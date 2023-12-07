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Milli Eğitim Bakanlığı, mevzuatta yer almayan uygulama ile ilgili genelge yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı, mevzuatta yer almayan uygulama ile ilgili genelge yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı, mevzuatta yer almayan ‘sınıf annesi’ uygulaması hakkında illere yazı göndererek uyarıda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki bazı okullarda ‘sınıf annesi’ adı altında görevlendirilen velilere yönelik illere “Mevzuatta Yeri Olmayan Uygulamalar Hakkında” konulu bir yazı gönderdi.

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Bakanlık, gönderdiği yazıda ‘sınıf annesi’ adında görevlendirilen kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekti. Yazıda ‘sınıf annesi’ veya benzer uygulamaların mevzuatta yer almadığı hatırlatılarak, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarıda bulunuldu.

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