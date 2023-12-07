Susan Miller 2023 Aralık Başak Burcu Astroloji Yorumu: Kariyerde Parlak Bir Ay, Ev ve Aileye Odaklanma Vakti!

Susan Miller'ın kaleminden 2023 Aralık'ın astrolojik rehberi: Kariyerdeki başarıları ve tatil coşkusunu bir araya getiriyor. Kariyerinizde parlayan bir dönemin habercisi olan bu ay, aynı zamanda aile ve arkadaşlarla keyifli anlar sunuyor.

Aralık 2023'te Başak burcu için yıldızlar parlarken, kariyerde büyük bir atılım yapma ve evinizde sıcak anlar yaşama fırsatınız var.

Susan Miller'ın aylık burç yorumlarına dayanan bu özel analizde, iş hayatınızdaki başarıları, evinizdeki huzuru ve aşkı nasıl dengeleyeceğinizi keşfedeceksiniz. Özellikle 7 Aralık'ta gelen Jüpiter'in olumlu etkisi, muhteşem bir dönemin habercisi olabilir.

Aralık ayını heyecan ve umut dolu bir şekilde karşılayın, çünkü gelecekte sizi bekleyen harika fırsatlar var!

Susan Miller’dan Aralık Ayı Başak Burcu Yorumu

Aralık ayına moralli ve iyi bir nedenle giriyor gibi görünüyorsunuz. Aralık ayında sizi destekleyen pek çok gezegen var. Geçen ayın sonlarında, 27 Kasım'da İkizler burcunda 5 derecede bir dolunay meydana geldi ve haritanızın en yüksek noktasında, kariyer onurlarını, ödülleri ve başarıları yöneten onuncu evinizde parladı. Bu dolunay mesleki itibarınıza büyük bir destek vermeye hazırdı.

Size yeni bir iş veya terfi teklif edilmiş ya da iyi yaptığınız bir iş için harika bir tanıtım almış olabilirsiniz. Plüton bu dolunayla güçlü bir uyum içindeydi, bu nedenle serbest meslek sahibiyseniz veya satış alanında çalışıyorsanız ve yeni bir görev üstlendiyseniz, bu güçlü bir konumu temsil ediyordu.

Bu iş ya da projenin yaratıcılığınızı ve şık, sofistike zevkinizi ortaya çıkarması da muhtemeldir, çünkü Plüton hala beşinci evinizde, hayal gücünü ve sanatsal kendini ifade etmeyi yönetiyor.

Ortaya çıkan fırsatta arkadaşlarınızdan biri rol oynamış olabilir, çünkü Kasım sonundaki dolunay on birinci evinizdeki arkadaşlıklar ve sosyal gruplarla bağlantılıydı. Eğer bir arkadaşınız değilse, alternatif olarak profesyonel bir kulüp size yardımcı olmuş olabilir. Örneğin, kulübünüz ilerlemenize yardımcı olmak için birlikte çalışabileceğiniz doğru uzmanla tanışmanızı sağlayan bir programa sahip olabilir.

Sektörünüzde daha yüksek bir profile sahip olmak -daha fazla güç, para ve nüfuz- daha fazla sorumluluk getirir. Elbette, Satürn Kasım ayında Güneş ve Dolunay'a sert bir kare oluşturuyordu, bu da herhangi bir yeni görevin tüm konsantrasyon gücünüzü alacağını gösteriyor.

Bir Başak olarak hiçbir zaman çalışmaktan kaçmadınız, onu kucakladınız. Üretken olmak sizin için her zaman önemlidir. Eğer yeni bir şey üstlendiyseniz, bunun doğru olduğunu zaten biliyorsunuz.

Kariyerinizde iyi bir deneyim yaşamıyorsanız, yanlış işte veya yanlış şirkette çalışıyor olabilirsiniz ve başka bir yerdeki seçeneklerinize bakmanız gerekir. İkizler burcu onuncu mesleki itibar evinizi yönetir ve Jüpiter haritanızın tam da bu alanına doğru ilerliyor. Jüpiter 25 Mayıs 2024'te hayatınızdaki en iyi kariyer fırsatlarının başlangıcına işaret edecek (yükseleniniz Başak ise bu da geçerlidir).

Ocak ayında sizin için doğru pozisyonu aramaya başlayın; iyi işlerin yakalanması haftalar ve aylar alır. Ocak ayı başlamak için harika bir ay olacak çünkü Güneş ve yeniay Oğlak burcunda -sizinki gibi bir toprak burcunda- olacak ve bu da çabalarınızla çok uyumlu ve destekleyici olacak.

Yeni pozisyonunuzu 6 Haziran 2024'teki muhteşem yeni aydan sonra almayı hedefleyin. Satürn bu yeniayda yine dayanıklılığınızı, konsantrasyonunuzu ve bağlılığınızı test edecek, ancak kendinizi uygularsanız o zamana kadar oldukça etkili bir yerde olabilirsiniz.

Kariyerinizde iyi bir deneyim yaşamıyorsanız, yanlış işte veya yanlış şirkette çalışıyor olabilirsiniz ve başka bir yerdeki seçeneklerinize bakmanız gerekir. İkizler burcu onuncu mesleki itibar evinizi yönetiyor ve Jüpiter haritanızın tam da bu alanına doğru ilerliyor. Jüpiter 25 Mayıs 2024'te hayatınızdaki en iyi kariyer fırsatlarının başlangıcına işaret edecek (yükseleniniz Başak ise bu da geçerlidir).

Ocak ayında sizin için doğru pozisyonu aramaya başlayın; iyi işlerin yakalanması haftalar ve aylar alır. Ocak ayı başlamak için harika bir ay olacak çünkü Güneş ve yeniay Oğlak burcunda -sizinki gibi bir toprak burcunda- olacak ve bu da çabalarınızla çok uyumlu ve destekleyici olacak.

Yeni pozisyonunuzu 6 Haziran 2024'teki muhteşem yeni aydan sonra almayı hedefleyin. Satürn o yeniayda yine dayanıklılığınızı, konsantrasyonunuzu ve bağlılığınızı test edecek, ancak kendinizi uygularsanız o zamana kadar oldukça etkili bir yerde olabilirsiniz.

Takviminizde 7 Aralık'ı muhteşem olarak daire içine almanızı istiyorum. O gün, iyi şans getiren Jüpiter Oğlak burcundaki yöneticiniz Merkür'e altın bir ışın gönderecek. Bu sıcak ve harika bir güne dönüşebilir, ayın favorilerinden biri olabilir.

Ayın sonu sizin en mutlu zamanınız olacak, çünkü 26 Aralık'ta Yengeç burcunda 5 derecelik bir dolunay, umut ve dileklerden oluşan neşeli on birinci evinizde parlayacak.

Yakında dikkatinizi evinize çevireceksiniz. Mars 24 Kasım'da ev sektörünüze girdi ve 4 Ocak'a kadar orada kalacak. Mars oradayken genellikle evdeki gürültü seviyesini artırır, bu nedenle evinizde son dakika onarımları yapıyor, misafirlerinizi kalmaya davet ediyor veya şenlikli bir tatil partisi veriyor olabilirsiniz.

Yay burcunda 12 Aralık'ta 21 derecede gerçekleşecek yeniay, önümüzdeki günlerde ve haftalarda ev ve aile hayatınıza daha fazla vurgu yapacak. Jüpiter bu yeniayda liderliği ele alacak ve ne mutlu ki Yay burcundaki Merkür'le çok dostane ve onaylayıcı bir şekilde temas halinde olacak. Merkür sizin gerçek aşk evinizde olduğundan, bu yeniay hoş bir romantik titreşim yaratabilir.

Ancak, bu yeniayda bir aksaklık var ve bu aksaklık Neptün'den geliyor. Neptün tüm su kütlelerini yönetir ve aynı zamanda sis, kar ve suyla ilgili tüm konuları da yönetir (kirli içme suyu, su tesisatı veya küfle ilgili sorunlar, çatıda kar ve benzeri). Neptün pek dost canlısı olmayacak, bu yüzden ayın ikinci yarısında küçük bir sel felaketi yaşayabileceğinizden endişe ediyorum.

Bazen dikkatli olabilir ve su hasarını önleyebiliriz, ancak bazen neyin geleceğini tahmin edemeyiz. Örneğin, duvarlarınızın içinde bir boru bozuluyorsa, muhtemelen sel gelene kadar bunu bilemezsiniz. Aynı durum, çamaşır makinesi gibi parçaları aşınan bir cihazınız varsa da geçerlidir. Bu olasılığı gündeme getirmek zorunda kaldığım için üzgünüm ve umarım yanılıyorumdur.

Neptün'ün Güneş'e ve Yeniay'a zor açı yapmasının başka bir yolu daha var. Neptün evlilik ya da ciddi ortaklık evinizde bulunur; eşinizi, istikrarlı, ciddi sevgilinizi ya da yakın bir işbirlikçinizi veya iş bağlantınızı yönetir.

Neptün gerçekleri bulanıklaştırabilir ya da belirsizleştirebilir ve birisi sakladığı bir şeyi bilmenizi istemediğinde durum böyledir. Ya da Neptün kötü bir niyet olmadığı halde bir yanlış anlamaya neden olabilir. Net bir iletişim kurmayı hedefleyin ve eğer birinin size tüm gerçeği söylemediğini düşünüyorsanız, nazikçe araştırın.

Karmaşık iletişim olasılığını artıran bir diğer etken de 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar sürecek Merkür gerilemesi olacak. Yaklaşmakta olan bu gerileme hakkında geçen ay yazmıştım ve umarım tatil alışverişinize başlamışsınızdır. FedEx ve UPS gibi hızlı kuryeler hava koşullarından kaynaklanan gecikmelerle boğuşacak, bu nedenle hayal kırıklıklarından kaçınmak için erken gönderi yapın.

Gerileme sırasında elektronik eşya almamalısınız ve hediyenizi alacak kişiye güvenli bir hediye kartı vermenizi öneririm, böylece hediye ettiğiniz kişi en sevdiği ürünleri kendisi seçebilir. Kartın ön ve arka yüzünün fotokopisini çekmeyi ve kaybolması halinde kartın numarasını ve barkodunu eklemeyi unutmayın ve tabii ki kartları karıştırmamak için her fotokopinin üzerine alıcının adını el yazısıyla yazın.

Bir hediye kartını postada veya ulaştıktan sonra kaybetmek çok kolaydır, bu nedenle bu onları güvende tutacaktır. Normal postane postasıyla hediye kartı göndermeyin, çünkü Noel zamanında posta hırsızlığı tüm zamanların en yüksek seviyesindedir. Bana inanmıyor musunuz? Google'a "posta hırsızlığı" yazın. Merkür gerilerken, çok dikkatli olamazsınız.

Ayın sonu en mutlu zamanınız olacak, çünkü 26 Aralık'ta Yengeç burcunda 5 derecelik bir dolunay, umut ve dileklerden oluşan neşeli on birinci evinizde parlayacak. Bu evde, uzun zamandır kalbinizde tuttuğunuz bir dileğin gerçekleşmek üzere olduğu haberini alabilirsiniz ve bu hayatınızın hemen hemen her bölümünü kapsayabilir.

Dolunayın burcu Yengeç olacak ve bu burç Başak Güneşinizle güzel bir uyum sağlayacak. Yengeç burcu aileyi yönetir ve muhtemelen kendinizi aile sevgisinin sıcaklığında rahat ve kozalanmış hissedeceksiniz.

Noel Günü, 25 Aralık'ta bu neşeli dolunayı kesinlikle hissedeceksiniz, çünkü tüm dolunaylar, dolunay gelmeden iki gün öncesinden beş gün sonrasına (24 Aralık - 31 Aralık) kadar uzanan bir etki çemberi yaratır.

Bu 26 Aralık dolunayı özellikle güzel olacak çünkü hediye ve şans veren Jüpiter, Oğlak burcundaki Güneş'e doğrudan bir titreşim gönderecek ve bu titreşim sizin beşinci gerçek aşk evinize yerleşecek; ciddi bir şekilde birlikte olduğunuz sabit eşiniz ya da sevgiliniz size karşı oldukça özenli davranacaktır. Aynı ev çocukları da yönetir ve onlar da bu günde eğlencenizin bir parçası olacaktır.

Mars hala ev sektörünüzde olacak ve Güneş Oğlak burcuna geçmiş olsa da, hala ev ve aile odaklı çok fazla enerji var. Görünüşe göre aileniz ve arkadaşlarınız için şenliklere ev sahipliği yapmaya gönüllü olacaksınız.

27 Aralık Boğa burcundaki Jüpiter'den gelen ışınları Boğa burcundaki Güneş'e daha da sıkı, tam bir açı ile getiriyor, romantizm ve uzak seyahat evinizi birbirine bağlayan görkemli bir titreşim. Tatilden sonra küçük bir tatile ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız (birçok insanın yaptığı gibi), Yeni Yılı yurtdışında karşılamak için bu gün uzaklara uçabilirsiniz. Dolunay heyecan katacak kadar yakın olacak.

Birçok okuyucunun kutlamayı sevdiği bir gün olan yılbaşı gecesinden bahsetmişken, bu yıl transit Ay Başak burcunda olacak, bu yüzden her şeyi tam istediğiniz gibi elde etmeniz muhtemel.

Bu büyüleyici akşamda, üç gök cismi gece gökyüzünde altın bir üçgen oluşturmak için birlikte çalışacak: Birinci noktada Başak burcundaki transit Ay, ikinci noktada Jüpiter uzak seyahat sektörünüzde (dokuzuncu ev) ve üçüncü noktada Oğlak burcundaki Güneş beşinci gerçek aşk evinizde olacak.

Ne kadar mükemmel değil mi? Her doğum günündeki her Başak'ın, işlerin ne kadar iyi gittiği konusunda neşelenmek için bir nedeni olacak. Artı ya da eksi beş gün sonra 28 Ağustos'ta doğan (ya da yükselen burcu 6 derece artı ya da eksi beş derece Başak olan) Başaklar çifte mutluluk yaşayacak.

Ocak ayının ilk üç haftası arkadaşlarınıza ve romantizme olan hevesinizi devam ettirecek; bu sizin için müthiş bir ay. Dört gözle bekleyeceğiniz çok şey var!

ÖZET

Görünüşe göre 27 Kasım'daki dolunaydan sonraki günlerde heyecan verici kariyer haberleri almışsınız. Aslında o dolunay İkizler burcundaydı, yani iki teklif almış ya da iki yeni müşteri kazanmış olabilirsiniz. Bu sizin için çok önemli bir dolunaydı - eğer işinizi ciddiye alıyorsanız, bu büyük bir ödül anıydı.

Geçen ayın sonlarında, 27 Kasım civarında kutlama amaçlı bir dolunay yaşamadıysanız, bu yanlış işte olduğunuz veya yanlış patron ya da şirket için çalıştığınız anlamına gelebilir. Yönetim verdiğiniz her şeyi takdir etmeyebilir, bu nedenle 6 Haziran 2024'teki yeni aydan sonra bir pozisyon elde etmek amacıyla Ocak ayında yeni bir pozisyon aramaya başlayın.

Bu yeniay kariyeriniz için şeker gibi tatlı olacak ve büyük bir atılım getirmesi muhtemel. Ocak ayında başlayın, çünkü çoğu şirket bir adayı seçmeden önce çok sayıda mülakat yaptığı için en iyi işlerin alınması uzun zaman alır. Mayıs sonunda Jüpiter İkizler burcuna ve onuncu prestijli mesleki başarı evinize geçtiğinde, 12 ay boyunca orada kalacak ve son on yılın en iyi kariyer yılına gireceksiniz.

Aralık ayında kalbinizin attığı yer evinizdir. Ayın başlarında, tatil için ailenizi ve arkadaşlarınızı ağırlama planlarıyla evinizi süslemeye başlayacaksınız. Mars dördüncü ev sektörünüzde ve genellikle gürültü ve aktivite getirir, bu nedenle bir parti verebilir veya misafir odanızda ailenizi ağırlayabilirsiniz.

Yeniay 12 Aralık'ta evinize ve ailenize daha da fazla odaklanmanızı sağlayacak. Herkesin uzun süre hatırlayacağı güzel, geleneksel bir tatil dokumaya dahil olmaktan memnun görünüyorsunuz. Ailenizde çocuklar varsa, bunu büyülü kılmak için ekstra çaba sarf edeceksiniz. Neptün huysuz olacak, bu yüzden suyla ilgili sorunlara (seller, bozuk içme suyu, küf ve benzeri) karşı dikkatli olun.

Yönetici gezegeniniz Merkür 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar gerileyecek. Bu, mağazalardaki boş raflardan kaçınmak için tatil hediyeleri için ayın başlarında alışveriş yapmanız gerektiği anlamına geliyor. Hava koşullarında da gecikmeler olabilir, bu nedenle paketlerin alıcınıza ulaşması daha uzun sürebilir - buna göre plan yapın.

Birçok insan sevdiklerine tatil hediyesi olarak elektronik eşya almayı planlıyor ancak hediyenizi geçen ay almadıysanız (ya da Aralık ayının ilk haftasında alacaksanız), sevdiğiniz kişinin en sevdiği modeli seçebilmesi için bir hediye kartı vermeniz daha iyi olacaktır.

Merkür resmi olarak 13 Aralık'ta gerilerken, gerçekte yavaşlamayı iki hafta kadar önceden hissedeceksiniz. Merkür gerilemesinin tek iyi yanı, uzun zamandır görmediğiniz eski bir arkadaşınızla veya sevdiğiniz bir akrabanızla yeniden bağlantı kurmak için mükemmel bir ay olacak olmasıdır.

Bu ay bir sözleşme imzalamanız ya da önemli bir konuşma veya müşteri sunumu yapmanız gerekiyorsa, bunu Jüpiter'in yöneticiniz Merkür'e parıltılı ışınlar göndereceği 7 Aralık'ta yapın.

Ayın sonu olumlu anlamda görkemli olacak.

Umutlar ve dilekler evinizde 26 Aralık'ta Yengeç burcunda gerçekleşecek dolunay tatil günlerine denk gelecek. Bir dolunay her zaman gelmeden iki gün önce (24 Aralık) ve beş gün sonrasına kadar (31 Aralık) hissedilir. Bu, bu yıl sizin için çarpıcı bir tatil dönemini neredeyse garanti ediyor.

Ayrıca, gerçek aşk eviniz Oğlak burcundaki Güneş'in mutluluk gezegeni Jüpiter'i muhteşem bir şekilde işaret edeceği 27 Aralık'ı daire içine alın. Bu, tatil sonrası bir seyahate çıkmak için muhteşem bir zaman olacaktır ve aslında, Noel Baba'nın şöminenin yanında asılı duran çoraplarından birinde bir uçak bileti bulabilirsiniz.

28 Aralık'ta Venüs, Plüton'la tatlı bir sekstil açı yapacak. Partnerinizin sizi gerçekten sevdiğinden emin olmak istiyorsanız, bugün sevdiğiniz kişiyle felsefi bir konuşma yapabilirsiniz ve sonrasında endişelenecek bir şey olmadığını fark edeceksiniz; sevgilinizin veya eşinizin size olan sevgisi masmavi denizler kadar derin.

Yeni yılı arkadaşlarınızla birlikte karşılamaya ya da uzak ve romantik bir tatile çıkmaya hazırlanıyorsunuz gibi görünüyor. Bu iyi bir fikir - bu şekilde tatil için yapmanız gereken her şeyin koşuşturmasından nazikçe kurtulabilirsiniz.

Başak burcundaki transit Ay, dokuzuncu uluslararası seyahat evinizdeki iyi şans getiren Jüpiter ve en romantik sektörünüzdeki (beşinci ev) Oğlak burcundaki Güneş tarafından desteklendiğinden, Yılbaşı gecesi sizin için biçilmiş kaftan gibi görünüyor.

Bu olabildiğince iyi! Altın konfeti yağmuruna tutulacaksınız, bu nedenle bu güzel akşam için bir şeyler planlamaya değer, sadece özel bir restoranda güzel bir akşam yemeği yemek için bile olsa.

Yılbaşı gecesi bittikten sonra herhangi bir hayal kırıklığı hissetmeyeceksiniz-Ocak ayı parlak ve ışıltılı yönlerini sürdürüyor, öyle ki daha sonra Ocak 2024'ün yılın en sevdiğiniz aylarından biri olduğunu söyleyebilirsiniz. Heyecan verici bir tahmininiz var.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.