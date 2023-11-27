Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları (27 Kasım – 3 Aralık 2023): Aşk hayatına dikkat.. 4 burç zengin olacak

27 Kasım - 3 Aralık 2023 tarihleri arasında burçlarını neler bekliyor? Ünlü Astrolog Nuray Sayarı bu hafta gerçekleşen İkizler Dolunay’ı ve Merkür’ün Oğlak Burcu’na Geçmesi Burçları nasıl etkileyeceğini açıklıyor

27 Kasım - 3 Aralık 2023 tarihleri arasında burçlarını neler bekliyor? Ünlü Astrolog Nuray Sayarı'dan Koç'tan Balık'a Her Burç İçin Haftalık burç yorumları ve kapsamlı analizler!

Haftalık burç yorumlarına göre, astrolog Nuray Sayarı'nın rehberliğinde, her burç için özel tavsiyeler, duygusal ve kariyer odaklı öngörüler sunuluyor. İlişkiler, sağlık ve finansal konulara dair içgörülerle hayatınıza yön verin.

NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

27 KASIM - 3ARALIK KOÇ BURCU

Koçlar yükselen koçlar öncelikle ne yapmalı, ne yapmamalısınız? Öyle bir haftadayız ki aşk hayatınızda huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Sağlığınız açısından hoş olmayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem yeni tanışmalarda olumlu sonuçlarda elde edebilirsiniz. Olumlu sonuçlar ortaya çıkabilir.

Özellikle ikizler burcunda dolunayın gerçekleşmesi ile ticari faaliyetlerinizde önemli sonuçlar almayı bekliyorsunuz ya sabırlı olursanız ticari faaliyetlerinizde ve atılımlarınızda istediğiniz olumlu, huzurlu hayırlı sonuçları alabileceksiniz.

Merkür oğlak burcuna geçmesi ile kariyerinizde daha duruşunuz net kendinizden daha emin olabilme fırsatlarını da elde edeceksiniz. Sorun olan her şeyi kolaylıkla çözümlemeniz için sakin bir duruş sergilemeniz gerekiyor.

Sizler tez canlı, aceleci, hızlı hareket eden burçlar olduğunuz için Merkür’ün oğlak burcuna geçmesi ile kariyer hayatınızda sorunlarınızı kontrol altına aldığınızda kontrolünüzün dışına çıkmış her şeyi kontrol altına alarak problem ve sorunları çözümleyebileceksiniz.

Satürn Merkür ile olumlu 60 derecelik açısıyla felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi olaylara ilgi duyabilirsiniz. Hatta okuyan eğitim alan bir koç burcuysanız, özellikle felsefe ve sosyoloji alanına ilgi duyuyorsanız bununla ilgili araştırmalar yaptığınız takdirde önemli başarılı sonuçlar da elde edebilirsiniz.

Aynı zamanda bu hafta aşk hayatınızda terk edilme, yalnız bırakılma ya da değer görememe gibi durumlar yaşadıysanız yeniden dönmesi için dua ettiğiniz ilişkileriniz varsa parçalandığınız birliktelikler ve beraberlikler konusunda şu yönde mutlu olmanızı tavsiye ediyorum.

Eğer biri sizin hayatınızdan çıkıp gittiyse ve “o kadar dua ettim, o kadar iyi niyetli oldum, o kadar sevgi dolu oldum ama bir türlü istediğim değeri istediğim sevgiyi göremedim.” diyorsanız ben şunu net söyleyebilirim, nereden biliyorsunuz o insanın niyetinin size karşı iyi olup iyi olmadığını, sizin görmediğinizi Allah görüyor. Sizin duymadığınızı Allah duyuyor. Çıkıp gitmesine de Allah izin veriyor.

Ya da diyelim ki bir koç burcu olarak hayatınızdaki kişiyi kendinizce başkasına kaptırdığınızı düşünüyorsunuz. Şunu bilmek gerekiyor, kuantumda da bu felsefede kuantumda, metafizikte astrolojide hepsi birbirinin bir zincir halkı zincirin halkası gibi. Hiçbir kadın, hiçbir adamı, bir kadının elinden alamaz. Hiçbir adam, hiçbir kadını başka bir adamın elinden alamaz.

Allah isterse kulları birbirinden ayırır. Dolayısıyla tasavvuf astrolojisinde ben bunu öğrendiğim gün o kadar mutlu oldum ki net söylüyorum, hayatınızdan çıkıp gidenleri siz kaçırmadınız, birileri başka birini tercih edip gittiyse başka birileri onları sizin elinizden almadı, onların görevleri bitti, hayatınızdan gitmesi gerektiği için gitti.

O yüzden eğer bir koç bireyi olarak şu anda parçalanmış evliliğin, ilişkin arkadaşlığın, beraberliğin için gözyaşı döküyorsan hemen sil gözyaşlarını kimse kötü yaratılmadı. Hiç kimse kimseye kötülük yapmak için dünyaya gelmedi. Herkesin bir misyonu var.



Koçlar bu hafta misyonları tamamlaman kişilerle yollarına ayırıyor. Dolayısıyla ne olur cesaretinizi kırmayın, duruşunuzu netleştirin. Kendinizi dünyanın en talihsiz, en şanssız, en bahtsız insanı moduna durumuna sokmayın.

Özellikle bu hafta bazı sorunlarla, sonlanmalarla dolu bir hafta olabilir ama cesaretinizi girişimci ruhunuzu geri plana çekmek yerine daha çok ortaya koymaya önem verin ve aynı zamanda geçmişte tamamlanmamış sonuçlanmamış işlerinizi de sonuçlandırmak için heyecanlı olmaya özen gösterin.

Herkes size kötülük yapmadı ya da hayatınızdan çıkıp giden sevgili eş arkadaş bu sosyal arkadaşın da olabilir, iş arkadaşın da olabilir. En büyük iyiliği yaptığın insanların sana en büyük haksızlık yaptığıyla yüzleşebilirsin bir koç insanı olarak.

O zaman dur bekle ve de ki ben burada neyi öğrenmem gerekiyor. Demek ki fazla veren olmamam lazım. Bir şeyi gerçekten biri hak ediyorsa 10'a çıkart sunmam gerekiyor. Eğitimde çok başarılısın. Sağlığınla olan hiçbir şeyi ihmal etme.

Haftanın spotu, güçlü olmak, ayakların üstüne sağlamca basmak zorundasın.

27 KASIM - 3 ARALIK BOĞA BURCU

Cumadan beri yaşadıkları ilişkilerde ne kadar verici oldular? Ne verdiler, ne aldılar, hiç olmadıkları kadar ilişkilerinde seçici olmayı tercih ettikleri bir dönemdeler. Zaten bir boğa burcuna iş olsun diye arkadaşlık yaşatamazsın, iş olsun diye ilişki yaşatamazsın.

Onun ruhunun istemesi lazım. Kalbinin onayladığını mantığının onaylaması lazım. Fikirle duygu iş birlikteliği yapması lazım ki bir boğa bireyi ilişki yaşayabilsin, sevebilsin, aşık olabilsin ama son 2 yıl boğa akrep aksındaki tutulmalar nerede çarık çürük ilişki var. Şimdi bir bakıyorsun adama Lord gibi yerinde maddi durumu iyi standardına oturtmuş ama ruhu fakir anladın mı? Tanıyamadı, tanıyamadı partnerini boğa hayatına giren insanları tanıyamadı.

Duruşuyla gönlü arasında tutulmaların verdiği yetkiyle birçok boğa danışanımdan da biliyorum nur. Yani diyor ki, Allah’ım adamın duruşu ayrıydı, ruhu ayrıydı ya da kadının duruşu ayrıydı tavrı ayrıydı. Artık gözünüz aydın, o çarıklar çürükler hayatınıza giremeyecek isteseniz de artık yanlış defolu insanları sokmayacaksınız.

Bu hafta resmi işlerinizi bu hafta erteleyebilirsiniz, inanmadığınız bir şeyleri yapmak zorunda kalabilirsiniz. İtimat etmediğiniz halde işiniz gereği yapmak durumunda kalabilirsiniz. Mecburiyetten şartlar gereği.

İletişimde yanlış anlamış, yanlış anlaşılmalar yaşamanız muhtemel. Dolunay haftasındayız ki bu biz yayındayken ikizler burcunda Marsinyen bir dolunay gerçekleşecek ve dolayısıyla sevgili boğaların ve yükselen boğaların bu hafta dolunayın etkisiyle maddi konulara odaklanmaları mümkün.

Bütün hayat değerlerinizi cumadan beri gözden geçiriyorsunuz. Ne kadar değerli olduğunuzun farkında ve bilincindesiniz ve aynı zamanda yaşamınıza dair bütün değerlerinizi gözden geçirdiğiniz bu hafta da finansal durumunuzda bazı sorunları da çözümlemek adına haftanın dördüncü günüyle birlikte çok rahatlayacaksınız.

Hatta işiniz ve kariyerinizle ilgili ilerleyen yıllardaki kariyer ve parasal konularınızı garantileyebilmenin görüşmelerini ve konuşmalarını yapacaksınız.

Gündeminize kendi hayat değerlerini hafta boyunca yer alırken kendinizi tamamen maddi anlamda güvende hissetmek isteyeceksiniz. Geleceğinize yönelik daha sağlam adımlar atarken sağlam temeller atacaksınız.

Aynı zamanda bitirdiğiniz ve sonlandırdığınız ilişkileriniz ister adım atsın ister adım atmayı planladığını başkalarına söylesin sizin geçmişte hiç işiniz olmayacak.

Yani siz sırtınızı döndüğünüz yollara ve kişilere bir daha yüzünüzü dönmeyeceksiniz. Zaten sizin hayatınızda huzur çok önemli. Bulunduğunuz ortamda huzur ister, yoksa bile bunu ortaya çıkarmak için elinizden geleni yaparsınız.

Aşkı doruk noktada tutkuyla yaşıyorsunuz. Ve sonlandırdığınız ilişkiler bu hafta mevzunuz ve konunuz olacak. Artık duymak istemiyorum diyebilirsiniz. Bunu bile yapmayın. Yani siz istemiyorsanız isteyen istediği kadar istediğini itiraf etsin, istediğiyle sohbet etsin.

Eski partnerinizle ilgili çok pişmanmış bir şans daha vermeni istiyor diyen arkadaşlarınıza onların gönlünü kırmayın. Çünkü mecbur kalarak arada kalarak. Ara düzelt arayı düzeltmek toparlamak için gelebilirler.



Boğanın geçmişle işi yok. Boğa bir şeyi bitirdiyse bitirmiştir. Boğa bir kadını zor atar hayatından boğa erkeği de bir kadını zor atar. Hayatından boğa için bitiş zordur. Başlangıçta zordur ya hep ya hiç doğru ya tamam ya devam .

Arafta duygularla yaşayamadığınız bu dönemde acaba keskin kararlar mı verdim? Acaba net düşünerek mi hareket ettim diye sizinle eskiye ait kişilerin sözleri, sohbetleri önünüze geldiğinizde kendinizi sorguladığınız zamanlarda hayır içinizden geldiği gibi hareket etmek hissettiğiniz gibi konuşmak planladığınız gibi hayatınızı oluşturmak sizin kaybınız değil kazancınız.

Kendinizi geliştirmek, eğitmek ve okul hayatınızla ilgili de başarılı şanslı bir haftadasınız.

Haftanın spotu kim ne düşünürse düşünsün. Ne isterse istesin. Sizin paşa gönlünüz ne istiyorsa 10'a çıkart göre yaşayın efendim.

27 KASIM - 3ARALIK İKİZLER BURCU

Sevgili ikizler yükselen ikizler öncelikle 2 uyarım olacak. Biraz daha huzursuz ama daha hareketli bir haftadasınız. Bu huzursuzlukların nedeni dolunayın Mars’a oluşturduğu enerjiden kaynaklanıyor. Hayatın keyifli yönlerine vakit ayırmak isteyeceksiniz.

Kariyerinizde büyük yükseliş yaşamanız mümkün. Bazı iş arkadaşlarınız sosyal çevrenizdeki dostlarınız, ahbaplarınızın sizi kıskandığını fark edebilirsiniz. Arkanızdan çevrilen işler, arkanızdan yapılan konuşmalar dolunayla birlikte önünüze gelebilir. Hiç kimseye kendinizi ispat etmek, anlatmak zorunda ve durumunda değilsiniz.

Herkes herkesin hakkında konuşabilir. Herkes herkes hakkında bir yorum yapabilir. Şimdi sizin hakkınızda konuşan insanlara benim hakkımda niye konuşuyorsun deseniz de konuşacaklar demeseniz de konuşacaklar.

O yüzden sevgili ikizler ve yükselen ikizler, kendi burcunuzda dolunayın gerçekleşmesi ile hayatınızın genelinde önemli ve cesur adımlar atmanız konusunda çok şanslısınız ve uzun süredir hissetmediğiniz cesareti içsel dünyanızda hissedeceksiniz.

Merkür’ün oğlak burcuna geçmesi ile ortaklık finans alanlarınızda sorunlar yaşıyorsanız problemler yaşıyorsanız bu sorunları problemleri kolaylıkla çözümleyeceksiniz.

Diyelim ki ortaklaşa bir iş yapıyorlar. Ortak olduğu kişiden soğudu ve yolunu ayırmak istiyor. Ama bir türlü hayır diyemiyor. Bu dolunay ona çıkart cesaret kazandıracak, istemediği herkese kapıyı gösterecek. Üstündeki yüklerinden arınacak.

Aynı zamanda Merkür’ün oğlak burcuna geçmesiyle yine ortaklığa ve finans analında ortaklaşa finans alanında yaptığınız işler, beklediğiniz paralar alacak verecek meselelerinizdeki tüm sorunları ortadan kaldırıp çözümleyerek alma verme dengesini cuma gününe kadar netleştirecek ve rahatlayacaksınız.

Satürn’ün Merkür ile altmışlık açısı dediğimiz açı kariyer hayatınızda yükselişler yaşamanıza etki ederken, daha fazla sorumluluk almanıza neden olacak. Örneğin yükselin ikizler olan işi gereği tanınan biri yeri teklifler alıp yeni atılımlara girebilir.

Yükseleni ikizleri olanlar hangi alanda kendinizi göstermek istiyorsanız ay çok çalıştım, çok didindim, çok çabaladım, olmuyor olmuyor diyorsanız artık olmuyor kelimesini kaldırın. Olmayan her şeyiniz tek tek olacak.

Başarı merdivenlerini hızlıca çıkmayacak, koşarak çıkacaksınız. Adınızdan kendinizden her ne iş yaparsanız yapın unvanla bahsettirecek, alkış toplayacak, takdire şayan durumlar yaşayacaksınız.

Aynı zamanda bu bir kaç gün. Perşembe gecesi de dahil olmak üzere ki cumadan beri başladı. Hep karışık rüyalar görüyorsunuz. Gördüğünüz rüyaların tesirinde ve etkisinde kalmayın. Bilinçaltınızın karışıklığından da kaynaklanabilir.

Dolunayın verdiği etkiden de kaynaklanabilir. Gördüğünüz rüyaları hayra yorun hiç kimseyi anlatıp yorumlatıp kafanızı karıştırıp kendi kendinize korku enerjisini yüklemeyin.

Eğitim alanıyla ilgili bir mesleğiniz ya da işiniz varsa. Yükselme konusunda çok başarılı olacaksınız. Çocuğu ikizler burcu olan ya da çocuğunun yükseleni ikizler olan anneler ve babalar çocuğunuzun eğitimi hayatıyla ilgili büyük başarılar elde etmesine sevinecek ve huzur bulacaksınız.

Aynı zamanda birazcık sağlığınızı önemseyin olur mu? Bu dönem bağışıklık sisteminizi daha güçlü tutmaya bu dönem geçmişte tamamlanmamış işleri bitirmekle gerek ilişki konusunda gerek kariyer konusunda gerekse eğitim konusunda tamamlanmamış işleriniz, dilekleriniz de dolunayın enerjisiyle sunacak ve zaten dolunay size müthiş bir enerji katacak sadece insanların hakkınızdaki konuşmaları, kıskançlıkları kulağınıza gelebilir.

Bu okuyan bir ikizler burcuysanız yükselenin ikizler ya da Güneşi ikizler Ay burcu ikizler bir bireyseniz bazı arkadaşlarınız sizi kıskanabilir.

Olsun kıskansın takılmayın, siz buna sosyal hayatınızda yine iş hayatınızda yine kıskanıldığınızı fark edebilirsiniz. E ne güzel demek ki başarılısınız ki insanlar size özeniyor ve imreniyor.

Bir de hiç sevmediğiniz bir durum var. Birilerini sizi taklit etmesi ya da taklit etmeye çalışması taklit büyük bir intihardır, aslını yaşatır. Buna da gerilmeyin. Sevmediğiniz insanlar sizin gibi giyiniyor, giyinsin siz de durduğu gibi duruyor mu? Sevmediğiniz insanlar saçlarını sizin gibi yapıyor. Siz de durduğu gibi duruyor mu?

Lüzumsuz, gereksiz işlere vakit ayırarak kendi enerjinizi kirletmeyin ve bu dönem sizin için başarı sürecinde olmanız her işinize ayrı katkı, ayrı başarı sağlayacak.

Haftanın spotu. Kendine olan güvenini daha çok arttır. Daha büyük başarılar seni bekliyor.

27 KASIM - 3 ARALIK YENGEÇ BURCU

Ciddi anlamda bulunduğunuz ortamda öncülük etme isteğiniz de artabilir. Başkalarına aktarmayı planladığınız fanatik düşünceleriniz de olabilir. O yüzden sakinliğinize sakinlik katmanız gereken önemli bir haftadasınız sevgili yengeçler, yükselen yengeçler.

Bugün gerçekleşecek olan ikizler burcundaki dolunayına dolunayı gizli saklı konularını ortaya çıkmasıyla stres ve gerilim yaşamanıza neden olabilir. Hiç beklemediğiniz kişilerden hiç beklemediğiniz ortamlarda öyle büyük yüzleşmeler yaşayabilirsiniz ki bu yaşayacağınız yüzleşmelerden dolayı gerginliğinize gerginlik katabilirsiniz.

Ne yapmanız gerekiyor? Her şeyi olacağına varır. Asla gerilmeyin sinirlenmeyin tepkisel tavır ve davranışlarda bulunmayın.

Allahtan o karşıt burcunuz oğlak burcuna Merkür’ün geçmesi ile anlaşma ve sözleşmelerinizle ilgili sorunlar yaşıyorsanız Merkür sizi destekleyecek sorunları kolaylıkla çözümleyeceksiniz.

Aynı zamanda Satürn’ün oluşturacağı destek de bireysel yaşamınız içerisinde içsel dünyanıza odaklanma ve geçmişteki yaşanmış mevzularla yüzleşme eskisi kadar kendinizi suçlamama durumu da biraz rahatlamanızı sağlayacak ama kimsenin size haksızlık etmesine ve hakkınızda gizli düşmanlıklar yapmasına tahammülünüzün olmayacağını haberini veriyor.

Yani yengeç doyuran, koruyan kollayan bir burçtur anneliğin burcudur. Yengeç kadını da erkeği de misafirperver. Besleyen doyuran gözleyen koruyan bir burçtur.

Dolayısıyla yardımcı olduğu, desteklediği vicdanıyla, merhametiyle, sevgisiyle kucakladığı insanların nankörlük ettikleriyle bu doluna yetkisiyle yüzleşmeleri onları ciddi anlamda hayal kırıklığına uğratabilir. Bu da onlarda psikolojik anlamda buhran yaşatabilir.

Puslu duygular belirsiz düşünceler çok sizin yapınıza uygun değil. Evet karar vermekte zorluk çeken burçlarsınız ama. Buğulu bir camın arkasından dışarıya baktığımızda hiçbir şeyi net göremeyiz.

Ya bu hafta buğulu bir camın arkasından hayatı izlediğinizi düşünebilir bundan dolayı da hüzün üzüntü içerisinde olabilirsiniz. Şu telkinde bulunup kendinize her ne olacaksa olacağına varır.



Zarar gibi gördüğün şeyler de senin hayrına sonuçlanacaktır. O yüzden kendine asla ve asla sinirlenerek gerilerek, bağırarak çağırarak olayları abartarak haksızlık etmemeye özen göster.

En çok yükselen yengeçler. Sizler de her sabah uykudan uyandığınızda bugün benim için çok iyi bir gün. Her ne olacaksa hayır mı olacak?

Beni zorlayan konuları da akışa bırakıyorum. Yıprandığım konuları da akışa bırakıyorum. Yaşadığımız bütün zorluklar eninde sonunda geçiyor.

Hiçbir şey kalıcı değil, ömür kalıcı değil, hanımlar beyler sorun mu kalıcı olsun. Düşünsene 100 yaşına kadar da yaşasan gün birinde bitiyor.

Her şeyin bir sonu var. Şu an yaşadığınız problemlerin de sonu var. Sorunların da sonu var. O yüzden yaşadığınız sorunları, problemleri hiç geçmeyecek, bitmeyecek gözüyle görmemeye özen gösterin.

Eğitim ve kariyer hayatınıza odaklanın odaklandıkça başarınıza başarı katacaksınız. Sağlığınız iyi ama psikolojinizi bozma ihtimaliniz çok yüksek.

O yüzden her zaman derim ya psikolojinizi siz elde tutabilirsiniz. Ne olacak depresyona gireceksiniz, demeyecek ki sizi depresyona sokanlar ben onu depresyona soktum ama doyup depresyondaydı diyecekler o yüzden güçlü oluyorsun.

Haftanın spotu: moduna mod mutluluğuna mutluluk katıyorsun.

27 KASIM - 3ARALIK ASLAN BURCU

Hafta senin haftan bu hafta başkalarına faydalı olmak seni mutlu edecek bu hafta. İyimser duygularınızı güçlenerek sevgiyle dile getireceğiniz her şey ödüllendirecek sizi. Keyifli ve rahat olma isteğiniz daha çok yoğunlaşacak. Dolayısıyla bu hafta dolunayın enerjisiyle ne yapmalı, ne yapmamalısınız?

Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar bu hafta sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız ön plana çıkabilir. Vaktiyle kıymetini, değerini bilmeyen, sana hata eden yanlış yapan bazı arkadaşlarınız varsa samimiyetle hata ettiğinin farkına vararak sizlerden özür dileyerek sizlere ellerini uzatabilir.

Siz elini uzatan insanlara içinizden geliyorsa elinizi uzatın. Güven duyayım mı, duymayayım mı konusunda sorgu yapmayın. İçinizden geldiği gibi hareket etmeyi özen gösterin.

Aynı zamanda mevcut ilişkilerinizi gözden geçirerek hayatınıza pozitif etkisini katacaksınız. Aynı zamanda toplumsal meselelerde daha ilgili olacaksınız. Bir kova gibi kolektife hizmet etmek isteyecek.



Bilgisi ile çevresini bilgilendirmek isteyen aslanlar, çevresindeki herkese ayrıcalık ve katkıda ayrıcalıklı katkıda bulunacak ve aynı zamanda sosyal projeleri daha çok artacak, daha çok çevresine katkıda bulunacak faydalı olmak isteyecek ve bundan dolayı da kendi ruhunu besleyecek.

Aynı zamanda Merkür’ün oğlak burcuna geçmesi ile mevcut rutin iş hayatınızla ilgili sizi düşündüren, kaygılandıran sorumluluklarınız gereği göreviniz gereği yoran işleriniz varsa tüm sizi bu yoran konuları rahatça çözümleyeceksiniz ve aynı zamanda.

Satürn Merkür’le öyle bir kombinasyon oluşturacak ki ortaklık finansal işleriniz varsa mantıklı yatırımlar yapmaya niyet edecek belki bir aslan olarak hiç aklımda yoktu hayalimdeydi almayı istediğim araziyi aldım. Almayı istediğim arabayı aldım ya da hedeflediğim evin sahibi oldum diyebilirsin.

Aynı zamanda eğitimde çok şanslısın. Bu hafta öğrenmekte zorluk çektiğin bir türlü kafama girmiyor. Bir türlü algılayamıyorum. Bir türlü konsantre olamıyorum dediğin alanlarda hem işin gereği öğrenme durumunda hem eğitimin gereği öğrenme durumunda. Her şeyi çabuk algılayacaksın. Her şeyi çok çabuk öğrenebileceksin. Dolayısıyla başarına başarı katacaksın.

Aile içi ilişkilerinde sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, denge ve düzen oluşturacaklar. Özellikle aile büyüklerinin saati ve sağlığıyla ilgili sorun problem yaşayanlar varsa ve şu an hastanede tedavi gören bir aslan burcu bireyi, annesinin ya da babasının yanında ya da bir yakınının yanında refakatçi ise hastasının şifalandığının haberini alabilir.

Zorlukların kolaya döneceği çok önemli bir haftadalar yüklerinizi atacak, sizi yoran zorlayan konulardan kolaylıkla aranacak. Ruhunuzun rahatlamasıyla işlerinize ve yaşamınıza sevgi ile konsantre olacaksınız. Bütün işlerinizi kolaylıkla yükseltecek elde edeceğinizi başarıyla gönlünüzde huzur hissedeceksiniz.

Haftanın spotu. Para bu hafta akarak geliyor size.

27 KASIM - 3 ARALIK BAŞAK BURCU

Her konuda girişim yapma isteğinizin yükseleceği bir hafta yaşayacaksınız bu hafta. İçgüdülerinizi ve hislerinizi kontrol altında tutun, bazı küçük başarılar elde edebilirsiniz. İçgüdülerinizi ve hislerinizi niye kontrol altında tutun diyorum. Gezegenlerin kombinasyonu ve ikizler burcunda gerçekleşecek olan dolunay.

Başaklar yükselen başaklar dolunayın size katkısı gerçekte gerçekleştirmeyi istediğiniz işleriniz, kariyer hayatınızla ilgili önemli sonuçlara ulaşabilirsiniz. İşsiz bir başak burcuysanız sürekli aradığınız işi bulamıyorsanız bu hafta hayalini kurduğunuz, aradığınız, beklediğiniz iş imkanı önünüze gelebilir.

Aynı zamanda destek göreceğiniz yardım alacağınız bazı arkadaşlarınızın da başarılı olmanızı istediğini hem hissedecek hem gözlerinizle göreceksiniz.

Birazcık samimi bulamayacaksınız, kalbinizi bozmayın size sunulan yani hani içgüdülerinizi ve hislerinizi kontrol altına alın derken gördüğünüz ilgi gördüğünüz alaka gördüğünüz samimiyet gerçek bir samimiyet olacak.

Gördüğünüz sevgiyi, gördüğünüz desteği lütfen sorgulamayın. Öyle hissediyorum kalbime öyle doğdu gibi cümleler kurmayın. Her zaman ne diyorum, düşüncelerinize dikkat edin, yarınız olur.

Hele dolunay gününde sözlerinize dikkat edin, yarınınız olur. O yüzden negatif duygu ve düşünceleri gereksiz lüzumsuz şüpheleri, mümkün olduğunca hayatınızdan uzak tutmaya bu hafta özen gösterin.

Ayrıca bu hafta öyle bir hafta ki sizin için beklentileriniz de iş hayatınızda kariyer ve toplumsal statünüze odaklanmanız gereken konularda hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz.

Bu dönem bazı sorunları da sonlandırma konusunda yaptığınız ve yapmayı planladığınız çalışmalarda cesaret kazanarak başarılı adımlar atacaksınız. Kariyerinizdeki hedeflerinizi gözden geçirmekle birlikte daha sağlam sonuçlar elde edeceksiniz.

Aynı zamanda Merkür’ün oğlak burcuna geçmesiyle aşk hayatınızla ilgili sorun, yaşadığınız konuları kolaylıkla çözümleyeceksiniz. Diyelim ki siz bir türlü anlamayan bir partnerle birliktesiniz kendi göremediğini, hatalarınızı görebileceksiniz kendi yanlışlarınızın farkına varabileceksiniz. Kendinizi ne kadar doğru anlatıp anlatmadığınız farkındalığını yaşayacaksınız. Daha bilinçli hareket edeceksiniz.

Aynı zamanda Satürn Merkür’ün önemli kombinasyonuyla da başarılı anlaşmalar ve sözleşmelere imza atabilirsiniz. Terfi alabilirsiniz, yükseliş yaşayabilirsiniz ve eğitim hayatınızla ilgili özellikle çok başarılı bir haftadasınız.

Haftanın spotu kendinize olan güveni hiçbir an sorgulamayın. Size samimi olan kişilerin samimiyetini de sorgulamayın.

27 KASIM - 3 ARALIK TERAZİ BURCU

Bu hafta haftaya pazartesi gününe kadar süregelen bir ilişkiniz varsa evli bir terazi burcuysanız, sosyal hayatınız, iş hayatınız, aşk hayatınız, evliliğiniz hayatınızın genelinde gereksiz hiçbir kapris yapmayın ve aynı zamanda arkadaşlarınıza karşı daha nazik olmaya özen gösterin ki, sizler zaten burçları yorumlarken en naif en nazik en zarif burçlardan birisiniz.

Ama bu hafta gereksiz kabalıklar, sözler yapma olasılığınız çok yüksek. O yüzden arkadaşlarınıza karşı daha nazik olun.

Geleceğinizle ilgili yaptığınız planlar hız kazanacak. Gerek iş hayatınızla ilgili gerek aşk hayatınızla ilgili gerekse eğitim hayatınız ya da kariyer hayatınızla ilgili neleri planlıyorsanız hız kazanacak.

Şimdi sevgili teraziler ve yükselen teraziler ikizler burcunda dolunayın gerçekleşmesi ile yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili önemli sonuçlara ulaşacaksınız.

Belki yurt dışında okumayla ilgili bir eğitim beklentiniz var, belki bir sınava hazırlanıyorsunuz ya da işiniz gereği yurt dışına yerleşmekle taşınmak istiyorsunuz. Beklentilerinizle ilgili bu hafta olumlu haberlerin hayırlı sonuçlarını elde edeceksiniz.

Merkür’ün oğlak burcuna geçmesiyle ev hayatınızla ilgili yaşanan ve sizi zorlayan sorunları çözeceksiniz. Gayrimenkullerinizle ilgili kirada oturan bir terazi burcuysanız mal sahibi sizi evden çıkarmak istiyorsa ya da yeni bir ev arıyorsanız taşınmak istemiyorsanız sorunları çözeceksiniz.

Yeni ev arayanlar başka ev yere geçecekler. Çıkarılmayı istemeyenler de mal sahipleriyle anlaşarak oturma zaman dilimini uzatacaklar.

Size sorun yaratan size sorun çıkaran kişilerin sorunları sonlandırmasıyla çok rahatlayacak ve huzur bulacaksınız aynı zamanda. Satürn Merkür’ün kombinasyonu sağlığınızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız bazı problemler ile ilgili kaygı ve korkular geçiriyorsanız, sorunların çözülmesiyle birlikte ciddi anlamda çok rahatlayarak huzur bulacaksınız.

Aynı zamanda akademik alanlarınızla ilgili genişleyen vizyonlara odaklanabilirsiniz. Gelecekte hiçbir konuda sorun yaşamamayı garantilemeye ihtiyaç duyacaksınız ve cesaretinizi kullanarak bilgili kişilerin de desteğini alarak kendinizi akademik alanda eğitim alanlarında da yükseltme konusunda başarıya huzura istediğiniz güvene sahip olacaksınız.

Aynı zamanda tamamlanamayan bir türlü sonuçlanamayan planlarınızı ve projelerinizi de yeni. Yeni haftaya kadar tek tek sonuçlandıracak ve başarılı olacaksınız.

Aynı zamanda öğrenme, keşfetme, araştırma yapma konusunda da muazzam şanslı oldukları bir haftadalar ve bu hafta öyle bir hafta ki onlar için hayattan beklentileri konusunda muazzam derecede dileklerine, isteklerine ulaşırken geçmişte yaşanmış sorunların daha çarşamba haftanın üçüncü, dördüncü günde bir daha hatırlayabilirsiniz.

Zihninizde tekrar eden keşke şöyle davransaydım, böyle davransaydım bir ilişkiler konusunda yaşanmış hiçbir şeyin keşkesi yok. Acaba da yok. Doğru yaşanması biten bitmiş giden gidiyor dediğin gibi biten bitiyor. Keşkeler acabalar çarşamba ve perşembe günü yaparak her şeyin yolunda gittiği anlarda ne diye tertemiz enerjinizi boş yere kirletesiniz, kendinizi sıkıntıya sokasınız.

Cuma cumartesi ve pazar günü. Beklemediğiniz misafirler gelebilir. Gelen misafirlerden rahatsızlık duyabilirsiniz ve bahaneler uydurabilirsiniz ve bunu sakın yapmayın.

Yani diyelim ki gelecek kişileri ağırlamak istemiyorsunuz. Şuradayım ya da buradayım diyebilirsiniz. Yalanınız ortaya çıkabilir, yakalanabilirsiniz. O yüzden dürüst olun, kendinizi iyi hissetmediğiniz için misafir ağırlayamayacağınızı açık bir dille söyleyin. Daha sonra zora düşmeyin.

Haftanın spotu her konuda doğru olun, kendinize asla haksızlık etmeyin.

27 KASIM - 3 ARALIK AKREP BURCU

Bu hafta kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Bunu yapmayın diyeceğim. Aynı zamanda sahip olduklarınızı korumaya özen göstermeniz gereken önemli bir haftadasınız.

Maddi konularda olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz net bir şekilde. Sizler ciddi anlamda. Tabiatınız gereği yapınız, gereği sezgileri çok güçlü olan burçlarsınız ve gördüğü rüyalar onlara rehberlik eder.



Haberci rüyalar görürsünüz. Özellikle bu hafta lütfen sevgili akrepler, yükselen akrepler ikizler burcunda dolunayın gerçekleşmesi ile ortaklığı finans alanlarınızda beklediğiniz kazançların ne zaman geleceği konusunda heyecan, stres ve gerilim yaşıyorsanız artık gerilmenize gerek yok. Dolunayla birlikte ilk bir haftada beklediğiniz kazanç ve imkanları fırsatları kolaylıkla elde edeceksiniz.

Ayrıca maddi konularda kendinize duyduğunuz güvenin artmasıyla içsel huzurunuzu yükselteceksiniz. Çalışmanız üretmeniz gereken bir haftadasınız sosyalleşmeye özen gösterin.

Yeni tanıyacağınız insanların size katkısı olacak ama birazcık bu gezegenlerin kombinasyonu sizin kendi kabuğunuza çekilerek evde vakit geçirmek isteyebilir yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunuzu hissettiğinizi düşünebilirsiniz. Hayır inadına sosyalleşin.

Kendi kabuğunuza çekilmeyin diyorsun inanına inadına sosyalleşin inadına evde durmayın. Dışarıda yemek yiyin. Gezin tozun uzun süredir görmediğiniz, görüşmediğiniz arkadaşlarınızı arayın, aile ziyaretleri yapın, geçmişi yad edin.

Mümkün olduğunca sosyalleşmeye özen gösterin. Herkese ve her şeye inat çok doğru asla kendi kabuğunuza çekilmeyin ve ticari faaliyetlerinizdeki sorunları da kolaylıkla çözeceksiniz.

Çünkü Merkür’ün oğlak burcuna geçmesi ile sorun olan her şeyi ortadan kaldıracaksınız. Satürn Merkür’le olumlu kombinasyonu uzun bir süredir düşünüp bir türlü zaman ayıramadığınızı düşündüğünüz hobilerinize zaman ayırın.



Kendinizin ne hangi konuda eğlendirebiliyorsunuz? O ortamlara katılın. Hiçbir sanatsal yönüm yok, becerim yok diye şikayet ediyorsanız kursları araştırın, kendinizi geliştirmeye özen gösterin. İlla doğuştan resim yapmaya kabiliyetinizin olmasına gerek yok.

Çanak çömlek yapmaya da kabiliyetinizin olmasına gerek yok. Bir seramik kursuna gidebilirsiniz, bir resim kursuna gidebilirsiniz ve kendinizi geliştirmeye mümkün olduğunca sosyalleştirmeye bu hafta özen gösterin.

Aynı zamanda aynı zamanda dileklerinize isteklerinize lütfen bugün odaklanın. Bugün mümkünse meditasyon yapın. Bugün mü? Hayallerinizi odaklanın.

Bugün gerçekten ne istediğinizi bilin. Bugün düşündüğünüz her şey yarınlarınız için gelecek olacak. Bunlar için sağlam bir duruş sergileyin.

Kesinlikle hayallerinize sıkıca sarılın. Hayallerinize sıkıca sarıldığınızda her şeyi istediğiniz gibi yaşayacak, geliştirecek ve gerçekleştireceksiniz. Eğitim öğrenim konusunda ben onlarda başarı görüyorum. Heyecanlarını durdursunlar.

Haftanın spotu, direk ve ideallerinize odaklanın. Şimdi dolunay zamanında.

27 KASIM - 3 ARALIK YAY BURCU

Yay burçları, kadını erkeği hiç fark etmiyor. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız 15 gün boyunca beslenmenize bağışıklık sisteminize alışkanlıklarınıza çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız.

Duygusal gerginlikleriniz artabilir ya ciddi anlamda duygusal hırçın ve gergin tavırlar sergileyebilirler. Para konusunda çok şanslı bir haftadasınız.

Yeni başlangıçlarınız ve yeni niyetlerinizin istikbaline güven duyabileceğiniz bir haftadasınız. Geçmişte kalan sorunlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Hiçbir geçmiş mevzunun sizi germesine yıpratmasına lütfen bir yay burcu birey olarak izin vermeyin ve müsaade etmeyin.

Gerçekleşen ikizler burcundaki dolunayın etkisi devam ediyor. Aşk hayatınız ve evliliğinizle ikili ilişkilerinizle önemli kararlar alıp vermenize etki edebilir.

Diyelim ki bir aşk yaşıyorsunuz ya da bir evlilik yaşıyorsunuz. Bazı anlarda ilişkimden sıkıldım mı? Eskisi kadar tutkulu değil miyim ya da eskisi kadar kendisi tarafından seviliyor muyum, sevilmiyor muyum, ne kadar arzuluyum, ne kadar arzuluyor ya da değil tüm bunları sorup sorup kafanızın içerisindeki soruların cevabını arayabilirsiniz. Bu dolunay enerjisinden kaynaklandığı için yersiz şüphelere lüzumsuz kaygılara girmeyin bir yay burcu birey olarak.

Diyelim ki bir evliliğiniz var, bir ilişkiniz var ve bir türlü de kafanızda bitmeyen sorular var. Sorun partnerinize hayatım ben seni çok seviyorum, sen beni ne kadar seviyorsun ya da beni eskisi kadar arzuluyor musun?

Beni eskisi kadar seviyor musun diye ya da hadi bugün bir ya erkeği olarak eve giderken eşinize bir demet çiçek alıp gidin. O sürprizleri yapın ve tutkunuzu, duygunuzu, coşkunuzu canlandırmaya özen gösterin mümkün olduğunca.

Aynı zamanda evliliğiniz ve ikili ilişkilerinizde. Ani kararlar alıp vermeyin. Duygusal gerginlikleri arttırmayın. Sakin olmaya ilişkinizin dengelemeye ilişkinizin enerjisini yükseltmeye özen gösterin. Kadın erkek fark etmiyor, insanın sevgisini ifade etmesi, yeryüzündeki en güzel paylaşım.



Bakın gözlerinin içine, partnerinizin seni seviyorum, seni önemsiyorum. Ben sana aşığım diyin bunu söyleyin, kadın olun erkek olun. Erkek şımarır demeyin. Şımarırsa şımarır. Yani duygunuzu içinizde yaşamayın.

Biz Türk toplumu olarak şu kodlarla büyütüldük. Bir erkeğin 2 tabağı varsa birini kır. Sevgini gösterme benim. Kıymet bilen kalır, bilmeyen gider. Gelene hoş geldin gidene bye bye yolun açık olsun, gerçekçi olun hele bu dolunay zamanında.



Sevginizi, tutkunuzu, aşkınızı coşkuyla sunun yay erkekleri eşlerinize bugün eve giderken çiçekler alın gidin. Yay kadınları en güzel sofraları kurun. Eğitim öğrenim alanında ise sevgili yaylar, öğrenci yaylar, dikkat dağınıklığına müsaade etmeyin.

Haftanın spotu, aşktan ve sevgiden korkmayın.

27 KASIM - 3 ARALIK OĞLAK BURCU

Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar bu hafta ne yapmalı, ne yapmamalısınız? Duygusallığınız olayları yanlış değerlendirmenize neden olabilir.

Kendinizi bu dönem yalnız ve desteksiz kalmış hissedebilirsiniz. Tanıdıklarınızın olumsuz tepkilerine maruz kalabilirsiniz. Şimdi insanların tavrı düşüncesi kesinlikle oğlakları bu hafta derinden etkilemesin.

Aşırı duygusal bir haftadasınız biraz önce gerçekleşen dolunay ikizler burcunda gerçekleşti. Bak sağlığınız ve evinizde baktığınız evcil hayvanlarınızın sağlığına dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarı yapmakta, aynı zamanda Merkür’ün kendi burcunuza geçmesiyle hayatınızın genelinde her konuda sorun olan her şeyi çözebilecek güce iradeye, duyguya, düşünceye sahip olduğunuzun farkında olun.

Aynı zamanda aile ve akraba çevrenizde bazı yakınlarınızın sağlık sorunlarından dolayı korkular yaşayabilirsiniz.

Ya da akraba çok çekirdek aile değil de babanızın akrabaları ya da annenizin akrabalarında bazı kayıp haberleri gündeme gelebilir. Yakınlarınızın üzülmesine üzülebilir yakınlarınızın üzüntülerine derinden üzüntüler yaşayabilirsiniz.



Aynı zamanda. Satürn’ün Merkür’le olumlu kombinasyonu kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın çevrenizle ilgili polemikler yaşamamaya, onların beğenmediğiniz yönlerini, huylarını onlara sert çıkararak sert çıkışlar yaparak değil de iyiliklerini düşünerek yardımcı olduğunuzu göstererek ifade etmeye, anlatmaya, paylaşmaya özen göstermeniz gereken çok önemli bir haftadasınız ki hayatınızın her anında ne istediğinizin farkında ne istediğinizin bilincinde olan burçlarsınız.

İş ve günlük yaşamınıza yoğun odaklanacağınız bu hafta da bazı sonlanmalar da yaşayabilirsiniz. Negatif duygulara sahip olan, ne istediğini bilmeyen, sürekli belirsizlik yaşayıp size de belirsizlik yaşatan bazı iş arkadaşlarınızı hayatınızın dışına tam anlamıyla çıkarabilirsiniz. Cesaretinizi kullanarak bütün hayatınızı gözden geçirebilmek de elinizde geçirmemekte elinizde.

O yüzden bu hafta eğitim hayatınızı çok önemseyin algılarınızın çok açık olduğu bir haftadasınız. Bugüne kadar neyi öğrenmek isteyip öğrenemediyseniz, öğrenme algılamak konusunda inanılmaz başarılı bir haftadasınız, sıhhatinizi ve sağlığınızı çok önemseyin.

Diyelim ki soğuk algınlığınız var, kendi kendinizi iyileştirmeye kalkmak yerine bir hekime bir doktora gitmeyi tercih ederim.

Hiç sağlığınızla ilgili hiçbir şeyi ihmal ederek bugün minnacık olan bir sorunu. Yarın büyük bir sorun haline getirmeyin.

Bir de gereksiz duygusal patlamalar yapmayın. Yani evet, sizin bir duruşunuz var. Siz yaşadığınız aşk ilişkisinde de evlilikte de sosyal yaşamda da sınırlarınızı belirleyebilen bir yapıya sahipsiniz.

Ama duygusal yoğunluğunuz çok artış sağlayacağı için yanlış anlatmalara yanlış anlaşılmalara yoğun bir şekilde açık olabilirsiniz.

O yüzden birileriyle bir şeylerin kararını alıp vermeden önce olayları biraz daha düşünün. Biraz daha düşünerek konuşup anlatmayı tercih edin. Yoksa hem yanlış anlaşılabilirsiniz. Hem yanlış anlayabilirsiniz.

Aynı zamanda bazı arkadaşlarınızın da sizinle ilgili yapacakları konuşmaları yanlışta algılayabilirsiniz ya da onlar işine geldiği gibi hareket edebilir.

Bu hafta sinir sisteminizi bozmamak için kendinizi buhrana belirsizliğe sürüklememek için ama herkesi olduğu gibi görün kabul edin. Hiç kimsenin ağzından çıkan hiçbir cümleyi de önemsemeyin. Siz işinize, eğitiminize, kararlarınıza odaklanın.

Haftanın spotu alıngan olmayın, duygusal tavırlar sergilemeyin.

27 KASIM - 3 ARALIK KOVA BURCU

Bu hafta ciddi anlamda dengesiz duygular yaşayabilirler. O yüzden ben bu hafta kovaların sosyalleşmemesi gerektiğini görüyorum. Yani neden yanlış anlaşılabilirler? Ama ağzınızdan çıkan her biri söze dikkat edin. Dikkat edin kendinizi fazlasıyla mutlu ve iyimser hissettiğiniz bir dönemdesiniz.

Bunun yanı sıra iyimserliğiniz, yardımseverliğiniz suistimal edilebilir, duygusal dünyanızda abartılı duygular yaşayabilir, davranabilirsiniz. Bak bir yerde çok mutlu bir yerde çok abartılı biraz böyle.



Böyle işte ya düşüncelerde var ya değişken duygular, çılgın tavırlar ve davranışlar sergilememeye abartılı düşünceler içerisinde olmamaya kaba saba davranmamaya düşünmeden konuşmamaya özen göstermeleri gereken bir haftalar. Bunlara dikkat ettikleri takdirde her konuda kendilerini bütün olası risklerden koruyabilecekler.

İkizler burcunda gerçekleşen dolunayın aşk hayatınızda önemli kararlar almanıza neden olabilir. Bir anda yaşadığınız ilişkiyi bitirme kararı alabilirsiniz. 3 gün öncesine kadar çok mutluyum dediğiniz bir beraberliği aşkınızın bittiğini hissedebilirsiniz.

Bunlar yanılgıya sebep olan düşünce ve duygular, değişken duygular, dengesiz düşünceler içerisinde olma olasılığınızın çok yüksek olduğu bu hafta da ne bir ilişkiye başlamak için hızlı bir karar alın ne de bir yol ayrımına girmek için hızlı bir karar alın.

Bunlara karşı da dikkatli olursanız, aşk hayatınızda kendinizi hüzne ve üzüntüye sokmayacaksınız. Merkür’ün oğlak burcuna geçmesi ile maneviyatınıza ve iç dünyanıza odaklanın çağrısı ve uyarısı geliyor.

Bu hafta bol dua. Bol maneviyatınızla bütünleşin, aynı zamanda Satürn Merkür’le önemli kombinasyonu finansınızda mantıklı yatırımlar ve kazançlar elde etmeyi planlayabilirsiniz.

Ama ortaklaşa bir iş yapmaya hazır değilseniz sevdiğiniz bir insan tarafından bir iş ortaklığı alabilirsiniz. Onu kaybetmemek için istemediğiniz bir işin teklifini asla kabul etmeyin. Bak çok önemli ayrıntı bunlar.

Aynı zamanda dolunay’ın etkisi yaratıcılıklarını arttırırken. Bir de gereksiz böyle aşk hayatlarında partnerlerini kıskandırma tavırları da yaratabilir.

Size yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi kimseye yapmayın ve yaşatmayın. Mümkün olduğunca empati yaparak anlayışlı olarak içsel huzurunuzu koruyarak mutlu huzurlu olmaya odaklanarak bir hafta yaşamayı önemseyin.

Aynı zamanda şunu da size net söyleyebilirim. Bazılarınız gelecek kaygısı ve korkusu yapabilir. Fiziksel ve ruh sağlığınızı güçlendirmeye özen göstermeniz gerekiyor.

Bir de Merkür’ün Neptünle kare açısı unutkanlıklara neden olabilir. Yani bir kova bireyi olarak bir dosyayı bir yere koyabilirsin. Koyduğun yerde bula bulamayabilirsin, bakarsın, göremeyebilirsin olur ya bazen önümdeymiş baktım oraya göremedim deriz.

Bu konuda baktığınızı görememeniz aşırı derecede zihninizin karışıklığı, dikkatinizin dağınık olmasından kaynaklandığı için okuyan öğrenci olan akademik kariyer konusunda çalışanları da gök kubbe uyarıyor.

Ne olur, konsantrasyonunuzu yükseltin, düşüncelerinizi güçlü tutun, enerjinizi ilişkilerinizde doğru yönetin. Hayata daha objektif bakmaya, sürekli duygusal tavırsal değişimler içerisinde olmamaya daha dengeli, daha anlayışlı, daha huzurlu hayatı yaşamaya niyet edip kararlı adımlar atmaya da özen gösterin.



Aynı zamanda çarşamba günü ve nüsün güney ay düğümüyle kavuşumu ikili ilişkilerimiz ilişkilerinizde ve finansal konularda daha güçlü olmanızın gerektiğini size hatırlatıyor.

Haftanın spotu. Konsantrasyonunuzu ve iradenizi güçlendirin lütfen.

27 KASIM - 3 ARALIK BALIK BURCU

Bu hafta birlikte olduğunuz kişilere bağlılığınız artabilir. Kendi içinize kapanmanızı engelleyebilecek bir uğraşı bulun.

İş hayatınızda planlı, programlı olmayan özen gösterin. Şimdi sevgili balıklar, yükselen balıklar ikizler burcunda yaşadığımız dolunay yayın sırasında oldu.

Biliyorsunuz gerçekleşen dolunay aile hayatınızda önemli kararlar almanız konusunda sizi destekleyip etkilerken birazcık arada kalmanıza neden olabilir.

Aşk hayatınızda aileniz ile ilişkiniz bir evlilik de olabilir ilişkiniz bir nişanlılık, birlikte yaşam bir beraberlik de olabilir. Şimdi evli bir balık burcuysanız ve eşinizin kendi ailesiyle sizin aranızda kaldığını görüyorsanız, lütfen bir balık erkeğiyle ya da bir balık kadınıyla evliyseniz kendi burcu balık ya da yükseleni balık tamamen balıkların bunu önemsemesi gerekiyor.



Ailesini de kabul et. Eşinizle ailesi için tartışmayı bırakın. Yani siz o kadını seviyorsanız o aileyi bağrınıza basmak zorunda değilsiniz. Siz o adamı seviyorsanız ailesini başınıza tercih etmek durumunda değilsiniz ama saygı göstermek durumundasınız.

Düşünsene sevmediğin bir kayınvaliden var ama çok aşık olduğum bir parçasıyla evlisin o kadın olmasaydı o adam seninle olmazdı o yüzden Allah için sev saygılı davran ve eşinle, annesi adına, babası adına gereksiz tartışmalar yapmayı bırak.

Belki cumartesi günü başladı. Bu etkiler işte eşimin ailesi yüzünden mutlu değilim. Ben sen sorun ettiğin için mutlu değilsin, o yüzden bir balık kadını bir balık erkeği olarak herkesi olduğu gibi görüp kabul ettiğinde sorun ettiğin her şeyden tek tek arınacak kurucu.



Ve lütfen aile hayatını önemse, kendi ailene sahip çık. Eşinin ailesinde olduğu gibi kabul et sınırlarını belirle dengeli görüş, eşine ailesini şikayet etme arandaki ritmi ilişkiyi ve enerjiyi gereksiz yere bozma ve mümkün olduğunca bu hafta hiçbir arkadaşına, dostuna, ahbabına sorun ettiğin şeyleri anlatarak gözyaşı dökme.

Çünkü bu hafta senin için şikayet olan her şey anlattığında seni hafifletecek. Ama 15 gün sonra sana koz olarak geri dönecek.

O yüzden kendinle yaradanla konuş affetmen gereken herkesi affet. Kafanda sorun ettiğin her şeyi bitir büyüttüğün duygulardan arın kendi içine kapanmanın engelleyecek seni buhrana bunalıma sokacak tüm sorunlardan istersen kendini uzaklaşır, uzaklaştırabilirsin.

Burcunuz sizi yönetmesin, siz burcunuzu yönetin. Siz kendinizi yönetin. Şimdi sen kendi doğum haritana dayanarak yaşayacak olursan o zaman kaderim diye otur ağalı akşama kadar ama nasıl bir duruş sergilemen gerektiğini bilirsen eğitiminle ilişkin ile işinle o zaman sen kendi hayatını ödüllendirirsin.

Kendi hayatını cellatı olmak da elinde kralı olmak da elinde kraliçesi olmak da elinde ve. Bu dolunay senin için bir fırsat.

Haftanın spotu: kendine hafta boyunca güven.

Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Programındaki Nuray Sayarı’nın konuşmaları haberleştirilmiştir.