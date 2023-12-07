Susan Miller 2023 Aralık Oğlak Burcu Astroloji Yorumu: Kariyer, Sağlık ve Aşk Yolculuğu!

Susan Miller'ın kaleminden 2023 Aralık'ın astrolojik rehberi: Oğlaklar için Aralık 2023, Mars'ın etkileri, dolunayın romantik getirileri ve Merkür gerilemesiyle dolu. Sağlık, kariyer ve aşk hayatında neler bekliyor? Derinlemesine astroloji rehberi.

Aralık 2023, Oğlak burcu için önemli bir döneme işaret ediyor. Bu ay, gökyüzündeki hareketlerin etkisiyle hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda dikkate değer gelişmeler yaşanacak. Mars'ın on ikinci evinizi ziyareti, içsel düşüncelerinize ve ruhsal iyileşmenize odaklanmanıza olanak tanırken, 27 Kasım'daki dolunayın etkileri hala hayatınızın çeşitli alanlarında hissediliyor olacak.

Yılsonuna doğru ilerlerken, Merkür'ün gerilemesi ve Yengeç burcunda meydana gelecek dolunay, özellikle aşk ve ilişkiler alanında bazı önemli dönemeçler sunuyor. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmeniz ve stratejik planlar yapmanız gerekecek.

Bu ay, hem zihinsel hem de duygusal olarak yoğun bir dönem olacak ve Oğlak burcunun kararlı doğası, bu dönemin getirdiği zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olacak. Bu giriş metni, Aralık 2023'te Oğlak burcunu nelerin beklediğine dair detaylı bir rehber sunmayı amaçlıyor.

Susan Miller’dan Aralık Ayı Oğlak Burcu Yorumu

Çok sıkı çalıştığınız ortada ve geçen ay 27 Kasım'da İkizler burcunda gerçekleşen son dolunayda önemli bir projeyi tamamlamış görünüyorsunuz. Bu iş için olabilir, ancak haritanız bu konuda net değil büyük bir kişisel görevi de temsil ediyor olabilir.

O dolunay sırasında vurgulanan altıncı ev aynı zamanda sağlığınızı da yönetiyor, bu nedenle soğuk algınlığına yakalanmış olabilirsiniz (umarım yakalanmamışsınızdır). Programınızı abartmaktan başka seçeneğiniz yokmuş gibi görünüyor, yapmanız gereken tüm görevler üzerinde büyük bir konsantrasyonla çalışıyorsunuz.

Soğuk algınlığı (ya da neredeyse herhangi bir hastalık) bir dolunay sırasında ortaya çıktığında (27 Kasım'daki gibi, eksi iki ve artı beş gün), iyileşmek için elinizden geleni yaparsanız nispeten hızlı bir iyileşme bekleyebileceğinizi fark ettim. Ancak soğuk algınlığı yeniay sırasında ortaya çıktığında, haftalarca sürme eğilimindedir.

Güçlü kalmanızı istiyorum sevgili Oğlak, bu yüzden doğru beslenerek ve yeterince uyuyarak kendinize biraz daha şefkatli davranmaya özen gösterin. Alternatif olarak, 27 Kasım'da altıncı evinize gelen dolunay gibi bir dolunay, fizik tedavi gibi bir dizi tedavinin sonuna işaret etmiş olabilir.

Aralık ayına başlarken, aksiyon gezegeni Mars 24 Kasım'da girdiği ve 4 Ocak'a kadar kalacağı on ikinci evinizi geziyor olacak. Bu alan yine bir doktorun yardımıyla zihni, bedeni veya ruhu iyileştirme ya da bir terapist aracılığıyla zihinsel sağlık açısından sağlığı vurgular. Rehabilitasyon da on ikinci ev kapsamındadır ve şimdi vurgulanmaktadır.

Mars'ın on ikinci evinizdeki konumu mahremiyet özlemini tetikleme eğilimindedir, bu nedenle tıbbi personelle kendi adınıza etkileşim kurabilir veya tıbbi yardıma ihtiyacı olan bir arkadaşınızın veya aile üyenizin savunucusu olarak hareket edebilirsiniz.

Alternatif olarak, ziyaret ettiğiniz tıbbi kişinin evcil hayvanınız için bir veteriner olması da mümkündür. Satürn'ün 27 Kasım'daki dolunaya sert açı yapması (fazladan beş gün boyunca etkin), meselelerin doğal bir şekilde çözülemeyebileceğini, bunun yerine bir çözüme ulaşmak için süreçte aktif bir rol almanız gerektiğini gösteriyor.

Haritanızın bu alanı aynı zamanda bilinçaltı ile bağlantılıdır ve yalnızlık içinde çalışırken büyük yaratıcılıkla ilişkilendirilir. Yaratıcı ifadeler bulmak istiyorsanız, bir sonraki projenizi oluşturmak için zihninizin en derin bölgelerine dalabilmek için kendinize biraz zaman ayırın.

Bu işbirlikçi bir ev değil; fikirler sadece ve sadece sizin içinizden çıkmalı. Sezgileriniz şimdi alışılmadık derecede güçlü olacak ve hayatınızın her alanında size yardımcı olacak. Güçlü bir rüya görürseniz, konusunu yazın ve ne anlama geldiğini çözmeye çalışın.

On ikinci ev aynı zamanda gelecek için plan yapma yeridir. Zodyak'ın son evidir, 12 aylık bir döngüyü tamamlar ve haritanızda doğum gününüzden hemen önce her zaman vurgulanan alandır. Eski astrologlar, bu zamanın geleceğiniz hakkında strateji oluşturmanın ve gelecek yıl bu zamana kadar neleri başarmak istediğinize karar vermenin zamanı olduğunu tavsiye etmişlerdir.

Yengeç burcunda 26 Aralık'ta gerçekleşen dolunay, yılsonu tatillerinde sıcak ve yüksek duygular getirecek ve sizin için en değerli olan kişiye dikkatle ve tutkuyla odaklanmanızı sağlayacaktır.

Mars Yay burcunu ve on ikinci evinizi terk ettiğinde, Oğlak burcuna ve birinci kişilik, kararlılık ve kimlik evinize girecek ve 4 Ocak'tan 12 Şubat'a kadar burada kalacak.

Bu sizin için 2024 yılının en önemli dönemlerinden biri olacak. Mars Oğlak burcundayken, olaylar üzerinde çok daha fazla kontrole sahip olacağınız kıskanılacak bir konuma gireceksiniz. Arzularınızı dile getirebileceğiniz ve önceliklerinizin peşinden canla başla gidebileceğiniz bir zaman olacak ve başkaları siz onları nereye yönlendirirseniz sizi takip etmek isteyecek.

Mars Oğlak burcundayken, size yardımcı olabilecek etkili kişilerden daha kolay destek alacaksınız ve yeni girişimler başlatmak için mükemmel bir zaman olarak kabul edilir - bu özellikle mükemmel bir ay olan Ocak ayında geçerli olacaktır.

Aralık ayı raporunuzda şu ana kadar ele aldığım ve büyük ölçüde Mars tarafından gündeme getirilen tüm konular, 12 Aralık'ta Yay burcunda, 21 derece, on ikinci evinize düşen yeniay sırasında daha da vurgulanacak ve yoğunlaşacak.

Bir planlama aşamasında, perde arkasında duruyor, organize ediyor ve strateji geliştiriyor gibi görünüyorsunuz ancak henüz spot ışıklarının altında değilsiniz. Mars 4 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında Oğlak burcuna girdiğinde bu durum değişecek ve daha kamusal bir kişiliğe sahip olacaksınız.

Bu ay Mars 12 Aralık'ta Yay burcundaki Ay'a yakın bir yörüngeye girecek ve size planlarınızı detaylı bir şekilde yapma motivasyonu verecek. Ancak Neptün, Güneş'e ve yeni aya sert açı yaparak sorun yaratacak. Belirli bir teklif, ortaya çıkan durum veya ilişki hakkında aşırı idealist olmadığınızdan emin olmanız gerekecek.

Daha fazla araştırma yapmak gerekecek ve bu kesinlikle herhangi bir şeye bağlanmak için uygun bir zaman değil. Sözleşme imzalamayın. Neptün'ün diğer gök cisimleriyle sert açı yapmasının tuzaklarından biri, bir durumu sisli hale getirerek kafa karışıklığı veya yanlış bilgi ekleyebilmesidir. Ya da Neptün bilgiyi tamamen gizleyebilir.

Bu bir sözleşme imzalamak ya da herhangi bir anlaşma için el sıkışmak için uygun bir zaman değildir. Sadece Neptün değil, Merkür de gerçekliği bulanıklaştıracaktır.

Merkür 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar Oğlak burcunda başlayıp hızla Yay burcuna geçerek gerileyecek. Bir hafta öncesinden itibaren gecikmeler, ertelemeler ve iptaller görmeye başlayacaksınız, bu nedenle halletmeniz gereken hayati işleriniz varsa, ayın ilk haftasında tamamlayabildiğiniz kadarını tamamlayın.

Seyahat etmeyi planlıyorsanız, günün çok geç saatlerinde varsanız bile rezervasyonunuzun yapılacağından emin olun. Uçuşunuzun zamanında olduğunu teyit edin ve kaybolmaları halinde eşyalarınızı takip edebilmek için bagajınıza Apple AirTag koymayı düşünün.

Merkür gerilemesiyle birlikte sert hava koşulları süregelen bir sorun haline gelebilir, bu nedenle paket teslimatlarının yavaş olacağının farkında olun ve gönderilerinizi erken yaptığınızdan emin olun.

Yengeç burcunda 26 Aralık'ta 5 derecede gerçekleşen dolunay, yıl sonu tatillerinde sıcak ve yüksek duyguları yüzeye çıkaracak ve sizin için en değerli olan kişiye dikkatle ve tutkuyla odaklanmanızı sağlayacak.

Tüm dolunaylar mesajlarını ortaya çıkmalarından iki gün öncesi ile beş gün sonrası arasında verirler (bu durumda bu ay dolunayı 24 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar hissedeceksiniz). Bu dolunay 26 Aralık'ta şeftali renginde olacak ve yedinci eviniz olan evlilik ve bağlı ilişkiler evinize düşecek.

Başka bir deyişle, bu dolunay iş, görev ve zihninizi meşgul eden diğer konulardan uzaklaşıp tamamen ve sevgiyle romantik partnerinize odaklanmanıza yardımcı olacak ve sizi daha da yakınlaştıracak. Birçok Oğlak tatil sırasında nişanlanabilir.

Bu dolunayın en tatlı yanı, Jüpiter'in Güneş'e altın bir cömertlik ve mutluluk ışını gönderecek olmasıdır. Jüpiter şu anda beşinci eviniz ve aşk sektörünüz olan Boğa burcunda ve Güneş de canlılığınızı, kişiliğinizi, kimliğinizi ve görünüşünüzü kapsayan birinci eviniz Oğlak burcunda; bu açı sizin için biçilmiş kaftan! Bu Noel ve onu çevreleyen günler size nefes kesici bir romantizm şansı getirecek.

Noel'de size çok değerli bir hediye (bir çek veya mücevher) verilebilir çünkü Güneş beşinci evinizdeki Jüpiter'den çok güzel açılar alacak. Hamilelik, doğum ve çocukların bakımı da aynı beşinci romantizm evinin kapsamına girdiği için çocuklarla eğlence de belirtiliyor.

İlginç bir şekilde, yaratıcı çalışmalarınız da bu beşinci evde yer alıyor ve Aralık ayının son haftasında kalbinizdeki bir proje üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. Aralık sonunda ne yaparsanız yapın, gelecek için bir temel oluşturmanıza yardımcı olacaktır, çünkü Satürn ve Güneş de güzel bir uyum içinde olacaklar ve Satürn sizin yöneticiniz, bu yüzden bu sizin için ekstra iyi!

Jüpiter'in etkisini Noel Arifesi ve Noel Günü hissedecek olsanız da, Jüpiter ve Güneş mükemmel açılarını 27 Aralık'ta yapacaklar. Bu açı, sizin için yaratılmış olan toprak burcu gök cisimlerini içeriyor; kesinlikle dört yıldızlı bir gün!

Yılbaşı gecesi, transit Ay tüm gün Başak burcunda olacak ve sizin için mükemmel bir yerleşime sahip olacak. Gece gökyüzünde Oğlak burcundaki Güneş, Boğa burcundaki Jüpiter ve Başak burcundaki (üçüncü toprak burcu) transit Ay'ı birbirine bağlayan altın bir üçgen belirecek.

Bu olabildiğince iyi! Bu görkemli akşamda dışarı çıkmak isteyecek ve hatta sevgilinizle Yeni Yılı karşılamak için yabancı kıyılara unutulmaz bir seyahat yapmaya karar verebilirsiniz. Yılbaşı gecesi için nadiren özel bir şeyler planlıyor olsanız bile, bu yıl bunu yapmayı düşünebilirsiniz - zaman içinde nadir ve harika bir an olacağından emin olabilirsiniz.

Büyük olasılıkla geçen ayın sonunda büyük bir projeyi bitirdiniz çünkü 27 Kasım'daki dolunay, ödevin son ayrıntılarını tamamlamanıza ve piyasaya sürmeye hazır hale getirmenize yardımcı oldu.

ÖZET

Aralık ayı çoğu insan için çok yoğun bir ay olsa da, temponun çok yavaş olduğunu göreceksiniz. Ocak ayında her şey hızlanacak, ancak Aralık ayı planlama için yapılmış olacak. Bu iyi bir haber olabilir, çünkü masanızdan uzaklaşmak ve tatilin tadını çıkarmak için zamanınız olacak. Son zamanlarda o kadar yoğun çalışıyorsunuz ki, sadece sezonun havasına girmeniz iki hafta sürebilir.

Büyük olasılıkla geçen ayın sonunda büyük bir projeyi bitirdiniz çünkü 27 Kasım'daki dolunay, ödevin son ayrıntılarını tamamlamanıza ve piyasaya sürmeye hazır hale getirmenize yardımcı oldu.

Yeniay 12 Aralık'ta yumuşak bir şekilde gerçekleşecek. Bu, 2024'ün haritasını çıkarmanın ve önceliklerinizin bir listesini yapmanın tam zamanı. Gelecek yıl bu zamana kadar neleri başarmış olmak istediğinizi düşünün.

Satürn tarafından yönetildiğiniz için gerçekçi bir ruha sahipsiniz ve bu da Neptün'le çatışma halinde olan bu yeniayda size yardımcı olacaktır. Zodyak'ın diğer burçları bu zamanda hüsnükuruntu içinde olabilirler, ancak siz nadiren aşırı idealist olmanın kurbanı olursunuz. Siz berrak gözlerle ve işleri adım adım nasıl başaracağınızı bilerek doğdunuz.

12 Aralık'taki yeniay kafa karıştırıcı bilgiler getirecek, bu nedenle herkes gerçeklere ulaşmak için gereken özeni göstermeli, hiçbir şeyi varsaymamalı.

Merkür 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar gerileyecek, bu nedenle uçak biletlerinizi ve hediyelerinizin çoğunu satın aldığınızdan ve Merkür gerilemesinin başlamasından mümkün olduğunca önce gönderilmesini sağladığınızdan emin olun. Merkür gerilemesinin kargaşa getirdiği bilinir ve gelecek olanlardan uzak durmak isteyeceksiniz.

Şanslısınız ki, hediye ve şans veren Jüpiter on yıldan uzun bir süredir ilk kez gerçek aşk evinizde. Jüpiter 25 Mayıs 2024'e kadar haritanızın bu bölgesinde kalacak ve sizi gerçek aşkı bulmak için zodyakta en çok tercih edilen burç yapacak.

Sizin için doğru kişiyi zaten bulduysanız, ilişkinizden daha fazlasını yapabilir ve aranızdaki bağları güçlendirebilirsiniz. Bebek sahibi olmayı umuyorsanız, Jüpiter Mayıs sonunda ayrılmadan önce hamilelik için plan yapın. Jüpiter'in beşinci evinizdeki varlığı gebe kalmayı ve doğumu teşvik eder.

Jüpiter ayrıca yaratıcılığınızı yeni zirvelere taşımanıza da yardımcı oluyor.

Aşk, çocuklar ve yaratıcılık 27 Aralık'ta kırmızı bir kurdeleyle bağlanıyor. O gün, Jüpiter Oğlak burcundaki Güneş'e altın bir ışın gönderdiğinde nefes kesici bir romantizm yaşayabilirsiniz.

Alternatif olarak, bu gün aileniz ya da arkadaşlarınız için büyük ya da küçük bir parti vermek ya da her ikisini bir araya getirmek için çarpıcı bir gün olabilir! Tatili bitirmek için dinlendirici bir tatile mi çıkıyorsunuz? Zamanlamanız mükemmel - bu seyahat oldukça harika olacak.

Ay sonu başka bir nedenden dolayı ilginç olacak. Dolunay 26 Aralık'ta Yengeç burcuna, yani evinizin burcuna ve aynı zamanda evlilik evinizi aydınlatan burca düşüyor. Merkür'ün birkaç gün daha geri gitmesine rağmen, o kadar güçlü açılara sahipsiniz ki, mutlu sonuçlarla bir evlilik teklifi alabilir (veya verebilirsiniz).

Bu dolunay, gerçekleşmesinden iki gün öncesinden beş gün sonrasına kadar etkili olacak, bu da Noel ve Yeni Yılı aşk konusunda sizin için yılın neşeli bir zamanı haline getirecek. Bu dolunayda yaptığınız planlar büyük olasılıkla gerçekleşecek ve size sonsuza dek mutluluk getirecek çünkü bu dolunay uzun ömürlülüğün yöneticisi Satürn'e mükemmel bir açı yapıyor. Bu sizin için büyülü bir tatil sezonu olmalı.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.