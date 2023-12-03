MEB'den heyecan verici duyuru; 2024 yılında okullar için 12 günlük tatil!

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı son açıklamaya göre, 2024 yılında öğrencileri ve eğitim camiasını sevindirecek bir tatil programı belirlendi. Bu program, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının uzun süredir beklediği bir mola fırsatı sunuyor.

Ramazan Bayramı'nda 9 Günlük Tatil Müjdesi!

2024 yılında Ramazan Bayramı tatili, 9 gün olarak planlandı. Bu tatil, 10 Nisan Çarşamba günü başlayıp, 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Ayrıca, 9 Nisan Salı günü olan Arefe gününde yarım gün tatil uygulaması düşünülüyor. Bu uzun tatil, öğrenciler ve eğitim camiası için büyük bir sevinç kaynağı olacak.

2. Dönem Ara Tatili: 8-12 Nisan'da

MEB'in açıklamasına göre, 2. dönem ara tatili de 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tatil, öğrencilere ve eğitim çalışanlarına dinlenme ve enerji toplama fırsatı verecek. Ayrıca, bu süreçte kamu çalışanları ve memurların çocuklarıyla bir gün tatil yapmalarına izin verilecek, aileler için kaliteli zaman geçirme imkanı sunulacak.

Yılbaşı Tatili: 3 Gün Sürecek

Yılbaşı tatili, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayıp, cuma, cumartesi ve pazar günleriyle birlikte 3 günlük resmi tatil olarak belirlendi. Bu tatil, öğrenciler, öğretmenler, memurlar ve çalışanlar için yılın tatil dolu bir başlangıcını işaret ediyor.

2024 Bol Tatilli Bir Yıl!

Bu güzel haberlerle birlikte, 2024 yılı özellikle öğrencilere, öğretmenlere, memurlara ve çalışanlara bol tatilli bir yıl vaat ediyor. Hükümetin aldığı bu tatil kararları, vatandaşların sevincini ve beklentilerini karşılıyor.

2023-2024 Eğitim Dönemi Ne Zaman Bitecek?

2024 eğitim-öğretim yılı, 14 Haziran'da tamamlanacak. Bu tarih, öğrenciler ve eğitim camiası için yaz tatilinin başlangıcını işaret ediyor.