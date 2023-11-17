MEB 2023 ortak sınav tarihlerini açıkladı. 1.dönem ortak sınav tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, ortak sınav tarihlerinde yapılan değişikliği resmi olarak duyurdu. Peki, 1. dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak? 1.dönemin ikinci sınavları ne zaman olacak? Cevapları haberimizde...

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihlerinde değişiklik olduğunu duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, öğrenci ve velilerin dikkatini çeken konular arasında örnek sorular ve sınav tarihleri bulunuyor. İşte MEB ortak sınav tarihleri, konuları ve örnek sorular hakkında merak edilen detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 ortak sınav tarihlerini güncelledi. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha coşkulu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir." açıklamasında bulunulmuştu.

Ortak sınav düzenleme kararı alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu eğitim yılında, ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri ile lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin ikinci yazılı sınavlarını öğrencilerin daha iyi performans göstermeleri amacıyla "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.

1.dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru doğrultusunda, 6. sınıf öğrencileri için Türkçe ve matematik, 9. sınıf öğrencileri için ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde 1. dönem ortak yazılı sınavları 26-27 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

1.dönemin ikinci sınavları ne zaman olacak?

2023-2024 eğitim-öğretim yılına dair yapılan önemli açıklamalara göre, birinci dönemin ilk sınavları 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci sınavlar ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Ortak sınava katılmayan öğrenciler ne olacak?

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavının yapılacağı duyuruldu. Buna göre ülke, il ve ilçe genelinde yapılacak olan mazeret sınavları Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulacak. Okul müdürlükleri bu sınavı e-okul sistemine girerek yapacaklar.