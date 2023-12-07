Susan Miller 2023 Aralık Akrep Burcu Astroloji Yorumu: Finans ve Aşk Öngörüleri!

Susan Miller'ın kaleminden 2023 Aralık'ın astrolojik rehberi: Akrep burcu için Aralık 2023'te finansal dengeler ve aşk hayatındaki gelişmeler ön planda. Mali planlamadan aşk tekliflerine, bu ayın her anı Akrep burcunu nasıl etkileyecek?

Aralık 2023, Akrep burcu için finans ve romantizm odaklı bir ay olacak. Geçen ayın dolunayının getirdiği mali farkındalıkla başlayan bu dönem, sizin için bir dizi önemli kararı ve fırsatları beraberinde getiriyor. Bu ay, sadece cüzdanınızın durumuna değil, aynı zamanda kalbinizin sesine de kulak vermeniz gerekecek.

Mars'ın ikinci evinize girişiyle, harcamalarınızda bir artış gözlemlenebilirken, Satürn'ün beşinci evinizdeki konumu, eğer varsa çocuklarınızın ihtiyaçlarına yönelik harcamalarınızı artırabilir. Ayrıca, yaratıcılık ve eğlence alanlarında da harcamalarınız artabilir. Bu ay, hem mali durumunuzu hem de ilişkilerinizi dengede tutmanın yollarını arayacaksınız.

Yatırım ve finansal planlamada akıllıca adımlar atarken, aşk ve romantizm alanında da önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Venüs'ün Akrep burcunda olması, sosyal etkinliklerde ve ilişkilerde size ekstra bir çekicilik ve karizma katacak.

Aralık ayı, sizi mali anlamda daha güçlü kılarken, romantik anlamda da tatmin edici deneyimler sunacak. Bu dönemde alacağınız kararlar, hem finansal hem de kişisel hayatınızda önemli dönüm noktaları oluşturabilir.

Susan Miller’dan Aralık Ayı Akrep Burcu Yorumu

Bu ay mali durumunuza oldukça odaklanmış görünüyorsunuz. Bu eğilim geçen ay 27 Kasım'da İkizler burcunda 5 derecede gerçekleşen dolunay sırasında başladı - o sırada birçok fatura ödemiş olabilirsiniz, ancak aynı zamanda bir para akışı görmüş olmanız da muhtemeldir.

Bu dolunayın güneş haritanızda aydınlattığı alan, kredi kartları, krediler, komisyonlar, ikramiyeler, miraslar, risk sermayesi, mahkeme anlaşmaları (boşanma anlaşmaları ve bir işin sona ermesinde mal paylaşımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve gayrimenkul gibi her türlü satıştan elde edilen karları yöneten başkalarının parasının sekizinci eviydi.

Haritanızda dikkatinizi kişisel gelirinize ve giden nakit paranıza çeken tek faktör bu dolunay değildi. Yöneticilerinizden biri olan Mars, 24 Kasım'da Yay burcuna ve güneşteki ikinci gelir evinize girdi (ve 4 Ocak'a kadar orada kalacak).

Şu anda çok fazla harcama yapıyor gibi görünüyorsunuz ve Aralık ayında herkesin hediyeler için çok fazla harcama yaptığını söyleyebilirsiniz! Evet, bu doğru, ancak burcunuz özellikle bu ay banka hesabınızdan tatil zamanından bile daha fazla para çekildiğini gösteriyor.

Mars genellikle harcamaları artırır ve görünüşe göre yazmanız gereken en az bir tane çok büyük çekiniz olabilir. Beşinci evinizde bulunan Satürn, eğer bir çocuğunuz varsa, paranızın ona iyi bakmaya (belki okullar, bir öğretmen, okul sonrası aktiviteler, bir dadı, yeni kıyafetler, ayakkabılar, oyuncaklar ve benzeri) yönlendirildiğini gösteriyor.

Eğer çocuğunuz yoksa, beşinci ev eğlence ve sevginin yanı sıra yaratıcılığı da yönetir, bu da bize paranın nereye gidebileceğine dair ipuçları verir-hediyeler, özel bir tatil, sosyal aktiviteler veya yaratıcı bir proje için harcıyor olabilirsiniz.

Haftalık harcamalarınızı takip etmek isteyebilirsiniz, akıllı telefonunuzda kredi kartı uygulamanız varsa bunu yapabilirsiniz - bu, fonları yönetmenize ve daha sonra etiket şoku yaşamamanıza yardımcı olabilir.

Eğer bir sözleşme imzalamanız gerekiyorsa, en iyi gün Merkür ve Jüpiter'in göksel üçgen pozisyonunda güzel bir şekilde yönlendirileceği 7 Aralık olacaktır. Göreceğiniz gibi, sözleşmeyi daha sonra imzalamaktansa ayın başında, 7 Aralık'ta imzalamalısınız çünkü 12 Aralık'taki yeniaydan sonraki günler ve haftalar sözleşme imzalamak için kötü bir zaman olabilir.

Eğer sözleşmeyi yeterince erken imzalayabilirseniz, 7 Aralık'ta imzalayın ve karşı tarafla son derece iyi bir anlaşma yapabilirsiniz. Her iki taraf için de kazan-kazan olacaktır.

Yeniay 12 Aralık'ta gelir eviniz Yay burcunda 21 derecede gerçekleşecek. Bu yeni ay Mars'la kavuşum yapacak, dolayısıyla mali durumunuz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için oldukça motive olacaksınız. Borcunuzu ödemek, israfı azaltmak ve ihtiyacınız olan hediye ve eşyaları satın alırken en iyi fiyatları aramak isteyeceksiniz.

Ayrıca yeni gelir kaynakları bulmak isteyebilirsiniz. Yönetici ortağınız Jüpiter'in yedinci uzmanlar ve işbirlikçiler evinizde olması, bir mali danışmanla çalışırsanız yatırımlarınızın çok daha iyi olabileceğini gösteriyor. Arkadaşlarınızdan ve ailenizden danışmanların isimlerini isteyin; çünkü doğru uzmanı seçerseniz, birikimlerinizi yatırım yoluyla etkileyici bir şekilde katlayabilirsiniz.

Yengeç burcunda 26 Aralık'ta 5 derecelik dolunaya ulaştığınızda, finansal konuları incelemek için hesap makinenize vurmaktan yorulmuş ve birkaç günlüğüne dinlenmek için bir seyahate çıkmaya hazır olacaksınız.

Bu yeniay 12 Aralık'ta, bilgiyi karıştıran, bulandıran veya bulanıklaştıran bir gezegen olan Neptün'e sert bir açı yapacak, bu nedenle yatırım kararları vermenize yardımcı olacak bir danışmana veya diğer finansal konuları çözmenize yardımcı olacak bir avukata sahip olmak çok yardımcı olacaktır. Dedikleri gibi, iki başlılık bir başlılıktan iyidir.

Pratik ve gerçekçi olun. Yine, evrak imzalamanız gerekiyorsa, bunu 7 Aralık'ta yapıp yapamayacağınıza bakın, çünkü bu Aralık ayının ilerleyen günlerinden çok daha iyi bir zaman olacaktır. Bir gün öncesi, 6 Aralık da iyi bir gün olacaktır. Eğer 12 Aralık'taki yeniay sonrasına kadar imzalayamayacaksanız, bunu Ocak ayına erteleyin.

İmzalamanız gereken önemli belgeleri Aralık ayının başlarında almanız için daha da iyi bir neden var.

Merkür 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar gerileyerek gecikmelere ve sorunlara yol açacak ve ikinci finans evinizde gerilemeye başladığı için finansal kararları da etkileyecek.

Banka ve kredi kartı ekstrelerini inceleyerek izinsiz ödeme yapılmadığından emin olun. Kimlik hırsızlığı Aralık ayında diğer aylara göre daha fazla gerçekleşme eğilimindedir. Tatil hediyesi verme söz konusu olduğunda, en önemli hediyeleri (oyuncaklar ve tüm elektronik eşyalar) ayın başlarında alın. Ayın ikinci yarısında tatil sevkiyatında ciddi hava gecikmeleri olacaktır - en önemli aile üyelerinizle daha sonra değil, daha erken ilgilenin.

Yeniay mali durumunuzu iyileştirmek için ne yapmak istediğinizi düşünmenizi sağlayacak, bu nedenle Ocak ayında harekete geçmeyi planlayın. Bununla birlikte, Ocak ayında mali durumunuzu düzeltme ve iyileştirmeler yapma fikriyle gelecekteki eylem planınızı şimdiden yapabilirsiniz.

Mali durumunuza bu kadar önem verirken, finansal geleceğinizi şimdiden çizmeye başlayın, böylece gelecek ay bu fikirler üzerinde harekete geçebilirsiniz.

Yengeç burcunda 26 Aralık'taki 5 derecelik dolunaya geldiğinizde, mali konuları incelemek için hesap makinenize vurmaktan yorulmuş ve birkaç günlüğüne dinlenmek için bir seyahate çıkmaya hazır olacaksınız.

Genellikle, bir dolunay yalnızca ortaya çıkmadan önceki iki gün (24 Aralık) ve ortaya çıktıktan sonraki yaklaşık beş gün (31 Aralık) boyunca etkilidir. Her ne kadar uzak bir mesafeyi kat edecek olsanız da, belki de işe dönmeye hazırlanmak için Yılbaşı gecesi eve dönüyor olabilirsiniz.

Bu dolunay oldukça güzel, çünkü hediye ve şans veren Jüpiter, Güneş'e parıldayan bir ışın (trine) gönderecek - bu, lüks bir dokunuş içeren oldukça kısa ama inanılmaz derecede mutlu bir yolculuk yapacağınızı gösteriyor. Üçgen açı, görmeyi umabileceğiniz en iyi açıdır.

Sevgilinizin bu seyahatte size eşlik etmesi ve seyahat boyunca bir mücevher olması ihtimali çok yüksek. Eğer bir işbirlikçiniz veya iş ortağınızla bir iş seyahatine çıkmanız gerekiyorsa, bu da aynı derecede iyi geçebilir. Satürn de eylemlerinize ağırlık ve önem vererek ve uzun vadeli kazanç için güçlü bir olasılık getirerek yardımcı olacaktır.

Romantizm ve eğlence kapasiteniz açısından, Venüs 4 Aralık'tan 29 Aralık'a kadar Akrep burcunda - sizin için mükemmel bir yerde - olacak ve tatil partisi sezonunda size ekstra güç ve karizma getirmek için tam zamanında gelecek.

Aynı zamanda, koşulsuz sevginin gezegeni Neptün, 30 Haziran'dan bu yana geri gittikten sonra 6 Aralık'ta sizin için ilahi burç olan Balık burcunda direkt hale geldi. Neptün gerçek aşk sektörünüzde ve şimdi aylardır olduğundan daha güçlü olacak - bu da aşka yardımcı olacak.

Venüs'le ilgili öne çıkan günler arasında 5 Aralık'ta Akrep burcundaki Venüs'ün Balık burcundaki Satürn'le üçgen açı yapması yer alıyor; o gün verilen sözler tutulacak.

9 Aralık'ta mevsimin ruhunun tadını çıkarın. Jüpiter Venüs'le ortaklık kuracak, bu nedenle tatil ışıklarının tadını çıkarın, tatil dekorasyonlarıyla süslenmiş bir restoranda akşam yemeği yiyin veya bir çocuğu Noel Baba'yı görmeye götürün.

20 Aralık iyi bir akşam olmayacak-Venüs Uranüs'le karşı karşıya gelecek ve bir ilişkide sarsıntılara neden olacak. Sorunun geldiğini göremeyeceksiniz, bu da ne yapacağınızı bulmak için becerikliliğinize ve yaratıcılığınıza güvenmenize neden olacak.

Son derece romantik ve ruhani bir gün olan 25 Aralık'ta aşkın güzel ve kolay bir şekilde akacağı harika bir gün yaşanacak. Aynı zamanda daha az şanslı olanları düşünebileceğiniz ve bir hayır kurumuna bağış gönderebileceğiniz bir gün.

Buraya Jüpiter'in Güneş'e tam üçgen yapacağı ayın en özel, ışıltılı günlerinden biri olan 27 Aralık'ı ekleyeceğim. Üzerinize mutluluk yağacak ve kariyeriniz bile iyi haberler ve iltifatlar getirebilir.

Venüs 28 Aralık'ta yöneticiniz Plüton'la sekstil oluşturacak, sevgilinizin veya eşinizin sizi gerçekten sevdiğinden emin olmak isteyeceğiniz bir gün - cevap sizi memnun edecek, kendinizi daha güvende hissetmenizi ve koşulsuz sevilmenizi sağlayacak.

Eğer sevgilinizin size evlenme teklif etmesini umuyorsanız, bu çok yakında gerçekleşebilir - şu anda evlilik sektörünüzde bulunan Jüpiter 30 Aralık'ta doğrudan harekete geçecek ve kısa bir süre sonra cevabınızı alabilirsiniz. Tüm yakın ortaklıklarınız bu günden sonra daha sorunsuz ilerleyecek.

Yılbaşı gecesi, 31 Aralık'ta, transit Ay Başak burcunda ve on birinci arkadaşlık evinizde olacak. Evinizde küçük bir toplantı yapmaya karar verebilirsiniz. Kural olarak, Akrepler kalabalık partilerden hoşlanmazlar - burcunuzun birçok kişiye merhaba demek için parti boyunca hareket etmek yerine küçük bir grupla bire bir anlamlı zaman geçirmeye istekli olduğu bilinir. Bu çok rahat ve mutlu bir deneyim olabilir.

ÖZET

Yılın sonuna yaklaşırken mali durumunuz hakkında çok düşündünüz. Geçen ay 27 Kasım'da gerçekleşen dolunayın yakınlarında, akıllıca bir vergi planlaması yapmış veya bir yatırım hesabı açmış olabilirsiniz. Eğer yapmadıysanız, Aralık ayının ilk günleri bunu yapmanız için size ikinci bir şans verecektir.

Diğer finansal konular 12 Aralık'taki yeniay sırasında aklınızda olacak ve bu ay her zamankinden çok daha fazla para harcayacaksınız gibi görünüyor. Her burcun Aralık ayında çok harcama yaptığını söyleyebilirsiniz ve bu doğru, ancak burcunuz normalden daha fazla harcama yapan birkaç burç arasında olduğunuzu gösteriyor.

Neyse ki, yeni ay kazanç evinize düşecek ve size zam isteme veya serbest çalışıyorsanız daha fazla iş arama fırsatı verecek. İşinizi seviyorsanız ve iyi para kazanıyorsanız, israfı önleyerek, iyi fiyatlar arayarak ve akıllıca yatırım yaparak yine de öne geçebilirsiniz.

Daha fazla para kazanmak için yeni bir işe başlama fırsatı yakalayabilirsiniz, ancak bu yeniay Neptün'le çakıştığı için sizden ne beklendiği konusunda birçok soru sormalısınız. Teklifle ilgili bir şeyler belirsiz görünüyor.

Bu teklifi geri çevirmeniz gerektiği anlamına gelmez, sadece önemli bir unsuru yanlış anlamış olabileceğiniz anlamına gelir, bu nedenle avukatınızın sözleşmeye bakmasını sağlayın ve karar vermek için mali danışmanınızla bir araya gelin.

Merkür 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar gerileyecek, ancak yavaşlamayı en az bir hafta önce hissetmeye başlayacaksınız. Tatil hediyeleri için alışveriş yaparken, en önemli hediyelerinizi Aralık ayının ilk haftasında güvence altına alın ve Merkür gerilemesinin getirdiği olumsuz hava koşulları veya grevler nedeniyle posta yavaş olacağından, erken gönderdiğinizden emin olun.

Başka bir not olarak, Venüs'ün 4 Aralık'tan 29 Aralık'a kadar Akrep burcunda olduğunu ve sizi herhangi bir bayram toplantısında en popüler kişi haline getirdiğini duymaktan mutluluk duyacaksınız. 5 Aralık'ta sevdiğiniz kişiye kalbinizi vereceğinize söz verirseniz, aşkınız sonsuza dek sürecektir.

25 Aralık'ta Venüs, Neptün'den gümüşi ışınlar alacak, kalbinizi ısıtacak ve sizi koşulsuz sevenlerle çevrili hissetmenizi sağlayacak.

Nakit akışınızı iyileştirmede başarılı olacaksınız gibi görünüyor, çünkü 27 Aralık'ta üçüncü anlaşmalar evinizdeki Güneş, hediye ve şans veren Jüpiter'den bir ışın alacak ve Jüpiter ortaklık evinizde konumlanacak.

Bu, sizi iş hayatında temsil eden bir menajer ya da reklamcı gibi birinin sizi hizmetlerinizle ilgilenen bir müşteriyle tanıştırabileceği anlamına geliyor. Eğer iş hayatında değilseniz, şansınız romantik partnerinizden gelebilir ve bekar Akrepler bu büyülü günde bir evlilik teklifi alabilir ya da verebilirler.

28 Aralık'ta Venüs ve Plüton dostça bir iletişim içinde olacak, cazibenizi artıracak ve unutulmaz, romantik bir akşam için fırsat getirecek. Bu ekstra özel olabilir çünkü Plüton sizin yönetici gezegeniniz!

Yılbaşı gecesi transit Ay Başak burcunda olacak. Herkesin en sevdiği yemeği getirdiği harika bir potluk yemeği düzenleyin. Anlamlı sohbetler yapabileceğiniz küçük, kişisel toplantıları tercih ediyorsunuz, bu nedenle evde eğlenmek veya bir arkadaşınızın evine gitme davetini kabul etmek tam size göre.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.