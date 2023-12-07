Susan Miller 2023 Aralık Aslan Burcu Astroloji Yorumu: Romantik Etkiler ve Yaratıcı Fırsatlar!

Susan Miller'ın kaleminden 2023 Aralık'ın astrolojik rehberi: Aslan burcu için Aralık ayı, astroloji dünyasında neşe ve aşkla dolu tahminler getiriyor. Dolunaylar, Mars ve Venüs'ün romantik etkileri ve yeni yaratıcı fırsatlar, bu dönemi sizin için unutulm

Aslan burçları için Aralık ayı, gökyüzünün büyülü etkileriyle dolu bir dönemi işaret ediyor. Bu ay, astrolojik açıdan zengin ve hareketli bir takvim sunuyor, dolunaylar, gezegen geçişleri ve kritik açılarla dolu. Aslanların sosyal hayatları, aşk ilişkileri ve kariyer hedefleri için önemli fırsatlar barındırıyor.

Bu ayın astrolojik rehberinde, Aslan burçları için neşe ve şansın nasıl bir araya geldiğini, Mars'ın romantik etkilerini ve Venüs'ün sizin için neler hazırladığını detaylı bir şekilde inceliyoruz. Ayrıca, finansal yönetim ve sağlıkla ilgili tavsiyelerimizle de bu ayı en verimli şekilde nasıl geçirebileceğinizi anlatıyoruz.

Aslan burcu olan siz değerli okuyucularımız için Aralık ayının astrolojik haritasını çıkarırken, gökyüzünün gizemli mesajlarını sizin için yorumluyoruz. Şimdi, bu yıldızlarla dolu rehberi keşfetmeye hazır mısınız? Aralık ayının sürprizlerle dolu yolculuğuna çıkmadan önce, bu astrolojik rehberimiz size kılavuzluk edecek.

Susan Miller’dan Aralık Ayı Aslan Burcu Yorumu

Önümüzdeki tatil sezonu için en neşeli tahminlerden birine sahipsiniz. Tüm küçük gezegenler size son zamanların en iyi Aralık aylarından birini yaşatmak için birbirleriyle senkronize oluyorlar.

Bunun kanıtlarını 27 Kasım'da İkizler burcundaki dolunayda görmeye başladınız, çünkü o dolunay sizin büyülü on birinci dostluklar, umutlar ve dilekler evinizi aydınlattı. Helenistik dönemdeki antik Yunan astrologları, 27 Kasım'da dolunayın düştüğü haritanızın bu sektörüne, yani on birinci eve "neşe evi" adını vermişlerdi.

Burçlar haritasının en büyüleyici evlerinden biri olarak kabul edilirdi ve modern astrologlar da bu konuda hemfikirdir. Dolunayın ortaya çıktığı 27 Kasım'dan önceki iki gün ve sonraki beş gün içinde unutulmaz, sıcak ve mutlu bir sosyal etkinliğe katılmış olabilirsiniz. Bu etkinlik birçok gülümseyen arkadaşınızı, tanıdığınızı ve yeni dost yüzleri bir araya getirmiş olabilir.

Eğer sosyal bir etkinliğe katılmadıysanız, uzun zamandır kalbinizde taşıdığınız bir hayalin artık gerçekleşme şansının yüksek olduğuna dair bir kanıt görmüş olabilirsiniz. 5 derece İkizler burcundaki bu dolunay, artı veya eksi dört günle, 27 Temmuz'da doğan okuyucuların hoşuna gitmiş olabilir. İkizler burcu çift bedenli bir burçtur, bu da bayram sezonunu başlatmak için İKİ sosyal etkinlik yaşamış olabileceğinizi gösterir. Daha yeni başlıyorsunuz!

Aksiyon gezegeni Mars, 24 Kasım'da 4 Ocak'a kadar kalmak üzere Yay takımyıldızına ulaştığında gerçek aşkın romantik beşinci evine girdi. Bu mükemmel bir şey. Mars sizi tüm ay boyunca A-lister yapacak-herkes sizi toplantılarında görmek isteyecek.

Venüs aşk gezegenidir ve Mars da onun sevgilisidir. Venüs 29 Aralık'ta Yay burcuna geçecek ve 23 Ocak'a kadar burada kalacak. Venüs ve Mars kavuşum yapmayacak olsa da, sadece aynı takımyıldızda bulunmanın bile Venüs ve Mars'ı nefes nefese mutlu ettiğini hissediyorum.

Evren Venüs ve Mars'ı güneş sisteminin farklı yerlerine görevler için göndermeye devam ediyor. Genellikle tek umutları küçük dürbünlerini kullanarak yıldızlarla dolu gece gökyüzünde birbirlerini seyretmektir. Gördüğünüz gibi Venüs ve Mars yakınlar ve her ikisi de bir süreliğine romantik beşinci evinizde bulunuyorlar.

Tüm bu açılar özeldir ve hepsinden önemlisi, aşk hayatınızı canlandırmaya yardımcı olacak daha da büyük bir şey yolda.

Ateş burcunuz Yay'da 12 Aralık'ta görkemli bir yeni ay gerçekleşecek. Bu, bir başkasıyla tadını sonuna kadar çıkarabileceğiniz bir yeni ay olacak. Gerçek aşk evinizde yılda sadece bir kez yeniay olur, bu nedenle eğer bekarsanız, parti davetlerini kabul etmelisiniz ki dolaşabilesiniz.

Bu yeniay şans getirici Jüpiter'i ön plana çıkaracak ve ne mutlu ki Jüpiter Merkür'e muhteşem bir açı yapacak ve eğer çaba gösterirseniz net bir şekilde iletişim kurmanızı sağlayacak.

İşte bu yüzden biraz çaba göstermeniz gerekecek: Merkür 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar gerileyecek ve Merkür sizin aşk sektörünüzde gerileyeceği için, eski bir aşkla temasa geçebilir veya eski bir arkadaşınızla karşılaşabilirsiniz. Merkür yargılarınızla bağlantılı olduğu için, ciddi bir şekilde çıkmaya devam edip etmeme konusunda kararsız kalabilirsiniz. Kararınızı Ocak ayında verin, sevgili Aslan.

Bu ay sizin için biçilmiş kaftan gibi görünen büyüleyici bir ay olacak sevgili Aslan.

Eğer bebek arayışınızda bir tüp bebek tedavisine ihtiyacınız varsa (bu ev gebe kalma, doğum ve çocuk bakımını yönetir), birkaç olumlu yönünüz var, ancak keşke Merkür geri gitmeseydi. IVF pahalı bir süreçtir ve prosedürün ne zaman yapılacağı konusunda çok fazla kontrolünüz olmayacaktır.

Eğer doktorunuz deneme zamanının geldiğini söylüyorsa, bunu yapmak zorundasınız. Olumlu şeyler düşünelim. Bu evde gebe kalmayı mümkün kılacak kadar olumlu aktiviteniz var!

Başka bir not olarak, Merkür gerilemesi Aralık ayının ilk haftasında hediye alışverişi yapmanız gerektiği anlamına geliyor. Çocuğunuza bir dizüstü bilgisayar ya da sevgilinize yeni bir cep telefonu almayı düşünüyorsanız ve erken alışveriş yapamıyorsanız, alıcınızın en çok sevdiğini bildiğiniz mağazadan bir hediye kartı satın alın.

Merkür'ün modası geçmişken asla elektronik bir eşya satın almamalısınız, çünkü mutlu etmeyi umduğunuz kişiyi memnun etmesi pek olası değildir. Kendiniz için de elektronik eşya almayın.

Yay burcundaki 12 Aralık yeni ayını incelemeye devam ederken bir aksaklık buldum, çünkü Neptün Güneş'e ve yeni aya sert bir açı yapacak. Yeni aşkın telaşına ve ışıltısına kendinizi kaptırabilirsiniz. Ayaklarınızın yere basması ve mümkün olduğunca gerçekçi olmanız önemli olacaktır. Varsayımlarda bulunmayın. (Zor olduğunu biliyorum!)

Eğer bir çocuğunuz varsa (özellikle de bir genç), ne yaptıklarına ve nereye gittiklerine dikkat edin çünkü Neptün çocuklarınızı yöneten beşinci evinize sert bir açı yapacak. Tüm ebeveynlerin bildiği gibi, gençlerinizin nabzını tutmak önemlidir.

Yeni bir yaratıcı ödev alabilirsiniz, ancak yanlış anlaşılma olasılığı güçlüdür. Yapılması gerektiğini anladığınız her şeyi özetleyin. Bütçenizi kontrol edin - aşımlar olabilir - ve beklenmedik durumlar için fazladan yüzde 15 eklediğinizden emin olun.

Ne kadar süreceğini tahmin ederken, kendinize biraz daha zaman tanıyın. Eğer işi daha erken bitirirseniz, harika -herkes mutlu olacak- ama kendinizi keyfi bir teslim tarihine yetişmek için mücadele ettiğiniz stresli bir duruma sokmayın.

Ayrıca, Neptün sekizinci para eviniz olan Balık burcunda, yani bu tatil sezonunda tahmin ettiğinizden çok daha fazla harcama yapabilirsiniz. Kredi kartı şirketinizin uygulamasına sahipseniz, ay boyunca bakiyenizi takip edebilir, böylece fatura geldiğinde etiket şoku yaşamazsınız.

Kredi kartı uygulamaları harcamalarımızı kontrol altında tutmamıza gerçekten yardımcı oluyor ve Neptün bu ay bu kadar güçlüyken, nerede durduğunuzu görmek için uygulamaya sık sık bakmanızı öneririm.

Ödeme yapmak için ayın sonuna kadar beklemeniz gerektiğini söyleyen bir yasa yok - ben ay boyunca bakiyeleri ödemeyi seviyorum, böylece bir kerede halletmem gereken büyük bir miktar olmuyor. Herkes finansal yönetime farklı yaklaşır, ancak bu yöntemi beğenirseniz diye size bunu öneriyorum.

Arkadaşlarınız ve aileniz için hediye kartları almaya karar verirseniz, her kartın ön ve arka yüzünün fotokopisini çektiğinizden emin olun ve yanlış yerleştirilmesi durumunda saklamak için fotokopinin üzerine alıcının adını yazın.

Bana güvenin, biri kaybedecek ya da postada kaybolacaktır. Hediye kartlarını veya çekleri normal postane aracılığıyla göndermeyin - UPS veya FedEx gibi bir taşıyıcı kullanın - çünkü Noel zamanında posta hırsızlığı yaygındır.

Kartın fotokopisini çektiğinizde, perakendecinin adı, kart numarası ve barkodun bir resmine ihtiyacınız vardır. Daha sonra fotokopinin üzerine alıcının adını el yazısıyla yazmanız gerekir. Bunu tatillerde kart verdiğiniz her kişi için yapın. Fotokopinin üzerine kişinin adını yazmazsanız, hangi kişinin hangi kartı aldığı konusunda kafanız karışacağı için tüm çalışmalarınız boşa gidecektir.

Perakendeci hediye kartını alıcınıza e-posta ile gönderirse, arkadaşınızı veya akrabanızı arayarak sürprizini öğrenmek için e-postalarını kontrol etmesini isteyin. Bazı insanlar e-postayla gönderilen hediyeleri kaçırır. Merkür gerilemesiyle birlikte, her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için hepimiz fazladan yol kat etmeliyiz.

ÖZET

Tüm ay boyunca sağlığınızı güçlü tutun. Yengeç burcundaki dolunay 26 Aralık'ta (24 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar) on ikinci evinize düşecek ve bu bazen soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklığınızın düşük olacağı anlamına geliyor.

Çok meşgul olacaksınız ve bu noktada elinizden geleni yaptığınızı hissedebilirsiniz. Bu zor bir zamanlama, tam da asıl olay olan tatillere yaklaşırken. Bu ay temponuzu ayarlayın, mükemmel beslendiğinizden ve yeterince dinlendiğinizden emin olun.

Bu dolunayın 26 Aralık'ta sizi etkileyebileceği başka bir yol daha var; büyük bir sürpriz veya sır ortaya çıkabilir. Noel böyle bir şeydir, bu yüzden umalım da işler sizin için böyle yürüsün! Bir yakınınız için bir sürpriziniz olabilir ya da sevdiğiniz bir kişinin sizin için bir sürprizi olabilir.

Bu dolunay 26 Aralık'ta çok güzel açılara sahip olacak. Satürn dolunaya güzel bir üçgen ve Güneş'e sekstil (fırsat açısı) yapacak. Bu yıl Satürn mali sekizinci eviniz olan Balık burcunda olduğu için mali durumunuzla ilgili size ve ailenize çok faydalı olacak bir karar veriyor olabilirsiniz.

27 Aralık'ta -ve 26 Aralık dolunayını da etkileyerek- şanslı Jüpiter yönetici yıldızınız Güneş'e ideal bir açı yapacak. (Bu açıya herkes bayılacak ama siz daha çok seveceksiniz çünkü Güneş tarafından yönetilen tek burç sizsiniz, sevgili Aslan).

Bu açı kariyeriniz ve muhteşem performansınızla ilgili harika haberler getirebilir. Bu açı işinizin ötesine de uzanacak - sizin için önemli olan ve olumlu bir sonuç görmeye çok ihtiyaç duyduğunuz her şeyi yapmak için mükemmel bir gün. Bu günü sizin için çok seviyorum. 4 yıldızlı bir gün.

Bu ay oldukça nadir görülen bir şey daha oluyor. Jüpiter ve Satürn güzel bir anlaşma içinde olacaklar. Şimdi, 19 Haziran 2023'te gerçekleşmiş olan 60 derece aralıklı mükemmel bir sekstil içinde olmayacaklar. Bununla birlikte, Jüpiter ve Satürn yavaş hareket ediyor ve bu ayın sonunda hala bir sekstilin 3 küçük derecesi içinde, yani etki alanı içinde olacaklar.

Net sonuç, kazandığınız parayı -ki büyük olasılıkla her geçen yıl daha fazla kazanacaksınız- alıp nasıl zenginlik yaratacağınıza karar verme şansına sahip olacağınızdır. Satürn'ün Jüpiter'i desteklemesi, yavaş ve istikrarlı yatırımlarla finansal olarak başarılı olabileceğinizi gösteriyor.(Satürn temkinli ve muhafazakar olmakla ilgiliyken, Jüpiter Satürn'le birleştiğinde cömertlik ve büyüme getirir).

Aralık ayının ilk haftasında ya da Ocak ayının ilk üç haftası içinde, 2024 yılı için bir plan yapmak üzere mali danışmanınızla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için mükemmel bir zaman olacaktır.

Romantik açıdan çok tatmin edici bir ay olacak ancak Güneş Oğlak burcuna geçtiğinde (21 Aralık) iş hayatınız yavaş yavaş ısınmaya başlayacak. Aralık ayının son günlerinde dikkatinizi sorunsuz bir şekilde işinize geri çevirmeniz gerekecek.

Ocak ayında, özellikle de Mars'ın 4 Ocak - 12 Şubat tarihleri arasında Oğlak burcuna girmesinden sonra, iş büyük bir odak noktası olacak. Ocak ayı son derece neşeli bir ay olacak ve bundan keyif alacaksınız (bunu işe geri dönecek olmanıza rağmen söylüyorum). Aralık ayı boyunca kendinizi tamamen ve sevinçle sevgiye verin.

Yılın en romantik ayına girmiş bulunuyorsunuz. Mars tüm ay boyunca gerçek aşk evinizde dolaşacak ve yeni ay 12 Aralık'ta Yay burcunda Mars ve Güneş'e katılarak enerji ve fırsatları artıracak. O özel kişiyi bulmayı umuyorsanız, Aralık ayı size 2023'teki en iyi şansınızı verecek ve bu muhtemelen sosyal bir etkinlikte gerçekleşecek.

Şenliklere katılmak için harcamak zorunda kalabileceğiniz para konusunda endişeli olabilirsiniz. Bunu söylüyorum çünkü yeniay finansal sekizinci eviniz olan Balık burcundaki Satürn'e sert bir açı yapacak, ancak bankayı bozmadan bir şeyler yapmanın yolları var.

Bir elbise veya takım kiralayabilir ya da bir etkinliğe gitmeniz gerekiyorsa harika bir seyahat paketi bulabilirsiniz. Elbette, sık uçuş millerinizi de kullanabilirsiniz, iki örnek olarak. Düşünme şapkanızı takın, çünkü bu ışıltılı yıldızları en iyi şekilde kullanmanızı istiyorum.

Eğer zaten birbirinize bağlıysanız, partnerinize özel bir restoranda akşam yemeği ısmarlamanın tam zamanıdır - annenizden çocuklarınıza bakmasını isteyin. Küçük çocuklarınız varsa, ayın ikinci yarısı onları ışıkları ve güzel vitrinleri görmeleri için mağazalara götürmek ve Noel Baba'dan almayı umdukları oyuncakların bir listesini yapmalarına yardımcı olmak için mükemmel olacaktır.

Önümüzdeki haftalarda ve aylarda üzerinde çalışacağınız yeni bir yaratıcı projeye 12 Aralık'taki yeniay yeşil ışık yakabilir. Aslan burcu üst düzey yaratıcılığın burçlarından biridir, dolayısıyla bu harika bir haber olacaktır.

Tutkuyla bağlı olduğunuz bu projenin, kötü zamanlama ya da yeterli zaman veya paraya sahip olmamanız nedeniyle bir kenara bırakmak zorunda kaldığınız bir şey olduğuna ve şimdi yeniden canlanabileceğine dair bazı göstergeler var. Bu özellikle iyi bir haber olacaktır.

Şu ana kadar profesyonel anlamda çok başarılı bir yıl geçirdiniz ve bu başarı 2024'te daha da artacak. Bir kariyer atılımıyla ilgili arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmak isteyeceğiniz büyük haberler için baharı ve özellikle Mayıs ayını izleyin. Fikirlerinizi nüfuzlu kişilere sunmaya devam edin çünkü bir veya iki VIP sizi kanatları altına alacak. 2024'ün ikinci yarısında şu anda ektiğiniz tohumlar uzun meşe ağaçlarına dönüşecek.

Bazı Aslanlar bu ay beşinci evlerindeki güçlü ışıltılı açıları uluslararası bir tatile çıkmak için kullanacak ve bunun için harika bir zaman olacak. Merkür'ün 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar haritanızın aynı bölgesinde gerileyeceğini unutmayın. Uçak biletlerinizi 13 Aralık'tan önce ayırtın, yoksa daha sonra değişebilir.

Gerekli olması durumunda bavullarınızı takip etmek için tüm bavullarınızın içinde Apple AirTag'ler olduğundan emin olun. Posta yavaş olacak ve ekspres kuryeler hava koşullarından dolayı gecikmeler yaşayacaktır, bu nedenle Aralık ayında yapacağınız her şey için ekstra zaman ayırın. Belirli bir tarihte bir şehirde olmanız gerekiyorsa, bir gün önce yola çıkmayın; mümkünse birkaç gün önce gidin.

Dolunay 26 Aralık'ta gerçekleşecek ve sizi mutlu bir şekilde evde ve dinlenme ihtiyacı içinde bulacak. Genellikle çok sosyal olmanıza ve herhangi bir partiye ekstra hayat vermenize rağmen, bu zamana kadar fişi çekmekten ve uykuyu yakalamaktan memnun olacaksınız.

Aslan burcu için ayın en iyi günü olan 27 Aralık'ta, Noel Baba'nın çuvalından bir sürpriz alabilirsiniz - bu, patronunuzdan tüm sezon boyunca ne kadar iyi iş çıkardığınıza dair övgüler içeren bir haber olabilir gibi görünüyor. Bir terfi ya da rekabetçi bir firmadan teklif gelebilir. Kendiniz için çalışıyorsanız, hiç beklemediğiniz bir anda prestijli yeni bir müşteri kazanabilirsiniz. Hazır olun.

Bu ay sizin için biçilmiş kaftan gibi görünen büyüleyici bir ay olacak sevgili Aslan.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.