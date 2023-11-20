KYK burs ve kredi ödeme tarihleri belli oldu mu? 2023-2024 ilk burs ödeme tarihi ne zaman?

KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihleri için dikkatler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda! Başvuru yapan ve burs/kredi hakkı kazanan öğrenciler, ekim, kasım, aralık ayları için yapılacak 3 aylık toplu burs ödemesini merak ediyor. İşte KYK burs/kredi detayları...

Temmuz ayındaki zamla birlikte 2 bin TL'ye çıkan KYK burs ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre gerçekleştiriliyor. İşte 2023-2024 KYK burs ödeme günlerine dair detaylar...

KYK'nın ilk burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri, öğrencilerin odak noktasında bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte, öğrenci topluluğunun dikkati KYK burs ödeme günlerine çevrildi. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, en geç 19 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet sistemi üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekmekte.

Peki KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri ne zaman hesaplara aktarılacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şu açıklamalarda bulundu: "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman hesaplara yatırılacak?

2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri henüz açıklanmış değil. Ancak geçtiğimiz yıl, üç aylık burs-kredileri öğrenci hesaplarına 29 Aralık'ta yatırılmaya başlanmıştı. Bu yıl da benzer tarihlerde ödemelerin yapılması bekleniyor.

3 aylık toplu ödeme yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs miktarlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans öğrencileri için 4 bin, doktora öğrencileri için ise 6 bin liraya çıkardıklarını duyurdu. Ancak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 3 aylık toplu ödeme konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Geçtiğimiz dönemde öğrenci hesaplarına 3 aylık burs toplu şekilde yatırılmıştı, ancak bu yıl için resmi bir duyuru gelmedi.