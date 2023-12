Susan Miller 2023 Aralık Koç Burcu Astroloji Yorumu: Finansal Fırsatlar ve Seyahat!

Aralık ayı, Koç burçları için yeni başlangıçlar ve sürprizlerle dolu bir dönem olarak kapıda! Göklerde Mars'ın ateşli enerjisi ve Jüpiter'in şans veren ışığı ile Koç burçları için heyecan verici bir macera vaadi var.

Bu ay, uzun vadeli finansal planlamalar, beklenmedik seyahat fırsatları ve kariyerdeki olumlu gelişmelerle dolup taşıyor. Merkür'ün gerilemesinin getirdiği küçük aksiliklere rağmen, Koç burçlarının Aralık ayı parlak yıldızların altında ışıldayacak.

Susan Miller'ın derinlemesine analiziyle, bu dönemin Koç burçları için nasıl bir etki yaratacağını ve bu enerjilerin hayatlarını nasıl şekillendireceğini keşfedelim. Gelin, gökyüzünün bu büyülü ayında sizi nelerin beklediğine birlikte göz atalım.

Susan Miller’dan Aralık Ayı Koç Burcu Yorumu

Aralık ayı herkes için yoğun bir ay ve hiçbir yere seyahat etmeyeceğinize karar vermiş olsanız bile, şimdi fikrinizi değiştirebilirsiniz. Yeni bir ortamda bulunma düşüncesi size çok karşı konulmaz gelebilir.

Ateş burcu Yay'daki Mars, uzak noktaların bulunduğu dokuzuncu evinizde enerji oluşturuyor ve size enerji, motivasyon ve toparlanıp gitme fırsatı sağlıyor. Yöneticiniz Mars 24 Kasım'da Yay burcuna girdi ve 4 Ocak 2024'e kadar burada kalarak Aralık ayına sizin için hoş bir parlaklık kazandıracak.

Mars seyahat etmeniz için zemin hazırlamaya başladı ve . . .Yay burcundaki 12 Aralık yeni ayı, önümüzdeki haftalarda şehirden ayrılma konusunda sizi daha da kararlı hale getirebilir. Eğer yola çıkacaksanız, hiçbir şeyi hafife almayın çünkü Neptün yeniay ile ters yönde çalışıyor olacak.

Kalacağınız yeri iki kez kontrol edin ve günün erken saatlerinde yola çıkmak için elinizden geleni yapın. Hava durumu tahminlerini alın ve bunları sadakatle takip edin-Neptün kar, ani sel veya sisle ilgili ciddi sorunlar getirebilir. Neptün alternatif olarak yol tarifi ya da yanlış adres konusunda karışıklık yaratabilir: Ziyaret ettiğiniz şirket ya da kişi taşındı ve kimse size haber vermedi.

Ancak bu yeniay, yayıncılık veya yayıncılık alanında çalışıyorsanız ya da üniversite veya yüksek lisans okulundaysanız size yardımcı olacaktır, bu nedenle projelerinize elinizden geleni yapın. Bir göçmenlik meselesi veya pasaport, vize, ikamet kartı veya ilgili konularda bekliyorsanız, bu yeni aydan sonra muhtemelen ilerleme göreceksiniz.

Bu yeniayın size vereceği bir başka harika hediye daha var ve bu hediye birikimlerinizi ve yatırımlarınızı büyütmekle ilgili.

İşte para konularıyla ilgili bilgiler: Yay burcundaki 21 derecelik bu yeniay, 12 Aralık'ta (önümüzdeki haftaları ve ayları etkileyerek) Jüpiter'i (Boğa burcunda) öne ve merkeze koyacak. Jüpiter bu yeni ay sırasında Satürn (Balık burcunda) ile nadir görülen bir uyum içinde olacak. Bu gezegenler "fırsat "a işaret eden bir sekstil içindeler -Satürn, Jüpiter'le birlikte çalıştığında uzun vadeli, sürekli bir büyüme sağlıyor.

Sevgili Koç, ikinci gelir evinizde Jüpiter var, bu nedenle Mayıs 2024'e kadar finansal olarak iyi durumda olmalısınız. Bu, sağlam bir maaş için pazarlık yapma becerinizin yanı sıra yatırımlarınızla ilgili aldığınız ve alacağınız akıllıca, muhafazakâr adımlar söz konusu olduğunda da geçerli olacaktır.

Satürn tüm finansal konularda pratik ve gerçekçi bir yaklaşımla dikkat, özen ve yüksek dozda sabır tavsiye ediyor. Güçlü bir iş ahlakı ruhu ortaya koyarken çok çalışmaya istekli olmanız, Jüpiter ve Satürn arasındaki bu nadir ve harika işbirliği sırasında servetinizi artırmaya devam etmenizi sağlayacaktır.

Bu yeniayın size vereceği bir başka harika hediye daha var ve bu hediye birikimlerinizi ve yatırımlarınızı büyütmekle ilgili.

Tatil hediyeleri için erkenden alışveriş yapmanız ve bu hediyeleri gönderecekseniz erkenden postaya vermeniz gerekecek. Merkür 13 Aralık - 1 Ocak tarihleri arasında tekrar gerileyecek. Bunun hem olumlu, iyimser hem de sinir bozucu etkileri olacak.

Merkür gerilemesinin mutlu tarafı, bir süredir görmediğiniz ve arkadaşlıklarından hoşlandığınız kişilerle -arkadaşlar, aile, iş arkadaşları, komşular ve tanıdıklar- temasa geçme olasılığınızın yüksek olmasıdır.

Merkür'ün gerilemesinin zorlayıcı tarafı, Merkür tarafından yönetilen iki alan olan ulaşım ve nakliye söz konusu olduğunda yaratacağı sorunlar olacaktır. Bu ay Merkür bir seyahat burcu olan Yay'da gerileyecek ve bu da durumu daha da kötüleştirecek. Hem seyahat hem de nakliyede şiddetli hava gecikmeleri ve işçi grevlerinin ilerlemeyi yavaşlatma olasılığını bekleyebilirsiniz.

Birçok Koç, yaklaşan Yeni Yılı kutlamak için 31 Aralık'taki Yılbaşı gecesini dört gözle bekliyor.Yılbaşını sizin için en önemli olan kişiyle sessizce ve romantik bir şekilde geçirin.

İş yerinde yılsonu bütçeleri tükenmiş olacak ve insanlar büyük olasılıkla erken bir tatil için ayrılacaklar. Eğer onay almanız gerekiyorsa, çoğu VIP kişiye ulaşmak neredeyse imkansız olacaktır. Bu durumlara karşı çıkmayın; sadece içinize dönün, kendi hayatınızı düşünün ve tatilin tadını çıkarın.

Ocak ayı kariyeriniz için çok güçlü, olumlu ve çok şey yapabileceğiniz bir ay olacak. Gerçekten de, Ocak ayında kariyerinizde büyük bir atılım görmeniz çok muhtemeldir, bu yüzden rahatlayın - ivme kaybedeceğinizden korkmadan şenliklere teslim olabilirsiniz.

Dolunay 26 Aralık'ta 5 derece Yengeç burcuna düşüyor ve aile ile eğlence için kesinlikle mükemmel bir dolunay olacak. Bu dolunayı elbette bir günden fazla hissedeceksiniz, çünkü bu tarihten sonraki dört gün (artı veya eksi) içinde güçlü bir etki yaratacak.

Bu, iyi şans getiren Jüpiter ve istikrarlı Satürn'ün hala yakın, dostça iletişimde olduğu (daha önce tartışıldığı gibi) göz kamaştırıcı bir dolunay olacak. Bu durum her iki gezegenin de cömertlik armağanları ve kişisel finansal büyüme potansiyeli göndermesine olanak tanıyacak çünkü Jüpiter ve Satürn armağanlarını Yengeç burcundaki bu dolunaya ve Oğlak burcundaki Güneş'e ışınlayacak.

Ayrıca, Venüs ve Neptün Noel Günü'nden itibaren romantik aşk için büyüleyici titreşimler göndermeye devam edecek. Ailenizin, arkadaşlarınızın, biricik sevgilinizin ve çocuklarınızın sıcacık sevgisiyle sarmalanmış hissedebilirsiniz. Bu dolunay harika bir tatil hediyesi olacak.

İş yerinde yılsonu bütçeleri tükenmiş olacak ve insanlar büyük olasılıkla erken bir tatil için ayrılacaklar. Eğer onay almanız gerekiyorsa, çoğu VIP kişiye ulaşmak neredeyse imkansız olacaktır. Bu durumlara karşı çıkmayın; sadece içinize dönün, kendi hayatınızı düşünün ve tatilin tadını çıkarın.

Bazı okuyucular 7 Aralık'ta başlayıp 15 Aralık'a kadar sürecek olan ve yine aile için bir zaman olan Hanuka Bayramı'nı kutluyor olacak.

Bu ay evren herkes için özel bir şey planladı. 7 Aralık'ta Merkür ve Jüpiter birbirleriyle sansasyonel bir uyum içinde olacak ve bir üçgen oluşturacaklar. Bu seyahat, alışveriş, yazma ve konuşma ve nakliye için harika bir fırsat. (Merkür'ün bu dönemin sonunda 13 Aralık'ta geri gideceğini unutmayın, bu yüzden bu görünümün en iyisi 7 Aralık'a yakın bir tarihte kümelenecek.

Kariyerinizde çok iyi gidiyor gibi görünüyorsunuz ve bunun kanıtını 27 Aralık'ta güçlü Güneş (Oğlak burcunda) ve iyi şans getiren Jüpiter (Boğa burcunda) üçgen pozisyonda olduğunda göreceksiniz. Bu, bu iki gök cisminin ilahi bir uyum içinde olacağı anlamına gelir.

Patronunuzdan bir hediye alabilir, bir ikramiye için onaylanabilir ya da zam sözü alabilirsiniz. Bu açı 27 Aralık'tan önceki dört gün ve sonraki dört gün boyunca etkili olacak ve yılsonunu iyi haberler için harika bir zaman haline getirecek.

Bu açı -Jüpiter'in Güneş'e üçgen yapması- ikinci maaş ve gelir evinizi kariyerinizdeki performansınızı yöneten onuncu evinize bağlayacak olsa da, o kadar harika bir 4 yıldızlı açı ki, bir aile üyesinden cömert bir hediye de alabilirsiniz.

Bu hediye işe giderken giymek için güzel bir kıyafet, önümüzdeki haftalarda veya aylarda iki kişilik beklenmedik bir seyahat için uçak bileti ya da değerli bir mücevher, spa veya kuaför hediye sertifikası veya çok seveceğiniz ve aldığınız için minnettar olacağınız başka bir şey olabilir.

Jüpiter 4 Eylül'den beri geriliyor, bu nedenle gelirinizde bir süredir artış olmadıysa, bunun nedeni Jüpiter'in uykuda olması olabilir. Jüpiter 30 Aralık'ta direkt konuma geçecek, ki bu çok iyi bir haber, çünkü Jüpiter o tarihten itibaren size finansal olarak daha büyük bir şekilde yardımcı olmak için motorlarını hızlandıracak.

Banka hesabınızda öylece duran bir miktar paranız varsa, bankacınızın veya mali danışmanınızın önerdiği gibi muhafazakar bir yatırım yapmayı düşünün.

Birçok Koç, yaklaşan Yeni Yılı kutlamak için 31 Aralık'taki Yılbaşı gecesini dört gözle bekliyor. Ay, grup partilerinden ziyade bire bir kişisel deneyimleri tercih eden, çekingen ve mütevazı bir burç olan Başak burcunda olacak.

Hoş bir gece olacak - Boğa burcundaki Jüpiter Oğlak burcundaki Güneş'e ve Başak burcundaki Ay'a mükemmel bir ışın gönderecek. Bu altın üçgenin dereceleri sıkı ve yakın olacak, yani bu gece ekstra özel olacak. Bu geceyi sizin için en önemli olan kişiyle sessizce ve romantik bir şekilde geçirin.

ÖZET

Aralık ayına girerken, uzak bir ortamda olmanın hayalini kuruyorsunuz. Tüm yıl boyunca çok çalıştınız ve masanızdan uzaklaşıp yeni bir ortamda bulunarak ilham alma ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz.

Dokuzuncu seyahat evinizdeki 12 Aralık'taki yeniay bu duyguları daha da yoğunlaştıracak ve toplanıp gitmenizi sağlayacak. Yöneticiniz Mars da seyahat eviniz olan uluslararası Yay burcunda, dolayısıyla bu ay kendinizi havada veya yolda bulma şansınız güçlü.

Merkür 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar gerileyecek. Bu herkesin seyahat ve tatil planlarına biraz kargaşa katacak. Gideceğiniz yere Aralık ayının ilk yarısında ulaşmanız ve ekibinizle uzaktan çalışmanız mümkünse, bu ideal olacaktır. Alışverişinizi de erkenden yapmanız şart olacak.

Merkür gerilediğinde her şey kaybolur, bu nedenle sadece hediye kartı vermeyi planlıyorsanız, her birinin önlü arkalı fotokopisini çekerek alıcının adını sayfaya yazmak iyi bir fikir olabilir. Aynı yerden birden fazla hediye kartı alırsanız, hepsi birbirine benzer; bu şekilde her birinin hangi arkadaşınıza veya aile üyenize gittiğini hatırlarsınız.

18 Aralık'a kadar tatil ruhunu tüm hızıyla yaşayacaksınız. Uzun zamandır görmediğiniz eski arkadaşlarınızı ve uzak akrabalarınızı görmek başınızı döndürecek.

Bir başka açıdan, Jüpiter ve Satürn ender rastlanan bir uyum içinde olacak ve size uzun vadeli finansal yatırımlar yapmak için özellikle iyi bir fırsat sunacak. Yine de her zaman önce mali danışmanınıza danışın. Para konularıyla şimdi ilgilenmek akıllıca bir hareket olacaktır.

Aralık ayının son haftasında, kazanç eviniz prestijli profesyonel kariyer başarısı onuncu evinize bağlanarak cebinize yüklü miktarda para girmesini sağlayacağından, cep telefonunuzu ve bilgisayarınızı açık tutun.

Özellikle, Jüpiter'in ilahi bir uyum açısı olan ve kariyerinizi yeni zirvelere çıkaracak Güneş'le üçgen yapacağı 27 Aralık'ı bir çember içine alın. Bazıları bu hafta izinli ama eğer çalışıyorsanız, o Çarşamba yılın en iyi kariyer günlerinden biri olabilir.

O hafta çalışsanız da çalışmasanız da e-postalarınızı kontrol etmekten zarar gelmez. Bu günün enerjisinin her iki yönde de dört gün boyunca devam edeceğini ve dolunayı da (26 Aralık) kapsayacağını eklemeliyim.

Bu ayın eviniz üzerindeki güçlü vurgusuyla, 26 Aralık'taki dolunay, taşınmanız veya yeni bir oda arkadaşı bulmanız gerektiğini fark ederseniz size yardımcı olabilir. Yoğun bir zaman olsa da, aradığınız şey için gözlerinizi açık tutun; onu bulduğunuzda şaşırabilirsiniz.

Belki de en iyi haber, Noel Günü'nün dolunay döneminin bir parçasını oluşturacak olması ve bu zamanı aile ile sıcaklık ve yakınlık zamanı haline getirecek olmasıdır. Jüpiter dolunaya ilahi bir açı yapacak, bu da başkalarına verdiğiniz ve onların size verdiği hediyelerin bolca neşe saçacağını gösteriyor.

Yılbaşı gecesi Ay Başak burcuna geçiş yapacak. Güneş, Jüpiter'e ve Başak burcundaki Ay'a enerji göndererek altın bir mutluluk üçgeni oluşturacak. Görkemli bir tatil için ortam yaratacak bir dizi ışıltılı gününüz var sevgili Koçlar.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.