Susan Miller 2023 Aralık Yengeç Burcu Astroloji Yorumu: İş, Sağlık ve Aşkta Yükselen Yıldızlar!

Susan Miller'ın kaleminden 2023 Aralık'ın astrolojik rehberi: Yengeç burcu için iş ve sağlıkta yoğun bir tempo bekleniyor. Mars'ın etkisiyle artan sorumluluklar, sağlığa dikkat çekiyor. Aşkta ise Venüs'ün etkisiyle sürprizler ve romantizm öne çıkıyor.

Aralık 2023, Yengeç burcu için hızlı ve dinamik bir ay olacak. Gökyüzünün etkileri, iş hayatında yoğunluk ve artan sorumlulukları işaret ederken, Mars'ın altıncı evinizdeki konumuyla iş yerindeki tempoyu artırıyor.

Bu yoğunluk, sağlık ve iyilik halinize özen göstermeniz gerektiğini vurguluyor. Öte yandan, Venüs'ün nazik etkisi aşk ve ilişkiler alanında olumlu sürprizler vadediyor. Yılsonuna doğru yaklaşırken, 26 Aralık'taki dolunay, duygusal kararlar ve önemli taahhütler için mükemmel bir zaman sunuyor. Jüpiter'in olumlu enerjisi ise 2024'e umut ve heyecanla bakmanızı sağlıyor.

Bu ayın analizinde, Yengeçlerin hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarında nasıl dengeli bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini ve önlerinde açılan fırsatları nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceklerini inceleyeceğiz. İşte, Yengeç burcu için Aralık 2023 astroloji tahminleri!

Susan Miller’dan Aralık Ayı Yengeç Burcu Yorumu

İşiniz başınızdan aşkın ve tam da iş yerindeki atmosferin daha da zorlayıcı olamayacağını düşündüğünüz anda, daha fazla iş üst üste yığılıyor. Sezonluk bir tatil işinde çalışıyor olabilirsiniz, ancak çalışmıyor olsanız bile, şu anda özellikle takdir edildiğinizi hissetmeseniz bile, şirkete katkınızın önemli ve değerli olduğu açıktır.

Prestijli kariyer başarılarının yer aldığı onuncu evinizin doğal yöneticisi Mars, 24 Kasım'da altıncı iş evinize girdiği anda ortalık kızıştı ve 4 Ocak'a kadar burada kalacak. Ofisiniz, her geçen gün daha fazla altın yumurta üretme talebiyle birlikte tüyleri uçuşan bir tavuk kümesine benzedi.

Bu düdüklü tencere atmosferi üretkenliğe yardımcı olmak için elverişli değildir, ancak tepedeki insanlar (veya serbest meslek sahibi iseler müşteriler) bunu fark edemeyecek kadar kendi stresleriyle meşgul görünüyorlar.

Kendinize küçük molalar vermenin yollarını bulmanız gerekecek ve tatiller, beraberinde gelen tüm hazırlıklarla birlikte, elbette başka bir stres katmanı ekliyor. Haftada birkaç saatliğine kişisel işlerinizi yapması ve basit görevleri (hediye paketlemek gibi) yerine getirmesi için bir üniversite veya lise öğrencisi tutabilirseniz, kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.

Geçen ay 27 Kasım'daki dolunayda kendinizi bitkin hissetmiş ve hatta üşütmüş olabilirsiniz (umarım öyle değildir!). Haritanız iyi beslenme, yeterli uyku ve aralıklı dinlenme noktalarına güçlü bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor, aksi takdirde soğuk algınlığı ve griplere karşı savunmasızlığınızı artırmaya devam edeceksiniz. Kendinize iyi bakmaya devam edin.

Yukarıda muhtemelen üstesinden gelebileceğiniz maksimum sayıda projeyle uğraştığınızı düşündüğünüzden bahsetmiş olsam da, daha fazlası yolda gibi görünüyor. Ek görevler veya ödevler 12 Aralık'ta 21 derece Yay burcundaki yeniaydan sonraki günlerde ve haftalarda size doğru geliyor gibi görünüyor.

Şanslı Jüpiter bu yeniayda liderliği ele alıyor ve kurtarıcı lütuf Jüpiter'in aksiyon Mars'ına uzanacak olması. Bu şanslı bir durum çünkü kariyer itibarınızı yöneten Mars, Jüpiter'le en uyumlu şekilde yakın çalışacak ve bu da hissedebileceğiniz gerginliklere rağmen performansınızın mükemmel olacağını gösteriyor.

Çalışmalarınız yılsonunda (ya da Şubat ayında) size cömert bir ikramiye ya da komisyon kazandırabilir. İkramiye veya komisyon esasına göre çalışmıyorsanız, Şubat ayında maaşınızda bir artış olabilir. Bir arkadaşınız ya da bir meslek grubuna üyeliğiniz bu ay etkileyici bir ilerleme kaydetmenizde etkili olabilir.

Eğer işsizseniz ve iş arıyorsanız, en azından yarı zamanlı olarak nakit akışına yardımcı olacak bir iş bulabilirsiniz. Yine, bir arkadaşınız size iyi ödeme yapabilecek kalıcı veya geçici bir projeye yol açacak bir ipucu verebilir.

Açık olmak gerekirse, Jüpiter ve Mars henüz tam bir açı yapmayacaklar (bu gelecek ay 12 Ocak'ta gerçekleşecek) ancak güneş sisteminin bu iki devi kariyer başarısının elinizin altında olduğunu gösterecek kadar yakın olacaklar (matematiksel anlam çemberi içinde). Bu da Aralık ayında günlük olarak yapacağınız çalışmaların gelecekte başardığınızı söylemekten gurur duyacağınız bir zafere dönüşeceğini gösteriyor.

Önümüzdeki aylarda, arzunuzu hayal edebilirseniz, arzunuza sahip olabilirsiniz.

Neptün'ün yeni ay ve Güneş'le çatışma halinde olarak dişlilere tutkal atmaya çalışacağını itiraf edeceğim. Neptün'ün çatışma halindeyken konuları bulanıklaştırdığı ve bilgileri silikleştirdiği bilinir, bu nedenle 12 Aralık'tan sonra neyi başarmanız gerektiğinden kesinlikle emin olmanız gerekecek. Yeniden yapmaktan ve geriye gitmekten kaçınmak için sorular sorun ve başarmanız gereken her şeyi özetleyin.

Net iletişim bu ay başka bir nedenden dolayı hayati önem kazanacak - Merkür 13 Aralık - 1 Ocak tarihleri arasında gerileyecek. Merkür altıncı iş projeleri evinizde gerileyecek, bu nedenle Murphy Yasası tam olarak yürürlükte olacak: "Bir şeylerin ters gitme ihtimali varsa, ters gidecektir."

Her burçtan herkes Merkür gerilemesinin yaklaşmakta olan sersemletici etkilerini hissedecek, çünkü Merkür dünyanın üzerinde döndüğü tüm unsurları yönetir - ihtiyacımız olan gerçekler ve rakamlar, yaptığımız anlaşmalar ve işin yapılması ve teslim edilmesi için gereken nakliye ve ulaşım da dahil olmak üzere hepimizin yaptığı günlük işler.

Bu da erken alışveriş yapmanız ve hediyelerinizi erkenden postaya vermeniz gerektiği anlamına geliyor. Hava koşullarından kaynaklanan gecikmeler ve iptaller, iletişimsizlikler, adres hataları, onayına ihtiyaç duyduğunuz kararsız VIP'ler olacaktır; liste uzayıp gider. Söylendiği gibi, Güneş burcunuz ne olursa olsun hepimiz aynı durumla karşı karşıyayız.

Merkür, gerileme döneminde harekete geçme eğiliminde olan tüm elektronik cihazları yönetir, bu nedenle yeni bir bilgisayar veya akıllı telefon almanın zamanı değildir. Sevdiğiniz birine bir dizüstü bilgisayar vermek istiyorsanız, o kişiye bir hediye kartı verin ve alıcınızın Ocak ayında en sevdiği ürünü seçmesine izin verin.

Ayın en önemli anı 26 Aralık'ta Yengeç burcunda 5 derece ile gerçekleşen dolunay olacak. Bu kesinlikle tatil sırasında duygularınızı yükseltecektir, çünkü bir dolunay her zaman haberlerini gerçekleşmeden iki gün önce ve gerçekleştikten beş gün sonra verir.

Öte yandan, 27 Aralık'ta umutlar ve dilekler evinizdeki Jüpiter ortaklık evinizdeki Güneş'e ulaştığında görkemli bir "trine" (uyum ve mutluluğun göksel bir görünümü) meydana gelecek. Bu da tatilin en güzel yanının aileniz, arkadaşlarınız ve eşinizle olan etkileşimleriniz olacağını gösteriyor olabilir. Aslında, uzun zamandır gerçekleşmesini umduğunuz bir dileğinizi gerçekleştirmeye yaklaşabilirsiniz.

İstikrar ve uzun vadeli kazanç gezegeni Satürn, hem Güneş hem de Dolunay ile olağanüstü bir açı yapacak, bu da iyi haber. Satürn dokuzuncu evinizde, bu da uluslararası ilişkilerinizin iyi gideceğini gösteriyor - yabancı insanlar ve yerler sizin için şanslıdır ve sadece bir iki dakika için değil, uzun vadede.

Eğer 21-28 Haziran doğumlu bir Yengeç burcuysanız, 26 Aralık'taki bu dolunayı en çok siz hissedeceksiniz (Noel'e giden veya tatilden sonraki tarihleri kapsayan).

Neredeyse tüm ay boyunca, 4 Aralık'tan 29 Aralık'a kadar, "beni sev" gezegeni Venüs, Yengeç Güneşi-Akrep burcunuzla tatlı bir uyum içinde olan bir burçtan geçecek. Bu da kendinizi rahat hissettiğiniz ve sevildiğinizi bildiğiniz pek çok ışıltılı an yaşayacağınızı gösteriyor.

Aşk hayatınızın çalkantılı olabileceği bir gün (artı veya eksi bir gün) olacak. Uranüs 20 Aralık'ta Venüs'le karşı karşıya gelecek. Bazen insanlar tatillere hazırlanırken oluşan telaş ve gerginlikle sinirli ve keyifsiz olurlar.

Eşinizi, birlikte olduğunuz kişiyi ve hatta çocuğunuzu biraz rahat bırakmaya çalışın ve bir anlaşmazlığın başka türlü güzel geçecek bir ayı mahvetmesine izin vermeyin (bu açı, çocuklarınızı da yöneten beşinci gerçek aşk evinizi vuracak).

Yılbaşı gecesi, 31 Aralık'ta, transit Ay Başak burcunda Boğa burcundaki Jüpiter'le mükemmel bir üçgen açı yapacak ve her ikisi de Oğlak burcundaki Güneş'le ideal, sıkı bir matematiksel açı içinde olacak. Bu üç gök cismi birlikte gökyüzünde parlak bir altın üçgen oluşturacak - görmeyi umabileceğiniz en iyi açılardan biri.

Görünüşe göre eşiniz ya da sabit bir sevgiliniz (eğer varsa) Yeni Yıla girerken birlikte yapabileceğiniz bir şey önerecek. Bu, belki de en yakın ortak arkadaşlarınızdan bazılarıyla birlikte olmak için evden uzak olmayan bir yere gitmeyi içeren bir fikir olabilir.

Partneriniz biraz gizemli olabilir, ama bırakın o size yol göstersin. Tüm planları yapmak zorunda olmamanın tadını çıkarın. Eğer sevgiliniz yoksa, bu akşamı birkaç arkadaşınızla, belki de akşam yemeğinde geçirmek ve 2024'ü neşeyle karşılamak için güzel bir gece olacak.

ÖZET

Tam da Instagram'daki tüm arkadaşlarınız kafalarının içinde şekerleme dansı yapıyor ve muhteşem, krem şantili dağlarda kayak yapıyormuş gibi görünürken, ofise geri dönmüş ve son derece meşgul görünüyorsunuz.

Mars sizin günlük iş sektörünüzde, ellerinizi direksiyonda ve gözlerinizi yolda tutuyor. Yapacak çok şey olacak ve işte veya evde her şeyi yapmak için yeterli zamanınız olmadığını hissedebilirsiniz.

Gerekirse 12 Aralık'taki yeniay geçici olarak işe almanıza yardımcı olacak ve bunu yapmak bu ay hissettiğiniz stresin çoğunu hafifletebilir. Enerjiniz üzerinde talepleriniz olacak, bu nedenle sağlığınızı güçlü tuttuğunuzdan emin olun ve doktorunuz vitamin önerirse alın.

Geçen ay, 27 Kasım'daki dolunayda küçük tüylerinizin çekildiğini görmeye başladınız, bu nedenle bağışıklık sisteminizi iyi durumda tutmak için elinizden geleni yapın.

Bu yeni ay, 12 Aralık'ta, eğer varsa evcil hayvanınıza da biraz ilgi göstermenin tam zamanı. Köpeğiniz veya kediniz için birkaç ödül maması ve oyuncak alın ve birlikte biraz zaman geçirin. Altıncı evinize yerleşen yeniay, gevşemenize ve evcil hayvanınızın size duyduğu koşulsuz sevginin tadını çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Ayrıca, yeni ay önümüzdeki haftalar boyunca enerji yayar, bu nedenle evcil hayvanınız Aralık ayının tüm stresiyle başa çıkmanıza yardımcı olacak iyi duygular uyandırabilir.

Merkür'ün 13 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar gerileyeceğini unutmayın. Aralık ayı için yapacağınız tüm planlamalarda bunu da hesaba katmanız gerekiyor. Hediyeler için alışveriş yapın ve alıcılarınıza zamanında ulaşmasını umuyorsanız paketlerinizi erken gönderin.

Seyahatler de hava koşullarında gecikmelere neden olabilir, bu nedenle bir yere gidecekseniz, gideceğiniz yere bir veya iki gün erken gidin ki siz de zamanında varabilesiniz.

Gökyüzünde pizza turtası kadar büyük bir dolunay 26 Aralık'ta Yengeç burcunda gerçekleşecek. Bu dolunay gerçekleşmeden iki gün önce ve gerçekleştikten beş gün sonra etkili olacak.

Yardımsever Satürn'ün dolunaya istikrar ve uzun ömür ışınları göndermesiyle, hayatınızda sizin için çok şey ifade eden bir kişiye önemli bir karar vermeye veya söz vermeye hazır olabilirsiniz. Bu yılsonu döneminde yapmaya karar verdiğiniz her şey neredeyse sonsuza kadar yerinde kalacaktır.

26-27 Aralık civarında bir arkadaşınız size ulaşabilir ve kalbinize dokunacak önemli bir şekilde size yardımcı olabilir. Aralık ayının son haftası herhangi bir büyüklükte bir toplantı yapmak için harika bir zaman olacaktır çünkü Jüpiter Güneş'e muhteşem bir açı (trin) yapacak.

Yılbaşı gecesi, 31 Aralık'ta, Başak burcundaki transit Ay'ı, Boğa burcundaki Jüpiter'i ve Oğlak burcundaki Güneş'i birbirine bağlayan altın üçgen (astrologlar buna büyük üçgen diyor) sayesinde güzel, ışıltılı açılara sahipsiniz.

Akşamı sevgilinizle birlikte evinizden biraz uzakta bir etkinlikte yakın arkadaşlarınızla geçirmek çok hoş olacaktır. Eğer şu anda hayatınızda bir partner yoksa, arkadaşlarınızla dışarı çıkmak yine de eğlenceli olabilir.

Yıl sona ererken, 2024'ü hayal etmek için zaman ayırın. İyi şansın (ve hatta mucizelerin) gezegeni Jüpiter 12 yıl sonra ilk kez umut ve dileklerin on birinci evinde.

Önümüzdeki aylarda, arzunuzu hayal edebilirseniz, arzunuza sahip olabilirsiniz. Ocak ayında bu dileğinizi gerçeğe dönüştürmek için atabileceğiniz küçük adımları listeleyin.

Jüpiter 25 Mayıs 2024'e kadar yanınızda olmaya devam edecek, yani planınızın temellerini atmak için bolca zamanınız var. Çok özel bir dönemdesiniz, bu yüzden büyük hayaller kurun ve kimsenin size çok istediğiniz şeye sahip olamayacağınızı söylemesine izin vermeyin.

Kaynak: Susan Miller'ın AstrologyZone web sitesindeki açıklamalarından derlenmiştir.