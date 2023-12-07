Susan Miller 2023 Aralık Kova Burcu Astroloji Yorumu: Romantizm, Arkadaşlık, Para!

Susan Miller'ın kaleminden 2023 Aralık'ın astrolojik rehberi: Aralık ayında Kova burcu için romantizm, arkadaşlık ilişkileri ve mali konular öne çıkıyor. Astroloji tahminleri ve burç yorumları ile Aralık'ın sizin için neler getireceğini keşfedin.

Aralık ayının gelişiyle birlikte Kova burcu, yüksek enerjili ve keyifli bir ruh halinde tatil sezonuna adım atıyor. Geçen ayın romantik dolunayının ardından, ilişkilerde önemli kararlar alabilir ya da tatil tatilini tam anlamıyla yaşamaya başlayabilirsiniz. Astroloji tahminlerine göre, bu ay Kova burçları için sürprizlerle dolu olacak gibi görünüyor.

12 Aralık'taki yeni ay, arkadaşlarınızla daha yakın ilişkiler kurmanıza ve olumlu değişiklikler yapmanıza yardımcı olacak. Ayrıca, bu ayın finansal açıdan da avantajlı olduğunu gösteren güzel bir açıya sahipsiniz.

Ancak, Merkür'ün gerilemesi 13 Aralık'tan itibaren başlayacak ve iletişimle ilgili sorunlara neden olabilir. İş anlaşmaları, seyahat planları veya alışverişlerle ilgili önemli kararlar vermeden önce dikkatli olmalısınız.

Aralık ayının sonlarına doğru, romantizm ve ilişkilerle ilgili güzel bir sürpriz yaşayabilirsiniz. Dolunayın getireceği olumlu enerji, ilişkilerinizdeki dengeyi artırabilir ve size finansal açıdan da olumlu gelişmeler sunabilir.

Sonuç olarak, Aralık ayı Kova burçları için hareketli ve heyecan verici bir dönem olacak gibi görünüyor. Romantizm, arkadaşlık ilişkileri ve finansal konular ön planda olacak, bu nedenle bu ayın tadını çıkarmak için hazır olun.

Susan Miller’dan Aralık Ayı Kova Burcu Yorumu

Aralık ayına moraliniz yüksek ve tatilin tadını çıkarmak için mükemmel bir ruh halinde başlıyorsunuz.

Geçen ayın sonunda sizin için mükemmel olan İkizler burcunda (5 derece) gerçekleşen ve beşinci romantizm evinizi aydınlatan bir dolunaydan çıktınız. O sırada nefes kesici bir romantik olay yaşamış ya da tam tersine, çıktığınız bir kişi hakkında bir karar vermiş olabilirsiniz.

Alternatif olarak, bir çocuğa ya da hamileliğe odaklanmış olabilirsiniz ya da biraz eğlenmeye ihtiyacınız olduğunu hissederek, ferahlatıcı hızlı bir seyahate çıkmak için zaman bulmuş olabilirsiniz.

Burcunuzun bazı üyeleri geçen ayki dolunayda (27 Kasım'dan sonraki günlerde) iyi bir romantik deneyim yaşadıklarını bildirebilirler ve umarım bu sizin için de geçerli olmuştur. Eğer doğum gezegenleriniz İkizler burcundaki dolunaya dostça yaklaştıysa, özellikle tatlı, romantik veya iç açıcı bir deneyim yaşamış olabilirsiniz.

Diğer Kovalar ise yakınlarındaki bir kişinin son derece duygusal ve anlaşılması zor biri gibi göründüğünü bildirmişlerdir. Neyse ki, dolunayda ortaya çıkan bu gibi meseleler genellikle oldukça hızlı bir şekilde sona erer.

Satürn geçen ayki 27 Kasım dolunayına sert açı yapıyordu (kare açı), bu nedenle ortaya çıkan konu her ne olursa olsun muhtemelen bir engel vardı ve sorunu çözmek için biraz tartışma gerekecekti. Konu romantik bir ilişki, bir çocuk veya hamilelik ya da aniden yanlış yöne gitmeye başlayan yaratıcı bir projeyle ilgili olabilir.

Ay altıncı evinizle ilişkilidir, bu nedenle ek olarak, bir sağlık meselesi (soğuk algınlığı gibi) veya bir iş görevi ortaya çıkmış ve bitirilip gönderilmesi gerekmiş olabilir.

Geçen ay, Satürn finansal ikinci evinizde olduğu için son zamanlarda ne kadar harcama yaptığınız konusunda da endişelenmiş olabilirsiniz. Neptün Merkür'e sert açı yaparak paranın nereye gittiği ve son zamanlarda sizden neden bu kadar çok finansal talepte bulunulduğu konusunda kafanızın karışmasına neden oldu. Para ve son harcamalarla ilgili endişeleriniz Aralık ayına da yansıyacak.

İleriye baktığımızda, Aralık ayının neredeyse tamamının sizin için alışılmadık derecede sıcak ve şenlikli geçeceğini söyleyebilirim - diğer burçlardan insanlar için olduğundan çok daha fazla. Gerçekten de, sezonun en önemli parti ve toplantılarının çoğunun A listesinde yer almanız muhtemel. Eğer bir parti vermek istiyorsanız, bu ay bunu yapmak için doğru ay olacaktır.

Haritanın aynı bölümü hayırseverlik ve insani yardım faaliyetlerini de yönettiğinden, acı çeken ve durumları hakkında kamuoyunda daha fazla farkındalığa ihtiyaç duyan bir gruba yardım etmek için fon toplamaya yönelebilirsiniz. Eğer bu işe dahil olursanız, çok önemsediğiniz bir amaç için fark yaratmış olacaksınız.

Mars'ın Yay burcundaki yerleşimi nedeniyle bu on birinci arkadaşlık ve gruplar evi tarafından yönetilen tüm çeşitli alanlar (yukarıda tartışıldı) ana odak noktası olacak, ancak aynı zamanda 12 Aralık'ta yine Yay burcunda ortaya çıkan yeni aydan da bir destek alacak. Bu ay karşınıza çıkabilecek tek kalıcı sorun harcama düzeyinizle ilgili olabilir.

Bilgiyi bulanıklaştırabilen Neptün yine kötü bir konumda (Güneş ve yeniaya 90 derecelik sert bir açıda). Bu, bu ay harcamalarınızı ne kadar kontrol etmeye çalışırsanız çalışın, karşılamanız gereken başka bir masrafın ortaya çıkacağını gösteriyor.

Ancak 12 Aralık'taki yeniay arkadaşlarınızla etkileşiminizi artıracak, bu çok mutlu edici bir gelişme, çünkü dedikleri gibi arkadaşlar seçtiğimiz ailedir.

Elinizden gelenin en iyisini yapın sevgili Kova. Kredi kartı uygulamanızı indirirseniz, size günlük bakiyeleri gösterecek ve ayrıca kart bakiyenize her bir öğe eklendiğinde telefonunuza uyarılar koyabilirsiniz.

Tatil zamanında herkesin parayla ilgili aynı sorunu yaşadığını söyleyebilirsiniz ve bir dereceye kadar haklısınız. Yine de, haritanıza göre, harcamalarınızı kontrol etmekte diğerlerine göre biraz daha zorlanıyorsunuz gibi görünüyor.

Bu ay beklenmedik harcamalarla karşı karşıya kalıyorsunuz - bunlar büyük ölçüde arkadaşlarınızla katıldığınız etkinliklerden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Örneğin, bir arkadaşınız sizi destinasyondaki düğününe çağırırsa ve siz de reddetmeyi düşünmezseniz, bu etkinlik pahalıya mal olabilir. Anlamışsınızdır.

Finansal açıdan size yardımcı olacak mükemmel bir açı, Boğa burcundaki Jüpiter ve Balık burcundaki Satürn'ün yakınlığıyla ilgilidir. Bu yıl 19 Haziran'da tam ve nadir bir sekstil (aralarında 60 derece var) yapmışlardı ve hala mükemmel bir sekstilin üç küçük derecesi içindeler. (Bu iki gezegen yavaş hareket ediyor.) Bu kesinlikle etki çemberinin içinde.

Finans sektörünüzdeki Satürn ve ev sektörünüzdeki Jüpiter ile birikimlerinizi dengelemek ve gayrimenkul satın alarak servetinizi büyütmek için nadir bir şansınız olacak. Bir apartman dairesi ya da ev, hatta bir tatil evi satın alabilirsiniz.

Ya da değerini artırmak için mevcut evinizi yenileyebilirsiniz. Doğru hamleleri yaptığınızdan emin olmak için bir emlak komisyoncusuna ve ayrıca bir mali danışmana danışın. Haritanızda bir fırsat var ve bu nadir görülen bir durum. Jüpiter ve Satürn arasındaki bu açı, sekstil, 2037 yılına kadar bir daha gerçekleşmeyecek.

Jüpiter'in son zamanlarda ev ve aile konularında şans konusunda size yeterince yardımcı olmadığını düşünüyorsanız, bunun nedeni Jüpiter'in 4 Eylül'den bu yana geri gitmesi olabilir, ancak 30 Aralık'ta direkt hale geçecek - Jüpiter'in daha güçlü bir şekle dönüşmesini sevmelisiniz.

Banka hesabınıza ekleme yapabileceğiniz bir gün, 7 Aralık'taki yeni aydan önce gelecek - bu, kendinizi bir para mıknatısına dönüştürmek için harika bir gün. Bir müşteriye teklif götürebilir, bir editöre teklif mektubu gönderebilir, önemli bir iş görüşmesi yapabilir, bir konuşma yapabilir ya da gelirinizi artıracak başka bir şey yapabilirsiniz.

7 Aralık şanslı bir gün olacak, çabalarınızın para çekmek için bir yol bulma şansının yüksek olduğu bir gün. Bu ay tatil hediyeleri için alışveriş yapmanız veya bir kontrat imzalamanız gerekiyorsa, bunu Aralık ayının ilk haftasında yapın.

İşte nedeni: Merkür 13 Aralık'ta gerilemeye başlayacak ve 1 Ocak'a kadar gerileyecek. Oğlak burcunda başlayacak, ancak hızla Yay burcuna geçecek. Yaklaşan yavaşlamayı-ertelemeleri, iptalleri ve gecikmeleri- ayın başlarında, gerilemenin resmi başlangıç tarihi olan 13 Aralık'tan en az bir hafta önce hissedeceksiniz. Geri adım atmaktan ve yeniden yapmaktan kaçınmak için iletişim hatlarını açık tutmak için elinizden geleni yapın.

Merkür'ün on birinci arkadaşlık evinizde gerilemesinin tek iyi yanı, muhtemelen yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınızla temasa geçecek olmanızdır. Şimdi arayı kapatmaktan kesinlikle keyif alacaksınız.

Tüm ay boyunca işinizde oldukça popüler olacaksınız - 4 Aralık'tan 29 Aralık'a kadar haritanızın en tepesinde Venüs parlıyor.

Önemli kişiler çalışmalarınızdan etkilenecek ve astlarınız sizin için çalışmak ve sizden bir şeyler öğrenmek isteyecek. Keyif alacağınız görsel veya yaratıcı bir projeye dahil olabilirsiniz.

Dolunay 26 Aralık'ta 5 derece ile Yengeç burcuna düşecek ve size yapacak çok şey verecek. Tüm dolunaylar ortaya çıkmadan iki gün önce ve ortaya çıktıktan beş gün sonrasına kadar hissedilebilir. Ayın romantik büyüsü, yapılması gereken tüm işlere konsantre olabilmeniz için geçici olarak askıya alınabilir.

Bu harika bir dolunay çünkü iyi şans gezegeni Jüpiter, Güneş'le nadir ve harika bir üçgen oluşturacak. Bu, bir partnerin -sabit bir sevgili veya eş, ya da bir iş ortağı veya işbirlikçi- bir mücevher olacağını ve size oldukça yardımcı ve destek olacağını gösteriyor. Bir nakit akışı görebilirsiniz ve bu yılın bu zamanında her zaman hoş bir haberdir.

Aynı zamanda Satürn de Güneş ve Dolunay ile doğrudan ve destekleyici temas halinde olacak ve güvenlik ve sakinlik hissinize katkıda bulunacak.

Aralık ayı boyunca kendinizi fazla yormadığınızdan emin olmalısınız çünkü bu dolunay sizi soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklığınızın düşük olduğu bir dönemde bulabilir.

İki tatil günü olan Noel Günü ve Yılbaşı Arifesi arasında Noel'den daha çok keyif alacaksınız (Noel'i kutlamıyor olsanız bile). Transit Ay Noel'de İkizler burcunda olacak, bu nedenle bu günden çok keyif alacaksınız ve işler hoşunuza gidecek şekilde bir araya gelecek.

Yılbaşı gecesi canınız daha fazla para harcamak istemeyecek ama sevdikleriniz için muhteşem bir akşam yemeği hazırlayabileceğiniz evde olmayı ya da yemek siparişi verip arkanıza yaslanmayı, sipariş ettiğiniz yemeklerin tadını çıkarmayı ve Yeni Yıl için televizyonda geri sayımı izlemeyi tercih edeceksiniz.

Mayıs 2024'ün sonunda Jüpiter İkizler burcuna geçtiğinde, gerçek ve kalıcı romantizmin tadını çıkarmak için on yıldan uzun bir süredir en iyi yılınıza gireceksiniz. Bu kişisel bir yıl - sizi beslemek için tasarlanmış bir yıl - ve size Kuzey Yıldızınızı, gerçek aşkınızı bulmak için on yıldan fazla bir süredir en iyi fırsatınızı getirecek.

ÖZET

Aralık ayına canlı ve şenlikli bir ruh haliyle gireceksiniz. Geçen ayın sonlarında, 27 Kasım'da, sizi bu yılki tatil sezonunun tadını çıkarma havasına sokan romantik bir dolunay yaşadınız. Hayır diyorsanız, o dolunay sizden çıktığınız kişi hakkında karar vermenizi istedi - bir gelecek görüyor musunuz? Eğer görmüyorsanız, kendinizi yeni olasılıklara açmanız gerekebilir.

Mars geçen ay da (24 Kasım'dan itibaren) sosyal sektörünüzü ısıtmaya başladı ve bu ay boyunca (ve 4 Ocak'a kadar) arkadaşlarınızı görmek için bolca davet almanızı sağlamak için on birinci umutlar, dilekler ve arkadaşlıklar evinizde kalmaya devam edecek.

Arkadaşlarınızla etkileşiminizi artıracak olan 12 Aralık'taki yeniay çok mutlu edici bir gelişmedir, çünkü dedikleri gibi arkadaşlar seçtiğimiz ailedir. Sizi seven ve size sadık olan kişilerle çevrili olmak isteyeceksiniz.

Yeniay ve takip eden günlerde bir arkadaşınızdan ya da üyesi olduğunuz bir kulüpten bir partiye katılmanız için davet gelebilir ve bu davet kesinlikle özel olacak gibi görünüyor. Tüm ay boyunca, alacağınız tüm davetlere evet derseniz ne kadar para harcayacağınız konusunda endişeli görünüyorsunuz, ancak maliyetleri makul tutarken işleri yürütmenin yolları her zaman vardır.

Bu ay gelirinizi artırmanız için oldukça şanslı iki gün olacak. İlki, 7 Aralık, mevcut durumunuz için ikisinden daha iyi olacak. Yeni bir müşteriyle görüşmek ya da yeni bir pozisyon için önemli bir görüşme yapmak için mükemmel bir gün olacak. Ayrıca herhangi bir amaçla yapacağınız bir seyahat için de olağanüstü olacaktır.

Bir başka özel gün, belki de uzun vadeli hareket etmek için ayın en iyisi, 27 Aralık'ta gerçekleşecek olan Güneş ve Jüpiter'in tam bir açı yaparak göksel bir trin oluşturması olacak. Bu nadir bir açı ve dört altın yıldız değerinde. Bu günü başarılması zor bir eylem için kullanın; bu gün size avantaj sağlayacaktır.

Gayrimenkul satmaya çalışıyorsanız, 27 Aralık'ta bir teklif alabilirsiniz ve tüm göstergeler teklifin istediğiniz fiyattan daha fazla olacağı yönündedir - bu ay alacağınız en iyi teklif budur. Yakın zamanda, 28 Ekim'de, yuva evinizde bir tutulma oldu, bu yüzden orada değişiklikler görmüş olabilirsiniz, ancak Jüpiter sizi bu alanda şiddetle koruduğu için, yaşadığınız her türlü değişikliği seveceksiniz ve bunlar sizin yararınıza olacaktır.

Merkür 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar gerileyecek, bu süre zarfında bir evi kapatmamalı, bir sözleşme imzalamamalı veya herhangi bir elektronik eşya satın almamalısınız. (Bu faaliyetlerin hiçbirini 13 Aralık'a çok yakın bir tarihte de yapmayın, kendinize geniş bir zaman tanıyın).

Sevdiğiniz kişilere her zaman takdir edilen hediye kartları göndermek isteyebilirsiniz. Ancak kartı vermeden önce, barkod da dahil olmak üzere kartın ön ve arka yüzünün fotokopisini çekin ve kartın kaybolma ihtimaline karşı kopyanın üzerine alıcının adını el yazısıyla yazın. Merkür gerilerken çok dikkatli olamazsınız!

Biraz geriye gidelim ve profesyonel yaşamınıza bakalım. Bu ay kariyeriniz söz konusu olduğunda, iş yerinde işler iyi gidiyor. Venüs haritanızın en yüksek noktasında, bu nedenle VIP'ler size övgüler yağdırırken, astlarınız sizinle çalışmak için birbirleriyle yarışıyor. Bu ay yanlış yapmayacaksınız gibi görünüyor.

Size iş yerinde biraz dinlenmenizi söyleyeceğim tek gün, Venüs'ün yöneticiniz Uranüs'le karşıtlık yapacağı 20 Aralık olacak. Uranüs öngörülemezliğin gezegenidir, bu yüzden ağacı sallamayın, yoksa Hindistan cevizleri düşüp kafanıza çarpabilir!

Dolunay 26 Aralık'ta sizi büyük bir görevi tamamlarken bulabilir. Sezonluk bir işte çalışıyor olabilirsiniz, bu da tatil boyunca masanızda olmanızı gerektirebilir, ancak öyle olsa bile, Yeni Yılı karşılamaya hazır olduğunuzda rahatlayabileceksiniz.

Sakin bir kutlama isteyeceksiniz, çünkü ay boyunca istediğiniz zaman sosyalleşebileceksiniz, bu nedenle Aralık ayının sonunda arkanıza yaslanıp evde kalmaktan ve en sevdiğiniz kişi veya kişilerle birlikte olmaktan memnun olacaksınız.

Ayın en mutlu günlerinden biri olan ve dört yıldızı hak eden 27 Aralık'ta aile ve arkadaşlar güzelce kaynaşacak. Jüpiter o gün Güneş'le üçgen açı yapacak ki bu oldukça nadir gerçekleşen bir açıdır.

Yılbaşı gecesi için, bu ay ve önümüzdeki beş ay boyunca en şanslı yeriniz olan evinizde küçük bir etkinlik planlayın.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.