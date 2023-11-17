ALES 3 ne zaman? ALES kaç soru var? ALES Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için araştırmalar devam ediyor. Pek çok üniversite öğrencisi ALES/3 sınavının ne zaman olduğunu, kaç soru olduğunu ve ne kadar sürdüğünü araştırıyor. İşte ALES/3 sınavı ile ilgili merak edilenler

Bu yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavı (ALES/3), Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenecek ve geleneksel üç aylık periyodu tamamlayacak.

Yüksek lisans eğitimi hedefleyen adaylar, sınav öncesindeki son hazırlıklarını tamamlarken, sınavın başlama saati ve toplam soru sayısı gibi detayları merak ediyor. ALES ne zaman, saat kaçta? Sınav süresi kaç dakika ve kaç soru var?

İşte ALES/3 ile ilgili tüm detaylar...

ALES/3 ne zaman?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, yılın son ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

ALES/3 ne kadar sürüyor?

Söz konusu ALES sınavında, adaylardan sayısal ve sözel testlerde başarı göstermeleri bekleniyor. Sınav, 10.15'te başlayacak ve toplamda 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Adaylardan, sınav süresi içinde toplam 100 soruya doğru cevap vermeleri istenecek. ÖSYM, ALES/3 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurarak, katılımcılardan bu belgeleri sınav günü yanlarında bulundurmalarını hatırlatıyor.

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) 19 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek ve adayların başarıları 5 Aralık 2023 tarihinde açıklanacak.

Katılımcıların sınav günü giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları önemli

ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

https://ais.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden sınav giriş belgesine ulaşılabilir.