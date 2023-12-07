Susan Miller 2023 Aralık İkizler Burcu Astroloji Yorumu: İş ve Aşk Hayatında Önemli Gelişmeler!

Aralık 2023, İkizler burcu için bir dönüm noktası olarak beliriyor. Gökyüzünün dansı, hem profesyonel hem de kişisel yaşantınızda önemli değişikliklerin habercisi.

Bu ay, Merkür'ün gerilemesi, etkileyici yeniay etkileşimleri ve Jüpiter'in şanslı ışınları gibi astrolojik olaylar, hayatınızın pek çok alanında yeni başlangıçlar ve önemli kararlar için zemin hazırlıyor. İş hayatında yeni ortaklıklar, aşkta derinleşen bağlar ve finansal fırsatlar gündeminizi şekillendiriyor.

Bu benzersiz ve dinamik dönemde, yıldızların İkizler burcu üzerindeki etkilerini ve size sunduğu fırsatları detaylıca inceleyerek, Aralık ayının nasıl bir yolculuk sunacağını keşfedin.

Susan Miller’dan Aralık Ayı İkizler Burcu Yorumu

Geçen ay yazdığım gibi, 27 Kasım'da İkizler burcunun 5 derecesinde bir dolunay vardı, yani sizin için nihai öneme sahip bir konu karara bağlanıyordu. Eğer bu dolunayın sizin için çok yüksek önceliğe sahip neyi dolunaya getireceğini merak ettiyseniz (ve birçok ilgi alanınız olduğunu hissettiyseniz ama 27 Kasım'dan sonraki beş gün içinde neyin acilen sonuca ulaşacağından emin değildiyseniz), kısa sürede öğrendiniz.

Yine de bu dolunayla ilgili sorunlar vardı. Neptün, Yay burcundaki yöneticiniz Merkür'le çatışma halindeydi, bu nedenle özellikle para ve bir iş atamasının ayrıntılarıyla ilgili yanlış iletişimlere karşı dikkatli olmalıydınız. Sizin için bir şey yaratması için bir uzman tutmuş veya bir müşteri için tamamlayacağınız bir projeyi tartışıyor olabilirsiniz.

Satürn hem Güneş'e hem de Dolunay'a sert açı yapıyordu, bu nedenle kendinizi bunalmış hissetmiş olabilirsiniz. Mesleki itibarınızın ve sektördeki imajınızın tartışılan konudan etkileneceğini doğru bir şekilde hissetmiş olabilirsiniz. Bu tartışmalar sırasında doğru notayı tutturmak için hissettiğiniz baskı zarafet, incelik, karakter ve iş zekası gerektiriyordu.

Aralık ayında işbirliği modundasınız bir veya daha fazla uzman, uzman, bir temsilci veya başka bir ortakla çalışmanız gerektiği açık. Mars 24 Kasım'dan bu yana ortaklık sektörünüz olan Yay burcunda seyahat ediyor ve 4 Ocak'a kadar kalacak.

Bu süre zarfında, bir veya iki uzmanın size takip etmenizi tavsiye ettiği bir fikre açık olabilirsiniz. Bu kişinin uzmanlığına ve yeteneğine saygı duymaya çalışacaksınız, ancak bir veya iki işbirlikçiyi (farklı projeler üzerinde çalışan farklı kişiler) dizginlemeniz gerektiğini hissedebilir, yine de boyun eğmek ve uymak için baskı hissedebilirsiniz.

Gelecek ay Mars 4 Ocak'ta Yay burcundan ayrıldığında daha fazla kontrol sahibi olacaksınız. Bu arada, kendi fikirlerinizi de savunmanız gerekiyor - bunu diplomatik olarak yapmanın zor olabileceğini kabul ediyorum, ancak başkalarının etrafında daireler çizerek konuşabilen biri varsa, o da sizsiniz. İletişim yeteneğinizi kullanın sevgili İkizler.

Yaptığınız herhangi bir anlaşma için, muhtemelen nasıl ilerlediğini yakından izlemeniz gerektiğinin farkındasınızdır. Dolunay İkizler burcundaydı, bu yüzden muhtemelen masada iki proje vardı ve ikisini de otomatik pilota bağlayamayacaksınız. Tetikte olun ve ilerleme kaydettikçe bakış açınızı dile getirmekten çekinmeyin.

Başka bir kişiyle güçlerinizi birleştirme dürtüsü 12 Aralık'ta 21 derece Yay burcundaki yeniayda yoğunlaşacak. Hem Güneş hem de yeniay, 24 Kasım'dan beri Yay burcunda bulunan Mars'a katılacak. Bu yeniay 27 Kasım dolunayından daha iyi açılara sahip olacak, dolayısıyla bu yeniay mükemmel olmasa da bir önceki dolunaydan biraz daha olumlu.

Hediye ve şans veren Jüpiter, Oğlak burcundaki Merkür'e, başkalarının parasının bulunduğu sekizinci evinize ulaşacak. Eğer projeyi başlatmak için bir uzman tutuyorsanız, fonlar ortaya çıkacaktır (Jüpiter sayesinde) - bu yüzden onları arayın ve ortaya çıkacaklardır.

Her burcu etkileyen bir açı olan ve 1 Ocak'a kadar sürecek olan Merkür gerilemesine 13 Aralık'ta gireceğinizi bilmeniz gerekiyor. Merkür sizi daha doğrudan etkiliyor çünkü siz (ve Başak) Merkür tarafından yönetiliyorsunuz.

Şu anda girdiğiniz herhangi bir yeni proje veya ilişki sabır gerektirebilir çünkü Merkür'ün uyuşmalar ve başlangıçların yanı sıra gecikmeler ve yeniden düzenlemeler getirdiği bilinmektedir.

Merkür finansal sekizinci evinizde olacak, bu nedenle birkaç ekstra harcama veya aşım olasılığına hazırlıklı olun. Eğer önemli bir kişinin onayına ihtiyacınız varsa ya da bu kişiyle toplantı veya görüşmeler yapıyorsanız, neler olup bittiğini öğrenmek neredeyse imkansız olacaktır.

Bu kişi ortalıkta görünmeyecektir. Ne var biliyor musunuz? En iyisi bunu şimdi öğrenmemek; çok daha güneşli ve destekleyici bir ortamla karşılaşacağınız Ocak ayına kadar beklemek.

Başka bir kişiyle güçlerinizi birleştirme dürtüsü 12 Aralık'ta 21 derece Yay burcundaki yeniayda yoğunlaşacak. Hem Güneş hem de yeniay, 24 Kasım'dan beri Yay burcunda bulunan Mars'a katılacak. Bu yeniay 27 Kasım'daki dolunaydan daha iyi açılara sahip olacak, dolayısıyla bu yeniay mükemmel olmasa da bir önceki dolunaya göre biraz daha olumlu.

Hediye ve şans veren Jüpiter, Oğlak burcundaki Merkür'e, başkalarının parasının bulunduğu sekizinci evinize ulaşacak. Eğer projeyi başlatmak için bir uzman tutuyorsanız, fonlar ortaya çıkacaktır (Jüpiter sayesinde) - bu yüzden onları arayın ve ortaya çıkacaklardır.

Az önce tarif ettiğim gibi bir iş durumunda değilseniz, nişanlanmayı umuyor olabilirsiniz. Birçok çift Noel zamanı ya da Yeni Yıl Günü evlenme teklif eder. Neptün bu haftaların her yerine parmak izlerini koyuyor ve Neptün'ün pus yaydığı bilinir.

Aşk denizine kapılma, nişan heyecanına koşma fikrine ve fantezisine kapılmış hissedebilirsiniz, ancak acele etmemelisiniz. İlişkiyi enine boyuna düşünün. Merkür'ün gerilemek üzere olmasından endişe duyuyorum - Ocak ayına kadar bekleyebilir misiniz?

Bu ay "ben" yerine "biz" diye düşüneceğinize hiç şüphe yok.

Yengeç burcundaki 5 derecelik dolunay, 26 Aralık'ta finansal bir hareketlilik getirecek. Faturaları ödüyor gibi görünüyorsunuz, ancak akrabalarınızın size gönderdiği bayram paralarını da hesabınıza yatırıyor olabilirsiniz. Birileri size karşı oldukça cömert davranmış ya da davranmak üzere gibi görünüyor. Nakit bir hediye veya değerli bir mücevher alabilirsiniz.

Bu dolunayın etrafında bazı sansasyonel açılar hissedeceksiniz ve en sevdiğim gezegen Jüpiter, hediye ve şans veren, Güneş'e ideal bir açıyla, göksel bir trinle güç kazanıyor. Aynı zamanda Jüpiter dolunaya güzel bir sekstil açı yapacak. Jüpiter perde arkasındaki on ikinci evinizde olduğundan, sizi seven birinin size cömert bir hediye vermeyi planladığının farkında olmayabilirsiniz.

Para da şimdi dışarı çıkacak, belki de faturalarınızı yıl sonundan önce öderseniz yasal olarak talep edebileceğiniz tüm vergi indirimlerini düşünüyor olacaksınız. Muhasebecinize danışın ve onun tavsiyelerine uyun. Diğer insanlar da aynı nedenle size erken ödeme yapıyor olabilir.

Tüm ay boyunca Jüpiter ve Satürn bir fırsat açısı olan sekstil açı yapacaklar ve ay sonunda daha yakın, daha sıkı bir açı içinde olacaklar. (Güneş sisteminin bu iki devi en son bu yıl 19 Haziran'da mükemmel sekstil - tam olarak 60 derece aralıkla - bir araya geldi ve 4 Mayıs 2037'ye kadar bir daha böyle bir araya gelmeyecek.

Mesele şu ki, bu nadir bir açı ve bu iki gezegen hala sekstilin 3 derecesi içinde önemli bir yakınlıkta olacaklar, bu yüzden kesinlikle size yardımcı olabilecekler).

Bunun sizi en olumlu etkileyeceği alan kariyeriniz olacak. Satürn Balık burcunda, onuncu onur, ödül ve başarı evinizde ve haritanızda çok gizli bir yerde iyi şans getiren Jüpiter tarafından destekleniyor.

Satürn omuzlarınıza sorumluluk yüklüyor ve mükemmel çalışmalarınıza kimsenin dikkat etmediğini düşünseniz de, önemli kişiler - profesyonel olarak size yardımcı olabilecek VIP'ler - fark etmiş gibi görünüyor.

Şu anda bu insanları göremiyorsunuz çünkü on ikinci evinizde saklanıyorlar, ancak gelecek yıl Jüpiter 12 yıl sonra ilk kez İkizler burcuna geçtikten sonra göreceksiniz. En çok olmak istediğiniz yere doğru ilerlediğiniz inancıyla çalışmaya devam edin.

Noel arifesi ve Noel günü, her iki günde de Ay'ın İkizler burcuna geçişini getirdiğinden, muhtemelen harika bir tatil geçirecek ve bu şenlikli zamanda sevdiklerinizle birlikte olmanın ışıltısını hissedeceksiniz. Ertesi gün gerçekleşecek dolunay nedeniyle Noel günü Yengeç burcundaki dolunayın yüksek ve olumlu duygularını hissetmeye devam edeceksiniz.

Bir an için konuyu dağıtmak ve ayın en sevdiğiniz noktalarından birinden bahsetmek istiyorum. 7 Aralık Perşembe günü Oğlak burcundaki Merkür, şans gezegeni Jüpiter'den parıltılı ışınlar alacak. Yaklaşan bu enerjinin büyüdüğünü bir gün önce, 6 Aralık Çarşamba günü hissedeceksiniz. Merkür sizin yöneticiniz, yani bu açı sizin adınızı taşıyor - her şeyin yolunda gideceği bir gün.

Şimdi ileriye atlarsak, bir cinden daha şanslı olduğunuz diğer gün, Jüpiter'in Güneş'e muhteşem bir dizi ışıltılı ışın göndereceği 27 Aralık olacak. Eğer bu tarihte bir seyahate çıkacaksanız, bunun nasıl geliştiğini çok seveceksiniz. Bu açı geniş bir etki alanına sahiptir, bu nedenle 24 Aralık'tan 28 Aralık'a kadar hissetmeye başlayacaksınız.

Yılbaşı gecesi Ay Başak burcuna geçerek ev ve aile evinizde parlayacak. Gökyüzünde, ev ve aile sektörünüz olan Başak burcundaki Ay ile gizli ve özel sektörünüz olan Boğa burcundaki Jüpiter'den gelen ışınları birbirine bağlayan ve aynı zamanda sekizinci dönüşüm eviniz olan Oğlak burcundaki Güneş'e uzanan altın bir üçgen belirecek.

Sevdiğiniz kişiyle sessiz, özel ve sevgi dolu bir kutlama yapmayı planlayın ve birlikte önümüzdeki yıl için en büyük hayallerinizi fısıldayın. Önünüzde oldukça özel bir ay var sevgili İkizler.

ÖZET

Bu ay yöneticiniz Merkür çok aktif olacak. En iyi günlerinizden biri Merkür'ün Jüpiter'den altın ışınlar aldığı 7 Aralık olacak. Bu gün bir konuşma yapmak, bir el yazmasını teslim etmek, bir sunum yapmak, herhangi bir nedenle seyahat etmek ya da tam olarak doğru zamanda mükemmel bir yerde olduğunuzu görmek için mükemmel bir gün.

Bugün Perşembe; ayrıca 7 Aralık'ın güçlü enerjisinin bir önceki gün olan 6 Aralık Çarşamba günü daha da büyüdüğünü hissedeceksiniz, bu nedenle her iki günü de ekstra şans için kullanabilirsiniz.

Merkür'ün 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar gerileyeceğini unutmayın. Bu durum tatil seyahat planlarınızı aksatabilir, bu nedenle havaalanına gitmek için bolca zaman ayırın. Oraya vardığınızda gecikmelerle karşılaşabilirsiniz, bu nedenle bilgisayarınızı ve kablonuzu yanınızda bulundurun ki meşgul kalabilesiniz.

Uzmanlar, uçuşunuzun iptal edilmesi durumunda havayolu şirketinizin uygulamasını indirmenizi öneriyor, bu nedenle her ihtimale karşı akıllı telefonunuza yükleyin. (Umarım böyle bir şey olmaz!) Tatili kaçırmayacağınızdan emin olmak için tatilden önce birkaç günlük boşluk bırakın.

Noel arifesinde uçmak işleri çok yakınlaştırabilir. Araba ile seyahat ediyorsanız, gideceğiniz yerin doğru adresini bildiğinizden emin olun ve torpido gözünde bir harita bulundurun (GPS bazen raydan çıkabiliyor).

Erken alışveriş yaparsanız, son yılların en mutlu tatil sezonunu geçirirsiniz. Ayın başında perakende mağazaları ürünlerle dolu olacak, ancak ikinci yarıya geldiğinizde envanterin düşük olduğunu ve özel birine vermeyi düşündüğünüz hediyenin stokta kalmadığını ve başka bir yerde bulmanın zor olduğunu keşfedeceksiniz.

Tüm ay boyunca Mars karşıt burcunuz Yay'da olacak ve 12 Aralık'ta aynı burçta bir yeni ay meydana gelecek. Eğer aşıksanız, bu ay nişanlanma şansınız çok yüksek. Zaten evliyseniz, Yeni Yıl'da eşinizle birlikte yapabileceğiniz özel bir şey için planlar yapıyor olabilirsiniz; örneğin bir ev satın almak, bebek sahibi olmak veya birlikte bir iş kurmak gibi. İlişkinizi daha da ilerletmek için istekli görünüyorsunuz.

Bu parlak yeni ayı 12 Aralık'ta kullanabileceğiniz bir başka yol da, takip eden günlerde önemli bir projede birlikte çalışmak üzere bir iş ortağı tutmaktır. Bu ay "ben" diye düşünmek yerine "biz" diye düşüneceğinize hiç şüphe yok.

İşle ilgili bir nedenle bir uzman veya işbirlikçiyle ekip oluşturuyorsanız, işe aldığınız kişinin sorumluluğunun ağırlığını hissedeceksiniz. Başarılı bir ilişki için her birinizin hangi rolleri oynayacağını net bir şekilde belirlemeniz gerekecek.

Neptün bu yeniayda gerçekliğin üzerine bir perde çekerken, bağlılığınız ister aşk ister iş için olsun, her ikinizin de aynı sayfada olduğundan emin olmak için umutlarınızı ve gelecek vizyonunuzu ayrıntılı olarak paylaşmak akıllıca olacaktır.

Merkür gerilemesine rağmen, Noel Günü sizi manyetik ve gelecek tüm şenlikler için heyecanlı bulacaktır. Transit Ay 24 ve 25 Aralık'ta İkizler burcunda olacak, bu da spot ışıkları altında olacağınızı gösteriyor ve aynı gün Venüs, sevgi dolu ve göz alıcı bir titreşim olan Neptün'ü üçleyecek ve tatilinizi özel kılacak.

Bu ayın büyük bir bölümünde parasal konulara dikkat edecek ve muhasebecinizle akıllıca bir yılsonu vergi planlaması yapacaksınız. 26 Aralık'ta Yengeç burcundaki dolunay parladığında, 2023 defterlerini kapatmaya hazırlanırken faturalarınızı ödemeye ve bütçenizi dengelemeye hazır olacaksınız.

Tam da çok fazla hediye aldığınız için banka bakiyenizin azaldığını hissettiğiniz anda, Jüpiter 27 Aralık'ta sürpriz bir nakit akışıyla imdadınıza yetişecek. Yıldan gülümseyerek ve 2024'ün tüm güzelliklerini deneyimlemeye hevesli bir şekilde ayrılacaksınız.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.