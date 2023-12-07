Susan Miller 2023 Aralık Yay Burcu Astroloji Yorumu: Kariyer, Aşk ve Finansal Fırsatlar!

Susan Miller'ın kaleminden 2023 Aralık'ın astrolojik rehberi: Aralık 2023'te Yay burçları için astrolojik rehberiniz burada! Mars'ın enerjisi ve Jüpiter'in doğrudan harekete geçişiyle kariyer, aşk ve finansal fırsatlarla dolu bir ay sizi bekliyor.

Yay burçları, Aralık 2023 enerjileriyle beraber heyecan verici bir yolculuğa çıkmaya hazırlanın! Bu ay, gökyüzündeki hareketler sizin lehinize dönüyor ve size cesaret, enerji ve başarı için eşsiz fırsatlar sunuyor.

Mars'ın Yay burcunda olmasıyla, kararlılık ve cesaretiniz artarken, Jüpiter'in doğrudan hareketi hayatınızın tüm alanlarında ilerleme vaat ediyor. İster profesyonel alanda, ister aşk hayatınızda, ister finansal hedeflerinizde olsun, bu ay yıldızlar sizin için parlıyor. Dolunay ve yeniayın enerjileri ise sizi derin düşünmeye ve önemli kararlar almaya teşvik ediyor.

Her dolunay ve yeniay sizin için bir başlangıç ve bitiş noktası anlamına gelirken, bu ayki gökyüzü olayları, hayatınızın her alanında büyüme ve gelişme için mükemmel zamanlamalar sunuyor. Hazır olun, çünkü bu Aralık ayı, Yay burçları için unutulmaz bir deneyim vaat ediyor!

Susan Miller’dan Aralık Ayı Yay Burcu Yorumu

İkizler burcunda 27 Kasım'da 5 derece ile gerçekleşen muhtemelen sinir bozucu dolunayı atlattınız. İkizler burcu, burçlar çarkında Yay burcundaki Güneş'inizin karşısında bulunan burçtur, dolayısıyla romantik veya iş ortağınızla bir fikir veya bakış açısı farklılığınız varsa, o sırada yüzeye çıkacaktır. Mars Ay'ın tam karşısındaydı, bu da bu kişinin sözlerinin sert olduğunu ve duygularınızı incitmiş olabileceğini gösteriyor.

Yine de, neyle karşı karşıya olursanız olun, Plüton'un dolunay ve Güneş'e destekleyici bir açı yapıyor olması bir artıydı. Plüton sizi güçlü tuttu ve kendinize inanmanızı sağladı. Mars Ay'a karşıt olmasına rağmen, savaşçı Mars Yay burcundaydı ve size kararlılık, cesaret, yüksek enerji ve etkileyici bir dayanma gücü veriyordu.

Bu nitelikler başkalarını sizin düşünce tarzınıza (en azından kısmen) katılmaya ikna etmenize yardımcı olabilir. Mars'ın burcunuza sadece iki yılda bir geldiğini bilmek size yardımcı olabilir, bu da muhtemelen yeni bir yaratıcı projeye, profesyonel role veya önemli bir romantik veya iş ilişkisine başladığınızı gösterir. Mars 24 Kasım'da Yay burcunu desteklemeye başladı ve 4 Ocak'a kadar burada kalacak.

Kasım 27'den sonraki beş gün içinde doğan Yaylar (veya yükselen burcu 0 ila 10 derece arasında Yay olan okuyucular) bu dolunayın duygularını çok doğrudan hissettiler. Eğer bir partneriniz size meydan okumadıysa, bu sadece hedefinize giden yolda engellerle karşılaşmış olmanızdan kaynaklanıyor olabilir.

Satürn Güneş'e ve dolunaya kare açı yapıyordu, bu da Satürn'ün sizi problemle uğraşmaya ve sonunda bir cevaba karar vermek için seçenekler bulmaya zorladığı anlamına geliyor. Bu, bir iş veya ilişkide ilerlemek istediğinizi ve durumu veya ortaklığı tamamen terk etmediğinizi varsayar.

Romantik bir ilişkiyle ilgili olarak 27 Kasım dolunayının etkisini hissetmiş olma ihtimaliniz de vardı. Bu dolunay size, önünüzdeki uzun yol için bu kişiye gerçekten bağlı olup olmadığınızı sormuş olabilir. Eğer bir partnere bağlanma konusunda tereddütleriniz varsa ve seçeneklerinizi gözden geçirmek istiyorsanız, bunu şimdi yapacaksınız.

Dolunayın değeri, meseleleri yüzeye çıkarması, sizi onlara bakmaya ve karar vermeye zorlamasıdır. Eğer derin bir aşk yaşıyorsanız -ki bazı okuyucular yürekten aşık olduklarını söyleyeceklerdir- bu dolunayda nişanlanmış olabilirsiniz.

Her dolunayda pek çok şey o ana kadar işlerin nasıl gittiğine bağlıdır. Evren iki amaç güder: şeffaflık ve tartışmaya zorlayarak durumları temizlemek ve gerekli bir kararla ilerleme sağlamak. Dolunaylar her dört haftada bir gelir ve hepimizi bu sonuçlara ulaştırmada çok etkilidir.

Yay burcundaki Mars size özel bir ışıltı veriyor ve diğerleri size çekilecek. Daha önce 27 Kasım dolunayından geçmiştiniz ama o o zamandı, bu ise şimdi. Aralık ayının ilk haftası birçok açıdan sizin için son derece iyi geçebilir.

Pastanın üstündeki kiraz, 4 Eylül'den beri gerileyen Jüpiter'in 30 Aralık'ta doğrudan harekete geçmesi olacak. Bu, hayatınızın tüm aşamalarında ilerleme görmenize yardımcı olacak.

Profesyonel çabalarınızın kusursuz bir şekilde ilerlemesi gereken hayati bir güne ihtiyacınız varsa, Merkür'ün Jüpiter'in iyiliğini almak için mükemmel bir şekilde konumlanacağı 7 Aralık'ta bir tane var. Başka bir deyişle, Merkür ve Jüpiter birbirlerine üçgen oluşturarak 7 Aralık'ı sizin için ayın en iyi günlerinden biri haline getirecek.

Bu günü bir iş görüşmesi yapmak, bir müşteriye sunum yapmak veya bir konuşma yapmak için kullanın. Bu gün planlanan herhangi bir kariyer hedefi ışıl ışıl parlayacak.

Yay burcundaki yeniay 12 Aralık'ta gerçekleşecek ve Mars bu yeniaya sıkı bir şekilde eşlik edecek. Mars size yüksek düzeyde coşku ve enerji vermeye devam edecek. Ancak Neptün şu anda ve önümüzdeki haftalarda sorunlu olacak, çünkü Neptün Güneş'e ve yeni aya sert açı yapacak.

Güneş, yabancı ülkeler, denizaşırı ilişkiler, uluslararası ticaret, yasal konular, yayıncılık, yayıncılık ve yüksek öğrenim (üniversite ve ötesi) ile ilgili konuların dokuzuncu eviniz olan Aslan burcunu yönetir. Güneş haritanızda Ay, Yengeç burcunu, yani başkalarının parasıyla ilgili finansal sekizinci evinizi (komisyonlar, ikramiyeler, kıdem tazminatı, banka kredileri, miras, risk sermayesi, ipotekler ve benzeri) yönetir.

Hem Güneş hem de Yeniay Neptün'ün baskısı altındadır çünkü Neptün bu alanlardan birinde kararlarınızı bulanıklaştırmaktadır. Neptün'ün sisini şu şekilde düşünün: Sisle dolu bir yolda araba kullanırken, güvenliğiniz için yavaşlamanız ya da sis dağılana kadar yolun kenarına çekmeniz gerekir.

Dikkat çekici bir şekilde, 6 Aralık'ta Neptün 30 Haziran'dan bu yana geri gittikten sonra direkt konuma geçecek. Bu harika bir haber, çünkü Neptün Aralık ayının çoğunu güç kazanarak geçirecek ve Ocak ayında size yardım etmeye hazır olacak.

Merkür Başak burcunu, yani kariyerinizin onuncu evini yönetir, bu nedenle Merkür gerilemeye başladığında, profesyonel anlamda sağlam bir ilerleme kaydetmek için Ocak ayına kadar beklemeniz gerekecektir.

Bunu sadece ve sadece Aralık ayının ilk 10 günü boyunca ilerleme kaydedemezseniz söylüyorum. Aralık ayının ilk günleri faydalı olacaktır, ancak geçen ay bunu yapmaya başlamadıysanız, bunları harekete geçirmek ve kullanmak için çok fazla zamanınız olmayacak.

Sorun şu ki Merkür 13 Aralık ile 1 Ocak tarihleri arasında geri gidecek. 13 Aralık, 12 Aralık'taki yeni aydan bir gün sonraya denk geliyor, bu nedenle Merkür gerilemesi hayatınıza başka bir karışıklık katmanı ekleyecek.

Yavaşlamanız gerekecek, ancak bu geçici bir durum ve yapması kolay olacak. Onay almak için gitmeniz gereken kişiler tatil için ayrılacak ve ulaşılması zor olacak. Merkür'ün faz dışı kalmasına karşı çıkmayın, onunla birlikte rahatlayın, çünkü geri çekilmekten fayda sağlayacaksınız.

Ocak ayının mükemmel bir ay olacağını bilmek yardımcı olabilir. Gezegenler Oğlak burcunda olacak, dolayısıyla Ocak ayı gelirinizi artırmak için size pek çok teşvik edici fırsat sunacak. Gördüğünüz gibi, bu yeniay karışık, ancak bu sadece düzeltilmesi gereken konular ve sabırlı olunması gerektiği anlamına geliyor.

Şimdi sizi şaşırtabilecek bir şey var. Ocak ayının gelirinizi artırmak için harika bir ay olacağını söyledikten sonra, şimdi de 26 Aralık'ta Yengeç burcundaki dolunayda bir nakit akışı elde edebileceğinizi söyleyeceğim.

Bu dolunay, yıl bitmeden faturalarınızı kapatmanıza ve akıllıca bir vergi planlaması yapmanıza olanak tanıyacak. Öte yandan, şirketinizden bir ikramiye veya bir aile üyesinden değerli bir hediye alabilirsiniz. Bu dolunayın en harika yanı, Jüpiter'in Güneş'e üçgen ve Ay'a sekstil açı yapacak olması - bu sansasyonel bir durum.

Ayrıca Satürn de bu dolunayı güzel bir şekilde destekleyerek planlarınıza istikrar katacak. Tüm dolunaylar haberlerini ortaya çıkmadan iki gün öncesine kadar (24 Aralık) ve ortaya çıktıktan beş gün sonrasına kadar (31 Aralık'a kadar) verebilir.

Ertesi gün, 27 Aralık'ta, Güneş ve Jüpiter en yüksek açıya (üçgen) ulaşacak ve özellikle uzak seyahatler için harika bir gün olacak. Jüpiter ve Güneş arasındaki bu son derece mükemmel açı, Noel Günü (25 Aralık) ve dolunayı (26 Aralık) kapsayacak ve bu dolunayın kapsadığı tüm günler (24 Aralık - 31 Aralık) üzerinde bir şemsiye sağlayacak.

Bu nadir açı dört yıldız değerinde olacak ve yöneticiniz Jüpiter'i içerdiği için üzerinde sizin adınız var gibi görünüyor. Seyahat etmeyi seviyorsunuz, bu yüzden tatilden sonra rahatlamak ve gevşemek için bir tatile çıkmayı düşünün.

Pastanın üstündeki kiraz, 4 Eylül'den beri gerileyen Jüpiter'in 30 Aralık'ta doğrudan harekete geçmesi olacak. Bu, hayatınızın tüm aşamalarında ilerleme görmenize yardımcı olacaktır. Bu gezegen sadece şans gezegeni değildir, Jüpiter aynı zamanda Yay burcunu da yönetir. Tüm işaretler önümüzdeki haftalarda ve aylarda çok mutlu bir döneme işaret ediyor.

Tam da yılbaşına yaklaşırken, Venüs 29 Aralık'ta Yay burcuna geçecek ve 23 Ocak'a kadar burada kalacak. Bu, kişiliğinize mükemmel bir zamanda bir ışıltı ve parıltı katacak, bu nedenle 2024'ü çalmak için bir partiye davet edilirseniz, kesinlikle kabul edin!

ÖZET

Aralık ayına canlılıkla gireceksiniz çünkü Mars geçen aydan kalan Yay burcunda (24 Kasım, 4 Ocak'a kadar devam edecek). Mars'ın burcunuzda olması büyük bir avantaj çünkü başkaları fikirlerinizi ve önerilerinizi onaylamak isteyecek.

Yeniay 12 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleştiğinde evrenden bir enerji desteği daha alacaksınız. Bu yeni ay, sevgi dolu evrenden gelen kozmik hediyenizdir. Burcunuzda yılda bir kez, her zaman doğum gününüz civarında bir yeni ay olur.

Yıl içinde belirli bir konuya odaklanmanızı isteyen diğer yeniayların aksine, enerjisini istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Sizin durumunuzda, tatil sırasında veya hemen sonrasında uzun bir seyahate çıkmayı düşünüyor olabilirsiniz ve bu da mümkün olabilir.

Daha önce bahsetmediğim önemli bir açı var: Tüm ay boyunca, şu anda Boğa burcunda bulunan yöneticiniz Jüpiter, Balık burcundaki Satürn ile nadir görülen bir senkronizasyon içinde olacak. Bu, hayatınızı kolaylaştırmak için işinizde veya yaşam düzenlemelerinizde değişiklikler yapmanızı sağlayacak dostane bir açıdır.

Bu aynı zamanda, serbest meslek sahibiyseniz, işlerin yakında (büyük olasılıkla Ocak ayında) canlanacağını ve bir ev satın almak için para biriktirmeyi umuyorsanız, ilerlemenizden memnun olacağınızı gösteriyor.

Kariyerinizde son derece iyi gidiyorsunuz ve Jüpiter ile Merkür arasındaki dostane bağlantı sayesinde üstlerinizden övgü alabileceğiniz bir gün 7 Aralık. Ayrıca, ayın ilerleyen günlerinde, 18 Aralık'ta, eskiden birlikte çalıştığınız veya iş görüşmesi yaptığınız eski bir iş arkadaşınız başka bir işbirliği fırsatıyla hayatınıza geri dönebilir.

Merkür'ün 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar gerileyeceğini ve finans eviniz olan Oğlak burcunda başlayacağını unutmayın. İnsanların size borçlu olduğu çekler geç gelebilir, bu nedenle ödenmemiş bakiyeler hakkında önceden nazik bir ikinci hatırlatma göndermeniz gerekebilir.

Banka hesabınıza ve kredi kartı ekstrelerinize yetkisiz harcamalar veya hatalar için çok dikkat edin. Ayrıca, mümkünse posta yoluyla çek göndermemeye çalışın, çünkü postayı Merkür yönetir. Alıcının kablolama bilgilerini bilmiyorsanız, UPS, DHL veya FedEx gibi bir kurye kullanabilirsiniz.

Ayın ilerleyen günlerinde, 24 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar etkili olan 26 Aralık'taki dolunay ile çok mutlu finansal haberler gelecek. Yılsonundan önce ödeyebildiğiniz kadar çok fatura ödeyerek geçmişe sünger çekiyor olabilirsiniz, böylece yeni yıla taze bir başlangıç yapabilirsiniz.

Bu dolunayda sizi seven birinin size nakit para veya çok değerli bir hediye vermesi de mümkündür ve bu hediye sonsuza dek değer vereceğiniz bir hediye olacaktır.

27 Aralık'ta yöneticiniz Jüpiter, mümkün olan en şanslı açılardan biri olan Güneş'le üçgen açı yapacak ve Güneş finans eviniz olan Oğlak burcunda olacak. Şirketinizin size yılsonu ikramiyesi vereceği haberini duyabilirsiniz.

Romantik açıdan hayatınız biraz karmaşık. Eğer ciddi bir ilişkiniz varsa, hayatınızın geri kalanını bu kişiyle geçirmek isteyip istemediğinize dair bir karar vermiş olabilirsiniz. Eğer aşıksanız, nişanlanmış olabilirsiniz ve eğer kararsızsanız, kararınızı vermek için biraz mesafeye ihtiyacınız olabilir.

Sosyal ve romantik hayatınız 29 Aralık'ta Venüs'ün Yay burcuna girmesiyle yaklaşık dört hafta boyunca ısınmaya başlayabilir. Venüs'ün burcunuzdaki varlığı sevdiğiniz kişiyle büyülü bir yılbaşı gecesi geçirmenizi neredeyse garantileyecek ve Yay burcunun son derecelerindeki Mars da cazibenizi ve çekiciliğinizi artıracaktır.

Aralık ayının başlarında, Yeni Yıla girerken giymek için yeni bir kıyafet seçin. Görünüşe göre en az bir şenlik daveti size doğru gelecek.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.