Susan Miller 2023 Aralık Balık Burcu Astroloji Yorumu: Kariyer ve Romantizmde Büyüleyici Başarılar!

Susan Miller'ın kaleminden 2023 Aralık'ın astrolojik rehberi: kariyerde yükseliş, aşkta sürprizler ve yaratıcılıkta ilham. Neptün ve Jüpiter'in etkileri, dolunayın romantik getirileri ve Mars'ın kariyerdeki rolü ile yılsonu büyüsüne hazır olun.

Aralık 2023, Balık burcunun yıldızlarının parladığı, kariyer ve aşkta yeni ufukların açıldığı, yaratıcılığın ve şansın el ele gittiği bir ay olarak karşımıza çıkıyor; bu ay, hayatınızda yeni başarılar ve romantik sürprizlerle dolu olacak.

Aralık 2023, Balık burçları için parlak ve umut verici bir ay olarak beliriyor. Bu dönemde, kariyerinizde önemli adımlar atarken, romantizm ve yaratıcılık alanlarında da kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz. Neptün'ün doğrudan hareketi ve Jüpiter'in gerilemesinin sona ermesi, hayatınızdaki dengenin ve çeşitliliğin artmasına katkı sağlayacak.

Küçük aksaklıklara rağmen, Aralık ayının genel atmosferi destekleyici ve memnuniyet verici olacak. İlerlemenin belki de yeterince hızlı olmadığını düşünüyorsanız, bu iki gezegenin önümüzdeki aylarda getireceği değişikliklere hazır olun.

Kariyerinizde, aşk hayatınızda ve yaratıcılık alanlarınızda, 2024'e girerken sizi bekleyen fırsatlar ve başarılar için ne harika bir yol! Bu yazı, Balık burçlarını bekleyen bu heyecan verici döneme dair detaylı bilgiler sunuyor.

Susan Miller’dan Aralık Ayı Balık Burcu Yorumu

Ev ve aile, kariyer, romantizm ve yaratıcılık gibi sizin için ışıldayan birçok alanın iç açıcı bir ilerleme gösterebileceği harika bir aya giriyorsunuz. Hayatınız nadir görülen bir denge ve çeşitliliğe sahip olacak ve önceki aylarda olmadığı şekilde size enerji verebilir.

Küçük aksaklıklar ve karışıklıklar olacak mı? Elbette, her ay bunlardan bazılarına sahiptir, ancak Aralık ayının genel, toplam hissi memnuniyet verici ve destekleyici olacaktır.

Bir başka iyi haber de iki yöneticinizin Aralık ayında haber yapıyor olması. Modern yöneticiniz Neptün, yaratıcılık, şefkat ve koşulsuz sevginin tüm spektrumunu yöneten gezegen, ilk olarak direkt geçiş yapacak - Neptün 30 Haziran'dan beri geriliyordu ve 6 Aralık'ta direkt geçiş yapacak.

Ayrıca kadim yöneticiniz (Neptün keşfedilmeden önce Balık burcuna atanmıştı), iyi şans ve mutluluk gezegeni Jüpiter'e de sahipsiniz. Jüpiter 4 Eylül'den bu yana geriliyor ve 30 Aralık'ta düzelecek. Her ikisi de yavaş hareket eden gezegenlerdir, bu nedenle dış gezegenlerin dört ila beş ay boyunca faz dışı kalması olağandışı değildir.

Eğer ilerleme kaydediyor ancak bunun yeterince hızlı olmadığını ya da çabalarınıza rağmen ilerlemenin yeterince etkileyici olmadığını düşünüyorsanız, bu iki gezegenin önümüzdeki aylarda size getireceği değişikliklere bayılacaksınız. 2024'e girmek için ne harika bir yol! Neptün 2 Temmuz'a kadar, Jüpiter ise 9 Ekim'e kadar güçlü ve direkt yörüngelerinde kalacaklar.

Dahası, Jüpiter ve Neptün birbiriyle uyum içinde olduğunda gerçekten başarılı olma eğilimindesiniz. Bu her zaman böyle olmayabilir - bitkiler her zaman hareket halindedir - ancak önümüzdeki yıl, 23 Mayıs 2024'te Boğa burcundaki Jüpiter ve Balık burcundaki Neptün ilahi, tam bir senkronizasyon içinde olacaklar.

Yine de tam bir açıya ihtiyacınız olmayacak - 2024'ün ilk beş ayının tamamında Jüpiter ve Neptün yakın destekleyici iletişimde olacak ve bu sizin için yıldız gibi bir dönem olacak.

Temmuz 2024'e kadar her iki gezegen de doğrudan hareket edecek, bu nedenle önümüzdeki aylar yeni başlangıçlar için oldukça elverişli olacak.

Satürn şimdi 7 Mart 2023'te yerleştiği Balık burcunda. Şubat ayında doğan Balıklar Satürn'ün cesaret ve kararlılık testlerini şu anda en doğrudan şekilde hissediyorlar, ancak bu erken doğan Balıklar aynı zamanda şu anda yeni alanlarda en büyük adımları atanlar.

Mars 24 Kasım'dan itibaren sizin için daha büyük bir kariyer rolü için zemin hazırlamaya başladı ve şimdi 12 Aralık'ta Yay burcundaki yeni ay kariyer beklentilerinizi daha da aydınlatacak.

Mart 2024'ten itibaren, 1 Mart - 9 Mart doğumlu Balıklar Satürn'ün direkt ışınlarını hissetmeye başlayacak ve muhtemelen büyük, yeni bir yetişkin sorumluluğu üstlenecekler. 10-20 Mart doğumlu Balıklar en çok 2025 yılında etkilenecek. Satürn'den asla korkmayın; o size içsel gücünüzün derinliğini gösterecek ve hayatta sandığınızdan çok daha fazlasını yapabileceğinizi kanıtlayacaktır.

Şimdi de 27 Kasım'da İkizler burcunda gerçekleşen dolunaydan bahsedelim. Aralık ayına girerken hâlâ ailenizi ya da fiziksel evinizi düşünüyor olabilirsiniz. Kasım ayında İkizler burcunda gerçekleşen dolunay sizi yaklaşan tatil için evinizi dekore ederken ve aile üyeleriniz için hediyeler alırken bulmuş olabilir.

Eğer bu dolunaydan çok etkilendiyseniz, yakın zamanda taşınmış ya da bir tadilatın bittiğini görmüş olabilirsiniz. Aralık tatilinden hemen önce cilalı bir görünüm elde etmek için tamirciler gelip bir şeyleri tamir etmiş olabilir.

Aynı zamanda, kariyeriniz çok daha aktif hale geliyor ve hem sizin hem de sizi ve kariyerinizde ne kadar iyi olduğunuzu düşünen başkalarının dikkatini çekiyor. Enerji gezegeni Mars, 24 Kasım'da 4 Ocak'a kadar kalmak üzere onuncu prestijli kariyer ilerleme evinize girdi. Aralık ayı ve bayram tatilleri çoğu insan için "tatil" anlamına gelebilir, ancak sizin için değil; bu dönem kariyer gelişimi için yılın en önemli dönemidir.

Satürn 27 Kasım'daki dolunayda Güneş ve dolunay arasındaki orta noktadaydı ve aile ve ev konularınıza ve aynı zamanda kariyerinize baskı getiriyordu. İki yönde de çekildiğinizi hissetmiş olabilirsiniz, talepler her iki yerde de gerçekleşiyor olabilir. Bir dolunay gerginlikleri yüzeye çıkarabilir, ancak daha sonra ay yavaş yavaş söner ve söndükçe meseleler çözülür.

Bu ay manşetlerdeki en büyük haber kariyeriniz ve sansasyonel. Evde her ne oluyorsa sakinleşmiş görünüyor ve odağınızı tamamen profesyonel konumunuzu ilerletmeye çevirebilirsiniz. Mars 24 Kasım'dan itibaren sizin için daha büyük bir kariyer rolü için zemin hazırlamaya başladı ve şimdi 12 Aralık'ta 21 derece Yay burcundaki yeni ay kariyer beklentilerinizi daha da aydınlatacak.

Bunları aramanız gerekecek, ancak bu yeni ay geldikten sonra hızla ilerlemek için seçenekler bulabilmelisiniz. Gezegenlerin çoğu burcunuzun doğu tarafında olduğundan, fırsatları bulmanıza yardımcı olacak bir aracıya (bir temsilci veya reklamcı gibi) ihtiyacınız olmayacak; bunu kendi başınıza oldukça iyi yapabilirsiniz.

Bu yeni ayın en iyi yanı, bir arkadaşınızın size bir ipucu verecek veya atılımınıza yardımcı olmak için sizin adınıza konuşacak gibi görünmesidir. Bunu söylüyorum çünkü hediye ve şans veren Jüpiter, Merkür'e doğrudan ve olumlu bir şekilde ulaşıyor olacak.

Jüpiter iletişim evinizde bulunuyor, bu nedenle bir kitap yazmayı, düzenli bir köşe yazarı olmayı, bir podcast dizisi başlatmayı veya bir senaryo sunmayı umuyor olabilirsiniz.

Bu yeni ayla ilgili sorun, Neptün'ün Güneş'e ve onuncu onur, ödül ve başarı evinizdeki yeni aya sert açı yapacak olması, bu nedenle pratik ve belki de biraz şüpheci kalmanız gerekecek. (Şüpheci olmak size göre değil - insanları olduğu gibi kabul etmeyi seviyorsunuz.

Ama bu sefer tüm gerçekleri öğrenene kadar bekleyin). Teklif olduğundan daha iyi görünebilir - oldukça cazip - ama gerçekte o kadar da değil. Teklifi kontrol etmek ve durum tespiti yapmak için elinizden geleni yapmanız gerekecektir.

Bir başka olası sorun daha var: Merkür 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar Yay burcunda (yüksek kariyer evinizi yönetiyor) geri gidecek (Oğlak burcunda başlıyor ama hızla Yay burcuna kayıyor). Bu sadece hiçbir şeyin tam olarak göründüğü gibi olmayacağı duman ve aynalar atmosferine katkıda bulunacaktır.

Önemli kararlar almak ya da taahhütlerde bulunmak için uygun bir ay değil. Kontratları Ocak ayında imzalamanız en iyisi olacaktır ki bu ay oldukça güçlü bir ay olacaktır. Aralık ayını reklam yapmak ve kendinizi tanıtmak, sosyal medya kampanyanıza devam etmek ve canlı performanslar sergilemek için kullanabilirsiniz, ancak geleceğe yönelik herhangi bir konuda -kariyer veya kişisel- en büyük hamlelerinizi Ocak ayında yapın.

Geçtiğimiz 19 Haziran'da Boğa burcundaki Jüpiter ve Balık burcundaki Satürn nadir görülen, hassas bir senkronizasyon içindeydi ("sekstil" oluşturarak). Bu, gelecek için finansal büyümeyi teşvik eden harika bir açıdır. Yine, iletişim kurma ve bilgiyi net bir şekilde paylaşma yeteneğiniz bir değer olacaktır.

Jüpiter ve Satürn çok yavaş hareket ediyorlar, bu yüzden hala sekstilin üç derecesi içindeler ve yeni bir şeye başlamanız için fırsat yaratmaya devam ediyorlar. Satürn, uzun ömürlü olabilecek istikrarlı bir temel oluşturmanızı sağlayacaktır.

Jüpiter ve Satürn 2024 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında mükemmel bir sekstile daha da yaklaşacak. Bu sonsuza kadar sürmeyecek, bu yüzden Yeni Yıl'da bu ışıltılı mücevherleri mümkün olan en kısa sürede kullanın.

Çok mutlu bir Noel geçirmek üzeresiniz. Yengeç burcundaki 5 derecelik dolunay 26 Aralık'ta gerçekleşecek ve dolunayı dolunaydan iki gün önce (24 ve 25 Aralık) ve sonraki beş gün boyunca (31 Aralık'a kadar) hissedeceksiniz. Noel'i kutlamıyor olsanız bile, o gün izinli olabilirsiniz. Ne olursa olsun, bu yıl 25 Aralık rekorlar kitabına girecek.

Balıklar için kutsal olan Yengeç burcundaki dolunay oldukça sıcak, sevgi dolu ve muhtemelen son derece romantik bir bölüm getirecek. Çocuklarla eğlence de kesinlikle olası. Günlük kaygılarınızı yere bıraktığınız eski bir kışlık palto gibi bırakın.

Bu dolunayın 26 Aralık'taki en iyi yanı, Jüpiter'in Güneş'le mükemmel bir üçlemeye çok yakın olacak olması. Eğer biriyle çıkıyorsanız veya birlikteyseniz, partneriniz sizi etkileyecek ve memnun edecek planlarla sizi şaşırtabilir.

ÖZET

Arkadaşlar haftanın keyfinin büyük bir bölümünü oluşturacak ve eğer seyahat edecekseniz, gideceğiniz yerde yaşayacağınız deneyimlere bayılacaksınız. Satürn Güneş'i (sekstil) ve Dolunay'ı (trine) en sihirli şekilde destekleyeceğinden, bu hafta boyunca attığınız adımların gelecek için bir ağırlığı ve kalıcılığı olacaktır.

27 Aralık'ta büyük şans gezegeni Jüpiter, Güneş'i TAM bir üçgenle işaret edecek ve ayın en iyi günlerinden biri olacak. (Tamam, burada kılı kırk yarıyorum ama 27 Aralık'ın öne çıkan bir gün olduğunu göreceksiniz). Bu büyüleyici günde bir ya da iki arkadaşınızla birlikte olduğunuzdan emin olun. Arkadaşlarınız kalbinize dokunacak.

Yılbaşı gecesi için partnerinizin öncülük etmesine izin verin. Evde kalıp birbirinizle kaliteli zaman geçirmek isteyebilirsiniz ya da partnerinizin kaçırılmayacak kadar güzel, unutulmaz bir fikri olabilir.

Transit Ay karşıt burcunuz Başak'ta olacağından, tüm planlamayı sizin yapmanız gerekmez. Bazen arkanıza yaslanıp sevgilinizin neler bulabileceğini görmek eğlencelidir. Ne yapmayı planlarsanız planlayın, yılın büyülü bir haftada biteceğine söz veriyorum.

Kariyeriniz için yılın en önemli ayına hoş geldiniz. Geçen ay, aksiyon Mars'ı onuncu onur, ödül, başarı ve şöhret evinize girerek topu yuvarlamaya başladı. Mars 24 Kasım'da girdiği kariyer evinizde 4 Ocak'a kadar kalacak.

Mars son iki yıldır haritanızın bu bölümünü ilk kez ziyaret ediyor. İşleri başka bir seviyeye çıkarmak için, 12 Aralık yeni ayı profesyonel hayatınıza ek bir destek verecek ve önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca bunu yapmaya devam edecek.

Kariyerinizde önemli bir şeyler mayalanıyor gibi görünüyor. Satürn artık Balık burcunda, bu da hayatınızın çeşitli alanlarında daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunuzun kesin bir işareti. Bu yeniayda küçük bir aksaklık var - yöneticiniz Neptün yeniaya sert bir açı yapacak, bu nedenle size yeni bir fırsattan bahsedildiğinde, neleri içerdiğini yanlış anlayabilirsiniz.

İşin ve sizden beklenenlerin yazılı bir açıklamasını istemeniz gerekecek ve sizden bir sözleşme imzalamanız istenirse, acele etmeyin, bir avukata gösterin ve Ocak ayında imzalamayı planlayın.

Büyük kararları ertelemenizi istiyorum çünkü Merkür 13 Aralık'ta gerilemeye başlayacak ve 1 Ocak'a kadar bu şekilde kalacak, ancak Merkür gerilemesinin getirdiği iletişimsizliği Merkür'ün faz dışına çıkmasından en az bir hafta önce hissetmeye başlayacaksınız.

Gözler üzerinizde olacak gibi görünüyor ve eğer serbest meslek sahibiyseniz, 2023 yılı boyunca yaptığınız iyi işleri kutlamak için en az bir muhabirle görüşeceksiniz gibi görünüyor. Serbest meslek sahibi Balıklar etkileyici yeni bir müşteri de kazanabilir ve bu iş sizin önemli hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilir.

Bu ay sadece profesyonel ilgi alanlarınızla ilgili olmayacak. Aşk ve romantizm için en tatlı günlerden biri, Venüs'ün 25 Aralık Noel Günü yöneticiniz Neptün'le üçgen oluşturması olacak. Yakınlarınızdan biri kalbinize dokunacak bir jest yapabilir. Buna ek olarak, 26 Aralık'ta Yengeç burcunda ideal bir dolunay meydana gelecek ve gerçek ve kalıcı aşk evinizi ışıl ışıl aydınlatacak.

Romantizm havada uçuşacak ve ayrıca çocuklarla çok eğlenme şansınız olacak. Yakın zamanda büyük bir projeyi bitirmiş olabileceğinizden, kendi yaratıcılığınız da sergilenebilir. Bu tatil dönemi uzun süre hatırlayacağınız bir dönem olacak gibi görünüyor. Balık burcundaki Satürn bu dolunayı destekleyecek ve 26 Aralık'ta veya yakın bir tarihte alacağınız kararların çok uzun bir süre, muhtemelen sonsuza kadar süreceğini gösterecek.

Ayın en güzel günlerinden biri bir gün sonra, 27 Aralık'ta gerçekleşecek ve bir arkadaşınızı görmek için hızlı bir seyahat gündeme gelebilir ya da sizi heyecanlandıracak bir mesaj mesai, e-posta veya telefon yoluyla gelebilir.

Yılbaşı gecesi transit Ay karşıt burcunuz Başak'ta olacak, bu nedenle ikinizin ne yapacağını partnerinizin seçmesine izin verin. Bazen arkanıza yaslanıp ikinizin de yapabileceği tüm olasılıkları düşünmek zorunda kalmamak gerçekten güzeldir. Bu yıl, bırakın birileri sizinle ilgilensin. Mutlu tatiller!

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.