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Düzce Belediyesi'nin BELMEK kursları, aziziye ilkokulu öğrencilerini ağırladı

Düzce Belediyesi'nin BELMEK kursları, aziziye ilkokulu öğrencilerini ağırladı

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), eğitimde fark yaratmaya devam ediyor. Yerel halka 59 farklı branşta eğitim sunan BELMEK, Düzce'nin çeşitli noktalarında binlerce kursiyere kapılarını açıyor.

2023-2024 döneminde, el sanatlarından kişisel gelişime, bilişim sistemlerinden tarım faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede eğitimler veriliyor.

Öğrencilerden BELMEK'e Ziyaret

Bu eğitim merkezlerinden biri olan Aziziye Mahallesi'ndeki BELMEK merkez binası, Aziziye İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler, BELMEK koordinatörü İlknur Bahar'ın rehberliğinde, meslek edindirme kursları hakkında detaylı bilgiler edindiler. Ardından, devam eden kursları ziyaret eden çocuklar, eğitim süreçlerini yakından gözlemlediler.

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Eğitimde sosyal farkındalık

BELMEK, meslek edindirme ve serbest zaman değerlendirme alanında önemli bir sosyal farkındalık yaratıyor. Kadın ve gençlerin meslek edinmeleri, topluma katkıda bulunmaları adına yapılan bu çalışmalar, bölge halkının hayatına yeni kapılar açıyor.

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Pratik bilgiler ve eğlenceli anlar

Eğitimleri ziyaret eden Aziziye İlkokulu öğrencileri, merakla ve ilgiyle kursları takip etti. Hem teorik bilgiler hem de pratik uygulamalar gören öğrenciler, eğitim sürecine aktif olarak katıldılar. Eğlenceli ve öğretici bir gün geçiren öğrenciler, ziyaretin sonunda BELMEK yönetici ve kursiyerleriyle anı fotoğrafı çektirdi.

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Düzce'nin Eğitimdeki Yıldızı: BELMEK

BELMEK'in sunduğu çeşitlilik ve kaliteli eğitim anlayışı, Düzce'nin eğitim alanında yıldızı olmasını sağlıyor. 6 farklı noktada, 59 farklı branşta verilen bu kurslar, bölge halkının mesleki ve kişisel gelişimine büyük katkı sağlıyor.

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