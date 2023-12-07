Susan Miller 2023 Aralık Terazi Burcu Astroloji Yorumu: Seyahat Heyecanı ve Romantik Yılbaşı!

Susan Miller'ın kaleminden 2023 Aralık'ın astrolojik rehberi: Terazi burcu için Aralık ayı, seyahat heyecanları ve yılbaşı romantizmi ile dolu. İkizler dolunayı ve Mars'ın etkisi altında, kısa ve uzun mesafeli gezilerin keyfini çıkarın.

Aralık ayı, Terazi burcu için yıldızların altında parlayan bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Gökyüzü, seyahat tutkunuzu ateşleyen ve yılbaşının coşkusunu yüreğinize taşıyan kozmik olaylarla dolup taşıyor. İkizler burcundaki dolunayın ışığı altında, uzak diyarlara doğru yolculuklar ve yakın çevrenizle bir araya gelme fırsatları sizi bekliyor.

Mars, seyahat enerjinizi canlandırırken, Jüpiter'in Boğa burcundaki konumu finansal kazançlarınızı artırmaya yardımcı oluyor. Aralık ayında, Terazi burcunu etkileyen bu göksel olayların sizi nasıl bir maceraya çıkaracağını keşfetmeye hazır mısınız?

Bu ay, kariyerinize dair olumlu gelişmeler ve aile ilişkilerinizde güçlü bağlar kurma şansınız da artıyor. Sürprizlerle dolu bu ayda, sizin için hazırladığımız rehberle yıldızların altında nasıl bir yolculuğa çıkacağınızı görelim!

Susan Miller’dan Aralık Ayı Terazi Burcu Yorumu

Aralık ayına girerken, her iki seyahat eviniz de ışıl ışıl yanıyor ve bu da 27 Kasım'daki dolunaya yakın bir zamanda egzotik, uzak bir noktaya uçtuğunuz için heyecanlı olabileceğinizi gösteriyor. Alternatif olarak, yakında, büyük olasılıkla bu ay çıkacağınız bir seyahatin son rötuşlarını yapıyor olabilirsiniz.

İkizler burcunda 27 Kasım'da 5 derecede gerçekleşen dolunay sizin dokuzuncu uzun mesafeli seyahat evinizde ortaya çıktı, bu yüzden sizde güçlü bir seyahat tutkusu olduğunu söylüyorum.

Eğer seyahate çıkmadıysanız (ya da çıkmayacaksanız), Aralık ayının ilk günlerinde sizin için olumlu olacak başka alanlar da var; yasal bir konuyla ilgili haberler, bir yayıncılık ya da yayın projesinin sonuçlanması ya da bir üniversite ya da kolej meselesiyle ilgili bir güncelleme gibi.

Bu dolunay, Plüton'dan gelen uyumlu bir destek sayesinde çoğunlukla dostça geçti. Buna ek olarak, bir başka kazanç alanı da planlarınızı oldukça destekleyen anne veya babanızdan kaynaklanmış olabilir. Eylül ayında doğan ya da yükselen burcu 5 derece Terazi olanlar (artı ya da eksi 5 derece) bu dolunayın doğrudan etkilerini hissetme olasılığı en yüksek olanlardı.

Şimdi Kızıl Gezegen'in faaliyetlerini incelemeye geçelim. Mars 24 Kasım'da 4 Ocak'a kadar kalmak üzere diğer seyahat eviniz olan ve kısa yurt içi seyahatleri yöneten üçüncü eviniz Yay burcuna girdi. Önümüzdeki haftalarda seyahat etmek için can atacaksınız gibi görünüyor.

Mars'ın başlattığı bu tema -yeni bir ortamda bulunma arzunuz- 12 Aralık'ta aynı üçüncü eviniz olan Yay burcunu 21 derece aydınlatacak olan yeniay ile daha da yoğunlaşacak. Haritanızın bu alanı sadece hızlı, kısa seyahatleri değil, aynı zamanda anlaşmaları da yönetir, bu nedenle imzalamanız için bir sözleşme teklif edilebilir.

Bu yeni ay sırasında Jüpiter, Merkür'le son derece uyumlu bir açı içinde olacak, yani avukatınız size imza atmanız için izin verirse, imzalayabilirsiniz, ancak bunu hemen yapmalısınız. Yine de, Güneş'e ve yeni aya sert açı yapacak olan Neptün'ün muhakeme yeteneğinizi ve düşüncelerinizi bulandırabileceğinden endişe ediyorum.

Daha da kötüsü, sadece Neptün zor olmayacak, aynı zamanda Merkür de 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar gerileyecek. Merkür'ün 12 Aralık'taki yeniayda gerilemeye başlamasına bu kadar yakınken, bir avukata danışmazsanız, daha sonra sorunlara neden olabilecek bir maddeyi gözden kaçırmanız olasıdır.

Bunu düşünerek, Merkür ve Jüpiter'in kesin, matematiksel olarak mükemmel ve uyumlu bir açı yapacağı en iyi gününüzde, 7 Aralık'ta bir sözleşme imzalamanızı tercih ederim.

Mars VE 12 Aralık'taki yeniay tarafından enerjilendirilecek olan üçüncü eviniz aynı zamanda kız ve erkek kardeşinizi de yönetiyor. Ailenin başka bir üyesi için sürpriz bir buluşma hazırlıyor olabilirsiniz. 7 Aralık planlarınız hakkında konuşmak için harika bir gün olacaktır, ancak sadece bu güne bağlı kalmanıza gerek yok.

Tüm ay da özel olmalı. Merkür gerilemesinin iyi tarafı, uzun zamandır görmediğiniz akrabalarınız ve arkadaşlarınızla yeniden bir araya gelmeniz ve hasret gidermenin eğlenceli olmasıdır.

Yılbaşı gecesi romantik partnerinizden güzel bir hediye alabilir ya da sevgilinizin sevgi dolu ve tutkulu olduğunu görebilirsiniz.

Finansal olarak, fonlarınıza nasıl baktığınızı iyileştirmek ve yöntemlerinize yapı kazandırmak için mükemmel bir şansınız var. Dokunduğu her şeyi (para dahil) genişleten, hediye ve şans veren Jüpiter şu anda Boğa burcunda, diğer insanların kaynaklarının bulunduğu finansal sekizinci evinizde bulunuyor.

Şu andan gelecek yıl Jüpiter'in 25 Mayıs 2024'te Boğa burcundan ayrılacağı tarihe kadar bir para mıknatısı olacaksınız; yeni gelir kaynakları arayacak ve dikkatli yatırım yapmanın yollarını keşfedeceksiniz. (Aynı evde Uranüs de var, bu yüzden riskli yatırımlardan kaçının-yavaş ve emin adımlarla ilerleyin. Henüz bir mali danışmanınız yoksa bir mali danışman tutun).

İşte Satürn'ün Jüpiter'le olan dostluğunun ilginç yanı: 19 Haziran 2023'te istikrar ve uzun vadeli büyüme gezegeni Satürn, bereket gezegeni Jüpiter'e nadir görülen bir ışın gönderdi ve bu özel olay 4 Mayıs 2037'ye kadar bir daha gerçekleşmeyecek.

Bu kadar büyük ve nadir bir açı haftalarca süren bir etki alanına sahiptir. Jüpiter ve Satürn hala iletişim halinde ve güçlü olmaya devam ediyor. Aralık ayının sonlarına doğru Jüpiter ve Satürn, bir fırsat açısı olan mükemmel bir sekstilin 3 küçük derecesi içinde olacaklar. (Bir sekstil ile şans kucağınıza düşmez, bunun yerine bu açının iyiliğini harekete geçirmek için bir şeyler yapmanız gerekir.

Satürn denklemin bir parçası olduğundan, eyleminiz sağlam ve güvenli olmalıdır). Bu, hesaplarınızı dengeleyebileceğiniz ve gelecek için mükemmel bir yatırım planı oluşturmaya başlayabileceğiniz anlamına gelir.

Bir avukatla vasiyetinizi yazmak da dahil olmak üzere herhangi bir emlak planlaması yapmadıysanız, Ocak ayında bunu yapmayı planlayın-Jüpiter ve Satürn size yardımcı olmak için hala önem çemberi içinde olacaklar.

Kariyeriniz, 26 Aralık'ta Yengeç burcundaki dolunayda, 5 derece, onuncu itibar ve mesleki başarı evinizi aydınlatarak merkez sahneye çıkacak. Şimdi bir şeyler zirveye ulaşıyor. Bu dolunay güzel açılara sahip, bu nedenle işinizde elde ettiğiniz bir başarı sizi memnun edebilir.

Bir VIP de size övgü gönderecek gibi görünüyor. Sezonluk bir işte çalışıyorsanız, tatil sezonunda sergilediğiniz ve müşterilerin bu kadar coşkuyla tepki vermesine neden olan yaratıcılığınız hakkında da iyi hissedebilirsiniz.

Bir dolunayın etkisi pek çok günü kapsar. 26 Aralık dolunayı görünmeden iki gün öncesinden (24 Aralık) beş gün sonrasına (31 Aralık) kadar uzanacaktır. Bu dolunayın beni en çok heyecanlandıran kısmı, Jüpiter'in dolunaya ve aynı zamanda Güneş'e göndereceği destek.

Bunun da ötesinde, Satürn dolunaya güzel bir üçgen ve Güneş'e de güzel bir sekstil yaparak size rahatlatıcı bir iş güvenliği hissi verecek. İşinizde takdir ediliyorsunuz ve bu durum şu anda açıkça görülecek. Ne harika bir dolunay! Daha önce de söylediğimiz gibi, Ay kariyer sektörünüzde dolunaya ulaşıyor ve eviniz ve ailenizle ilgili de mutlu bir deneyim yaşayacaksınız.

27 Aralık sizin için çok güçlü bir gün ve bu günü zor olabilecek veya biraz esnemenizi gerektirebilecek bir konuda başarıya ulaşmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, bir ev satın almayı umuyorsanız, büyük bir ipotek için ön onay almak üzere bankanıza başvuruda bulunabilirsiniz.

Hayallerinizdeki yeni evi henüz bulamadıysanız, Aralık ayının son haftasında listelere göz attığınızdan emin olun. Ayrıca, mükemmel ve pahalı bir mobilyayı harika bir fiyata bulmanız mümkün olabilir. Ayrıca çok istediğiniz bir pozisyon için iş görüşmesi yapabilir ya da serbest çalışıyorsanız önemli bir müşteriye teklif götürebilirsiniz.

Açık olmak gerekirse, bu harika gün olan 27 Aralık, 26 Aralık'ta Yengeç burcundaki dolunaydan bir gün SONRA gerçekleşiyor. Yine de, bu dolunayın yüksek enerjisi 27 Aralık'ta da kendini gösterecek. İstediğinizi elde etmek için şans unsuruna ihtiyaç duyduğunuz, başarılması zor bir şey yapın.

Aralık ayının son haftasında eviniz ve ailenizle ilgili konularda da şanslı olacaksınız. Anneniz, babanız veya sevdiğiniz bir akrabanız tatil için size yüklü bir çek vererek bir evin peşinatını ödemenize olanak sağlayabilir. Ya da önümüzdeki yaz için deniz kenarında güzel bir yazlık kiralayabilir veya bu kış karlı bir harikalar diyarına muhteşem bir kayak gezisine çıkabilirsiniz.

Söylendiği gibi, nakit akışınızı kayda değer ölçüde artırmanın mümkün olduğu bir evredesiniz. Jüpiter Boğa burcunda, sekizinci evinizde (25 Mayıs 2024'e kadar), yıl bitmeden bir banka kredisi veya girişim sermayesi, bir hayır kurumu çekilişinden bir ödül veya mahkemelerden bir miras veya büyük bir anlaşma için onaylar getirebilir.

Jüpiter 26 Aralık'taki dolunayda ve ayrıca 27 Aralık'ta büyük bir şekilde aktive olacak, ancak tüm hafta Güneş'te elmas gibi parlayacak.

Yılbaşı gecesi, 31 Aralık, transit Ay'ı Başak burcuna getirecek, bu nedenle muhtemelen sevdiğiniz kişiyle evde sessiz, özel bir kutlama yapmak isteyeceksiniz. Başak burcundaki transit Ay, Oğlak burcundaki Güneş'ten ve Boğa burcundaki Jüpiter'den, yani para evinizden gelen ışıltılı ışınların tadını çıkarırken gece gökyüzünde altın bir üçgen belirecek.

Bu akşam romantik partnerinizden güzel ve değerli bir hediye alabilir ya da sevgilinizin sevgi dolu ve tutkulu olduğunu görebilirsiniz.

Bu iki kişi için harika bir akşam gibi görünüyor, şöminede çıtırdayan ateşin yanında oturmak ya da pencere kenarında durup yağan karı izlemek için mükemmel. Birbirinize sahip olduğunuz için çok fazla para harcamanıza gerek kalmayacak.

Eğer romantik bir partneriniz yoksa, evde kalıp bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissetmektense, yakın bir arkadaşınızla buluşup her zaman denemek istediğiniz özel bir restoranda erken ama şık bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.

Daha sonra evde televizyonda gece yarısına doğru geri sayımı izlerken 2024'te gerçekleştirmek istediğiniz üç hedefin listesini yapın. Resmi olarak 25 Mayıs 2024'te başlayacak ve 12 ay boyunca devam edecek önemli, olumlu ve keyif alacağınız bir yıl sizi bekliyor, bu yüzden iyimser olun ve büyük düşünün.

ÖZET

Tatil zamanı ve sizde seyahat etme isteği var. İkizler burcunda 27 Kasım'da gerçekleşen dolunaydan yeni çıktınız, bu nedenle belki bir kardeşiniz veya başka bir aile üyenizle birlikte olmak için uzak bir seyahate çıkmış olabilirsiniz, ancak şehirden ayrılmak için daha fazla fırsat isteyecek ve alacaksınız.

Özellikle, 12 Aralık'taki yeniayda toparlanıp gitmek için daha fazla fırsat ortaya çıkması muhtemeldir, ancak bu sefer seyahatiniz muhtemelen eve daha yakın olacaktır. Görünüşe göre gitmeden önce, iş yerindeki yeni bir projeyle ilgili bir gizemi veya iletişimsizliği açıklığa kavuşturmanız gerekecek.

Neptün'ün sisli konumu nedeniyle bunu öneriyorum. Buna göre, yola çıkmak için sabırsızlansanız da muhtemelen ince ayar yapmanız gerekecek. Bu görevi tamamladığınızda, diğer tarafta eğlence sizi bekliyor olacak.

Merkür'ün 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar gerileyeceğini ve ev ve aile sektörünüzde gerileyeceğini unutmayın. Merkür'ün gerilemesinden keyif alacak birkaç burçtan biri olabilirsiniz çünkü bu sizi uzun zamandır görmediğiniz akrabalarınızla temasa geçirebilir.

Ayrıca soy ağacınızı araştırmanız ve sizden öncekiler ve onların yetenekleri hakkında hiç bilmediğiniz şeyler öğrenmeniz de mümkün.

Tatil alışverişinizin mümkün olduğunca çoğunu ayın ilk yarısında yapın çünkü daha sonra stoklar azalacaktır. Hediye kartları gönderecekseniz, zamanında ulaştıklarından emin olmak için UPS veya FedEx gibi bir kurye ile göndermek gibi ekstra bir adım atın.

Kartı bir zarfa koymadan önce, barkod da dahil olmak üzere arkasının ve önünün fotokopisini çekin ve alıcının kartı daha sonra kaybetmesi ihtimaline karşı kopyanın üzerine alıcının adını yazın. Merkür gerilediğinde, kargaşadan kaçınmak için hepimiz ekstra adımlar atmalıyız.

Tatil sırasında harika kariyer haberleri alabilirsiniz çünkü 26 Aralık'ta mesleki onurlar, ödüller ve başarı eviniz olan Yengeç burcunda bir dolunay olacak. Projeler sektörünüz Balık burcundaki Satürn hem dolunaya hem de Güneş'e ışıltılı titreşimler gönderecek, bu yüzden haberler mükemmel olmalı. Bir terfi veya yeni bir iş teklifi ya da serbest çalışıyorsanız yeni bir müşteriyle ortaklık sizi heyecanlandırabilir.

Hemen ertesi gün, 27 Aralık'ta, Güneş ve Jüpiter ilahi üçgen (büyük bir uyum açısı) oluşturduğunda başka bir ışıltıya sahip olacaksınız. Bu açı 26 Aralık dolunayına o kadar yakın olacak ki, onunla karışacak ve artan kariyer enerjisini oldukça heyecan verici hissedeceksiniz.

Cömert bir yılsonu ikramiyesi veya büyük bir komisyon gibi bir talih kuşunun alıcısı olabilirsiniz. Ev satın almak için piyasadaysanız, büyük bir ipotek için ön onay alabilirsiniz. Bu günde, bir hayır kurumu çekiliş bileti satın almak eğlenceli olabilir - bir ödül kazanabilirsiniz.

Yılbaşı gecesi için sakin bir kutlama planlayın. Ay boyunca yaptığınız tüm aktivitelerden yorulmuş olacaksınız. Sizin için en özel olan kişiyle sakin ve romantik bir akşam yemeğine çıkın ve ökseotunun altında öpüşmeyi unutmayın.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.