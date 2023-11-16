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Açık Liseye geçişlerde büyük düşüş; Yeni yönetmelik etkisizz

Açık Liseye geçişlerde büyük düşüş; Yeni yönetmelik etkisizz

2022-2023 eğitim öğretim yılında örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçiş yapan öğrenci sayısı 437 bin 169 iken...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliklerin ardından, 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu sayı 55 bin 920'ye düştü.

MEB'in okul terkine karşı önlemleri

Bu değişiklik, açık öğretim liselerine geçişteki kriterleri sıkılaştırarak öğrenci sayısında yaklaşık yüzde 70'lik bir azalmaya yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı, okul terkini önlemek için de çeşitli adımlar atıyor. Devamsızlık ve erken okul terk riski taşıyan öğrenciler için okullarda önleme müdahale komisyonları kuruldu.

Erken uyarı sistemi ile eğitime erişim

Görsel sanatlar, müzik, drama gibi etkinliklerle zenginleştirilen eğitim programları ve mentorluk hizmetleri, öğrencilerin eğitime devam etmelerini teşvik ediyor .Bakanlık, ortaöğretim çağındaki tüm gençlerin eğitime erişimini kolaylaştırmak için bir erken uyarı sistemi geliştiriyor. Bu sistem, okuldan erken ayrılma riski taşıyan öğrencileri erken tespit ederek, onlara uygun eğitim seçenekleri sunmayı amaçlıyor. Böylece, eğitim çağındaki tüm çocukların eğitimle buluşmaları sürdürülebilir bir şekilde sağlanacak.

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