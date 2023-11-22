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Yengeç, Aslan ve Balık burcunun bu özelliğini biliyor muydunuz?

Yengeç, Aslan ve Balık burcunun bu özelliğini biliyor muydunuz?

Karakterimizi oluşturan burçlar hayatımızda da yön vermeye devam ediyor. Tüm burçların karakteristik özellikleri olduğu gibi yengeç, aslan ve balık burcunun da çok önemli bir özelliği ortaya çıktı. İşte bu üç burcun ortak özelliği.

Yengeç Burcu: Duygusal Derinlik ve Alınganlık

Astroloji dünyasında Yengeç burcu, duygusal derinlikleri ve alınganlıklarıyla tanınır. Anne veya baba gibi koruyucu ve şefkatli bir yaklaşımları vardır. Eleştiriye karşı savunmacı bir tutum sergileyen Yengeçler, özellikle yakın çevrelerinden gelen darbelere karşı oldukça hassastır. Aşk ve aile hayatında ilgi ve sevgi bekleyen Yengeçler, ilgisizlik veya kaba davranışlar karşısında derinden etkilenebilirler.

yengec-burcu-hangi-tasi-kullanmali-blog-g1693-960x540-6wvvhity.jpgAslan Burcu: Özgüven ve Eleştiriye Düşkünlük

Aslan burcu, özgüvenleri ve eleştiriye karşı düşkünlükleriyle bilinir. Kendilerine ve başkalarına yönelik takdir beklentileri yüksektir. Olumsuz eleştirilere karşı tahammülsüz olan Aslanlar, bu durumda sert tepkiler verebilir. Aşkta cömert ve paylaşımcı olan Aslanlar, sevgi ve iltifat bekler. Partnerlerinden alaycı veya küçümseyici sözler duymak, Aslan burcunu derinden yaralayabilir.

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Balık Burcu: Hassasiyet ve Duygusal Zarafet

Balık burcu, naif ve duygusal mizaçlarıyla tanınır. Sinirlenmek yerine kırılgan bir yapı sergileyen Balıklar, küçük konuları bile derinden hissedebilir. Aşkta reddedilmeye karşı hassas olan Balıklar, ilk adımı atmakta çekingen davranabilir. Toplum içinde medeni ve hoşgörülü yaklaşımlarıyla bilinirler. Ancak kaba tavırlara maruz kaldıklarında derinden etkilenirler. İyi niyetlerinin suiistimal edilmesi, Balık burcunu fazlasıyla alıngan yapar.

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