Susan Miller 2023 Aralık Boğa Burcu Astroloji Yorumu: Para ve İş Fırsatları!

Aralık 2023'te Boğa burcu için finansal yönetim ve iş fırsatları ön planda! Bu ay, maddi konulara odaklanma ve finansal planlarınızı gözden geçirme zamanı. Aynı zamanda sevgi dolu bir yılbaşı gecesi sizi bekliyor.

Boğa burcu olarak, paranızı akıllıca yönetmek ve geleceğe yatırım yapmak konusundaki doğal yeteneğiniz parlıyor. Bu ay, finansal hedeflerinizi gözden geçirme ve yeni kazanç yolları keşfetme fırsatını sunuyor.

İş dünyasında yeni adımlar atma veya mevcut işinizi büyütme şansınız da olabilir. Ayrıca, yılbaşı gecesi romantizm ve sevgiyle dolu bir anı yaratma fırsatını da kaçırmayın. Boğa burcu için Aralık 2023, hem maddi hem de duygusal anlamda parlak bir ay olabilir!

Susan Miller’dan Aralık Ayı Boğa Burcu Yorumu

Bir Boğa burcu olarak, hayatınız boyunca bir birikiminiz olduğunu ve bunu büyütmenin bir yolunu bulduğunuzu görmek istersiniz. Finansal yönetimin yoğun bir şekilde vurgulandığı bu ayda, maaşınıza veya serbest meslek sahibi iseniz, elde ettiğiniz ücret ve karlara odaklanacaksınız.

Geçen ayın sonlarında, 27 Kasım'da İkizler burcunda gerçekleşen dolunay para üzerine düşünmeye başlamanıza neden oldu. Faturalarınızı ödüyor gibi görünüyorsunuz ve belki de o tarihte veya o tarihe yakın bir zamanda pahalı bir alışveriş yaptınız.

Konu net bir finansal tablonun şekillendirilmesi olduğunda, 27 Kasım dolunayı en azından şimdilik cevaptan çok soru getirmiş olabilir. Neptün, ikinci gelir evinizi yöneten gezegen Merkür'ün yolunu keserek gerçekleri bulanıklaştırdı. Zor soruları yanıtlamak için hala zaman var ve bunu yaparsanız, daha fazla para kazanmanın bir yolunu bulmanız muhtemel.

Finansal konularla ilgili bu meditasyonunuzda, 12 Aralık'ta Yay burcunda 21 derece ile diğer finans eviniz olan başkalarının parasının bulunduğu sekizinci evinizde gerçekleşecek olan yeniay size yardımcı olacaktır. Yeniay genellikle fırsat haftaları açar ve sizin durumunuzda bu fırsat daha etkin kazanma, harcama, tasarruf ve yatırım yolları bulmak olacaktır.

Yılsonu olduğu için muhasebecinizle bir araya gelerek vergi beyannamenizde uygun, yasal kesintilerden yararlanmak için son dakika vergi planlaması yapıyor olabilirsiniz. Ayrıca israfı araştırabilir ve artık ihtiyaç duymadığınız veya hoşlanmadığınız yinelenen harcamaları kesmeye başlayabilirsiniz.

Lisansüstü eğitime gitmek için üniversite mali yardımına veya öğrenci kredisine ihtiyacınız varsa, başvurunuzu göndermenin tam zamanıdır. Bir iş kuruyorsanız veya bir süre önce başladığınız bir işe daha fazla yatırım yapmak istiyorsanız, bu ay bir kredi veya risk sermayesi arayışına girebilirsiniz.

Bu ay, 12 Aralık'taki Yeniay'dan önce değil, bu Yeniay gerçekleştikten sonra başvuruda bulunun.

Bu yeni ay Neptün ile çatışma halinde olacak, bu nedenle nakit akışınıza yakından bakmanız ve açıkça tanımlanmış hedeflere sahip olmanız gerekecek.

Eğer bir boşanmada mal paylaşımı ya da bir işin tasfiyesinde varlıkların bölüşümü sürecindeyseniz, Neptün'ün konumu beni endişelendiriyor - yakında eski olacak partnerinizin tamamen şeffaf ve dürüst olduğundan emin olmanız gerekecek. Bunu öğrenebilmenizin tek yolu bir adli muhasebecinin parayı takip etmenize yardımcı olmasıdır.

Jüpiter ve Satürn birbirleriyle uyum içinde, ancak yeni yöntemler ve prosedürlerle yeni bir gün doğuyor. Eğer bir şeylerin yolunda gitmediğini ve mantıklı olmadığını düşünüyorsanız, cevabı bulana kadar aramaya devam edin.

Bu yeni ayın işe yarayabileceği bir başka yol da (boşanma ya da bir işin sona ermesi olmadan) parayı idare etme ve fonları uygun hale getirme, tasarruf etme, yatırım yapma ve harcama konusundaki genel yaklaşımınızı değiştirmeniz gerekebilir.

Paranızın nereye gittiğine özellikle dikkat etmediyseniz, bu ay yakından bakmak ve düzenli harcamalarınızı incelemek, gelirinizi incelemek ve bulduklarınızdan ayarlamalar yapmak isteyebilirsiniz.

Ay, Güneş ve Jüpiter el ele vererek gökyüzünde nefes kesici bir uyum ve sevginin göstergesi olan altın bir üçgen oluşturacakları için bu yıl yılbaşı gecesi sizin için çarpıcı olabilir.

Resim, müzik, şiir, dans, fotoğrafçılık veya eğlence gibi sanat dallarında çalışıyorsanız, Neptün'ün Güneş ve Yeniay'a sert açı yapması sizi rahatsız etmeyebilir, çünkü Neptün tüm yaratıcı sanatları yönetir. Yine de, üzerinde çalıştığınız her projenin bütçesine dikkat edin, çünkü Neptün sert açıdayken bütçenizde aşımlar yaşayabilirsiniz.

İşlerin yolunda gitmesinin bir başka yolu da, tatil sezonu olduğu için, arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza hediye alırken aşırıya kaçmanız olabilir. Cömert bir ruha sahipsiniz - takdire şayan bir özellik - ancak bakarsanız, bu ay gerçek pazarlıklar bulabilirsiniz. Bu şekilde Ocak ayında kredi kartı faturanız geldiğinde etiket şoku yaşamazsınız.

Şimdi de yakın biriyle, büyük olasılıkla eşinizle ya da ciddi bir sevgilinizle olan ilişkinize dönelim. Alternatif olarak bu kişinin bir iş ortağı ya da işbirlikçi olabileceğini de eklemeliyim. Baktığım şey şu:

Boğa burcu Venüs tarafından yönetilir ve Venüs şu anda evliliği ve aynı zamanda iş ortağınızı, mali danışmanınızı, avukatınızı, muhasebecinizi, hisse senedi analistinizi, temsilcinizi veya sizinle gizli, bire bir yardımcı bir şekilde yakın çalışacak herhangi birini yöneten işbirlikçi yedinci evinizde ilerliyor.

Venüs'ün bu işbirlikçi, ortaklık evinde olması, finansal resminizi iyileştirmenin yollarını önerebilecek güvendiğiniz biriyle çalışmaya istekli olacağınızı gösterir. Alternatif olarak, bir müşterinizle ücretler ve harcamalar konusunda pazarlık yapıyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse, tüm olası masrafları ve beklenmedik durumları düşündüğünüzden emin olun - bunu Neptün'ün konumu nedeniyle söylüyorum.

Eğer bir kontrat imzalamanız gerekiyorsa, bunu Jüpiter'in Merkür'e zarif açı yapacağı 7 Aralık tarihinde yapın. Merkür tüm yasal anlaşmaları yönetir, bu yüzden bugün imza atmak için ideal bir gün olacaktır.

Bugün Perşembe, ancak yaklaşan enerjiyi bir gün önce, 6 Aralık'ta hissedeceksiniz. Bu ay 6 veya 7 Aralık'tan daha geç bir tarihte hiçbir şey imzalamayın. Bu ay Merkür gerilemesine doğru ilerliyor ve biz her zaman resmi geri dönüş tarihinden önce onun etkisini hissediyoruz.

Özellikle, Merkür 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar gerileyecek. Merkür gerilemesinin olumlu bir yanı, uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı ve ailenizi görme olasılığınızdır ve yeniden bir araya gelmek her zaman eğlencelidir.

Merkür gerilemesi, ayın başlarında alışveriş yapmanız ve paket göndermeniz gerekeceği anlamına gelir. Tüm bunları yapamıyorsanız, alıcınızın sık sık gitmeyi sevdiğini bildiğiniz bir perakendeciye hediye kartı vermeyi düşünün.

Bu yolu seçerseniz, kartın önlü arkalı fotokopisini çekin, kopyalanan sayfaları birbirine zımbalayın ve fotokopinin üzerine alıcınızın adını yazın (birden fazla kişiye hediye kartı vereceğinizi varsayıyorum - aksi takdirde, fotokopinizin üzerine kişinin adını yazmazsanız her şey karışacaktır). Aralık ayının yapılması gerekenler açısından stresli bir ay olabileceğini biliyorum ve insanlar hediye kartlarını takdir ediyor.

Aralık ayındaki tüm para yönetimi vurgusundan sonra, 26 Aralık'ta Yengeç burcundaki dolunayda, bu tarihten üç gün önce ve beş gün sonra şehri terk etmekten mutluluk duyacaksınız.

Jüpiter'in Oğlak burcundaki Güneş'e ideal açıda olduğu ve Yengeç burcundaki dolunayın ruhani bir mutluluk, cömertlik ve sıcaklık hissi getirdiği güzel bir dolunay bu. Yengeç dolunayı sulu bir dolunaydır ve toprak (Boğa Güneşiniz gibi) ve su çiçek açar. Aile gelenekleri kalbinizi ısıtacaktır.

Uranüs dolunayda yöneticiniz Venüs'le karşı karşıya gelecek, bu nedenle partneriniz dolunayda ya da dolunaya yakın bir zamanda huysuzlaşırsa, bunu büyütmeyin. Huysuzluğu görmezden gelmek ve o kişiyi biraz rahat bırakmak en iyisi olacaktır. Daha sonra, o kişi muhtemelen daha cana yakın haline geri dönecektir.

Aynı zamanda Satürn, 26 Aralık'ı çevreleyen günler içinde Güneş'i ve dolunayı mükemmel bir şekilde destekleyerek sonsuza dek sürecek anılar biriktirmenize yardımcı olacak. Bu dolunayın hoş olmayan yönlerinden çok tatlı yönleri var, bu yüzden gözlerinizi aydınlık tarafta tutun.

Yengeç burcundaki bir dolunay ekstra özeldir, çünkü ailenin burcudur, tatil sezonu için çok uygundur - eğer ailenizle birlikte olacaksanız, genel olarak işler son derece iyi gitmelidir.

Dünyanın dört bir yanındaki pek çok okuyucu, dışarı çıkmak ve Yeni Yılı karşılamak için ışıltılı bir zaman olan Yılbaşı Gecesini dört gözle bekliyor. Bu yıl, 31 Aralık en iyi deneyimlerinizden birini getirecek.

Ay Başak burcuna geçecek ve gerçek aşkın beşinci evinde parlayacak. Dahası da var! Ay bir üçgenin ilk noktasında konumlanacak ve Oğlak burcundaki Güneş'ten ve Boğa burcundaki Jüpiter'den altın ışınlar alacak.

Güneş uzun mesafeli seyahat sektörünüzde (dokuzuncu ev) ilerliyor. Eğer Yeni Yılı yabancı (veya uzak) kıyılarda kutlayacaksanız, bu heyecan verici olacaktır. İster yakın ister uzak seyahat edin, eğleneceksiniz.

Gökyüzündeki altın üçgenin üçüncü noktasını Boğa burcundaki Jüpiter tamamlayacak ve birinci kişilik evinizde konumlanarak sevildiğinizi bilmenin verdiği ışıltıyla sizi karşı konulmaz bir şekilde akkor haline getirecek.

Birçok çift nişanlanmak için yılbaşı gecesini seçer ve eğer siz de buna dahilseniz, büyüleyici bir tarih seçmişsiniz demektir. (Resmi nişanı Merkür düzeldikten sonra 2 Ocak'ta yapmanızı isteyebilirim, ancak bu seçim size kalmış. O akşamın sizin için oldukça romantik olacağını söyleyebilirim).

Gördüğünüz gibi, yılbaşı gecesi tüm bu gök cisimleri sizinki gibi dünya burçlarında olacak ve her biri sizi gönülden destekleyecek. Eğer burcunuzun başlangıcında, yani Nisan sonunda doğmuş bir Boğa burcuysanız, iki kat keyif alacaksınız ama tüm Boğalar mutlulukla dolacak. Unutulmaz, sevgi dolu bir yılbaşı gecesi için ne kadar harika bir görünümünüz var!

ÖZET

Tatil zamanı ve siz cömert bir ruh hali içindesiniz. Mars başkalarının paralarının bulunduğu sekizinci evinizde dolaşıyor, kredi kartlarını ve diğer bu tür fonları yönetiyor. Görünüşe göre tanıdığınız herkese hediye alma konusunda aşırıya kaçıyor olabilirsiniz. Unutmayın ki arkadaşlarınız ve aileniz, siz o kadar cömertçe harcamasanız da hediyelerinizi takdir edecektir.

Farklı bir tezahürde, bir kredi, ipotek veya üniversite mali yardımı için başvuruda bulunabilir veya risk sermayedarlarına sunum yapabilirsiniz; bu durumda, ayın başlarında harekete geçerseniz, zamanlamanız iyi olacaktır. Yay burcunda bulunan ve sekizinci evinizde turlayan Mars size yardımcı olacaktır.

Neyse ki, 12 Aralık'ta yeni ay tam da bu alanda, yani başkalarının parasında gerçekleşecek. Bu yeniay aynı zamanda bir hedefe ulaşmak için büyük bir meblağ getirmenin yollarını aramanız için size ivme kazandıracak.

Neptün dostça davranmayacak, bu yüzden neler olup bittiğini anlamak için mali durumunuzu yakından incelemeniz gerekebilir. Boğa burcu zaman içinde finansal büyüme görmekten hoşlanır ve bu yeni ay, zenginliğe giden yolda gerekli büyük veya küçük rota düzeltmelerini yapmaya istekli olacağınızı varsayarsak, sizi iyi bir yola sokmada yardımcı olacaktır.

Muhasebeciniz, mali danışmanınız veya başka bir profesyonel gibi bir ortağınız da finansal hedeflerinize ulaşmanın yolları hakkında size tavsiyelerde bulunmaya istekli olacaktır. Bu aynı zamanda yılsonu vergi planlaması yapmak için de mükemmel bir zaman olacaktır

Neptün'e sert açı yapan Yeniay'la birlikte, banka ve kredi kartı ekstrelerinizi inceleyerek izinsiz ödeme yapılmadığından emin olun. Tatil zamanı çoğu insanın tutarsızlıklar bulduğu zamandır. Umalım da siz bulmayasınız.

İyi haber şu ki, hediye ve şans veren Jüpiter hala Boğa burcunda ve 25 Mayıs 2024'e kadar burcunuzda kalacak. Hayatınızın en iyi yıllarından birine bakıyorsunuz, çünkü şu anda benim Zümrüt Yılınız olarak adlandırdığım yılın içindesiniz.

Şu andan gelecek yılın Mayıs ayı sonuna kadar ektiğiniz tohumların Haziran ayından itibaren bahçenizde yeşermeye başlayacağını ve emeklerinizin meyvelerinin tadını çıkarmaya başlayacağınızı unutmayın.

Aile odaklı Yengeç burcunda 26 Aralık'ta gerçekleşecek dolunay, iki gün öncesi ve beş gün sonrasını kapsayacağından, bu tatilin özel olacağı anlaşılıyor. Evinizin yakınında veya uzağında tatil odaklı bir seyahat planlamış olabilirsiniz. Bu ay haritanızda kardeşler ön plana çıktığı için 25 Aralık'ta kız veya erkek kardeşinizi ziyaret ediyor olabilirsiniz.

Merkür 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar gerileyecek, bu nedenle arabanızın ayarlı ve sert hava koşullarına hazır olduğundan emin olun. Gecikmeler neredeyse kaçınılmaz olacak, bu yüzden onları geldikleri gibi kabul edin ve evren sizi yavaşlattığında sadece gülün. Merkür gerilemesi sizi uzun zamandır görmediğiniz en az bir eski arkadaşınızla temasa geçirecek ve yeniden bağlantı kurmak eğlenceli olacak.

27 Aralık altın gibi parlayan bir gün olacak - Boğa burcundaki Jüpiter Oğlak burcundaki Güneş'le ilahi bir senkronizasyon içinde olacak. Uzak kıyılara seyahat etmek için mükemmel bir gün. Eğer uzaklara gidemiyorsanız, 2024 öncesi bir parti vermek için evinize misafir davet edin. Her yaştan arkadaşlarınızı ve ailenizi bir araya getirin; başarılı olacaktır.

Yılbaşı gecesi sizin için çarpıcı olabilir, çünkü Ay, Güneş ve Jüpiter el ele vererek gökyüzünde nefes kesici bir uyum ve sevgi görünümü olan altın bir üçgen oluşturacak. Transit Ay, Boğa burcu için mükemmel bir yer olan Başak burcunda olacak ve romantizmi deneyimlemeniz için size yığınla olasılık sunacak.

Yılbaşı gecesi için nadiren plan yapsanız bile, bu yıl sevdiğiniz kişiyle özel bir şeyler yapmayı planlamak için doğru yıl olacaktır. Planınız ister büyük ister küçük olsun, akşamın tadını çıkaracak ve altın basamaklarla incelikle örülmüş bir anı yaratacaksınız gibi görünüyor.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.