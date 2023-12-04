Nuray Sayarı ile Haftalık Burç Yorumları (4 Aralık – 10 Aralık 2023): Büyük Aşk Yaşayacak Burçlar, Parasına Para Katacaklar..

4 Aralık – 10 Aralık 2023 tarihleri arasında Ünlü Astrolog Nuray Sayarı, Bu Hafta gerçekleşen Venüs’ün Akrep Burcuna Geçmesi, Neptün’ün Balık Burcundaki Seyri ve Ay’ın Başak Burcunda İlerlemesiyle burçların Nasıl Etkileneceğini açıklıyor.

4 Aralık – 10 Aralık 2023 tarihleri arasında burçlarını neler bekliyor? Ünlü Astrolog Nuray Sayarı'dan Koç'tan Balık'a Her Burç İçin Haftalık burç yorumları ve kapsamlı analizler!

Her burcun kendine özgü tavsiyelerini, duygusal ve iş hayatıyla ilgili tahminlerini bulabileceğiniz bu yorumlar, ilişkilerinizden sağlığınıza, finansal durumunuza kadar birçok alanda sizi aydınlatacak. Astrolog Nuray Sayarı'nın kılavuzluğunda, haftalık burç yorumlarıyla hayatınızı şekillendirin ve önemli kararlar alırken gökyüzünün rehberliğinden faydalanın.

NURAY SAYARI HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

4 Aralık – 10 Aralık KOÇ BURCU

Bu hafta kendilerine olan güvenlerinin arttığını hissedecekler. Koç burçları genelde öncü lider ruhlu oldukları için hızlı hareket edip beklemeye tahammülleri olmadığı için bu hafta daha dingin daha sakin olmayı tercih ettiğiniz takdirde gezegenlerin kombinasyonu kendinize olan güveninizin arttığını hissedeceksiniz.

Tutamayacağınız sözler vermemeye aşk hayatınızda beklemediğiniz değişimler olabilir. Hiç beklemediğiniz, hiç düşünmediğiniz değişimleri yaşayabilirsiniz.

Özellikle sevgili koçlar yükselen koçlar haftaya ayın başak burcunda ilerlemesiyle adım atmanız sağlığınıza ve evinizde yuvanızda varsa evcil hayvanlarınızın sağlığına odaklanmak durumunda kalabilirsiniz.

Yani sıhhatiniz sağlığınızı iyi ama ay başak burcundayken sizlerin sağlık konusunda kuşku kuruntu evham bedeninizi dinleme etkisi verir. Bunu zaman zaman hepimiz yaparız. Başımız ağrır, bir sürü senaryo yapabiliriz. O yüzden kurumuş kuruntu sakın kuruntu yapmayın. Sağlığınız gayet yerinde.

Venüs’ün akrep burcuna geçmesiyle iş hayatınızda çalışmalarınızda özellikle ortaklaşa işler yapıyorsanız finansal anlamda kazancınızın artması yükselmesi ile ilgili sizi sevindirecek, ayaklarınızın yere sağlam bastığını hissettirecek endişe ve kuşkularınızı geri planda bıraktıracak ciddi anlamda kazançlarınızda artış yeni finansal olanaklarla da mutluluk yaşayabilirsiniz.

Şimdi uzun bir süredir balık burcunda Neptün gerilemekteydi. Neptün’ün geri hareketini tamamlamasıyla koçlar, hayalleri ve istekleri konusunda öyle mi olsa böyle mi olsa boşuna mı hayal ediyorum? Dediğiniz neyiniz varsa hayallerinize odaklanmakta korkmayacak, hayal ederken kaygıya ve huzursuzluğa girmekten tamamıyla arınacak ve kurtulacaksınız.

Yani kolaylıkla isteklerini iş hayatlarında kariyer yaşamlarında olmasını istediğiniz ama bir türlü olması konusunda da endişe ettikleri belirsizliğe düştükleri onlara kaygı yaşatan iş para gelir ve kariyer düşüncelerindeki kuşkuları, kaygıları bu hafta ortadan kaldırıyor.

Kesinlikle kendini geliştirmeye özen gösteren ve eğitim yaşamlarıyla ilgili ciddi anlamda huzursuzluk yaşayanlar, okullarına konsantre olma konusunda başarılı olacaklar. Bu hafta duygusal olarak derin yoğun bağlantılar kuracaklar aşk hayatlarında.

Bir kere eğitimde çok şanslılar öğrenmekte zorluk çektikleri konular, olaylar her neyse o zorlukları ortadan kaldıracaklar. Bu hafta olduğunuzdan daha fazla duygularınızda derin duygu içerisinde olacak yoğun bağlantılara ihtiyaç duyacaksınız.

İlişkilerde sadakat güven arayışı içerisinde olmak yerine. Sizi güvensizliğe sürükleyen, size güvensizlik veren düşüncelerden de kolaylıkla arınabileceksiniz. Yani koç burcu o çok cesur doğasındaki tavrını, tarzını ortaya koymakta asla zorluk çekmeyecek.

Koç burcu için bu hafta onların tarzı olmayan tasarruf etme, para biriktirme ya da birikim yapmam konusunda neler yapabilirim? Ben kazancımı nasıl değerlendirebilirim? Daha fazla daha güzel imkanlara nasıl sahip olabilirime de ayrıca konsantre olacaklar.

Ayrıca aşk hayatlarında yaşadıkları, sonlandırdıkları, bitirdikleri ilişkiler varsa haftanın üçüncü, dördüncü ve beşinci gününde sonlandırdıkları bitirdikleri ilişkilerin geri dönme olasılığı çok yüksek. Nasıl hareket etmeliyim?

Sonlandırdığım bitirdiğim ama dönmesine de pek ihtimal vermediğim, beklemediğim kişi ya da kişiler bana geri döndü dediğinizde iç sesinizi dinleyin egosu su hareket etmeye özen gösterin. Her zaman insanın kalbinin sesi insanı doğru yönlendirir.

Gerçekten uzun bir süre ara verdiğiniz ayrı, kaldığınız, terk ettiğiniz ya da terk edildiğiniz bir ilişki yeniden başlamak için harekete geçip de kapattığınız ya da size kapattığı kapıyı açarsa siz kapıları kapattıysanız, kapıyı çaldığında gönlünüzde ona şans vermek varsa. İçinizden geliyorsa, kapattığınız kapıyı açabilirsiniz.

Yanılgıya ve hataya düşmeyeceksiniz. Eğer size kapanmış bir kapıyı kişi açacaksa yine aynı şekilde neden dönüş yaptığınızı bir sorun kendinize bunu sorun kendinize gerçekten istediğiniz için mi bu ilişkiye dönmek istiyorsunuz? Acaba geçmişte yaşadıklarınızla hesaplaşmak için mi dönmek istiyorsunuz?

Yani egonuzdan dolayı şans veriyorsanız hataya düşebilirsiniz ama iyi niyet, sevgi, şefkat, aşk duygusuyla yeniden bir şeyleri başlatmak istiyorsanız ve bu şansı vermek istiyorsanız verebilirsiniz.

Haftalık spotu, egondan arın. Nefsini bir kenara bırak, iç sesinle hareket et, her şey senin hayrına olacak.

4 Aralık – 10 Aralık BOĞA BURCU

Sevgili boğalar, yükselen boğalar iş hayatınızda uzlaşmacı ilişkiler kuracağınız bir dönem, bir süreç, bir haftadasınız daha gerçekçi olmanız gerekiyor. Sizler zaten hakikaten gerçekçisiniz ama bazen hani deriz ya kendi kendimize ya ben bu hataya düşmezdim.

Gezegenlerin kombinasyonu sizi uyarıyor. Dolandırma riskiniz çok yüksek aman dikkat. Bu hafta zaten 2 burçta dolandırılma riski ve etkisi çok yüksek ilk sizsiniz ikincisi yaylar aman dikkat diyorum.

Özellikle sevgili boğalar yükselen boğalar Ay’ın başak burcunda ilerlemesiyle haftaya adım atmış olmanız aşk hayatına odaklanmanız konusunda etkili olacak.

Karşıt burcunuz akrep burcu biliyorsunuz saat 21:50 de Venüs karşıt burcunuz akrep burcuna geçmesiyle evlilik ve ikili ilişkilerde kesin kararlar alabilirsiniz.

Yani sizin bu hafta beraberliğinizde ve birlikteliklerinizde süregelen bir ilişkiniz süregelen bir beraberliğiniz varsa, bir boğa burcu bireyi olarak her şeyi olmadığı kadar net gören her şeyi olmadığı kadar net fark eden duyguyla hareket edecek. Dolayısıyla işe yaramadığını fark ettiğiniz herkese sınırlarınızı belirleyeceksiniz.

Aynı zamanda daha önce canınızı yakmış insanların hani ya hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kâr kalmaz, yarına kalır, yanına kalmaz bunu hafta o kadar derinlemesine yaşayacaksınız ki.

Size gözyaşı döktürmüş, size haksızlık etmiş siz değer görmesi gereken bir boğa burcu bireyi olarak değersizlik hissettirmiş, yaşatmış kişilerin size ne yaşattıysa aynısını yaşadığını ya duyacak ya göreceksiniz.

İyi olmuş, o olmuş demeyin sakın. İlahi adalet deyin ve geçin benim boğalara tavsiyem bu. Yani ne olur? Farkında olmadan nefsinizin esiri olan tavır ve davranışlara dahil olmayın. Olmadığınız takdirde her şey sizin emin olun ki hayrınıza ilerleyecek. Nefsinizin esiri olmayın.



Hiç kimseye bilmediği bir doğruyu öğretmeye çalışmayın. Bu sizin bir arkadaşınız olabilir. Bu sizin en yakınınızdaki kişiniz olabilir. Bazı insanlar risk alarak hayatı yaşamak, bazı insanlar hata yaparak tecrübe edinmeye ihtiyaç duyar.

Siz boğa burçları hiç kimse üzülmesin. Herkes doğru yolda yürüsün. Herkes doğruyu görsün. Kimsenin canı yanmasın, ben üzülmeyeyim, onlar da üzülmesin. Tarzıyla tavrıyla hareket ettiğiniz için? Bazı arkadaşlarınıza haksızlık edebilirsiniz.

Hani karma karma diyoruz ya? Allah insanları şaşırttığında da tecrübe kazandırıyor. Ödüllendirdiğinde de tecrübe kazandırıyor. Ne olur sizler farkında olmadan arkadaşlarınız yanlışa düşmesin diye onları korumak kollamak için onları farkında olmadan eleştirebilirsiniz.

Onlara bilmediklerini öğretmeye kalkabilirsiniz ve onlardan da çirkin tutum ve tavırla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Yani birisi de sana ne dediğinde incinebilirsiniz. Yıpranabilirsiniz ya da senin bildiğin gibi değil diyebilir. Bu da sizin zorunuza gidebilir. Bu sizin kardeşiniz de olabilir. Bu sizin en yakın kız arkadaşınız da olabilir. En yakın erkek arkadaşınız da olabilir ya da bu sizin hayat arkadaşınız olabilir.

Onun çevresindeki ve hayatındaki arkadaşları ona yanlış yapıyor olabilir, onu kullanıyor olabilir, onu uyarıyor olabilirsiniz.

Bak bu adam sana zarar verecek ya da bu kadın sana zarar verecek ya da ben senin bunlarla görüşmeni istemiyorum ben senin bu diyaloglara girmeni istemiyorum. Hâlbuki siz korumanız kollamanızdan dolayı onu uyarırsınız.

Dolayısıyla uyardığınız kişiler aslında sizden bir şey öğrenmek istemiyor. Ya bırak canı yansın, bırak yere düşün öyle öğrensin. Yani onun tekâmülündeki tecrübe senin ona açtığın kolaylıkla ilgili değil. Sen bir kere uyardın yapmıyor.

Şunu da yapmayın ama ben seni uyarmıştım, ben sana söylemiştim, tamam doğruyu sen bil. Onun bilmesi için de onun canının yanması gerekiyor. Onun travma yaşaması gerekiyor. O yüzden siz bir şey öğrenmek istemeyen ne iş arkadaşınıza, ne hayat arkadaşınıza, ne kardeşinize ne de sevgilinize zoraki bir şey öğretmeye çalışmayın.

Mümkünse bugün ayrıca Neptün balık burcunda Retro’sunu tamamlamasıyla hedefle ideallerinizle ilgili yeni gelişmelere, başarılara kendinizi hazırlayın. Eğitim, akademik hayat, okul öğrencilikle ilgili konsantrasyon eksikliği yaşama olasılığınız çok yüksek.

Normalde zihni konsantrasyonuna çok açık bir burçtur boğa burcu, bu hafta sadece konsantrasyon eksikliği olabilir.

Haftanın spotu, başkalarıyla ilgilenmediğinde kendi konsantrasyonunu yükselteceksin.

4 Aralık – 10 Aralık İKİZLER BURCU

Kariyerinizde bilmediğiniz alanlara geçmemelisiniz. Abartılı duygularınız hayal kırıklığına sebep olabilir. Ben sizin bu hafta şanslı bir hafta da olduğunuzu hesapladığımda görüyorum sevgili ikizler ve yükselen ikizler, şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir dolunay yaşadık. Marsinyen Mars etkisiyle bir dolunay yaşadık.

Cesaretiniz arttı, konuşamadıklarınızı konuşur, paylaşamadıklarınızı paylaşır oldunuz. Yükselen ikizler ve güneş kendi burcu ikizler. Belki birçok kişiye dan dan konuşuyor gibi bir görüntü verdi.

Oysaki onların yaptığı bir patavatsızlık değildi. İkizlerin gördüğü doğruyu haykırmak, gördüğü doğruyu ifade etmekti. Şimdi bu hafta hala doluna yenersin hepimiz için etkili önümüzdeki hafta o etkiler çıkıyoruz biz çünkü Dolunay doğduğu zaman 15 gün boyunca bizim hayatımızı etkiler.

Şimdi bu haftaya 12 burcunun da etkisi altında olduğu haftaya nasıl adım attık? Ayın başak burcunda ilerlemesiyle adım attık. Siz sevgili ikizler ve yükselin ikizler aile hayatınıza odaklanmak konusunda hiç zorluk çekmeyeceksiniz. Aile hayatınızda daha fazla odaklanacaksınız.

Venüs’ün akrep burcuna geçmesiyle 21 50 bu akşam saat. Rutin çalışma hayatınızda gözle görünür başarılar elde edeceğiniz bir haftadasınız. Yeni anlaşmalar daha önce anlaştığınız ama bir türlü sonuca varmayan işler, yeni teklifler 12 Aralık’a kadar hayatınızda kariyer başarısı ayrı kazanç başarısı ayrı konusunda size hizmet edecek



Sadece haftanın üçüncü, dördüncü ve beşinci gününde bazı arkadaşlarınız sizin arkanızdan konuşabilir. Sizin dedikodunuzu yapabilir. Bırakın yapsınlar, bak dedikodu yapan insanlar samimiyetle söylüyorum, kendilerine büyük haksızlık yapıyorlar.

Çünkü bir insanı kınamak bir insanın hakkında arkasından konuşmak, o arkasından konuşan, arkasından kınayan insanların görevi ne biliyor musun? Vakumlu elektrik süpürgesi şöyle, bakın olaya, ben çocukluğumda babaanneme arkadaşımı konuşurdum.

Yavrum günahını alıyorsun derdi gözünle görmediğin velev ki gözünle bile gördüğün kusurlar, ayıplar, Allah der ki kimsenin hakkında ayıbını, kusurunu konuşmayın ve söylemeyin.

Ben hiç üzülmüyorum. Benim arkamdan birileri konuşmuş, ne güzel ve ruh hafızama yapışmış bütün kirleri emiyor uzaktan kendini alıyor, topluyor. O yüzden birileri sizin dedikodunuzu yapıyor. Birileri sizin hakkınızda konuşuyor onları birer vakum olarak görün. Size yapışan bütün kirleri bedeninize yapışan ruh hafızanıza yapışan kirler temizleniyor.



Biliyorum, siz iletişim burcusunuz. Herkesle iyi ilişkiler içerisinde olmayı, herkesle güzel diyaloglar içerisinde bulunmayı istiyorsunuz. Ama olaya şöyle bakın, bazı insanlar sizin dostluğunuzu, arkadaşlığınızı hak etmiyor. O yüzden de negatif tavır ve davranışlar sergiliyor.

Bu hafta göreceğiniz duyacağınız hiçbir şey sizi ilgilendirmesin. Şunu yapın, kulağınıza gelen dedikodularda ne kadar hafiflediğimi şimdi anladım. Ona selamımı söyle, daha çok hakkımda konuşsun. Daha çok beni eleştirsin, daha çok beni kınasın, umurunuzda dahi olmasın.

Çünkü bu hafta Neptün’ün geri hareketini bitirmesiyle kariyer hayatınızda çalışmalarınızla önünüzde size engelleyen her türlü engeli zorluk çekmeden önünüzden kaldırıyorsunuz ve bedenen de ruhen de engelleri kaldırmak için özel bir çaba harcamıyorsunuz.

Eğitiminiz kişisel gelişiminiz, kariyeriniz akademik alanlarla ilgili işleriniz, hayalleriniz ve beklentileriniz varsa bu alanda da büyük fırsatlara ve şanslara sahip olacaksınız. Ben aynı zamanda eğitimde öğrenme konusunda ikizler burcu bu hafta başarısına başarı katacak.

Diyelim ki bu hafta bir sınavınız var, ikinci tekrarınız. Bu sınav beklediğinizin üzerinde bir puan sonuç elde edebilirsiniz. Hatta belki bugün yarın haftanın ilk 3 gününde yeni bir eğitim hayatına yeni bir öğrenim isteğine istekli olabilirsiniz. Bir ikizler kadını, bir ikizler erkeğiyseniz yabancı dil öğrenmeye heveslenebilirsiniz.

Örnek veriyorum, Türkçesi çok iyi İngilizcesi var. Bir anda ben İspanyolca öğrenmek istiyorum ya da ben İtalyanca öğrenmek istiyorum diyebilir.

Farklı kültürlere, farklı dillere ilgi duyabilir ve öğrenmek istediğiniz her türlü yeni bilgiye, dile eğitime açık olduğunuz bu dönemde başladığınız takdirde zirve başarılar yaşayabilir, zirve, başarılar elde edebilirsiniz.

Öğrenmek sizi ruhsal açıdan çok geliştirecek ve zenginleştirecek. Sosyal hayatınızda arkadaşlık ilişkilerinizde birilerini acırken abartılı olmamaya özen gösterin.

Haftanın spotu, bol bol ne istiyorsunuz, neler gerçekleştirebilirsiniz? Bunlara konsantre olun.

4 Aralık – 10 Aralık YENGEÇ BURCU

Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu kariyer hayatlarında başarılarına başarı katabilirler. Ev ve iş hayatlarında dengelenmeye özen göstermeliler, uzak yolculuklar için uygun bir dönemde değilsiniz.

O yüzden bir yengeç burcu olarak eğer acil bir seyahatiniz yoksa ertelemeye özen gösterin. Geciktirerek yapmanız sizin için daha uygun.

Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler haftaya ayın başak burcunda ilerlemesiyle başlamış olmanız ticari faaliyetlerinize kolaylıkla odaklanmanız konusunda etki edecek. Belki birkaç gündür bir ticaretle uğraşan bir yengeç bireyi iseniz işleriniz durduysa bugün itibariyle artan işler para kazanmanıza kazancınızla birlikte yüksek motivasyon kazanmanıza olumlu yönde etki edecek.

Venüs’ün akrep burcuna geçmesiyle aşk hayatınızda akılcı kararlar alabilirsiniz. Yani melankolik tavır ve davranışlar içerisinde olmayı seçmeyecek ve tercih etmeyeceksiniz.

Evet, duygularınızı yoğun yaşayacaksınız. Duygusallığın yoğun etkisinde kalacaksınız ama araf duygular içerisinde olmayacaksınız.

Kalbim öyle diyor mantığım böyle diyor diyor diye değil, arada değil evet. Seviyorum, seviniyorum ama doğru biriyle mi birlikteyim? Bana karşı tavrı, davranışı gerçekçi mi, oyuncu mu? Her şeyi görecekler gördükleri için net kararlar alacaklar.

Balık burcunda ilerleyen Neptün’ün gerileme hareketini tamamlamasıyla hukuksal alanla ilgili işleriniz varsa bir türlü açamadığınız bir davanız varsa bir türlü sonuca varmayan bir mahkemeniz varsa sizin hayrınıza sonuçlanacak sonuçlar elde etmeniz manevi anlamda ayrı mutlu olmanıza maddi anlamda ayrı mutlu olmanıza etki edecek ve neden olacak.

Ayrıca uzun vadeli hedeflere odaklanmak istikrarı bir şekilde çalışmak, iş hayatınızda siz yengeçler için çok önemli olacak. Finans ve yatırımlar, maddi değerler, finansal konular hafta boyunca ön planda olacak. Bankalarla, kredilerle vergi ve faizlerle ilgili problemleriniz varsa sonuca odaklı olacaksınız.

Hafta boyunca keyifli ve rahat bir yaşam arzusu içerisinde olurken, o keyfi o istediğiniz dilekleri sonuçlandırmak da ayrıca size motivasyon kazandıracak. Genel olarak zekâ iletişim ve bilgi alışverişine odaklanmanızı sağlayan yardımcı etkiler alacaksınız gezegenlerin kombinasyonuyla.

Aynı zamanda sosyal medya ve sosyal medyayla ilgili konular üzerinde çalışmak istiyorsanız bir ekip kurmak istiyorsanız, işiniz gereği işinizi ön plana çıkarmak istiyorsanız bununla ilgili de inanılmaz yardımlar alacaksınız.

İletişim öğrenme eğitim alanında da becerilerinizi geliştirecek bilgi alışverişi ve eğitim faaliyetlerinize canlılık katacak sonuçlar elde edeceksiniz.



Yaratıcılık ve çok yönlülük hafta boyunca ön planda olacak yaratıcı düşünme ve fikirleri ön plana çıkaran sonuçlarla da size ait fikirleri ön plana çıkaran sonuçlarla da karşı karşıya kalacaksınız.

Bir yengeç kadını bir yengeç erkeği olarak sosyal etkileşimler ve ağ kurma daha çok ön planda olma konusunda istekli olacaksınız.

Kararsızlık karar verme sürecinde belirsizlik yaşadığınız konulara da bu hafta net kararlar vereceksiniz. Sadece haftanın üçüncü, dördüncü günlerinde dikkatinizi dağıtan durumlar yaşayabilirsiniz. Dikkat dağınıklığı, yani fazla hızlı ve hareketli olacaklar.

Keyifleri neşelerin yerine gelecek çevrelerinde de biraz böyle. Bazı arkadaşları her kafadan bir ses çıkması kiminle söylediğine değil, sizin ne düşündüğünüze önem vermeniz gereken bir haftadasınız.

Haftanın spotu şansınız. Şansınızın değiştiğinin farkında olun.

4 Aralık – 10 Aralık ASLAN BURCU

Şimdi yakın çevrenizle doğru ve iyi iletişimler kurabileceğiniz önemli bir haftadasınız. Arkadaşlarınızla ortaklaşa işlerde hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz ama bunları nasıl toparlayabilirsiniz? Önemli ticari anlaşmalara imza atabilirsiniz.

Şimdi bu hafta ayın başak burcunda ilerlemesiyle sizlerin de haftaya başlamanız başlamış olmanız finans odaklı olmanıza etki edilecek. Venüs’ün akrep burcuna geçmesiyle evinizle ve ailenizle bağlarınızı, enerjinizi yükselteceksiniz ve bunu yaşamak için de hevesli ve heyecanlı olacaksınız.

Balık burcunda ilerleyen Neptün’ün gerileme hareketini tamamlamasıyla ortaklık ve finansal gelirlerinizi elde etmek için daha düzenli, daha disiplinli olmaya özen göstereceksiniz aynı zamanda hayatınızda kariyerinizle ilgili yeniden revize edilmesi gereken işleriniz olabilir.

Bunları gezegenlerin kombinasyonu ve sizi doğru etkileyip yönlendirmesiyle neyi revize etmeniz gerekiyor? Neleri tekrardan göz önünde tutmanız gerekiyor. Değişim söz konusu ve 12 Aralıkta 2023 yılının son Merkür gerilemesi başlayacak.

Özellikle benim sizlere tavsiyem hayatınızda köklü istediğiniz, yapamadığınız değişimleri 12 Aralıktan önce kararlarını alıp vermeye özen gösterdiğinizde sonraya kalsa bile bir problem değil.

Öncesi verdiğiniz her türlü karar 12 Aralık ve sonrası geliştiğinde askıda kalanın yarım kalanın sonuçlanması ve tamamlanması konusunda sizleri olumlu yönde etkileyip destekleyecek.

Aynı zamanda şunu da ne söyleyebilirim? Öyle bir haftadalar ki kişisel finanslarına odaklanırken aile bağlarını güçlendirme konusunda da şanslı olacaklar. Yaptığınız ve yapamadığınız işlerde ruhunuzda ve kalbinizde kalmış olan dileklerinizi tekrar hayata dahil edeceksiniz ve tekrar bunları hayata dahil etmeniz size motivasyon ve mutluluk kazandıracak.

Ayrıca hem düşünceleriniz hem duygularınız konusunda Çarşamba günü itibariyle haftanın üçüncü günü itibariyle yurtdışı bağlantıları konusunda yabancılarla planlanmış ya da yabancılarla planlanacak her türlü iş ve anlaşmalarda ticari iş birlikteliklerinde hukuksal konularda neler yapabileceğiniz konusunda zihninizi yoran işlerinizin de tamamlanmasıyla ciddi anlamda başarılı, ciddi anlamda mutlu olacaksınız.

Eğer seyahate gidecekseniz bir seyahat planınız varsa kimle gideceksiniz, iş için mi bir seyahate çıkıyorsunuz ya da bir arkadaşınızla mı bir seyahat planı yapıyorsunuz? Bir kere iş için bir seyahat yapacaksanız size verilmiş bir sorumluluk varsa bunun için yola çıkmaktan korkmayın.

Ama sırf keyfi keder, keyfi anlamda bir arkadaşınızla bir seyahat, bir tatil planlıyorsanız bir kez daha düşünün içinizden gelmeyen bir yolculuğa çıkmayın içinizden gelmeyen, davet edildiğiniz bir ortama dahil olmayın.

Çünkü çevrenizdeki bazı insanları incitmemek, kırmamak için gidebileceğiniz keyfi keder yolculuklarda ah ben bu yola niye çıktım? Ben bu insanla niye seyahat ettim? Niye tatile çıktım dememek adına. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor.

Aynı zamanda iş kariyer alanlarınız da aktif olmaya çalışmıyorsanız. İş atılımlarına adım atmaya, kendi ayaklarınızın üzerinde durabileceğinizden her zaman eminsiniz.

Ama ola ki böyle küçük güvensizlikleriniz varsa bu güvensizliklerinizi tamamen ortadan kaldırmaya lütfen özen gösterin. Bunları başardığınız anda kendinizin motivasyonunu yükselteceksiniz.

Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız da bazı arkadaşlarınızın iletişimine her zamankinden daha fazla özen göstereceksiniz. Eğitimde de başarılı bir haftada olmak istiyorsanız çalışmaktan ürkmeyin. Bugünkü eğitim planlarınızı yarınlara taşımayın.

Haftanın spotu, başkalarını düşünmek yerine bu hafta önce kendi isteklerinizi düşünün.

4 Aralık – 10 Aralık BAŞAK BURCU

Parasal konularda dengeli olmaya çalışmaya özen göstermeleri gerekiyor. İş anlaşmalarınızı haftaya ertelemenizde fayda olabilir ki karar verin ama bu hafta başlamak için eğer istekli değilseniz hızlı hareket etmeyin.

Şimdi sevgili başaklar yükselen başaklar ayın, kendi bulduğunuzdaki seyriyle, ilerlemesiyle haftaya başlamanız başlamış olmanız, kişisel gelişiminize odaklanmanız konusunda etki edecek.

Bu hafta haftanın ilk 5 gününde daha spiritüel konulara daha manevi durumlara daha dua etmeye odaklı olduğunuz bir haftadasınız.

Belki bu sabah bir başak burcu bireyi olarak. Haftaya şu şekilde kalktınız, hayatımda kendim için neler yaptım? Hangi konularda yatırım yaptım, hangi konularda kendimi ön planda tuttum, kendime ne kadar verdim ve ne kadar değer verdim, kendimi ne kadar önemsedim? Hep bunları düşünme enerjisi belki bugün itibariyle başakların hayatında harekete geçmiş olabilir.

Özellikle bir başak bireyi olarak hiç düşünmediğiniz kadar hafta boyunca kendinizi düşüneceksiniz. Kendinize ödüllendirmek isteyeceksiniz.

Aynı zamanda Venüs’ün akrep burcuna geçmesiyle üçüncü ev konuları astrolojide üçüncü ev komşularımız, gençlik yaştaki öğretilerimiz ve kardeşlerimiz, kuzenlerimizdir.

Özellikle Venüs’ün akrep burcuna geçmesiyle kardeşleriniz yakın çevrenizdeki ilişkileriniz ile ilişkilerinizi güçlendirmek isteyeceksiniz. Nihai kararı vererek de eğer bir kardeşinizle ya da birkaç kardeşinizle birkaç aile yakınınızla aranızda kırgınlıklar varsa iletişim problemleriniz varsa bunların hiçbirisinin önemli olmadığını görecek, kararını verecek, ilişkilerinizi güçlendireceksiniz.

Bu güçlendireceğiniz ilişkilerle de hata yapmadığınızın farkına varacaksınız. Yakın çevrenizdeki sosyal hayatınızdaki arkadaşlarınızla da ilişkilerinizin güçlü olmasını dileyecek ve isteyeceksiniz.

Neptün’ün balık burcundaki ilerlemesi ve gerilemesini sona erdirmesi ve tamamlamasıyla evliliğinizde ve ikili ilişkilerinizde olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Bir başak birey olarak uzun bir süredir evliliğinize evliyseniz ya da bir süre gelen uzun soluklu bir ilişkiniz varsa ve ilişkiniz de ayrılsak mı devam etsek mi? Gibi soruların, cevaplarını kendi kafanızın içerisinde sorup bir türlü cevabını alamıyorsanız net ve kesin cevaplar alabileceksiniz.

Doğru seçimler yaparak doğru kararlarla yol alacak ve kendi hayatınızda çok büyük bir ilerlemeyi çok büyük bir yükselmeyi net bir şekilde yaşayacaksınız.

Aynı zamanda bir başak burcu bireyi olarak uzun soluklu bir aşk, uzun soluklu bir ilişki yaşıyorsanız ve bu ilişkinin gidişatı nereye varacak? Hayatımdaki kişi evliliğe hazır değil, evlilikten korkuyor. Bunu bana açıkladı. Nasıl davranabilirim?

Belki soruyorsunuz kendinize ya da bir süredir birliktesiniz, beraber olmaktan keyif alıyorsunuz ama ilişkinizin adını koyamıyorsunuz. Biz neyiz? Evet, yakın iletişim içindeyiz, sevgili gibiyiz ama arkadaş gibiyiz de ya da platonik bir aşk yaşıyorsunuz. Çok yakın bir arkadaşınızla bir türlü ne olacağınızı bilemiyorsunuz.

Sisli puslu duygular içerisindesiniz. Buna rağmen de. Ne, tamam, ne devam diyebiliyorsunuz. Bu hafta her şeyi netleşecek. Karar veremediğiniz ilişkilerin devamı ve geleceğiyle ilgili kararlı olacak.

Sonlandıramadığınız ilişkileri sonlandıracak noktalayamadığınız beraberlikleri noktalayacak. Karar verip bir gelecek kararı alamadığınız beraberliklerde de kararlılık olacaksınız. Eğitimde de güçlü olacaksınız

Haftanın spotu, netlik size çok yarayacak.

4 Aralık – 10 Aralık TERAZİ BURCU

Şimdi bu hafta gezegenlerin kombinasyonu iş anlaşmalarınızda istediğiniz sonuçları elde edebileceksiniz. Gökyüzü çünkü hizmet edecek ve size yardımcı olacak. Hayatınızı iyileştirmek, Netleştirmek için yeni adımlar atabilirsiniz.

Programlı bir şekilde spor hayatına ara verdiyseniz spora başlayabilirsiniz. Bakın Dolunay fazından artık çıkıp ayın küçülme fazla geçiş yaptığımız için bir terazi burcu bireyi olarak kilo vermek istiyorsanız diyete başlamak, spora başlamak için inanılmaz güzel bir hafta. Bunu çok iyi değerlendirmenizi gökyüzü size tavsiye ediyorum.

Sevgili teraziler yükselen teraziler haftaya sizler de ayın başak burcundaki ilerlemesiyle adım atmış olmanız hafta boyunca iç dünyanıza odaklanacaksınız. Hatta iç dünyanıza odaklanarak da keyif alacaksınız.

Hafta boyunca bulunduğunuz ortamda huzur isteyeceksiniz. Huzursuz ortamlara katılsanız da dahil olsanız da bulunduğunuz ortamlarda huzur oluşturmak isteyeceksiniz. Huzursuz insanların nasıl huzurlu olması gerektiği konusunda yardımcı olacaksınız ve aynı zamanda elinizden geleni ardına koymayacaksınız.

Venüs’ün akrep burcuna geçmesi ile kişisel finansınızı nasıl güçlendirebilirsiniz? Kazancınıza nasıl kazanç katabilirsiniz buna odaklı olacaksınız?



Balık burcunda ilerleyen Neptün’ün gerileme hareketini tamamlamasıyla sağlığınız ya da. Rahatsızlıklarınız varsa sağlığınızla ilgili olumlu sonuçlar alacaksınız.

Belki bir patoloji yaptırdınız. Sonucunun hayırlı olduğunu duyacaksınız. Belki bir ameliyat geçirdiniz. Belki bir yakınınız, yoğun bakımda sonuçlar güzel olacak.



Bu hafta terazilerin sağlıklarına sağlık katacakları çok önemli bir haftada olduklarını söyleyebilirim. Ve aynı zamanda bir terazi, bir bireyi olarak bu hafta manevi düzende sağlam temeller oluşturma arzunuz artabilir. Sanatsal spiritüel aktiviteler size daha yakın gelebilir ve bunlara zaman ayırabilirsiniz.

İlişkilerinizde derinleşme bağlılık arayışı içerisinde olabilirsiniz. Şimdi bağlanmak çok güzel ama bağımlılık haline getirilen bir ilişki, ruhunuza zarar verebilir, ruhunuzu yorabilir o yüzden.

Belki evlisiniz, belki bir ilişkiniz var şunu sorun, kendinize ne kadar kendime zaman ayırıyorum, ne kadar partnerimi özgürleştiriyorum ilişkimizde özgür alanlar oluşturuyor muyum?

Eğer bir bağımlılık halindeyseniz. Bu bağımlılığın farkına vardığınızda bundan arınmaya düzenli olmaya lütfen ilişkinizin kalitesi ve geleceği açısından çok hayırlı olacaktır. Benim onlara uyarım, bağımlılıklarından arınmaları ve kurtulmaları, finansal konularda gelişme ve maddi büyüme potansiyeli olacak.

Ancak lüks harcamalara karşı dikkatli olun. Şimdi terazi bir burcu. Bireyleri kazanmayı harcamayı sever sever. Terazinin duygularında huzur hep odaklıdır.

Örneğin bir terazi, hiçbir şeye zorlayamayız. Bu hafta da örneğin her konuda aman parasını harcayan da ölüyor, harcamayan da ölüyor yiyen de ölüyor, yiyemeyen de ölüyor gibi davranışlar sergilemeyin.

Çünkü bu hafta ciddi anlamda kendinize karşı biraz bir sonraki hafta bencil davranmışım demek istemiyorsanız sağlıklı beslenmeye, planla harcamalar yapmaya lütfen özen gösterin.

Çünkü sizin yaradılışınızda huzur denge uyum çok önemli ama sizler bu hafta tamamen hiç olmadığınız kadar bir sonraki günleri düşünmek yerine ben anı yaşamak istiyorum anda kalmak istiyorum. Yarın ne olursa olsun gibi tavır ve davranışlar gösterirseniz haftaya pazartesi sabahı uykudan uyandığınızda ay niye geçen hafta mı böyle geçirdim diyebilirsiniz.



Bir de kredi kartınızın ekstresi geldiğinde aman Allahlım diyebilirsiniz o yüzden. Pişman olmak istemiyorsanız aman Allahlım demek istemiyorsanız eğitiminizden harcamalarınıza, yemenize içmenize dikkat edin.

Haftanın spotu, kararlı ve iradeli olun.

4 Aralık – 10 Aralık AKREP BURCU

Akrepler yükselen akrepler, iş hayatınızda rutinin dışına çıkmamaya özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Tutarsız davranışlarınız kayıplar yaşamanıza neden olabilir.

Ailenizden aldığınız destekler psikolojik olarak pozitif olmanızı sağlayacak. Yani siz bu hafta ailenizden yakınlarınızdan pozitif destekler alabilir ve görebilirsiniz.

Sizler de 12 burcun etkilendiği gibi haftaya Ay’ın başak burcunda ilerlemesiyle adım atmanız adım atmış olmanız hafta boyunca amaç ve isteklerinize odaklanma konusunda inanılmaz şanslı olacaksınız. Konsantrasyon konusunda zihinsel şanslısınız o yüzden lütfen kendinize olan güveni sorgulamayın.

Şimdi bak ticari olarak şanslı bir haftadasınız. Para kazanma kazandırma, eğitim, öğrenim, öğrenme öğretme konusunda da şanslısınız. Aşk hayatınızda bu hafta kuruntulu aşırı kıskanç olabilirsiniz. Bu kıskançlıktan dolayı da hayatınızdaki kişilerin buhrana ve bunalıma girmesine neden olabilirsiniz.

Bir de bu hafta bilirkişi moduyla hareket edebilirsiniz. Sezgileri çok güçlüdür ve iyi bir araştırmacıdır. Ama bazen tevazu güzel şeydir ya.

Bir dinle senin sana anlatanın sana nasihat edene bir kulak ver. Belki gözden kaçırdığın bir şeyleri görebilirsin, belki senin görüp görmezden geldiklerini görmene neden olabilir.

Sana bir şeyleri anlatan iş arkadaşların aile büyüklerin belki hayat arkadaşın tamam sen yine bildiğini yap ama karşındaki insanları dinlediğini onlara hissettir. Tamam, ben biliyorum deme.

Benim akrepleri uyarım şu. Geçmiş deneyimlerimden dolayı sen bir şeyi bilirsin ama hayatında öyle kaba saba biri vardır ki sen sus bilmezsin, anlamazsın der. Sana böyle tipler var, hepimizin hayatında dost olarak, eş olarak travma olarak geldi, geçti gitti.



Karşınızdaki insan sizi kırmamak incitmemek için. Kaybetmemek için. Senin bildiğin gibi olsun der ama onun içinde yara açarsın. O yüzden bir akrep olarak sana yapılmasını istemediğin, o duyguyu yaşamak istemediğin durumları başkasına yaşatma.

Bu hafta hep empati yap ve bu hafta sivri dilli olma kaba olma bil ama bilme gör ama görme hisset ama hissettirme birlik ve beraberlik içerisinde olmaya hem eğitim hayatında özen gösterdiğinde başarına başarı katacaksın.

Hem iş hayatında bu birlikteliğe bu iletişime özen gösterdiğinde mutlu olacaksın hem ilişkin de aşkta ve evlilikte daha yoğun duygular yaşayacaksın.

Yani mutlu olmak da senin elinde mutsuz olmak da senin elinde. Ayrıca Venüs’ün kendi burcuna geçmesi ile kişisel bakımınıza fikirsel, fiziksel görünümünüze uzun bir süredir belki özen gösteremiyordunuz. Haftanın dördüncü günüyle birlikte hop akrep kadınları saçlar değişsinler değişsin.

Dolayısıyla bir akrep erkeğiyle evliyseniz bir denişiniz kendinize bakma kendisine bakmaya özen gösteriyorsa lütfen kuşku yapmayın. Venüs akrebe geçti. O yüzden ile kendine bakıyor diye bir yaramazlıklar yapıyor anlamına gelmez. Buna çok dikkat edin.

Haftanın spotu, kıskanç olmayın, rahat olun, kendinize güvenin.

4 Aralık – 10 Aralık YAY BURCU

Bu hafta dolandırılabilirler, kandırılabilirler. Hayal kırıklıklarına karşı çok dikkatli olmaları gerekiyor bu hafta.

Aşk hayatınızda beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sosyal sosyalleşmek için çok iyi bir hafta diyebilirim. Size çok iyi gelecek iş hayatınızda alacağınız sorumluluklar ile hedeflere ulaşabilirsiniz.

Bak şanssız bir haftada değilsiniz. Şanslı bir haftadasınız sevgili yaylar, yükselen yaylar ayın başak burcunda ilerlemesiyle kariyer hayatınızı odaklandığınız bu hafta da başarınıza başarı katacaksınız.

Venüs’ün akrep burcuyla burcuna geçmesiyle aldatılma ve kandırılmalarla karşılaşabilirsiniz. Temkinli olmaya özen gösterin.

Şimdi diyelim ki vicdanınızdan vazgeçmeyin. Merhametinizden vazgeçmeyin. Bırakın size saf desinler, bırakın size iyi niyetli desinler bu hayatta. Saf olmanın kursu yok, iyi niyetli olmanın eğitimi yok. O senin doğanda varsa vardır, yoksa da yoktur.

Dolayısıyla insanlara yardımcı olurken, birileri sizin desteğinize ihtiyaç duyuyor. Aşk hayatınızda da olabilir, iş hayatınızda da olabilir. Sizi desteklemeye çalışıyor. Sizin desteğine ihtiyacı var.

Tamam yardımcı olun ama o sizin desteğinizi hak ediyor mu? Borcu var geldi söyledi. Benim borcum var. Bana yardımcı olabilir misin? Araştır gerçekten öyle bir paraya ihtiyacı var mı? Dolandırılabilir, kandırılabilirsin.

Aşk hayatında bir türlü çözemediğim bir ilişki yaşıyorsun. Kendini bir türlü evliliğe hazır hissetmiyorsun. Evet, beraberken keyif alıyorum, mutluyum ama gönlümden evliliği hazır değilim. Partner gelip sana şunu söyleyebilirim, ailem süre verdi. Şu tarihe kadar gelip beni isteyeceksin ya tamam ya devam.

Ara verelim o zaman da akışa bırak önce bir bak bakalım gerçekten seni terk ediyor mu ya? Bu yönde kandırılmalar olabilir.



Balık burcunda ilerleyen Neptün’ün geri hareketini tamamlaması hayallerine kavuşturacak. Sizin hayatınızda her şey ya siyah ya beyaz gri yer yok bu 3 yıldızlar diyor ki ortada kal dengede kal yavaşla sakin ol rahat ol endişe etme huzurlu olmaya özen göster.

Sen senlikten çıkma sen benlik duygusunu aşma sen ben dediğin vakitte birlik duygusuyla ilerleyeceksin. Yani ay çok safsın diyenlere şunu de, ben de eskiden çok üzülürdüm, salak mümkün, bana safsın diyorlar. Saflık temizliktir aslında.

Haftanın spotu, kurnaz olmaktansa saf olmayı tercih ederim de ama sen akıllı ol araştır.

4 Aralık – 10 Aralık OĞLAK BURCU

Otorite olarak gördüğünüz kişilere abartılı sözler vermekten kaçının. Çalışma hayatınızda, iş hayatınızda iş çevrenizde gücüyle, görünümüyle, endamıyla güçlü olan kim varsa onları abartılı sözler vermekten kaçının.

İş anlaşmalarınızda yanıltıcı etkilere kapılmamak için dikkatli olmalısınız. Kariyerinizde ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Biliyorum çok fazla tükenmişlik sendromu yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Çok fazla yorulduğunuzun yıprandığınızın farkındayım sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar.

Sizler de 12 burç gibi ve haftaya ayın başak burcundaki seyiriyle başladınız. Eğitim hayatınıza odaklanamayanlar, akademisyen olan oğlaklar, öğretmenlik görevi olan oğlaklar, oğlak öğrencileri eğitim hayatınıza öyle bir odaklanıyorsunuz ki işiniz mesleğiniz eğitim sektörüyse başarınıza başarı katacaksınız. Öğrenci bir oğlaksanız zirve başarılı notlar elde edeceksiniz.

Venüs’ün aklı hep burcuna geçmesi ile aşk. Hayatınızdan aile hayatınıza, hayata dair hedef ve ideallerinizi tüm dikkatinizle yoğunlaşabilirsiniz.

Balık burcunda ilerleyen Neptün’ün Retro yani gerileme hareketini tamamlamasıyla hayal ettiğiniz tatillere çıkabilirsiniz. Şimdiden 2024 yılında nereye gitsek acaba hangi tatilleri planlasak acaba moduna girebilirsiniz.

Para kazanma konusunda kendinizi tamamlama konusunda şanslı bir haftadasınız iyi fırsatlara, iyi imkânlara iyi hedeflere sahip olacaksınız. Ayrıca oğlak burcu çalışmalarının tam anlamıyla karşılığını alıyor. Bu hafta daha bağımsız ve yenilik arayışı içerisinde olacaksınız.

İlişkilerinizde özgürlüğe saygı gösterme ve partnerinizle bireysel alanlarda birbirinizi anlama tamamlama konusunda da verimli olabilirsiniz. Yeter ki şans verin.

Teknoloji ve yenilikçi projelerle ilgili araştırmalar yapabilirsiniz, iş hayatınızda yaratıcı ve ileriye dönük projelere odaklanarak sadece odaklanmakla kalmayacak başarılar elde edeceksiniz.

Maddi konularda risk almaya eğilimlisiniz. Dikkatli bir şekilde harcamalar yapmaya özen gösterin birçok kişi ve oğlağın cimri olduğunu düşünür. Oğlak cimri değildir, oğlan tutumludur. Programlıdır. Ayağı yere sağlam bassın ister. Özellikle de bu hafta daha bir yere sağlam basması gereken bir haftada.

Özellikle bir oğlak burcu bireyiyle evliyseniz eşlerinizle evde eşyalarınızı değiştirmek istiyorsanız yenilikler yapmak istiyorsanız eşlerinizi bekletmemeye bir sonraki günleri atmamaya özen gösterdiğinizde ilişkilerinizde olası kaosların ortada çıkmadan kalkmasına neden olabilirsiniz.

Bulunduğunuz ortamda sizi anlamayan, sizi hissetmeyen bazı arkadaşlarını mecburen barındırıyordunuz. Haftanın üçüncü günü itibariyle sizi anlamayan, dinlemeyen, size saygı göstermediğini, gördüğünüz kişileri bir dakika bile yanınızda tutmak istemeyeceksiniz ama gayet zarif bir şekilde sınırlarınızı belirleyecekseniz oğlak kavga etmez, oğlak sınırını çeker, uzaklaşır.

Haftanın spotu, istemediğin her şeye sınır çekmekte özgürsün.

4 Aralık – 10 Aralık KOVA BURCU

Hukuki alanlarda haklarınızı kazanıyorsunuz. Bir kova kadını bir kova erkeği olarak hukuksal bir mücadeleniz varsa işiniz gereği bir alamadığınız, kurtaramadığınız, hakkınız tazminat, mahkemeniz varsa kazanacağınıza dair haberlerini alacaksınız.

Risk içeren belirsiz ve maddi konularla ilgili yatırımlar. Yapmamalısınız.

Yurt dışı bağlantıları yüksek eğitim alanlarında ciddi başarılar elde edebilirsiniz. Özellikle sevgili kovalar yükselen kovalar.

Bu hafta Ay’ın başak burcundaki ilerleme seyriyle birlikte. Ödemelerinize odaklanabilir Venüs’ün akrep burcuna geçmesi ile kariyerinizde verimli çalışmalar yaparak elde ekmek istediğiniz başarıları elde edebilirsiniz.

Balık burcunda ilerleyen Neptün’ün geri hareketinin Retro’sunu tamamlamasıyla finansal kayıplarınız kazanca dönecek.

Samimiyetle söylüyorum, bir kova kadını bir kova erkeği olarak bu hafta kayıplarınızın kazanca dönüşeceği çok önemli bir haftadasınız. Bu hafta daha sorumluluk sahibi, ciddi tutumlar sergileyebilirsiniz. İlişkilerde uzun vadeli planlar yapma, kararlılık göstermeye eğilimli olabilirsiniz.

Ailevi konular ve ailevi meselelere. Odaklanırken daha önce çözmek için sıkıldığınız problem ve sorunları ortadan kaldırarak çözümleyebilirsiniz. Bir kova için birbiriyle anlaşamayan kuzenler kardeşler, akrabalar ve yakınlarla ilgili yaşanan mevzu ve meseleler bir yük gibi bir sorun gibi geliyordu geçen hafta.

Ama bu hafta onlara hiçbir sorunu çözmek, yük oluşturmayacak, mesele oluşturmayacak sorun olan her şeyi çözümleyecekler, iş hayatlarında disiplinli kararı bir şekilde ilerleme arzusu gösterebilirler. Finansal konularda kayıpların kazanca dönüşmesiyle alakalı ciddi mutluluklar yaşayabilirler.

Ayrıca duygusal olarak daha yaratıcı tutkulu olma arzusu içerisinde olacaksınız. Aşk hayatınızda heyecan arayışı içerisinde olmak yerine daha tutkulu olmaya daha duygu dolu davranışlar içerisinde bulunmaya özen göstereceksiniz.

Bakın özen gösterin demiyorum, özen göstereceksiniz. Uzun bir süredir bir kova erkeğiyle ya da bir kova kadınıyla birlikteyseniz anlaşılır olduğunuzu göremediğinizi düşünüyorsanız istediğiniz romantizmi yaşayamıyorsanız romantizme de anlaşılır olmaya da doyacaksınız.

Hatanın spotu, netlik size çok şey kazandıracak her konuda net olacaksınız.

4 Aralık – 10 Aralık BALIK BURCU

Şimdi bu hafta gezegenlerin kombinasyonu şu şekilde uyarıyor, gereksiz harcamalar yapmamaya Özen göstermeleri gerekiyor. Bilinçsiz yaptıkları harcamalardan büyük pişmanlıklara neden olan durumları kendinize yaşatıp kendinizi üzmek, yıpratmak yerine temkinli, tedbirli ve dikkatli olun.

Yaptığınız değişimlere pişmanlık duyabilirsiniz. Çok iyi düşünün. Saçınızı değiştirmek isterseniz çok iyi düşünün. Tarzınızı değiştirmek istiyorsanız çok iyi düşünün.

Ortaklık kazançlarınızda ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Ortaklaşa bir işiniz varsa ortağınızla aranızda netlik kazanabileceğiniz çok önemli bir haftadasınız.

Sevgili balıklar, yükselen balıklar ayın başak burcunda ilerlemesiyle haftaya adım atmış olmanız, anlaşma ve sözleşmelerinizi odaklanmanız konusunda yaşadığınız zorlukların ortadan kalkması konusunda sizi olumlu yönde etkileyecek. Anlaşma ve sözleşmelerinize odaklanacaksınız.

Aynı zamanda Venüs’ün akrep burcuna geçmesiyle yurt dışı bağlantılı işlerinizde olumlu haberler alacak, olumlu gelişmeler elde edeceksiniz. Kendi burcunuzda ilerleyen seyrine hâlâ devam eden Neptün’ün Retro hareketi, yani gerileme hareketini tamamlamasıyla hayatınızın genelinde yaşadığınız zorlanmalardan arınarak neyi akışa bırakamıyorsanız akışa bırakacaksınız.

Hiçbirimizin bazı anlarda tahammül yoktur. Arkadaşına, evliliğini anlatırsın, arandaki problemleri anlatırsın. Sana çok gıcıkça gelir, akışa bırak.

Çocuğun ile sorunun yaşarsan anlayışlı ol akışa bırak. İşinde problem yaşarsan anlayışlı ol akışa bırak yani bir dinlemeni bir dinledi, ondan sonra akışa bırakayım ben. Kim beni dinliyor, kim beni dinlemiyor? Senin umurunda olmayacak bir balık olarak.

Hiç kimseyle dertleşmeye sorun olan hiçbir şeyi anlatmaya artık ihtiyaç duymayacaksın. O Neptün’ün seni ciddi anlamda gerileme hareketiyle sıkıştırdı. Destek ihtiyacı duyuyordun herkesten.

Ama şu anda hop Çarşamba günü itibariyle benim kimse yakın danışmaya ihtiyacım yok ben kendime yetebilirim. Ben kendime destek olabilirim. Ben niye başkalarına yaslanmaya ihtiyaç duyuyorum? Ben kendime yaslanabilirim, kendi ayaklarımın üzerinde durabilirim diyecekler.

Bu durum balıkların özgüveninde ciddi anlamda artış sağlarken, eğitim ve öğrenim konularında da hiç olmadıkları kadar istekli olacaklar. Çok kıskanılacaksınız.

Haftanın spotu, sizi kıskanan çekemeyen ister.

Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Programındaki Nuray Sayarı’nın konuşmaları haberleştirilmiştir.