yıldırım düşmüşçesine yeni aşklara ilişkilere adım atabilirsiniz. Ve aynı zamanda kendinize olan güveninizi yerine gelmeye başlıyor.

Uzun zamandan beri iş hayatınızda sizi zorlayan sorun ve problemlerin güneşin burcunuza geçmesiyle marsında burcunuza geçmesiyle mücadele edemediğiniz, zorlandığınız her konuda daha cesur, daha mücadeleci, daha başarılı sonuçlar elde ederek koşuşturmaktan korkmayıp yılmayıp bıkmayacaklar.

Aynı zamanda özellikle perşembe cuma gününe çok dikkat etsinler. Perşembe ve cuma günü hukuksal konularda başarıları var ama diyelim ki işiniz nedeniyle birileriyle mahkemelik olduğunuz perşembe günü cuma günü davanız var. Muhalefet olma enerjisi ortaya çıkabilir. Sorun yaşadığınız kişilerle tartışmamaya öfkeli tavır ve davranışlar sergilemeye hiç kimsenin sizi gerip üzmesine müsaade etmemeye özen gösterin. Özellikle perşembe ve cuma.



Bazen bazı insanlar insanları çileden çıkararak kimisi nispet yaparak kimisi dedikodunuzu yaparak kimisi sizinle uğraşarak sizin enerjinizi tüketmek ister. En güzel ceza ne biliyor musunuz? Bağıran çağıran, edepsizlik yapan, dedikodu yapan kişiyi önemsememek. Umurunuzda dahi olmasın.

Beni çekemeyen anten taksın ne takıyorsa taksın ister ufo gelsin taksın ister çanak taksın ne takıyorsa taksın bir yay burcu biri bireyi olarak hiç kimseyi umursamaman gereken bir haftadasın. Yani önemseme küçük de görme.



Bu hafta Mars yaya geçiyor. Güneş yaya geçiyor. Yani bir de karşıt açılarda hiç önemsemeyeceği kişiyi gözünde büyütebilir.

Ya bir hafta sonra da ya ne kadar gereksiz yere dert etmişim bu konuyu bu kişiyi bu olayı diyebilir. Hiç kimseyi gözünde büyütme hakkında yapılan konuşmalar sana geldiğinde de kulağına geldiğinde de ya eğer gerçekten o anlatılan sen değilsen bir başkasıyla bunu kolu bile etme.

Çünkü biz yaşadığımız olayları konu ettiğimizde mevzu ettiğimizde o olayı yaşamaya ne senaryo oluşturuyoruz? O yüzden negatif hiçbir yoruma. Açık olmayın, ben sizin yerinizde olsam aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor modunda olun.

Haftanın spotu şuanda ulaşılamıyor.

20 KASIM - 26 KASIM OĞLAK BURCU

Ayın 27’sinde öyle bir enerjiye giriyorlar ki Satürn’ün oluşturacağı etkiyle ve haklarında konuşulacak çok fazla gündem konusu olacak. Bak ünlüler camiasında da oğlak olup fark edilmeyen ya da ünlü olmaya çalışanlar bu hafta fırsatlar ayağınız ayağınıza geliyor. Özellikle sezgilerinizin yardımıyla hareket etmek isteyebilirsiniz. İç sesinizi dinleyin lütfen.

Dostlarınızın size beklenmedik sürprizler gelebilir. Onlar size beklenmedik sürprizler yapabilir. Cazibeniz ve çekiciliğinizin artacağı bu hafta daha kimi hayatınıza çekmek istediğiniz çekemediniz? Kimi etkilemek isteyip de etkileyemediyseniz o sizden etkilenmeyen insanların tek tek alış sahanıza alıyorsunuz.



Aynı zamanda sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar maddi konularla giriş yaptığınız bu hafta da parayla ilgili işlerinizin hareketlenmesi ve hızlanması, işinize yatırım yapma konusunda hayatınıza yatırım yapma konusunda yapmak isteyip yapamadığınız bütün işlerinizi tek tek yaparak sonuçlandırarak mutlu olacaksınız.

Aynı zamanda güneşin çarşamba günü yay burcuna geçiş yapmasıyla birlikte kendinizi önemli işlerde görürken biraz geri planda kalmayı isteyeceksiniz. Oğlak, ben yaparım sorumluluk sahibi olan, düzenli ve prensipli yaşamayı yaşam edilmiş olduğu için. Oğlaklarla çalışanlar gerilir çünkü bir başöğretmendir. O herkese bir şeyi öğretmek ister. Asla bu anın işini bir sonraki ana bırakmaz. Bırak ki bugünün işini yarına bırakmayın.



Şimdi kurallı yaşamayı, prensipli yaşamayı, disiplinli olmayı bilen insanlar, oğlakları rahatsız görmezler ama özgürlüğüne çok düşkün. 10 dönüm bostan yan gel Osman gibi yaşayanlar yani tembel olanlar oğlaklar için hasta kurallı problemli bir de çok bilir onlar tembellerin en büyük sözüdür bu.



Bir oğlak çalışkandır, prensiplidir. Evet, görüntü olarak bir oğlak kadını gördüğümüzde soğuk bir kadın gibi görebiliriz. Bir oğlak erkeği gördüğümüzde bilmiş ukala kibirli gibi değerlendirebiliriz. Alakası yok. Onların bir koruma kalkanı ve sınırı vardır. Onlar istedikleri ve enerji aldıkları kişiye kendilerini açar ve ortaya koyar ve kendini net açar.

Bu dönemde de öyle fark edilecek öyle konuşulacak, öyle göz bebeği bir şekilde olacaksınız ki çok iyi para kazanacak çok iyi ilerleme elde edecek ama çok da kıskanılacaksınız.

Haftanın spotu kıskanan kıskansın, sen önüne bak işine bak.

20 KASIM - 26 KASIM KOVA BURCU

Sevgili kovalar yükselen kovalar kendinizi fazlasıyla mutlu ve iyimser hissettiğiniz bir dönem süper bir haftadasınız. Abartılı duygularınız hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Abartılı tavırlar sergilememeye özen gösterin. Resmi makamlarla ve işlerinizle ilgili sağlam ilişkiler ve işler kurabilirsiniz.

Bu hafta ne yapmalı, ne yapmamalısınız? Hemen söylüyorum size. Özellikle siz hafta boyunca istek ve beklentilerinize odaklandığınız bu hafta da bir kova burcu olarak bir kere aşk hayatınızda yersiz kıskançlıklar yaparsanız ve gereksiz beklentilere girerseniz ilişkinizin dengesinin bozulmasına neden olursunuz.

Bir kova erkeğiyle evliyseniz ona şey deyin bana artık çiçek almanı istiyorum deyin. Çünkü kova hatırlatılması gereken bir burçtur ya. Da onu başkalarının yanında anlatırken bir kova ile evliyseniz hiçbir özel günümü unutmaz diye. Hep bana çiçek alır diyor ki, desin bunları yapmam.



Kova erkeğini gurur yapmayın. O gururdan, gururdan anlamaz. O kendinden başka kimseyi sevmez. Siz kendinizi ona sevdirmek istiyorsanız. Onun yaptığı oyunları siz ona yapın, onu öyle bir elde edersiniz ki onun bile feleği döner. Şaşar ben bu yola nasıl düştüm diye. Dolayısıyla düştü mü düştükten sonra o düşün.



Haftanın spotu her şeyi kova olandan Allah bütün kadınları korusun.

20 KASIM - 26 KASIM BALIK BURCU

Balıklar yükselen balıklar bu hafta nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Aşk hayatınızda bazı huzursuzluklar olabilir. Sağlığınız için oldukça riskli. Zamanlar ne olur dikkatli olun, kendinizi keyifsiz isteksiz hissetmeniz muhtemel. Siz bir de hassas, aşırı duygusal, aşırı naif bir burç oldunuz için ne olur b hafta çok güçlü durmaya, dinç olmaya, dirayetli olmaya özen gösterin.

Aynı zamanda bu hafta enerjinizi gereksiz işlere gereksiz konulara harcamayın tüketmeyin, aynı zamanda perşembe cuma ve cumartesi günleri göz önünde bulunduğunuz ortamlarda birazcık böyle bir kıskanıldığınızı fark etmek, hüzün duymak, o hüznü buhran haline getirme durumunuz olası. Rica ediyorum, ne olursunuz hiçbir şeyi yaşamınızda buhran haline getirmemeye özen gösterin.

Aynı zamanda şimdi zaten şu an. Ay 17:50 gibi kendi burcunuz balık burcuna geçiyor. Dolayısıyla akşam saatlerinde fazla hayalperest hem güzel şeylerini hayalini kurabilirsiniz. Hem başınıza gelmesinden korktuğunuz şeyleri hayal kurar gibi düşünebilirsiniz.

Negatif düşüncelerden, kötü düşüncelerden lütfen uzak durun asla ve kata akşam saatlerinde mümkün olduğunca tartışma oluşturacak konuşmaları da kimseyle yapmayın.

Aynı zamanda iç dünyanıza odaklanıp. Şimdi hem güneş hem Mars yay burcuna geçmesiyle kariyer hayatınızın gündem konusu olmasına neden olan durumlar yaşarken, parayla ilgili probleminiz zorluğunuz varsa bunu da ortadan kaldıracak çözümlerle karşı karşıya kalacaksınız.

Sadece siz bu hafta biraz melankolik olabilirsiniz. Çok her şeyi depresyon haline getirebilirsiniz. O yüzden kafanıza her şeyi takmayın saçınıza tokadan başka bir şey takmayın. Erkekseniz kol düğmesinden başka bir şey takmayın. Ceketinize. Kesinlikle hiçbir şeyi kafanıza takıp abartılı duygular düşünceleri içerisinde olmayın.

Aşk hayatınızda evliliğinizde ikili ilişkilerinizde kıymetsizlikle ilgili şüpheleriniz, endişeleriniz varsa bu kıymetsiz duygu ve düşüncelerden tamamen uzaklaşıp arınmaya özen gösterin. Herkesi sevebilirsiniz, herkes tarafından sevilmeyebilirsiniz. Bu hayattaki en tehlikeli şey, sevgi satın almak.

Hiç kimsenin sevgisini bu hafta özellikle satın almaya kalkmayın ki hayatınızın hiçbir döneminde beni daha çok sevsin diye başkasının sorumluluğunu almayın ya da evlisiniz eşiniz sizi daha çok sevsin diye onun kölesi olmayın.

Birbirinizi sevin, birbirinizle bütünleşin, birbirinizle tamamla tamamlanmaya özen gösterin ve aynı zamanda şimdi Venüs’ün Şiron ile zorlayıcı karşı açısıyla biraz risklere girme olasılıkları var. Bu da yatırımlar konusunda tanımadığınız, bilmediğiniz insanlardan gelen teklifleri kabul etmeyin.



Sosyal medya üzerinden birileriyle tanışıyorsanız asla flört etmeyin. Zaten insanın insan tanıştırabilir insan insanı kendi tanıyabilir. Tamam, günümüzün şartları değişti ama lütfen bu hafta öyle sosyal medyadan bilmem nereden karşınıza birileri çıkarsa görüşmeyin, konuşmayın, buluşmayın.

Ama bir takım arkadaşlarınızın ortamı ve vesilesiyle birileriyle tanıştırılırsanız yeni bir arkadaşlığa aşka başlama. Durumunda kalbiniz harekete geçerse gönlünüzün onayladığını aklınız onaylarsa arada ve arafta kalmıyorsa hala sizinle birlikte.

Haftanız spotu, doğal olun. Abartılı duygulardan uzak kalır.