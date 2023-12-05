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ALES sonuçlarını öğrenmek isteyenler merakla internet başına geçti

ALES sonuçlarını öğrenmek isteyenler merakla internet başına geçti

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2023-ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için internet üzerinden bilgisayar başına geçti.

Sonuçlar İnternet Üzerinden Açıklandı

ALES sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. Adaylar, sonuçları öğrenmek için bu web adresine giriş yapabilirler.

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Kimlik Numarası ve Aday Şifresi İle Erişim

Sonuçları öğrenmek için adayların T.C. kimlik numaraları ve ALES sınavına başvuruda kullandıkları aday şifrelerine ihtiyaçları olacak. Bu bilgileri kullanarak ÖSYM'nin web sitesine giriş yapabilirler.

Puanlar ve Başarı Sıralamaları

Sonuç ekranında adayların ALES puanları ve bu puanlara göre elde ettikleri başarı sıralamaları da görüntülenecektir. Bu bilgiler, yüksek lisans veya doktora başvuruları için oldukça önemlidir.

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Başvurular Başlıyor

ALES sonuçlarına göre, yüksek lisans veya doktora programlarına başvurular başlayacak. Adaylar, aldıkları puanlar doğrultusunda tercihlerini yapacaklar.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, akademik hedeflerine bir adım daha yaklaşma fırsatını elde ettiler. ALES sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, önümüzdeki günlerde başvurularını yaparak lisansüstü eğitim hayatlarına devam edebilirler.

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