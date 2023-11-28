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Karabük Üniversitesi Öğrencisi, BAİBÜ’deki ödüle layık görüldü

Karabük Üniversitesi Öğrencisi, BAİBÜ’deki ödüle layık görüldü

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin öncülüğünde gerçekleşen, "İlelebet Cumhuriyet İlelebet Türkiye Yüzyılları" temalı afiş tasarım yarışmasında KBÜ öğrencisi kazandı. Bu durum BAİBÜ’nün eğitim seviyesinde soru işaretleri bıraktı.

Yaratıcılık ve tasarımın buluşma noktası

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmada, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar yaratıcılıklarını sergiledi. Yarışmada birinci olan Gizem Işık, ikinci İlayda İnal ve üçüncü Zeynep Rumeysa Demirtaş olurken, Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Halil Tükenmez, mansiyon ödülünü kazanarak büyük bir başarı elde etti.

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Ödüller ve takdir

Yarışmada dereceye giren eserlere cömert ödüller verildi. Birinci eser sahibine 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL ödül verilirken, mansiyon ödülüne layık görülen eserlere de bin TL takdim edildi. Halil Tükenmez'in bu başarısı, Karabük Üniversitesi'nin akademik ve sanatsal alanda ulusal düzeydeki etkin varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Geleceğin tasarımcıları burada yetişiyor

Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, geleceğin medya ve iletişim profesyonellerini yetiştirirken, öğrencilerinin yaratıcılık ve tasarım yeteneklerini de geliştirmeye büyük önem veriyor. Halil Tükenmez’in bu başarısı, fakültenin eğitim kalitesini ve öğrenci potansiyelini bir kez daha kanıtladı.

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